Amanezca bien informado con La W este 9 de abril. Foto: Getty Images / CHET CHAIMANGKHALAYON( Thot )

Las vacunas contra el COVID-19 de segunda aplicación que fueron usadas como primera dosis y el hundimiento de la regulación de la eutanasia son algunas de las noticias de este viernes 9 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Vacunas reservadas para segunda aplicación fueron utilizadas como primera dosis: Minsalud

El director de Promoción del Ministerio de Salud, Gersón Bermont, explicó que el reagendamiento de vacunación que se generó en algunas ciudades se dio por una “demandada espontánea”, es decir que algunas dosis que estaban reservadas para la segunda aplicación fueron utilizadas como primera dosis.

Esta situación puede generar que se extienda el intervalo de tiempo para la segunda aplicación, sin embargo, el funcionario advierte que aplazar unos días el esquema, no arriesga la efectividad de la vacuna.

Una demora de dos o tres días, mientras llega la segunda dosis, no afecta la vacuna: Duque

El presidente Iván Duque se pronunció frente a la reasignación de citas para la aplicación de la segunda dosis de algunos ciudadanos de la tercera edad.

El mandatario explicó que en algunos casos se han aplicado las vacunas sin una cita previa, por lo que muchos biológicos que estaban previstos para la segunda dosis se han utilizado como primeras dosis.

No tenemos conocimiento que se estén cancelando visas colombianas: autoridades de EE.UU.

Ante las denuncias que se dieron a conocer en Sigue La W sobre la posible cancelación de visas a colombianos que viajaron a Estados Unidos para vacunarse, el vocero del Departamento de Estado de EE.UU. le confirmó a La W que actualmente no tienen conocimiento sobre casos individuales.

Información que también corroboró la embajada, quien además invitó a las personas que tienes dudad sobre su estado, consultar la página de Travel State para aclarar que se permite en un viaje con el visado B1/B2.

Colombia está inadmitiendo a extranjeros que lleguen al país sin prueba PCR negativa

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ratificó que cualquier extranjero que pretenda ingresar a Colombia tiene que traer una prueba PCR negativa.

El funcionario advirtió que quien no cumpla con este requisito será inadmitido en el territorio nacional. A propósito, informó que en las últimas horas se hicieron 10 inadmisiones en el Aeropuerto El Dorado y 11 en Cartagena, en cumplimiento de la norma.

Colombia registra más de 12 mil nuevos casos de COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.492.081 casos de COVID-19, con 12.464 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 65.014, con 247 personas que perdieron la vida en las últimas horas. Los recuperados ya son 2.355.832. Se procesaron 67.237 pruebas (PCR: 39.989 y Antígenos: 27.248).

Colombia aplicó en las últimas horas 112.912 vacunas contra COVID-19. En total, ya son 2.691.513 dosis aplicadas de las cuales 542.537 corresponden a las segundas dosis.

Se hundió en el Congreso la regulación de la eutanasia

El proyecto de ley estatutaria que buscaba regular el derecho a morir dignamente se hundió nuevamente en la Cámara de Representantes. Aunque 82 parlamentarios apoyaron el informe de ponencia positivo, faltaron tres votos para lograr la mayoría necesaria para avanzar en el debate esta iniciativa.

El autor del proyecto, Juan Fernando Reyes Kuri, lamentó la falta de apoyo al proyecto y señaló que el Congreso sigue en deuda con la ciudadanía.

Corte repetiría audiencia pública sobre el aborto

Una vez se reactive las salas plenas de la Corte Constitucional, el alto tribunal decidirá si acepta la petición del movimiento de mujeres Causa Justa de una audiencia pública sobre la despenalización total del aborto.

La solicitud de dicha audiencia fue respaldada por los congresistas, Ángela María Robledo, Juan Carlos Lozada y Ángela Lozano; de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT).

JEP dejó en firme llamado al general (r) Maza Márquez por el exterminio de la UP

La Sala de Reconocimiento de la JEP dejó en firme para el 16 de abril la audiencia en la que el general (r) Miguel Maza Márquez responderá por el caso que el interior del tribunal investiga el exterminio de la Unión Patriótica.

