La Policía está muy descoordinada con la investigación: Marco Fidel Suárez, esposo de María Gladys Ramírez, mujer asesinada por intento de robo. Foto: Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así asesinaron a golpes a una mujer de 61 años en Bogotá por robarle su bolso

Luego del asesinato de una mujer de 61 años en el sector de Modelia, en el que dos hombres la siguieron y la golpearon hasta dejarla sin vida para quitarle el dinero, su esposo Marco Fidel Suárez dio detalles del caso.

Le puede interesar: De nada sirve tener 100.000 policías más si no añadimos fiscales y jueces: Eder

El hombre aseguró que María Gladys Ramírez, auditora del Polo Democrático, “Llegó al centro comercial Hayuelos y salió caminando hasta su casa cuando la atacaron en una moto, la mataron y le quitaron la cartera”.

Lea también: La seguridad y la participación no se pueden delegar: Navarro

Suárez también aseguró que “la policía está muy descoordinada con la investigación, están dando palos de ciego” y añadió que el hecho se presentó a 100 metros del CAI, sin embargo, “solo había un policía, y como no pueden dejar solo el lugar, llegaron tarde”.

Finalmente, Suárez denunció que la inseguridad ha aumentado en la zona.