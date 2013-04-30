Artistas vallenatos se defienden de acusaciones por inasistencia a Festival de la Leyenda
El director del Festival Vallenato, Rodolfo Molina, señaló que Poncho Zuleta, Diomedes Díaz y Jorge Oñate nunca se comunicaron con las directivas para argumentar su inasistencia.
Luego que el domingo 28 de abril de 2013 los cantantes vallenatos ‘Poncho’ Zuleta, Diomedes Díaz y Jorge Oñate, se reusaran a presentarse en la tarima del Parque del Festival de la Leyenda Vallenata, argumentando que no hubo difusión del evento, las directivas manifiestan su descontento por el incumplimiento.
El director del Festival, Rodolfo Molina, explicó en www.wradio.com.co que los artistas o su representantes nunca se comunicaron con los organizadores para argumentar su inasistencia, además, argumentó que no se hizo una diferenciación entre artistas internacionales y locales.
Por su parte, el representante de Diomedes Díaz, José Sequeda, señaló que el día de la presentación había distintos eventos, gratuitos y de gran afluencia, que le restarían importancia a estos tres exponentes del vallenato, por tanto, decidieron no presentarse en vez de arriesgar su prestigio.
“Al artista internacional se le dio mas realce y habían más eventos grandes”, señaló Sequeda, que advirtió que el trato y la publicidad a los cantautores nacionales no fue igualitario con artistas como Juan Gabriel y Ricardo Arjona.
“Se le hizo un desaire a Gustavo Gutiérrez Cabello (…) para la fundación no se hizo diferencia entre artistas”, sostuvo el director del evento, quien explicó que los artistas internacionales se traen como gancho para llevar el vallenato a otras altitudes e internacionalizar el folclor.
