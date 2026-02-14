Amanezca bien informado con La W este 5 de febrero. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

Mensaje de Char revive especulaciones sobre una posible candidatura presidencial

En un evento organizado por la Fundación Universitaria del Área Andina y la Cámara de Comercio de Aguachica, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char habló sobre su experiencia en la administración de la capital del Atlántico y le hizo un guiño al presidente Iván Duque.

Char también aseguró que los mejores días para la región Caribe "están por venir", lo que fue leído por algunos sectores políticos como un posible mensaje relacionado con una posible candidatura presidencial.

Si Marta Lucía Ramírez renuncia, el nuevo vicepresidente debería ser conservador: Omar Yepes

Ante la posible renuncia a la Vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez para aspirar a la Presidencia de la República en el 2022, se empezó a mover el sonajero para sucederla.

El presidente del partido Conservador, Omar Yepes, aseguró que, de concretarse esa renuncia, la Vicepresidencia debería ser ocupada por un representante del conservatismo, con base en el acuerdo político que en 2018 llevó a Iván Duque a la Presidencia.

Fajardo y la centro izquierda logran primeros acuerdos para el 2022

Luego de una reunión que se extendió por varias horas entre algunos dirigentes políticos de la centro izquierda, los mismos pudieron lograr algunos consensos de cara a las elecciones del próximo año.

El propósito principal es llegar juntos en una gran coalición para la Presidencia de la República que se disputará en el 2022 y con un programa claro para ofrecerle a los colombianos. Dicha alianza será entre Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y el partido Verde.

Entre marzo de 2020 y enero de 2021 se han registrado 55.271 muertes por COVID-19: Dane

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre el 2 de marzo de 2020 y el 17 de enero del presente año, en el país se registró un total de 55.271 muertes por COVID-19, informando adicionalmente que, de las muertes, 14.391 son sospechosas por las mismas causas, mientras que 5.751 personas fallecieron a causa de influenza o neumonía.

De esta forma, entre marzo y enero, la semana 32 que hace referencia a agosto 3 al 9 y la semana 31 que hace referencia a julio 27 hasta agosto 2 de 2020, fueron las que presentaron las mayores proporciones de decesos por COVID-19 confirmado, con 2.512 y 2.469 casos respectivamente.

En 2020 se registraron 9.000 muertes adicionales por COVID-19

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en marzo de 2020, el Ministerio de Salud viene implementado una estrategia de vigilancia demográfica de la mortalidad para la verificación, análisis y reclasificación de muertes sospechosas y descartadas de COVID-19, a partir de su búsqueda en las fuentes de información en salud disponibles.

En este documento de vigilancia demográfica en el año 2020 hubo 9.714 muertes adicionales por COVID-19, es decir. un aumento del 16% frente a lo que se había informado inicialmente sobre las víctimas del coronavirus.

Gobierno evalúa vacunar a menores de 16 años contra el Covid-19

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que en el mundo avanzan investigaciones que permitirán establecer si los menores de 16 años se van a poder de vacunar contra la covid-19 o no. Explicó que ya hay varios estudios que se están adelantando en este campo, por lo que se espera que en aproximadamente tres meses ya se pueda dar respuesta a este interrogante.

Colombia registra 9.790 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 55.131

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.135.412 casos de COVID-19, con 9.790 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 55.131, con 254 fallecidos.

Los recuperados ya son 2.001.135. Se procesaron 72.624 pruebas (PCR: 40.821 y Antígenos: 31.803).

JEP calificó las minas antipersonales de las Farc como crímenes de guerra

La determinación fue adoptada al acreditar como víctima en el caso 05 a un soldado que fue afectado por uno de esos artefactos explosivos presuntamente implantados por el frente sexto de la guerrilla, comandado por Miguel Ángel Pascuas, alias ‘Sargento Pascuas’.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento, la instalación de minas antipersonales fue violatoria del Derecho Internacional Humanitario porque su fin fue generar sufrimiento y dolor innecesario en quienes cayeron en ellas durante la confrontación armada.

Gobierno destaca decisión de la JEP sobre instalación de minas antipersonal como crimen de guerra

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, calificó como “histórico” que la Sala de Reconocimiento de la JEP acreditara a un soldado profesional del Ejército Nacional como víctima de una mina antipersonal.

Ceballos aseguró que se trata de un crimen de guerra que viola el Derecho Internacional Humanitario y que debe ser castigado. “Es importante que siga la Justicia Especial para La Paz tomando estas decisiones y llamando por su nombre a estos terribles delitos”, dijo.

Nueva pelea entre el Gobierno y el partido Comunes por nuevo programa de reincorporación

El Gobierno lanzó el Sistema Nacional de Reincorporación en el que trabajarán 28 entidades para garantizar la sostenibilidad económica de los excombatientes y su inclusión laboral.

