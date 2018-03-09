Avianca adelanta procesos para la contratación de nuevos pilotos a sus operaciones

Luego de haber finalizado la primera etapa de procesos disciplinarios sobre los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles que participaron de una huelga en 2017 contra la empresa, Avianca confirmó que ya adelanta los procesos para contratar nuevos pilotos colombianos y así lograr restablecer completamente sus operaciones, dichos procesos de selección y formación podrían tomar entre seis meses y un año.

Según lo expuesto por la empresa, el proceso de contratación incluye el entrenamiento de Tierra y materias en Equipos de Emergencia, Evacuación, Crew Resources Management (CRM), Rendimiento, Regulaciones Aéreas, entre otras. Posterior a esto, los pilotos deberán desarrollan el ciclo de entrenamiento específico del tipo de avión que van a volar y sesiones en el dispositivo de entrenamiento estático donde se practican los procedimientos normales y anormales.

Así, tras el análisis de más de 1.400 hojas de vida que han sido recibidas desde octubre del año pasado, ya han sido seleccionados alrededor de 120 aviadores, que se irán incorporando paulatinamente a la operación como Copilotos.

Avianca aclaró que sigue adelantando procesos de selección para nuevos aviadores colombianos, así como programas de entrenamiento y ascenso en el escalafón interno para operar aviones más grandes.