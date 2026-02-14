Amanezca bien informado con La W este 7 de abril. Foto: Getty Images / MACIEJ NICGORSKI( Thot )

Las demoras en la entrega de vacunas Sinovac en abril y la charla del presidente Duque con Tomás Uribe sobre la reforma tributaria son algunas de las noticias de este miércoles 7 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Minsalud confirmó demoras en la entrega de las vacunas de Sinovac para el mes de abril

El laboratorio chino Sinovac se comprometió con Colombia a entregar 500.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19 para el próximo sábado 10 de abril; sin embargo, esta semana la farmacéutica informó al Gobierno colombiano que no podrá cumplir con dicho acuerdo por razones desconocidas.

Hasta el 9 de abril se podrán enviar sugerencias al plan para que empresas compren vacunas

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, indicó que la sociedad civil, los empresarios, las entidades de salud y personas interesadas podrán enviar sus observaciones al plan para que los privados compren vacunas.

Además, explicó algunas responsabilidades que tendrían las empresas que importen los biológicos.

Colombia vuelve a superar los 200 fallecidos diarios por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.468.236 casos de COVID-19, con 11.827 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 64.524, con 231 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.336.356. Se procesaron 44.246 pruebas (PCR: 20.755 y Antígenos: 23.491).

Presidente Duque habló con Tomás Uribe sobre la reforma tributaria

El hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, conversó con el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, sobre el proyecto de reforma tributaria que se presentará en el Congreso de la República en los próximos días.

Uribe Moreno les envió un mensaje a los miembros de la bancada del Centro Democrático manifestando que el Gobierno expresó total disposición en acoger e impulsar propuestas viables de austeridad. "Así mismo a que el partido capitalice como logro el congelamiento de nómina por 10 años que trae ahorro de $11 billones", aseguró Uribe en el mensaje.

CUT considera que proyecto de reforma tributaria es un golpe a la clase media del país

La Central Unitaria de Trabajadores calificó como “una infamia” contra la clase media y los trabajadores del país, la reforma tributaria que se deberá afrontar próximamente.

Seguido a esto, Fabio Arias, fiscal general del sindicato, se refirió a la posibilidad que se abrió de que algunos alimentos pasen de tener un IVA del 5 al 19%, manifestando “ponerles IVA a los productos de la canasta familiar y recoger por esa vía 10,5 billones significa simple y llanamente quitarle el pan de la boca a muchos colombianos”.

Preocupación en el sector energético por la próxima reforma tributaria

Distintos gremios de la energía del país se unieron para exponer su preocupación frente a la próxima reforma tributaria y la posibilidad que se incluya la modificación de la Ley 1819 de 2016 en lo relacionado con el impuesto al carbono, gravando al carbón como combustible, lo cual para el sector, generaría un impacto en diferentes frentes de la economía nacional y que a su vez no se compensan en nada con los recaudos que pudiera recibir el gobierno con la iniciativa.

Se hunde proyecto que permitía que partidos presentaran listas en coalición al Congreso

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes archivó un proyecto de acto legislativo con el que se buscaba levantar las restricciones que impedían que los partidos mayoritarios presentarán listas en coalición a corporaciones públicas.

La Comisión acogió la proposición de archivó presentada por el representante liberal Juan Carlos Losada, quien señaló que esa reforma constitucional era inconveniente para el país.

La casa Char llega al Ministerio de Ciencia y Tecnología

Ana María Aljure, exsecretaria de despacho de Alejandro Char y abogada experta en contratación fue nombrada como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencias y Tecnología.

La abogada Aljure es muy cercana a Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla. Fue secretaria de despacho del exmandatario desde el año 2016 y hasta 2019, y su nombre en algún momento sonó para ocupar la gerencia de la Triple A.

Aunque la funcionaria no tendría experiencia en el tema de ciencias y tecnología, ya fue publicado el decreto por medio del cual la ministra de Ciencias, Mabel Torres, la nombra oficialmente como nueva viceministra del Conocimiento.