Sin embargo, el programa no fue bien visto por el partido Comunes quien señaló que no fue concertado ni discutido con sus voceros.

Lo importante no es unificar las cifras: ONU sobre ataques a líderes

La oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos en cabeza de su Representante Juliette de Rivero manifestó su preocupación por el enfoque que el Estado colombiano le está dando a la política para enfrentar los elevados índices de ataques armados a defensores de derechos humanos.

De Rivero señaló que la prioridad no puede ser buscar un registro único de cifras de atentados o asesinatos, en cambio las autoridades deben decantarse por garantizar protección y presencia previa en los territorios para evitar los crímenes.

Fiscalía y Rama Judicial deberán pedir perdón a los condenados injustamente por la masacre de La Chinita

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de un grupo de ciudadanos que fueron condenados por la masacre en el barrio La Chinita, en el municipio de Apartadó -Urabá antioqueño- ocurrida en enero de 1994.

La Fiscalía y la Rama Judicial tendrán que pedir excusar públicas a cada una de las personas capturadas, procesadas y condenas por esos hechos y, en nombre de la Nación, deberán precisar que ninguno “participó de los hechos de la masacre”.

Presidente Duque apoyó la venta de ISA a Ecopetrol

Iván Duque, presidente de Colombia, quién está en Bucaramanga, manifestó su emoción al conocer la propuesta de que Ecopetrol emitiera la solicitud de comprar la participación del Gobierno en ISA.

“Yo me emocioné esta semana cuando Ecopetrol manda una solicitud expresando su interés de comprar la participación del Gobierno Nacional en Interconexión Eléctrica S.A. y yo dije, quiero entender muy bien la visión y fíjese la visión, Ecopetrol no está pensando en ser una empresa del siglo XX, del comienzo del siglo XXI, si no del siglo XXII”.

Reapareció Andrés Felipe Arias en juicio por Agro Ingreso Seguro

Durante el juicio que se sigue contra tres exfuncionarios por el caso Agro Ingreso Seguro AIS, el condenado exministro Andrés Felipe Arias declaró como testigo.

Arias dijo que todo el desarrollo del modelo nunca tuvo algún problema y las irregularidades fueron realizadas por terceros que eran los beneficiarios de los subsidios.

Andrés Felipe Arias volverá a salir en permiso de 72 horas

A través de la orden de un juez el condenado exministro de Agricultura saldrá en marzo a un permiso avalado por un juez. La información se dio a conocer durante el juicio que se adelanta contra implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El exfuncionario ya había salido a disfrutar el permiso legal, en diciembre y no lo pudo hacer en enero por las restricciones en el Inpec para ese tipo de salidas.

Gobierno responsabiliza a la Interpol por la libertad en España de alias ‘El Zarco’

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, respondió a los señalamientos sobre la responsabilidad del Gobierno Colombiano por la libertad en España de Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, un desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y confeso reclutador de ‘falsos positivos’, después de que dicho país no recibiera la solicitud en extradición por el Gobierno colombiano.

El ministro Ruiz aseguró que tanto el Ministerio como la Cancillería adelantaron todos los trámites para lograr que el confeso reclutador de víctimas de 'falsos positivos' fuera extraditado a Colombia, y no dejado en libertad, como ocurrió.

Ordenan detención domiciliaria a gerente de EPS Asmet Salud

Un juez cobijó con detención domiciliaria a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, gerente de la EPS Asmet Salud. Aguilar fue imputado por presuntamente apropiarse de manera ilegal de $21.513.000.000 de los recursos de la salud.

Según la Fiscalía, el representante legal de esa EPS suscribió estados financieros falsos e hizo incurrir en error a la Superintendencia de Salud para que mantuviera su habilitación de funcionamiento. La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal.

Condenan a un empresario prófugo de la justicia por una millonaria estafa

A 13 años de prisión fue condenado al representante de la empresa Factor Group, David Wigoda. La Fiscalía lo señala como uno de los cerebros de una estafa en masa por más de 146 mil millones de pesos.

En el año 2011 la Superintendencia Financiera detectó que la compañía estaría captando ilegalmente el dinero de más de 1500 inversionistas. La empresa enviaba reportes falsos sobre la rentabilidad de su capital. Wigoda fue señalado por los delitos de captación masiva y estafa.

Juez dejó libre a hombre que reconoció haber asesinado a su esposa e hija

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reaccionó a la libertad de un hombre que confesó haber asesinado a su esposa e hija de 14 años. Según el mandatario, el presunto delincuente, de 35 años, salió libre luego que un juez alegara un “error de procedimiento”.

“El juez de control de garantías no legalizó la captura y eso significa que esa lacra puede quedar en libertad a pesar de que confesó el crimen”, dijo Zuluaga.

