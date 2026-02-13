Aprobado en tercer debate proyecto que crea el Consejo de Gobierno Judicial

Con este proyecto de ley se pretende regular los órganos de gobierno y administración de la Rama Judicial creados por la reforma de Equilibrio de Poderes: el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. Estos nuevos órganos remplazan la labor de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El proyecto también prevé ajustes a otros aspectos de la Rama Judicial, como la forma de conformación de las listas para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

“Hoy se aprobó la administración de una nueva rama judicial. Un Consejo de Gobierno Judicial conformado por los magistrados de las Alta Cortes, tres magistrados que tendrán una dedicación exclusiva, representantes de los jueces, tribunales y trabajadores”, aseguró el Ministro de Justicia. Con este proyecto se crea una gerencia de la rama, encargada de llevar a cabo los temas administrativos y desarrollar las políticas establecidas por el Consejo de Gobierno.

Frente a la posibilidad de que la Corte Constitucional declare inexequible el artículo de la Reforma al Equilibrio de Poderes que acabó con el Consejo Superior de la Judicatura, el titular de la Cartera de Justicia aseguró que el gobierno es respetuoso de las decisiones judiciales y que se explorarían opciones en caso de que el Alto Tribunal tome esta decisión.