Fue suspendida la audiencia en el caso Uribe

Durante la audiencia en la que la Fiscalía pedirá a un juez de la república que precluya la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, varias personas solicitaron constituirse como víctimas del proceso.

La primera fue Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, uno de los principales testigos en contra del expresidente.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende a Deyanira, recordó una conversación, en abril de 2018, entre el expresidente y el abogado Diego Cadena -procesado por soborno en actuación personal y fraude procesal- "donde quieren ubicar a Deyanira Gómez -esposa de Monsalve- y tres días después la despiden, esto es una demostración de poder de Uribe Vélez hacia Juan Guillermo Monsalve para mostrarle que sí puede tomar determinaciones específicas".

Coomeva respondió a las denuncias de la defensa de Deyanira Gómez

A través de un comunicado Coomeva Medicina Prepagada informó que la terminación del contrato de la exesposa de Juan Guillermo Monsalve (testigo contra Uribe) se dio en el año 2018. Según la entidad, la terminación se dio por razones de relacionamiento que no aportaban a un mejor ambiente laboral entre compañeros de trabajo e índices de desempeño poco sobresalientes.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende a Deyanira, recordó una conversación, en abril de 2018, entre el expresidente y el abogado Diego Cadena -procesado por soborno en actuación personal y fraude procesal- "donde quieren ubicar a Deyanira Gómez -esposa de Monsalve- y tres días después la despiden, esto es una demostración de poder de Uribe Vélez hacia Juan Guillermo Monsalve para mostrarle que sí puede tomar determinaciones específicas".

Carlos Antonio Lozada afirmó ante la JEP que dio la orden de asesinar a Hernando Pizarro

En continuación de su aporte temprano a la verdad ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el senador del partido Comunes y excomandante de las Farc Carlos Antonio Lozada reveló que dio la orden de perpetrar el asesinato del exmiembro del M-19 Hernando Pizarro, luego de consultarlo con Jorge Briceño ‘El Mono Jojoy’.

"Yo le di la orden al equipo que ejecutó esa misión, la idea era retirarlo, sacarlo, de la casa para no ejecutarlo allí dentro de la vivienda porque había un menor y dijimos no, si está ahí y hay niños busquemos más bien la forma de sacarlo" indicó el parlamentario.

Sobre el homicidio del docente de la Universidad Nacional Jesús Antonio Bejarano, Lozada reiteró que lo único que sabe es que precisamente ‘El Mono Jojoy’ le contó de su ocurrencia y que dos excombatientes de alias ‘Carlos’ y ‘Valentina’ que hacían parte de la Red Urbana Joselo Lozada de la guerrilla podrán esclarecer más detalles sobre el homicidio.

No esperamos más acusaciones a muertos: familia de Álvaro Gómez pide más pruebas

Durante la continuación del aporte temprano de verdad del senador y exmando de las Farc, Carlos Antonio Lozada, sobre el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, la familia del exdirigente conservador por medio de una declaración leída por Mauricio Gómez expresó que por el momento no cree la versión de la extinta guerrilla sobre su autoincriminación en el asesinato.

De acuerdo con Gómez, no aceptan aún que se afirme que desde la década de los sesenta el líder político era un objetivo de la guerrilla y solamente 30 años después se ejecutara su muerte (1995). Aunado a esto, mencionó una carta en la que Álvaro Gómez fue invitado por los dirigentes de la guerrilla a sentarse a hablar.

"Querían matarme": Carlos Lozada denunció plan de atentado de Santrich e Iván Márquez

En diligencia ante la JEP por el magnicidio del exdirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, el senador Carlos Antonio Lozada reveló que el propio gobierno le alertó de un plan fraguado por Jesús Santrich, Iván Márquez y otros líderes de la disidencia de las Farc llamada "Segunda Marquetalia" para atentar contra su vida.

Lozada expresó que en marzo del 2020 se reunió con el ministro del Interior Daniel Palacios (para el momento viceministro) quien le entregó esa información y lo conectó con un oficial del Ejército quien le dio todos los detalles.

