Amanezca bien informado con La W este 6 de abril.

Las nuevas medidas ante incremento en el número de contagios de COVID-19 y la preocupación de los cafeteros por que su producto sea gravado con IVA del 19% son algunas de las noticias de este martes 6 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Cuarentena general y pico y cédula, las medidas que regirán nuevamente en Bogotá

Ante el aumento de contagios por COVID-19 y en la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo en Bogotá, la Alcaldía anunció nuevas restricciones que incluyen nuevos confinamientos.

En primer lugar, se acordó entre la Alcaldía y el Comité Epidemiológico Nacional, que habrá cuarentena general en con esquema ‘4x3’, es decir, cuatro días sin restricciones por tres de confinamiento. Esta medida comenzará a regir desde este jueves 8 de abril si el presidente de la República Iván Duque da su visto bueno.

Además, volverá desde este martes la medida de pico y cédula, tal y como fue planteada por el Gobierno Nacional.

Ambas medidas serán alternadas, es decir, el pico y cédula aplicará durante los cuatro días sin confinamiento.

“Acordamos con el Comité Epidemiológico Nacional combinar pico y cédula cuatro días y cuarentena general tres días (viernes, sábado y domingo)”, explicó la alcaldesa Claudia López.

Otras medidas que han sido adoptadas por la Alcaldía de Bogotá es la suspensión de todos los procedimientos médicos de mediana y alta complejidad para mermar la presión sobre la ocupación hospitalaria.

Privados no podrán negociar vacunas por encima de precios establecidos por el Gobierno

W Radio conoció el borrador de la resolución para que los privados puedan traer vacunas a Colombia, en este documento se explica que se va a permitir que el sector privado participe del Plan Nacional de Vacunación a través de su logística e infraestructura, sin embargo, no podrán comercializar los biológicos que sean importados, estos solo podrán ser destinados para trabajadores y empleados de las multinacionales que sean identificados con antelación por el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el documento, los privados no podrán negociar con precios por encima de lo establecido por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 1438 de 2011. Las vacunas objeto de importación deben contar con una autorización sanitaria de uso de emergencia otorgada por el Invima.

Para la aplicación de las vacunas adquiridas, los privados no podrán utilizar la red existente del Plan Nacional de Vacunación, sino que deben usar una red ampliada y alterna a la ya existente.

Contar con una póliza todo riesgo sobre el producto adquirido que cubra los biológicos durante el tiempo que el agente de derecho privado tenga la custodia del mismo. Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para cada vacuna.

Las personas de derecho privado que negocien y adquieran vacunas contra el COVID-19 con recursos de naturaleza privada, serán directos responsables por los términos de la negociación y por los compromisos que se adquieran producto de la misma.

Las personas que presenten una reacción adversa posterior a la vacunación contra el COVID – 19, deberán asistir a su seguridad social. Deberán garantizar las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas.

También deberán asumir no solamente los costos de la importación y de los biológicos, sino también los costos de la aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma.

Más de 2.240 fiestas clandestinas fueron intervenidas durante la Semana Santa: Iván Duque

El presidente Iván Duque rechazó algunos comportamientos de la ciudadanía durante la Semana Santa y los tildó de “bochornosos y alarmantes”.

Por ejemplo, informó que se hicieron 53.357 comparendos en todo el país por desacatar las medidas preventivas para contener la pandemia. Entre ellos, 13.500 se impusieron por violación del toque de queda, más de 14.000 por el no uso del tapabocas y 5.372 por consumir licor en lugares prohibidos.

“Fueron más de 2.240 fiestas clandestinas intervenidas que ponen en peligro a otras personas. La pandemia no se ha terminado”, dijo.

De estas fiestas, 561 se realizaron en casas, apartamentos y fincas; mientras que 1.680 se hicieron en espacios públicos.

“Vacunación no significa que ya podemos relajarnos, la vacunación es una medida farmacológica pero hasta que todos no estemos a salvo no podemos cantar ningún tipo de victoria”, reiteró.

Finalmente, insistió en el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos y la prohibición de las aglomeraciones.

Prohíben uso de collares desinfectantes

El Invima prohíbe la comercialización de tarjetas y collares desinfectantes. El instituto de vigilancia advierte que la exposición directa al dióxido de cloro puede generar graves daños en el organismo humano como insuficiencia respiratoria.