Los magistrados rechazaron una acción legal interpuesta por la abogada del general (r) y exdirector del Das, quien solicitaba revocar la diligencia porque actualmente se encuentra a la espera de si se mantiene o se cae su condena en la Corte Suprema de Justicia por el magnicidio de Luis Carlos Galán, lo anterior bajo el principio de doble conformidad.

Corte rechaza tutela contra Iván Cepeda por supuesta injuria en caso Uribe

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente una tutela contra el senador Iván Cepeda relacionada con el proceso que se sigue contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, investigado por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

La acción había sido interpuesta por el diputado de la Asamblea de Tolima, Milton Restrepo Ruiz, en contra de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y fue declarada improcedente por la Sala Civil de ese alto tribunal.

Fiscalía citará al expresidente Ernesto Samper por caso de Álvaro Gómez Hurtado

La Fiscalía citará a declarar al expresidente Ernesto Samper, en medio de la investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en noviembre de 1995. Se trata de la investigación que se adelanta tanto por la JEP, como por la Fiscalía, en la que las Farc se han atribuido el crimen.

La Fiscalía ordenó nuevas pruebas, entre ellas el testimonio del expresidente Ernesto Samper. “El despacho considera que dicha prueba es pertinente, toda vez que el declarante se desempeñó como presidente de la República (...) emerge la viabilidad de obtener su conocimiento al respecto”, señala el documento.

Caso Odebrecht: Condenados Federico Gaviria Velásquez y Eduardo José Zambrano

Luego de la aceptación voluntaria de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, el juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a los empresarios Federico Gaviria Velásquez a seis años y siete meses de prisión y a Eduardo José Zambrano Caicedo a cinco años y 11 meses de prisión, por diferentes conductas relacionadas con el entramado de corrupción de la empresa Odebrecht.

La decisión señaló que el material probatorio obtenido por la Fiscalía da cuenta de que los procesados hicieron parte de una empresa criminal, en la que se concertaron con funcionarios y directivos de la firma brasileña para asegurar la adjudicación de obras civiles, específicamente, las que se adicionaron en el proyecto Ruta del Sol II (vía Ocaña – Gamarra), así como buscar el mejoramiento de las condiciones contractuales para el consorcio constructor Ruta del Sol.

Juez deja en libertad a Mauricio Parra, investigado por homicidio del dueño de Surtifruver

Un juez de garantías en Pitalito (Huila) ordenó la libertad de Mauricio Parra Rodríguez dentro del caso en el que se le vincula por el homicidio del abogado Luis Gerardo Ochoa.

El 18 de marzo de 2020 Parra había quedado libre también por vencimiento de términos en medio de la investigación por el homicidio del dueño de Surtifruver, Jhony Alonso Orjuela Pardo.

Procuraduría pide a la Corte Constitucional no revivir proyecto de las curules de paz

La Procuraduría General de la Nación le envió a la Corte Constitucional su concepto sobre el futuro de 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes para que sean ocupadas por víctimas del conflicto armado en Colombia que se encuentra bajo estudio en el alto tribunal.

En el concepto dice que se deben confirmar las decisiones judiciales anteriores en las que se le negó la tutela de este proyecto al senador Roy Barreras, pues para la procuradora, Margarita Cabello, la decisión de la Mesa del Senado que archivó el proyecto fue calificada como un acto administrativo de carácter general, por lo que: “La acción de tutela no procederá”.

Minsalud emitió concepto favorable sobre recolección de firmas para revocatorias

La cartera de Salud asegura que este proceso de recolección de firmas se puede realizar siempre y cuando los comités cumplan con los protocolos de bioseguridad como el lavado y desinfección de manos, es distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona, espacios con adecuada ventilación y el uso correcto del tapabocas de manera obligatoria.

Adicionalmente el Ministerio de Salud reitera que la decisión definitiva quedará en manos de cada alcalde dependiendo las condiciones de contagio de cada región. En caso de incumplimiento de las medidas, será cada Secretaría de Salud la que tome las sanciones respectivas.

EE.UU. destinará USD $10 millones para apoyar la reactivación económica en Colombia

El presidente Iván Duque hizo el lanzamiento del programa ‘ReactivAcción’, el cual tendrá el propósito de apoyar la recuperación socioeconómica del país en los próximos dos años.