Senador Eduardo Enriquez Maya es atendido en una UCI por COVID-19

Fuentes del Partido Conservador le confirmaron a La W que el senador conservador Eduardo Enriquez Maya se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo, después de haber sido diagnosticado con COVID-19.

El Partido Conservador y varios congresistas de distintos partidos políticos han expresado su solidaridad con el parlamentario nariñense de 72 años.

Cotelco pide un trato diferencial para mejorar situación de Amazonas

Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, pidió al Gobierno Nacional un trato diferencial para el departamento de Amazonas. Esto, debido a que desde el 28 de enero pasado está aislado del resto del país debido al cierre del aeropuerto Vásquez Cobo, y como medida de contención de la variante del virus del COVID-19, cepa procedente del Brasil.

El país podría tener 23.000 millones adicionales de barriles de crudo con nueva técnica

Según informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con otro tipo de yacimientos no convencionales diferentes al fracking, Colombia tendría la posibilidad de obtener entre 16 mil y 23 mil millones de barriles de petróleo adicionales. Dicha técnica se llama arena bituminosa.

El presidente de la ANH, Armando Zamora, explicó que estos otros yacimientos no convencionales en sí son arenas impregnadas de petróleo pesado, las cuales requieren de una técnica compleja para lograr su extracción, dejando claro que aún esta opción no se ha empezado a explotar en el territorio nacional.

Un soldado bachiller será imputado por la muerte de Juliana Giraldo en Cauca

Ante el Juzgado Promiscuo de Miranda, Cauca, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos al soldado bachiller Cristian Saavedra Arias, por el homicidio de Juliana Giraldo, en medio de un hecho irregular.

La audiencia se llevará a cabo a las 10 de la mañana de este miércoles 7 de abril y en ella, el ente acusador le imputará al uniformado el delito de homicidio en persona protegida, por el asesinato registrado el 24 de septiembre de 2020.

Julián Ortegón seguirá en la cárcel por crimen de Ana María Castro

La defensa de Ortegón había apelado la decisión de un juez que le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión. El juzgado no concedió la apelación y mantuvo la medida de aseguramiento en centro carcelario.

La muerte de Ana María Castro, según la Fiscalía, ocurrió en la madrugada del 5 de marzo de 2020, cuando habría sido arrojada de un vehículo.

Colombianos ya no necesitarán visa para viajar a Marruecos

La canciller Claudia Blum y su homólogo del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, firmaron un acuerdo de exención de visas con el fin de impulsar el turismo y los negocios. La ministra explicó que los colombianos no tendrán que tramitar la visa para viajes que no superen los 90 días.

“Estamos seguros de que la eliminación de visas y el acuerdo de servicios aéreos fortalecerán los contactos entre personas y compañías de Colombia y Marruecos. Este tipo de acuerdos contribuye a la reactivación de nuestras economías”, dijo.

Ecuatorianos y peruanos en Colombia podrán votar este domingo para elegir presidente

Según la cónsul de este país en Ipiales, Marisol Peñafiel, las ciudades de Bogotá con dos mesas, Cali también con dos mesas y la ciudad fronteriza de Ipiales con una, serán los puntos para que los ciudadanos de este país puedan participar de los comicios programados para el domingo 11 de abril.

Aproximadamente 3.300 ecuatorianos votaron en primera vuelta en Colombia, se espera una igual participación este fin de semana, teniendo en cuenta que su participación no es obligatoria.

En Sucre es capturado alias ‘Gonzalo’, cabecilla del Clan del Golfo

La Policía confirmó que en la vía que conduce de Sincelejo a Sampués, fue capturado alias ‘Gonzalo’, integrante del Clan del Golfo que tenía una trayectoria criminal de más de 12 años en la subestructura ‘Manuel José Gaitán’.

A este hombre, la organización según indican fuentes de inteligencia le pagaban mensualmente un valor entre uno a dos millones de pesos. Este hombre de 39 años era solicitado mediante orden judicial por un homicidio, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y municiones.

