Antonio Navarro y Enrique Peñalosa, ¿candidatos presidenciales?

Antonio Navarro dijo que podría ser candidato, pero que antes se someterá a una consulta popular. Enrique Peñalosa aseguró que le “interesa” y le “apasiona” pero que por ahora “no hay partido”.



Navarro afirmó que, aunque ya “quemó la fiebre” de ser precandidato, no descarta ser candidato aunque por el momento “no es seguro”.



“Estamos pensando en consulta popular amplia para que se escoja candidato de un aspecto independiente. No he decidido si seré parte de la consulta”, señaló le exalcalde de Pasto.



Sobre el proceso de paz, Navarro indicó que espera que “todo salga bien” porque considera que “está bien diseñado”.



“Lo que no me gusta es esa actitud de la Farc de querer conseguir en la mesa más de lo q puedan conseguir (…) esta es una oportunidad que no es fácil. Lo que tienen es que ganarse la opinión pública”, indicó.



Por su parte, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que cualquier persona que esté en la política le interesa la Presidencia de la República y que le gustaría, desde allí, hacer “grandes cosas” por el país.



Peñalosa sostuvo que si toma la decisión de ser candidato quisiera que fuera con el Partido Verde, pero aclaró que al interior de la colectividad pareciera que “quisieran entregarle el partido a Santos fusionándolo con otro”. Agregó que otros “quieren entregárselo a (Gustavo) Petro y a su candidato que sería Navarro.



“Obviamente me interesaría estar en la presidencia, pero como esto no depende de uno y uno no puede bailar solo en esto. Esto depende de un partido, pero cuando no hay partido es complicado” aseguró.



Sobre el proceso de paz, Peñalosa dijo que, aunque es un proceso lento, “todos queremos la paz”, aun “sabiendo que (los guerrilleros) han cometido toda clase de delitos de lesa humanidad.



“Aun así ojalá haya paz. Estoy dispuesto a que haya toda clase de perdones”, sostuvo Peñalosa, quien no quiso entrar en “discusiones jurídicas”.