“El uso de este tipo de productos constituyen un riesgo sanitario, por esta razón, no pueden ser considerados como de higiene doméstica y, este sentido, la entidad no les otorga autorización de comercialización en Colombia”, aseguró Ligia Lorena Rodríguez, directora (e) de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima.

Entre los accesorios prohibidos están el “Saniti Card”, “Virus Shut Out”, “Black Out” “My Air Shield”.

Colombia registra 10.190 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 64.293

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.456.409 casos de COVID-19, con 10.190 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 64.293, con 199 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.325.833. Se procesaron 42.223 pruebas (PCR: 26.974 y Antígenos: 15.249). Del total de pruebas procesadas el 24% dio positivo para coronavirus.

Los lugares con más nuevos contagios en la última jornada fueron Antioquia, que sumó 2479 casos nuevos; Barranquilla, con 1594 casos nuevos este lunes; y Bogotá, que reportó 1137 nuevos contagios.

Uribismo pidió austeridad al Gobierno antes de aumentar impuestos

Aunque el texto de la Reforma Tributaria aún no ha sido radicado en el Congreso de la República, congresistas del uribismo le pidieron al Gobierno hacer importantes ahorros en gastos de función, antes de hablar de aumentar los impuestos.

"Es importante enviar un mensaje de austeridad de parte del Gobierno Nacional: un recorte de gastos de funcionamiento, un recorte de todas las entidades del Estado, incluyendo el Congreso de la República", aseguró la senadora Paola Holguín.

El representante Gabriel Santos se sumó al llamado y reiteró su propuesta de eliminación de las altas consejerías de la Presidencia de la República.

"El mensaje es claro: el gobierno prefiere poner a los colombianos más pobres a pagar más caro el café y el chocolate que acabar con la burocracia injustificada de sus altas consejerías. El esfuerzo en ahorro: no aumentar el estado más de la inflación. Cero recortes. Infame", añadió.

En los próximos días el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentará al Congreso el texto definitivo de la reforma que empezará su debate en las comisiones económicas.

Reforma pasará porque el mayor comprador del Congreso es Carrasquilla: Benedetti

El senador del Pacto Histórico Armando Benedetti aseguró que, pese a ser tramitada en época electoral, la reforma tributaria será aprobada y que habrá "mermelada" para los congresistas por cuenta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

"La reforma va a pasar porque el mayor comprador del Congreso se llama Alberto Carrasquilla", aseguró Benedetti.

El congresista señaló que los parlamentarios votarán la reforma "porque de ahí saldrá la plata de las campañas".

Se espera que en los próximos días el Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, presente el texto definitivo se la reforma que será discutida en el Congreso.

Cafeteros, inconformes por posibilidad de que su producto sea gravado con IVA del 19%

En las recientes horas, el Ministerio de Hacienda reveló que estaría pensando que se incluya en la discusión de lo que será la próxima reforma tributaria, la posibilidad de gravar el café y el chocolate de un 5% al 19%, según el Gobierno debido a que considera que esos productos, aunque son de alto consumo en el territorio nacional, no hacen parte de la base de la alimentación de los ciudadanos.

Ante el escenario, la inconformidad por parte de los productores fue evidente, como por ejemplo en el caso de la Federación Nacional de Cafeteros, quien, a través de su gerente, Roberto Vélez en su cuenta de twitter, manifestó: “triste pensar que el esfuerzo para lograr incremento del consumo de café se malogre de cuenta del aumento del IVA para el café. Decir que el café no es un alimento básico es desconocer la importancia de su consumo en todos los estratos de la población, ¿y nuevos emprendimientos?”

De esta manera, los cafeteros expusieron su primera voz de protesta en contra de lo expuesto por el Gobierno Nacional, esperando que se revalúe el papel que jugará el café en los ajustes tributarios que se esperan a futuro.

Santos señaló a alto funcionario del gobierno Duque de frustrar su cese al fuego con ELN

Ante la JEP, el expresidente Juan Manuel Santos habló sobre su libro "La Batalla por la Paz" y señaló en el diálogo que un funcionario del gobierno Duque arruinó el cese al fuego que tenía prácticamente firmado con la guerrilla del ELN.

"Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir yo del gobierno, infortunadamente un muy importante vocero del actual gobierno fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno sino con el próximo y el ELN se creyó ese mensaje, no firmó conmigo y mire en las que estamos", manifestó.