Autoridades capturaron a alias 'Marcela' dedicada al reclutamiento de menores en el Caquetá

Las autoridades confirmaron que en las últimas horas lograron la captura de alias “Marcela”, dedicada al reclutamiento de por lo menos 33 menores y cinco mujeres, algunos de ellos para hacer parte de la estructura ilegal, explotarlos sexualmente, y otros como correos humanos.

Según información de inteligencia esta mujer se aprovechaba de los problemas económicos que los jóvenes actualmente afrontan en la región, para lograr mediante ofrecimiento de dinero y, en algunas ocasiones, amenazas a los familiares, obligarlos a hacer parte de las disidencias de las FARC.

Desarticulan a los ‘Causas II’, dedicados a la extorsión desde las cárceles en Bolívar

Estos hombres para extorsionar a sus víctimas, exigían sumas entre 100 mil y 10 millones de pesos a comerciantes, ganaderos, docentes, amas de casas y comunidad en general en los municipios de Magangué, San Jacinto, Carmen de Bolívar y San Martín de Loba en el departamento de Bolívar, a cambio de no atentar en su contra o contra su núcleo familiar.

Cabe resaltar que los capturados habían estado privados de la libertad en varias cárceles de Bolívar, donde intimidaban a otros internos para presionar el pago de extorsiones.

Más de 2.100 personas han sido desplazadas en Argelia, Cauca, por la violencia: ONU

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alertó en un informe que 2.185 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado masivo por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural de Argelia (Cauca).

Asimismo denunciaron la violación al Derecho Internacional Humanitario debiendo retirar al personal médico cuando uno de los grupos ilegales ingresó a un centro médico, amenazó al personal de salud y sacó a un hombre que había sido herido en los enfrentamientos para ejecutarlo y además se tomaron el lugar por horas.

Resarcieron detrimento patrimonial por anomalías en mantenimiento de pista de El Dorado

La Contraloría General de la República informó que decretó la terminación del proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba contra la Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S (Codad), hoy en liquidación, y que investigaba por irregularidades presentadas en la repavimentación y mantenimiento de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado.

¿La razón? La empresa mencionada pagó a la cuenta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) $12.395 millones, entre febrero y marzo de este año. Con esa suma, indicó el ente de control, se resarce en su integridad el detrimento patrimonial por el cual le fue imputada responsabilidad fiscal a la Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S., representada legalmente por Manuel Navas.

Ocupación UCI en Medellín llegó al 98 por ciento

A través de su cuenta de Twitter, el personero de Medellín, William Vivas, alertó que la ocupación de UCI en la ciudad está en el 98.25%, y que además hay 111 pacientes críticos a la espera de una cama. Vivas advirtió que luego de que estas personas sean ubicadas la ocupación quedaría en el 100% al finalizar el día, por ello pidió a las autoridades municipal y departamental para que se implemente un plan de respuesta dada la crítica situación que se vive en la capital antioqueña.

Departamento de Salud de Cartagena alerta sobre rechazo a aplicación de una de las vacunas

Cartagena viene presentando inconvenientes para la aceptación y aplicación de una de las tres vacunas enviadas por el Ministerio de Salud, de las cuales recibió 7.120 dosis el pasado lunes 29 de marzo.

Los pacientes llaman a cancelar la cita, no asisten, o cuando llegan a los puntos se devuelven y no aceptan la vacuna, lo que ha ocasionado retrasos, lentitud en el proceso y baja cobertura. Así se lo notificó al Ministerio de Salud la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno.

Supersalud pide pruebas a la Alcaldía de Santa Marta de los ‘colados’ en la vacunación

Después de la denuncia presentada por la alcaldesa Virna Johnson en la que señala unas presuntas irregularidades cometidas por la ESE Alejandro Próspero Reverend el 20 de marzo, al vacunar a 81 personas entre los 58 y 69 años sin cumplir con los rangos de edad establecidos para ser inmunizadas en esa fecha, ya hubo un reparo por porte de la Supersalud.

