Avianca considera que subestimó negociación para concretar alianza con United Airlines

Ya se completó un año desde que Avianca decidió apostar por United Airlines para lograr una alianza y ampliar sus servicios para los usuarios de la aerolínea. Foto: Getty Images( Thot )

Ya se completó un año desde que Avianca decidió apostar por United Airlines para lograr una alianza y ampliar sus servicios para los usuarios de la aerolínea.

Sin embargo, la negociación no se concreta aún y se mantienen en firme las expectativas sobre dicho acuerdo. Ante este escenario, el presidente de Avianca, Hernán Rincón, expresó que se subestimó la negociación para lograr un acuerdo con la aerolínea estadounidense.

Durante una entrevista con W Radio, Rincón aclaró que seguirá en firme buscando el acuerdo con United, porque principalmente van a ser los usuarios de Avianca quienes se verán beneficiados cuando se logre cerrar las negociaciones con la aerolínea norteamericana. Además, añadió que la idea es que quienes utilicen los servicios de ambas empresas sientan que viajan en una gran aerolínea.

En cuanto al valor de la acción de la Holding, cabe señalar que algunos analistas se han pronunciado frente a la incertidumbre por la falta de cierre del acuerdo con United al afirmar que esta ha bajado de precio. No obstante, la presidencia de Avianca aseguró que aunque su labor no es hablar sobre ese tema, sí podía asegurar que la acción se mantiene en muy valorizada, siendo más fuerte ahora que en años anteriores.