En la conversación también reiteró el apoyo que recibió el proceso de paz por parte de los gobiernos vecinos, con quienes recordó que en el pasado cuando llegó al gobierno no existían relaciones diplomáticas o estaban fracturadas.

"Ninguna guerra simétrica como la que teníamos nosotros con las Farc se puede resolver si no hay un apoyo de los vecinos y de la comunidad internacional y por eso fue que apenas llegamos a la Presidencia restablecimos las relaciones con Hugo Chávez y con Rafael Correa", expresó.

Además, expresó que muchas personas que en el plebiscito votaron en contra del acuerdo, le confesaron que "votaron envenenadas" por cuenta de los planteamientos del No al proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

Es un chiste: Santos sobre propuesta de reemplazar a la JEP por formulario en internet

En diálogo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la propuesta hecha en La W por Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, de reemplazar el tribunal especial por un cuestionario que los exguerrilleros de las Farc llenen por internet.

De acuerdo con Santos, hay que dejar de proponer cosas a su juicio "absurdas" y en cambio se debe hacer un pacto nacional de cara a las elecciones de 2022 en el que se deje por fuera del debate, todo lo relacionado con el acuerdo de paz porque lo considera fundamental.

"Eso es un chiste, es una cosa que no tiene ningún sentido (...) hay que hacer mucha pedagogía sobre este tipo de justicia que es lo que nos permite reconciliarnos y vivir en paz, allí hay que perseverar y seguir adelante y no proponer cosas tan absurdas", manifestó el expresidente.

En su intervención ante la jurisdicción, el exmandatario además recalcó nuevamente que el acuerdo de La Habana no se hizo "para beneficiar a las Farc" y en cambio consideró un logro que los excomandantes de esa guerrilla se hayan sometido a una justicia especial como la JEP.

Policía tras la pista de responsables de hackeo de redes sociales en el país

Frente a las denuncias públicas sobre hackeo de cuentas de redes sociales en las últimas horas en el país, el Centro Cibernético de la Policía Nacional, a través de la Dijín, sigue tomando contacto con las víctimas para iniciar con el proceso de recuperación.

Indican que durante el día de hoy ya han sido recuperadas varias de las cuentas afectadas por la actividad de delincuentes informáticos que buscan suplantar la identidad de los afectados, con el fin de conseguir dinero a través de transferencias bancarias y otras modalidades.

De acuerdo con el coronel Julián Buitrago, jefe del Centro Cibernético Policial, los delincuentes hacen un análisis minucioso a los números de teléfonos previamente y luego extraen los contactos que contiene.

"Con esta lista de contactos, ellos inician el control de la cuenta de la mensajería instantánea. Para ello ubican a la víctima, le piden el código que se envía por mensajes de texto o por la llamada que hace la mensajería instantánea; obtienen este número y logran el control de la cuenta", dijo el alto oficial.

El uniformado aseguró además que durante el último año ya han sido capturadas 48 personas por delitos informáticos.

EE.UU. dice que combates en Apure obedecen a presencia de “narcoterroristas” en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por los enfrentamientos en la frontera colombo-venezolana que han generado un desplazamiento de cerca de 5.000 venezolanos y colombianos hacia Arauca.

El embajador Philip Goldberg hizo votos para que esta situación se solucione a la mayor brevedad posible.

“Todos sabemos también que hay grupos narcoterroristas al otro lado de la frontera y que eso es donde el problema empieza. Y nosotros por supuesto nos preocupamos de esa situación”, dijo.

Y agregó que su país le ha brindado apoyo a Colombia para atender a los migrantes venezolanos.

Las declaraciones las hizo tras el lanzamiento de un proyecto para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la red hospitalaria en Colombia.

Allí informó que, a través de la USAID, el Gobierno de Joe Biden está proporcionando US$6.5 millones en equipos médicos para las unidades de cuidado intensivo en más de 20 departamentos y en 174 municipios.

Indepaz señala de "desastre" aumento de desplazamientos masivos en lo que va del 2021

De acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) las cifras de 15.000 desplazados en 65 eventos masivos que se contabilizan en apenas tres meses del 2021 representan un aumento en la tendencia sobre ese fenómeno criminal al compararlos con el número total del 2020, en el que según el instituto se presentaron 106 registros de desplazamientos masivos.

