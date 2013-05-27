6AM W6AM W

Aurelio Iragorri Valencia sería nuevo secretario general de la Presidencia de la República

La W conoció que es inminente el nombramiento de Aurelio Iragorri Valencia, hijo del congresista Aurelio Iragorri, como secretario general de la Presidencia.

La W conoció que es inminente el nombramiento Aurelio Iragorri Valencia, hijo del congresista Aurelio Iragorri, como secretario general de la Presidencia de la República.

Iragorri Valencia reemplazaría a Juan Mesa, quien ahora hace parte del Fundación Buen Gobierno.

Actualmente se desempeña como Alto Consejero Presidencial para Asuntos Políticos.

Noticia en desarrollo…

