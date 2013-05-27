Aurelio Iragorri Valencia sería nuevo secretario general de la Presidencia de la República( Thot )

La W conoció que es inminente el nombramiento Aurelio Iragorri Valencia, hijo del congresista Aurelio Iragorri, como secretario general de la Presidencia de la República.



Iragorri Valencia reemplazaría a Juan Mesa, quien ahora hace parte del Fundación Buen Gobierno.



Actualmente se desempeña como Alto Consejero Presidencial para Asuntos Políticos.



Noticia en desarrollo…