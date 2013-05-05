Asesinado Iván Darío Restrepo, reclamante de tierras

Dos hombres, vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública llegaron hasta la vivienda de Restrepo García en el municipio de Bello y cuando este les abrió la puerta, le propinaron varios impactos con armas de fuego causándole la muerte en forma instantánea.



Hasta el momento se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen.



El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, y el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, condenaron el hecho y pidieron a las autoridades adelantar la investigación del caso.



“Repudiamos con todo ahínco el asesinato del señor Iván Darío Restrepo, en Bello Antioquia, reclamante de tierras, ocurrido esta mañana”, escribió el ministro Restrepo este domingo en la red social.



“La restitución de tierras es irreversible”, subrayó Ricardo Sabogal, al repudiar el criminal acto que terminó con la vida del líder.