Sobre esto, Román de la Rosa, gerente interventor de la entidad médica, señaló que las dosis suministradas en el centro de salud de Minca, contaron con el consentimiento de la coordinadora distrital del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Hallan un casco y un recipiente en el sitio donde están atrapados los mineros en Caldas

Desde la Secretaría de Gobierno de Caldas, liderada por Jhon Jairo Castaño Flórez, dieron a conocer que se tiene un avance significativo en el proceso de búsqueda y rescate en la mina de oro de la vereda El Bosque, del municipio de Neira, donde están desaparecidos 11 mineros desde el viernes 26 de marzo.

En las últimas horas se confirmó el hallazgo de un casco de protección y un recipiente de agua, los cuales emergieron del agua del pozo del socavón inundado.

Aumentan a $20 millones recompensa por información de menor desaparecida en Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau, y el comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Carlos Hernández Aldana, anunciaron este martes que se aumentó a $20 millones la recompensa para quien entregue información que permita dar con el paradero de la joven Alenxandrith Sarmiento Arroyo, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de marzo y hoy cumple 16 años.

“Anunciamos que el día de hoy la recompensa que había ofrecido la Alcaldía de $10 millones por información que lleve a encontrar sana y salva a la niña Alexandrith, ha sido duplicada por la Policía Nacional, que ofreció un aporte adicional de otros $10 millones, por información que lleve a encontrarla”, indicó el mandatario.

Soldados agredidos por mujer en Cantón Norte fueron reconocidos por el Ejército Nacional

En las últimas horas el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro, junto a las familias de los uniformados que fueron golpeados por una mujer en el Cantón Norte, reconoció a los soldados por su comportamiento en medio del hecho.

El alto oficial les impuso la medalla militar Fe en la Causa como reconocimiento por la serenidad y gallardía ante el maltrato que sufrieron esa noche por la mujer.

Abren investigación a uniformado que agredió unidad militar en Granada, Meta

El Ejército se pronunció luego de que se conociera un video a través de redes sociales en el que un uniformado en aparente estado de embriaguez intenta ingresar a la fuerza a una unidad de la institución en el departamento del Meta.

Según indica el Ejército, los hechos se presentaron en una de las instalaciones de la unidad táctica del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.°4 en Granada, Meta.

Lluvias generaron emergencias en Padilla y Corinto, Cauca

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días generaron emergencias en los municipios de Padilla y Corinto, afectando a más de 15.000 familias de esta zona del norte del departamento del Cauca.

El alcalde de Padilla, Cristóbal Morales, informó que los 10.000 habitantes de esa población sufrieron afectaciones como consecuencia de los daños en el sistema de acueducto, situación que vienen afrontando con apoyo de la empresa privada.

Boyacá: Protestas contra multinacional de esmeralda en Muzo por suspensión de contratos

Son 50 trabajadores que están protestando en la mina Esmeralda Puerto Arturo de Muzo, de propiedad de la multinacional Mining Servies, aseguran que llevan más de un año con sus contratos suspendidos, y por ello decidieron salir a manifestarse a las afueras de la empresa.

"Yo llevo laborando siete años y estamos protestando porque la mayoría tenemos discapacidad laboral, tuvimos nuestros accidentes laborales dentro de la compañía y hace un año nos suspendieron nuestros contratos", cuenta Juan Manuel Cadena Díaz, vocero de los trabajadores que se encuentran protestando.

Vacas causaron accidente de una aeronave al momento de su aterrizaje en Bolívar

A través de algunos reportes de fuentes, se conoció durante este martes que varios semovientes se cruzaron en el aeródromo de Santa Rosa del Sur en Bolívar, justo en el momento de aterrizaje de un avión con placa HK3561-G, tipo Rockwell 690B Turbo Commander, lo que ocasionó un accidente donde varios de los animales murieron por el impacto.