La iniciativa será financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, e implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Duque dice que EE.UU. también está buscando estabilizar sus finanzas como lo hace Colombia

Durante un encuentro con la Cámara Colombiana de la Construcción, el presidente Iván Duque insistió en que hay que proteger a los más vulnerables y financiar la inversión pública para dinamizar la economía.

Por eso justificó una reforma tributaria, que el Gobierno ha denominado ‘Agenda de Transformación Social y Sostenible’.

Dictadura de Maduro intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen: Blum

La canciller Claudia Blum acusó al régimen de Nicolás Maduro de desviar la atención “frente a su relación cómplice con el ELN y las disidencias de las Farc”. La ministra hizo referencia a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas venezolanas y los desertores del Acuerdo de Paz, en el estado de Apure.

“Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. La dictadura ha destruido el estado de derecho, el sistema productivo y los servicios sociales básicos en Venezuela”, dijo.

SIC formuló pliego de cargos contra empresa dueña de WOM por presunta publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de Partners Telecom Colombia por presunta información y publicidad engañosa.

La entidad determinará si en el marco de una estrategia publicitaria esta compañía indujo al error al consumidor sobre la entrada en funcionamiento de un operador inexistente y el servicio que el mismo podría prestar. Esto, a través de algunas afirmaciones sobre la identidad de lo que ellos denominaron “Clavostar”.

BID firmó enmienda con EPM para finalizar la construcción de Hidroituango

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó con Empresas Públicas de Medellín (EPM) una enmienda al préstamo ya existente con la empresa para finalizar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

La enmienda fue aprobada por unanimidad por los siete prestamistas internacionales y lo que permitirá es que EPM continúe realizando desembolsos bajo el préstamo. Dichos recursos serán utilizados para programas ambientales, sociales y de seguridad necesarios para completar el proyecto.

Ocupación hotelera en Semana Santa fue de 37,34%

Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, informó que durante Semana Santa (del sábado 27 de marzo al sábado 3 de abril) la ocupación hotelera fue de 37,34%. Una cifra que muestra una evolución en el sector, debido a que el año pasado para esta época el país estaba en pleno confinamiento, y la ocupación hotelera alcanzó apenas 1,78%.

No obstante, esa ocupación arroja una caída de 14,5% al compararse con la Semana Mayor de 2019, cuando el dato llegó a 51,88%.

Ofrecen $50 millones por autores de masacre en Santander de Quilichao, Cauca

Luego que cuatro personas fueran asesinadas en la vereda Cascabel, corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, las autoridades realizaron un consejo de seguridad y anunciaron $50 millones por los autores de la masacre.

El secretario de Gobierno Departamental, Luis Angulo, dijo que a través de una articulación interinstitucional esperan dar resultados y aclarar lo sucedido en la finca donde se encontraban las víctimas.

Fiscalía impuso medida preventiva a paramilitares por homicidio en la UniMagdalena en 2002

La Fiscalía 190, adscrita a la Dirección Especializada Contra la violación de Derechos humanos, decidió imponer medida de detención preventiva contra Adán y José Gregorio Rojas, paramilitares señalados como coautores del homicidio del docente de la Universidad del Magdalena Roque Morelli Zárate, perpetrado en septiembre de 2002.

Y aunque 'Los Rojas' se encuentran privados de la libertad por la responsabilidad de otros delitos mientras militaron en el Bloque Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo, 15 años después se mencionan como parte activa del caso Morelli.

Por falta de vacunas, Sanitas reagenda vacunación en el Movistar Arena

La EPS Sanitas informó que por falta de vacunas contra el COVID-19 tuvo que reagendar la inmunización para mayores de 70 años que estaban citados hoy en el Movistar Arena de Bogotá. Asimismo, también se van a reagendar las citas programadas para el viernes 9 y sábado 10 de abril.

Por lo menos 500 personas se quedaron sin vacunar el día de hoy. Según explica Sanitas, una vez se realice la entrega de las dosis programadas, continúan avanzando en la inmunización de los afiliados.

Este viernes, pese a la pandemia, será día de marchas en Bogotá

Este viernes se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, por lo que diferentes colectivos de víctimas del conflicto, defensores de derechos, profesores, centrales obreras y colectivos feministas han convocado a marchas en Bogotá.

