Así avanza la Operación Acordeón

El grupo de personas que fueron citadas a indagatoria en la ciudad de Bogotá, integrado por directivos y ex directivos de Inassa y Triple A, ya respondieron la cita ante una fiscal Anticorrupción en la ciudad de Bogotá.

De la lista de las 11 personas vinculadas, faltarían Edmundo Rodríguez y Carlos Roca, quienes se encuentran en España.

La Fiscalía General de la Nación investiga la supuesta desviación irregular de dineros de la empresa Triple A por el contrato ficticio por una asesoría técnica por parte de Inassa a esta compañía, que presuntamente nunca se habría prestado y por la que se llegó a pagar $237.000 millones.

Por otra parte y sobre este mismo caso, la Procuraduría General de la Nación ha comenzado a investigar a los últimos tres gerentes de la Triple A, Ramón Hemer, Ramón Navarro y Julia Margarita Serrano.

Estas tres personas se habrían presentado ante este ente de control en la ciudad de Bogotá y los dos primeros no habrían aceptado los cargos por este proceso, mientras que Serrano si se allanó a estos.

Este proceso disciplinario que sigue la Procuraduría podría terminar en que el ente de control los inhabilite para desempeñar cargos públicos, o tendrían que pagar una multa si resultan responsables.

Además, debido al escándalo en el que se encuentra la empresa Triple A, desde hace un año los bancos ya no le estarían prestando dinero a la compañía.

“Los bancos, debido a la situación y a la contingencias judiciales que estamos asumiendo en la empresa, están muy inquietos. Estamos conversando con ellos como socios, lo mismo que Inassa, para ver cómo le damos el mejor manejo a la reperfilación de las situaciones financieras que tiene la triple A”, señaló Jorge Padilla, secretario Jurídico del Distrito de Barranquilla, al ser consultado en días pasados sobre este tema por La W.