Ante esa realidad su director indicó que si los registros continúan con esos números el país podría tener a finales de año más de 150 eventos masivos y un número superior a los 60.000 desplazados.

"Sería un desastre porque estaríamos retornando a las cifras que se presentaron antes de los Acuerdos de Paz, que estábamos en más o menos 155 eventos al año, la situación está muy crítica, si seguimos como vamos este año se nos va a disparar el desplazamiento" indicó Camilo González, director del Instituto.

En materia de masacres revelaron que 91 personas han muerto en 25 hechos de ese tipo presentados en 2021 a corte de este lunes, representando un descenso de 9 muertes en comparación con los 100 presentados para la misma fecha del 2020, pero eso sí, el número de masacres se ha incrementado de 20 (2020) a las 25 actuales.

"Se está registrando un ascenso en materia de masacres en los últimos dos años, hay una criminalidad desbordada en medio de la pandemia" manifestó González.

Por departamentos Antioquia presenta el mayor número de personas muertas con 18 fallecidos en 5 de esos ataques armados totales, representando un 16% del número total, seguido por Nariño con 17 muertos en 4 masacres, Valle del Cauca con 15 muertos en mismo número de masacres y el Cauca presenta 14 fallecidos en los ataques armados.

"Tú le tienes que ganar a Petro y yo a Fajardo": Ángela Robledo a Francia Márquez

Durante la Convención Nacional Feminista que se lleva a cabo en Honda, Tolima, la representante a la Cámara y precandidata presidencial, Ángela María Robledo, aseguró que las feministas no aceptan vetos y que las aspiraciones de Gustavo Petro y Sergio Fajardo son legítimas; sin embargo, la congresista le envió un mensaje a la líder social Francia Márquez sobre el papel que jugarán las mujeres en las consultas presidenciales de marzo de 2022 y la carrera hacia la Presidencia.

"Petro y Fajardo tienen derecho legítimo a sus candidaturas. ¿Qué tenemos que hacer? Tú ganarle a Gustavo Petro y yo ganarle a Sergio Fajardo", aseguró Robledo.

La exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro hoy hace parte de la Coalición de la Esperanza, mientras que a Francia Márquez se le ha vinculado con el Pacto Histórico, del que hacen parte varios partidos y movimientos de izquierda.

En la Convención Nacional Feminista se reunieron cientos de mujeres y organizaciones feministas para discutir sobre el papel de las mujeres en el Estado, la democracia y las próximas elecciones.

Es testigo de oídas: descalifican versión de Rodrigo Londoño sobre muerte de Álvaro Gómez

La W conoció las observaciones que la familia Gómez Hurtado por medio de sus abogados Bernardo Henao y Joan Sebastián Moreno hizo en contra de la versión voluntaria del excomandante de las Farc Rodrigo Londoño ante la JEP, sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Debido a que Londoño sostuvo en la audiencia que no cuenta con ninguna prueba más allá de su testimonio en el que afirma que lo único que supo fue que Jorge Briceño "El Mono Jojoy" les reportó el crimen luego de consumarse y que Manuel Marulanda decidió no "reivindicarlo". La familia considera que su relato no tiene ningún sustento ni aporta a la verdad.

Resumen: La Comisión Nacional de Disciplina Judicial empezó sus labores el 13 de enero y en sus casi 90 días le hace seguimiento a las denuncias hechas contra jueces y abogados por casos de corrupción o irregularidades en sus funciones. Son más de siete mil procesos en curso, algunos están en riesgo de vencerse por términos y en otros ya se empezaron a tomar decisiones. ¿Qué tanto sirve la Comisión? ¿Cuáles son los casos más relevantes? ¿Cuál es el balance de estos primeros meses?

"Para apoyar su versión no aporta documentación, aportes, informes, manifiestos o material probatorio que permita ir más allá de una simple adjudicación de un homicidio en cabeza del Secretariado de las Farc" se lee en el documento en poder de La W.

También criticaron la validez del testimonio de Londoño a partir de la ubicación que tenía el día del crimen, porque el día del homicidio de Gómez Hurtado comandaba el Bloque Magdalena Medio (no el Oriental) y manifestó que la decisión no la tomó el secretariado de la guerrilla, por tanto, para los familiares su versión es "de oídas".

"El individuo subversivo para ese entonces se encontraba en el Bloque Magdalena Medio, luego cualquier aporte de verdad, frente a la normatividad nacional e internacional, demuestra que su relato es tan sólo de oídas, lo que deja sin ninguna validez la versión entregada" señala el escrito.