Las marchas se iniciarán a las 9 de la mañana, uno de los recorridos será desde el Centro Memoria hacia la Plaza de Bolívar. Otros puntos de encuentro serán la Fiscalía General de la Nación y el Parque Nacional (3 p.m.).

Caos en vacunación contra el COVID-19 en Medellín por anuncio del alcalde Daniel Quintero

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció que los mayores de 70 años podrían dirigirse a cualquiera de los 74 puntos de vacunación dispuestos, para recibir uno de los biológicos sin cita. Sin embargo, al llegar a los lugares, a varias personas les manifestaron que solo tenían las dosis para las personas agendadas.

Esto se replicó en puntos como Santo Domingo y San Blas y empezaron a devolver a los mayores 70 sin cita, porque no tenían disposición de biológicos, hospitales como el San Vicente Fundación, la Clínica Las Américas, la Clínica Soma, la IPS Universitaria y varias instituciones más informaron que no están vacunando a comunidad en general y solo atienden al personal médico agendado.

Gobierno confirma 19 casos de COVID-19 en población desplazada hacia Arauquita

Desde el municipio de Arauquita, el gerente de Fronteras de la Presidencia Lucas Gómez confirmó los casos positivos de COVID-19 en ciudadanos venezolanos y colombianos retornados.

El alto funcionario anunció que se ha hecho un cerco epidemiológico para contener el virus en los albergues donde están acogiendo a los más de 5.500 desplazados por los combates en el estado de Apure.

Decretan nuevas restricciones en Cartagena para tratar de contener tercera ola de COVID-19

A través del decreto 0406, el alcalde de Cartagena, William Dau, ordenó nuevas restricciones con el fin de contener el aumento de los casos y nuevas muertes ante la tercera ola de COVID-19 que se vive en todo el territorio nacional.

Estas nuevas medidas son transitorias y estarán vigentes entre el 9 y el 22 de abril, corresponden a las recomendaciones hechas por el grupo de especialistas en salud del Departamento de Salud y, según Dau, serán más restrictivas que las actuales, pero sin llegar a paralizar la ciudad, “teniendo en cuenta que Cartagena, a diferencia de otras ciudades capitales, los niveles de contagio y ocupación de camas UCI son moderadas”.

Sacan a la fuerza el cadáver de un paciente sospechoso de COVID-19 en el Magdalena

Los hechos se presentaron en las instalaciones de la ESE San Rafael de Fundación, Magdalena, donde según la gerencia del centro asistencial, los familiares de Ramón Eliécer Quintero arremetieron contra la planta física del hospital partiendo ventanas y puertas para sacar su cadáver, asegurando que el paciente no murió por coronavirus.

Carlos Sierra Sánchez, alcalde municipal, informó que Quintero era proveniente de la zona rural del municipio de Aracataca, y poseía enfermedades respiratoria de base.

Decretan toque de queda continuo este fin de semana en Barranquilla y el Atlántico

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, decretó medidas restrictivas en la ciudad para contener el incremento de casos positivos de COVID-19, que se ve reflejado en la alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En alocución conjunta con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el mandatario distrital dijo que este conjunto de medidas es una respuesta a un comportamiento atípico que ha tenido el virus en los últimos días y que está siendo objeto de estudio por parte del Instituto Nacional de Salud- INS.

A partir de este ocho de abril habrá cierres en la vía alterna al Llano

Según Samuel Martínez, gerente del Consorcio Transversal del Sisga, habrá cierres nocturnos desde este jueves ocho de abril hasta el 14 de abril, en varios tramos y túneles de la vía al llano.

Se precisó que los cierres serán durante una hora y se dará paso de 30 minutos. “Serán controlados por la Concesión Transversal del Sisga y la Policía de Tránsito de Boyacá”.

Cae alias ‘Ender’, principal cabecilla de ‘Los Puntilleros’

Las autoridades confirmaron que en las últimas horas fue capturado en el barrio Vencedores de Villavicencio, Ender Olivares Rojas, alias ‘Ender’, principal cabecilla narcotraficante de ‘Los Puntilleros’.

En su contra pesan denuncias por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, desplazamiento forzado y extorsión.