Aurelio Iragorri Valencia sería nuevo secretario general de la Presidencia de la República
La W conoció que es inminente el nombramiento de Aurelio Iragorri Valencia, hijo del congresista Aurelio Iragorri, como secretario general de la Presidencia.
Iragorri Valencia reemplazaría a Juan Mesa, quien ahora hace parte del Fundación Buen Gobierno.
Actualmente se desempeña como Alto Consejero Presidencial para Asuntos Políticos.
Noticia en desarrollo…