Debido a lo anterior expresaron a la Sala de Reconocimiento del Tribunal su descontento, señalando que "esperaban y siguen esperando pruebas más robustas y específicas respecto a la autoincriminación que hicieron las Farc".

Servidores públicos del orden nacional deben actualizar declaraciones de bienes y renta

El Departamento Administrativo de la Función Pública informó que los funcionarios de las entidades nacionales tendrán plazo hasta el 31 de mayo para actualizar la declaración de bienes, renta y actividades económicas.

La directora encargada de la entidad, Claudia Hernández, recordó que este es un compromiso constitucional del Estado con la transparencia e invitó a todos los servidores a diligenciar el formulario a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público, SIGEP.

“La declaración de bienes y rentas es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y organismos públicos, y se realiza en el SIGEP en tres momentos: ingreso, periódica y retiro. La declaración periódica se efectúa anualmente entre el 1 de abril y el 31 de mayo, en el orden nacional, y entre el 1 de junio y el 31 de julio para el orden territorial”, indicó la entidad.

La declaración incluye los datos personales, obligaciones, conformación familiar y bienes patrimoniales del servidor, así como ingresos laborales y no laborales con fecha de corte al 31 diciembre de 2020.

Julián Ortegón seguirá en la cárcel por crimen de Ana María Castro

La defensa de Ortegón había apelado la decisión de un juez que le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

El juzgado no concedió la apelación y mantuvo la medida de aseguramiento en centro carcelario.

La muerte de Ana María Castro, según la Fiscalía, ocurrió en la madrugada del 5 de marzo de 2020, cuando habría sido arrojada de un vehículo.

La joven fue trasladada al Hospital de Engativá y, posteriormente, al Hospital Simón Bolívar, donde falleció por el politraumatismo contundente que había tenido.

Según el Dane, el costo de vida de los colombianos para marzo bajó

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, la inflación en su representación mensual, para el tercer mes del año bajó ubicándose en 0,51%, cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 2020 en 6 puntos básicos cuando fue de 0,56%.

En cuanto al costo de vida de los colombianos en su variación anual, esta fue de 1,51%, es decir, 2,35 puntos porcentuales menos que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,86%.

Según el informe por ciudades, Popayán, Santa Marta y Villavicencio, registraron los mayores índices de inflación, mientras que Florencia, Manizales y Sincelejo, fueron las metrópolis donde se registraron los índices más bajos de inflación, para Bogotá, el costo de vida se ubicó en 0,46% por debajo del registro nacional.

Seguido a esto, se expuso que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,14%, siendo así la que más jalonó el aumento en el costo de vida de los colombianos; de esta manera para el tercer mes del año los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: papas, moras y frutas frescas, mientras que las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: plátanos, zanahoria y naranjas.

Por otro lado, la división alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación mensual de 0,69%, siendo esta la segunda división en jalonar la inflación.

Información y comunicación; recreación y cultura, fueron las divisiones de gasto que menos aportaron para que la inflación subiera.

Finalmente, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, dijo que la inflación registrada para marzo no se veía hace cinco años.

SIC formuló pliego de cargos a Laboratorios Pronabell por presunta información engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigación administrativa en contra de la sociedad Laboratorios Pronabell por la presunta información engañosa respecto de la presencia no informada de diclofenaco en el producto fitoterapéutico caléndula officinalis de la marca Doloded.

Indica la entidad que el producto, en condiciones normales de uso, podría no ofrecer la razonable seguridad a la que los consumidores tienen derecho y a la que estaba obligada garantizar la sociedad investigada.

La Superindustria busca establecer si la firma faltó a su deber de suministrar información clara, completa, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa respecto de la composición del producto Dololed; y además si faltó a su deber de información sobre el presunto defecto del producto fitoterapéutico caléndula officinalis y la adopción de medidas correctivas necesarias para prevenir el evento adverso.

Contra esta formulación de cargos no procede ningún recurso y de confirmarse la vulneración, se podrán imponer multas hasta por 2.000 salarios mínimos.

Organizaciones del Cauca confirman que se unen al paro nacional

Organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, populares, comunidades indígenas y campesinas del Cauca confirmaron que se unirán al paro nacional el próximo 28 de abril.

