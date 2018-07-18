Avianca espera cerrar la discusión sobre huelga de Acdac con fallo que la ratificó ilegal

Avianca espera cerrar discusión sobre la huelga de Acdac con falló que la ratificó como ilegal. Foto: Colprensa( Thot )

A través de un comunicado, Avianca expresó que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la que declaró la huelga de los pilotos sindicalizados como ilegal, ratificando la decisión original adoptada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitida en noviembre pasado, la compañía expresó que espera que la decisión de la Corte Suprema de Justicia sea acatada y respetada por el Sindicato y cierre definitivamente el capítulo jurídico sobre la ilegalidad de la huelga.

Según Hernán Rincón, Ceo y Presidente Ejecutivo de Avianca Holdings: "Avianca ha sido siempre respetuosa ante las decisiones judiciales, ha demostrado el seguimiento del debido proceso y de la convención colectiva en las acciones que ha adelantado derivadas de la declaratoria de ilegalidad de la huelga”.

Dentro de su comunicado, la aerolínea añadió que: “Recibimos con confianza y aplaudimos la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es coherente y consistente con la proferida anteriormente por la Sala Laboral. Esto, sin duda, permite a las compañías e inversionistas que operamos en Colombia, contar con la estabilidad jurídica necesaria para seguir trabajando e invirtiendo en el país. Esperamos que este fallo permita cerrar de una vez por todas las incesantes demandas, tutelas y acciones jurídicas que ACDAC continúa ejerciendo contra Avianca pretendiendo desconocer las decisiones proferidas”.

Finalmente, Avianca manifestó que continuará trabajando para devolverles a los clientes el 100% de la operación que fue gravemente afectada por el paro ilegal de Acdac en 2017.