Marco Fidel Suárez, esposo de la víctima contó cómo en el sector de Modelia a escasos 100 metros de un CAI su mujer fue asesinada por robarle su cartera.
Así asesinaron a golpes a una mujer de 61 años en Bogotá por robarle su bolso
La Policía está muy descoordinada con la investigación: Marco Fidel Suárez, esposo de María Gladys Ramírez, mujer asesinada por intento de robo. Foto: Getty Images
Luego del asesinato de una mujer de 61 años en el sector de Modelia, en el que dos hombres la siguieron y la golpearon hasta dejarla sin vida para quitarle el dinero, su esposo Marco Fidel Suárez dio detalles del caso.
El hombre aseguró que María Gladys Ramírez, auditora del Polo Democrático, “Llegó al centro comercial Hayuelos y salió caminando hasta su casa cuando la atacaron en una moto, la mataron y le quitaron la cartera”.
Suárez también aseguró que “la policía está muy descoordinada con la investigación, están dando palos de ciego” y añadió que el hecho se presentó a 100 metros del CAI, sin embargo, “solo había un policía, y como no pueden dejar solo el lugar, llegaron tarde”.
Finalmente, Suárez denunció que la inseguridad ha aumentado en la zona.