Según Sandra Viviana Tombé, vocera de las comunidades Misak, el propósito es respaldar las jornadas de movilización en diferentes sectores para avanzar en la reivindicación de los derechos y exigir vivienda digna, reconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos y la defensa de la vida y la paz.

Asimismo, aseguró que en el marco de la protesta realizarán diferentes actividades en las calles, en los campos y en las ciudades e invitó a los colombianos a que las vías sean liberadas de los peajes.

Es de recordar que en el Cauca se han registrado recientemente varias protestas en la vía Panamericana que han afectado la movilidad en el suroccidente del País pero que las comunidades consideran necesarias para defender sus derechos.

Entre tanto, los gremios económicos de la región rechazaron las vías de hecho y exigieron que los derechos colectivos sean garantizados por las autoridades.

Dieron de baja a alias ‘Loco Milciades’, cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos

El ministro de la Defensa, Diego Molano, junto al presidente de la República, Iván Duque, anunciaron que fue muerto en combate alias ‘Loco Milciades’, cabecilla de Estructuras Residuales de las disidencias de las Farc Dagoberto Ramos.

Según el ministro de la de la defensa, las operaciones se llevaron a cabo en el municipio de Íquira, departamento de Huila. Este hombre según las autoridades era “un símbolo del mal”, era requerido por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones además de extorsión y narcotráfico.

Con la neutralización del 'Loco Milciades', las autoridades avanzan en desmantelar la columna móvil 'Dagoberto Ramos' de las disidencias Farc en Huila y Cauca, asi como los planes de seguir atacando a la población civil y de nutrirse del narcotráfico.

“Gracias a la labor de Ejército, Policía y el apoyo de Fiscalía fue neutralizado en zona rural de Iquira, Huila, José Milciades Olaya Yasno, alias 'Loco Milciades', segundo cabecilla de las disidencias 'Dagoberto Ramos' que opera en esta región del país”, manifestó el presidente Iván Duque por medio de su red social.

Vuelve el toque de queda a Cundinamarca a partir del 6 de abril

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció un nuevo toque de queda que regirá en todo el departamento entre la medianoche y las 5 de la mañana, a partir de este martes 6 de abril.

“Cundinamarca sigue dando parte de tranquilidad, pero no de confianza. Somos el primer departamento en vacunación contra el COVID-19 y hoy registramos una ocupación de camas de Cuidado Intensivo del 44%. Sin embargo, no podemos confiarnos, debemos seguir implementando acciones para evitar un tercer pico de contagio en nuestro departamento”, dijo el mandatario.

De igual forma, el gobernador anunció que, de la mano de las EPS, se multiplicará número de pruebas en todo Cundinamarca y, particularmente, en las ciudades que tuvieron mayor número de visitantes de turistas durante la Semana Santa.

“Entre todos seguimos buscando evitar en nuestro departamento el tercer pico del contagio y también pretendemos seguir brindando la mano amiga de Cundinamarca al resto del país”, puntualizó.

Denuncian 81 presuntas irregularidades durante la vacunación en Santa Marta

La Secretaría de Salud de Santa Marta dio a conocer 81 hallazgos en las vacunas aplicadas el 20 de marzo. Luego de recibir denuncias anónimas funcionarios de esta cartera precisaron que personas entre 58 y 69 años no cumplían con los rangos de edad establecidos para ser inmunizadas en esa fecha. Las dosis fueron aplicadas en el centro de salud del corregimiento de Minca.

Además de estas presuntas irregularidades, el ejecutivo local señala que en el seguimiento telefónico a los pacientes reportados como vacunados, uno de ellos manifestó que no conoce la ciudad y que ya fue vacunado, pero en un municipio del departamento de Cundinamarca.

“Exijo en nombre de toda la ciudadanía una exhaustiva investigación, respuestas y justicia en este caso. Lo grave de esto, es que los biológicos que se asignaron, eran para continuar con la vacunación de los adultos mayores de 80 años”, manifestó la alcaldesa Virna Johnson.

Por su parte, Román de la Rosa, gerente de la Supersalud para la ESE Alejandro Próspero Reverend, señaló que las dosis suministradas contaron con el consentimiento de la jefe del PAI distrital.

De la Rosa añadió que las vacunas para adultos menores de 80 años no solo se administraron a caficultores de La Tagua y Guachaca, sino también en Taganga y Bonda.

