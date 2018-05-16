Avianca entregó informe sobre procesos contra pilotos que participaron de huelga

Avianca reveló que 224 pilotos presentaron recurso de apelación para que fueran revisadas las determinaciones de primera instancia y 75 desistieron de este recurso. Foto: Getty Images( Thot )

Avianca hizo entrega del más reciente informe sobre los procesos disciplinarios que se desarrollan actualmente contra pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), quienes fueron partícipes de la huelga a finales del año pasado contra la empresa.

En el informe, la compañía reveló que 224 pilotos presentaron recurso de apelación para que fueran revisadas las determinaciones de primera instancia y 75 desistieron de este recurso, aceptando así la medida disciplinaria impuesta por la compañía.

Además, añadió que se han llevado a cabo 89 audiencias, de las cuales 59 han sido retiros de la compañía por justa causa, 30 han terminado en suspensiones, un piloto terminó el proceso sin ninguna sanción y otro renunció a la apelación. Se estima, por parte de Avianca, que estas audiencias terminarán en el mes de junio.

En cuanto a las acciones tutela y según cifras de la aerolínea, Acdac interpuso ocho acciones de tutela contra Avianca en representación de 159 pilotos en enero 2018, solicitando reincorporación a vuelo. Sin embargo, estas terminaron siendo falladas a favor de Avianca.

Según el informe, 10 pilotos han interpuesto acciones de tutela durante abril de este año para solicitar el reintegro a la compañía. Esto ha dejado, hasta el momento, un resultado de cinco tutelas falladas a favor de Avianca, cuatro tutelas pendientes de decisión y una fue fallada a favor de un piloto, precisamente el capitán Jorge Mario Medina, vicepresidente de Acdac.