Además, insistió que para el caso del usuario que no reconoce ser inoculado en Santa Marta, deben cotejar el documento y el teléfono de la persona y confirmar la información.

Atlántico extiende toque de queda y ley seca hasta el 19 de abril

Ante el incremento de casos de Covid-19 sumado a la creciente ocupación de camas UCI en la red hospitalaria se extendieron las medidas restrictivas hasta el próximo 19 de abril en el Atlántico.

Así las cosas, se mantiene el cierre de las playas del departamento por dos semanas más y las medidas de pico y cedula, toque de queda, ley seca, además de la suspensión de los planes pilotos en modelos de alternancia en instituciones educativas y en establecimientos comerciales como bares, billares y discotecas.

La gobernadora Elsa Noguera afirmó que “el departamento sigue en alerta roja, por eso el insistente llamado a la ciudadanía para que aplique las medidas de bioseguridad. Tenemos que doblar los esfuerzos y obsesionarnos con la vacunación, que es lo que va a salvar a nuestros adultos mayores”.

Cali endurece horario del toque de queda tras aumento de contagios de COVID-19

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina anunció en las últimas horas la implementación del toque de queda entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

La medida se toma tras la determinación del Gobierno Nacional ante el aumento en los contagios de COVID-19 y en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos.

Así mismo, el 'pico y cédula' seguirá vigente en la ciudad, con pares e impares para controlar la afluencia de público en establecimientos comerciales y entidades financieras.

"Queremos solicitarles a todos aquellos que hayan llegado de la Semana Santa de otro territorio, que es una responsabilidad ética y moral que adelante un aislamiento alrededor de su hogar", añadió Ospina.

El mandatario puntualizó que no habrá Ley Seca, sin embargo, se hará seguimiento a los establecimientos comerciales de venta de licor que incumplan las medidas de bioseguridad.

Ocupación UCI alcanzó el 74% en el departamento de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, a través de su cuenta en Twitter, confirmó que hasta el pasado 4 de abril, la ocupación general en unidades de cuidados intensivos alcanzaba un 74,24%. Es decir, de 462 camas habilitadas, 343 estarían ocupadas.

Según el mandatario departamental, en cuanto a ocupación UCI COVID los indicadores serían de un 73,99%. De 223 camas, 165 no estarían disponibles.

Entre tanto, la ocupación UCI NO COVID, se encuentra en un 74,47%. De 239 camas dispuestas, 178 están ocupadas.

Teniendo en cuenta lo anterior y los lineamientos del Gobierno Nacional, las autoridades informaron que se mantienen las medidas del toque de queda, ley seca y pico y cédula hasta el próximo 19 de abril del presente año.

En cuanto a la ley seca, la medida entrará a regir desde las 6:00p.m. hasta las 5: 00a.m. de cada día. Mientras, el toque de queda iniciará a las 10:00p.m. hasta las 5:00a.m. del día siguiente.

El pico y cédula regirá según las disposiciones de cada uno de los alcaldes de los 30 municipios de Córdoba.

Antigua vía entre Bogotá y Villavicencio presenta problemas por fuertes lluvias

En las recientes horas, transportadores de carga manifestaron su malestar por el inmenso trancón que se registraba en la antigua vía entre Bogotá y Villavicencio, por ende, el Instituto Nacional de Vías confirmó que la vía más exactamente en el sector de Pipiral hacía la entrada de Villavo, registró fuertes lluvias lo que ocasionó flujos de lodo y derrumbes, generando que un camión quedará atascado, obligando al cierre total de la carretera.

Ante el escenario, Juan Esteban Gil, director general del Invías, explicó “toda la noche estuvimos trabajando con nuestra capacidad operativa ya que teníamos un camión enterrado, limpiamos esa franja del corredor, removimos la grúa y ya pasado el mediodía dimos tránsito a un carril, sin embargo, continuaremos realizando la labor de limpieza del otro carril”.

El Instituto aseguró que los trabajos en la carretera se seguirán realizando con grúas, retrocargadores, pajaritas y minicargadores, esperando que al finalizar este lunes, la vía pueda operar con plena normalidad.

Finalmente, el Invías pidió a la ciudadanía que acaten todas las medidas de seguridad impartidas por las distintas autoridades teniendo en cuenta que en la zona se siguen registrando fuertes lluvias que podrían generar más derrumbes.