Una megapensión de 25 millones de pesos mensuales se juega su futuro en la Corte Constitucional

Una mesada de 25 millones de pesos y un retroactivo de 2.548 millones de pesos reclama ante la Corte Constitucional, Óscar Giraldo Jiménez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien llegó a su cargo en el 2010, en representación del partido de la U.

Giraldo adelanta un pleito con el Estado por una megapensión, el caso lo ganó ya en el Consejo de Estado en donde él trabajó en el pasado, sin embargo, la Corte Constitucional tiene la última palabra, teniendo en cuenta que el límite permitido de 21 millones de pesos.

Producción de café empezó con pie derecho el 2021 y creció en enero

Según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cafeteros, en enero, la producción registrada de café de Colombia, mayor productor mundial de café arábigo suave lavado, fue de millón 81.000 sacos de 60 kg, 3% más frente al millón 50.000 sacos producidos en enero de 2020.

Pese al buen inicio de año en la producción, al revisar los últimos 12 meses, es decir febrero de 2020 a enero de 2021, la producción fue de 13,9 millones de sacos, 4% menos frente a los 14,5 millones de sacos producidos en igual periodo anterior.

Quejas de usuarios por violación de datos personales crecieron más del 20 % en el último año

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló que en 2020 recibió más de 16 mil quejas por violación de datos personales, lo que representa un 27% más que en 2019. Esa entidad precisó que el 89.9% de las reclamaciones se presentaron por presuntas infracciones a la Ley de habeas data financiero.

De acuerdo con el reporte de esa entidad, en el último año se impusieron multas por $7.580 millones y se emitieron 2.070 órdenes para que las empresas cumplan con la legislación.

Bandas criminales desplazan a cerca de 30 familias en Buenaventura

La noche del miércoles 3 de febrero miembros de la comunidad del barrio Juan XXIII, de Buenaventura (Valle del Cauca), denunciaron que dos grupos armados se enfrentaron con armas de fuego y artefactos explosivos en la zona. La crisis de seguridad y el temor a quedar en medio del fuego cruzado, llevó a que este jueves por lo menos 30 familias salieran desplazadas de ese barrio.

Al parecer, se trata de disputas entre las bandas Los Shotas y Los Espartanos, cuyo accionar ha sido alertado y documentado por la Defensoría del Pueblo.

Las amenazas se han extendido a todo El Salado: denuncia líder comunitario

La Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar (que incluye al corregimiento de El Salado) denunció que siguen recibiendo amenazas a sus teléfonos celulares en donde los autores advierten una incursión armada, con el fin de asesinar a defensores de derechos humanos y forzar desplazamientos.

"Las amenazas no han cesado en El Salado, ha continuado el delito de amenazas a toda la población. Ha sido un trabajo fuerte buscar que la gente mantenga la calma. No ha cesado la sensación de inseguridad", indicó Edgardo Flores presidente de la Mesa de Víctimas.

Tarifas de TransMilenio y SITP no subirán en el 2021

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que las tarifas de Transmilenio se mantendrán igual en 2021. Así las cosas, el costo de los pasajes seguirá siendo este:

Troncal (buses rojos): 2.500 pesos

Zonal (buses azules del SITP): 2.300 pesos

Igualmente, se mantendrá el costo de los trasbordos:

Entre buses azules del SITP: cero pesos

De troncal a bus azul de SITP: cero pesos

De bus azul de SITP a troncal y /o Transmicable: 200 pesos

Más de 10 familias damnificadas dejó incendio en Caracolí, Ciudad Bolívar

Sobre las 9:00 de la noche se registró un incendio en la localidad de Ciudad Bolívar, sobre la Carrera 75 A # 77 sur, barrio Caracolí, en donde al menos 6 viviendas fueron devastadas por las llamas.

En la zona, ubicada frente al denominado cerro del "palo del ahorcado" operaba una caseta en donde se reciclaba plástico y basuras.

Denuncian que en Bogotá 215 personas que fallecieron por COVID-19 no lograron acceso a UCI

El concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, denunció que entre el 16 de junio del 2020 y el 23 de septiembre de mismo año, 215 personas que murieron por COVID-19 nunca tuvieron acceso a una cama en cuidados intensivos.

De acuerdo con la denuncia del concejal, estos pacientes esperaron más de una semana por la asignación de una cama UCI, cuando el tiempo de traslado debería ser de máximo 6 horas y pese a haber hecho el requerimiento a través del CRUE.

Ordenan dos días de arresto y multa de dos salarios mínimos contra el alcalde de Cartagena

La jueza Primera Penal Municipal de Cartagena, Yesenia Bonfante Segura, ordenó dos días de arresto y el pago de una multa correspondiente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, por desacatar un fallo de tutela en segunda instancia.

Así se conoció este jueves luego de que el exalcalde Pedrito Pereira Caballero compartiera en sus redes sociales la orden emitida por la Jueza que se da ante la negativa del alcalde Dau de acatar una tutela interpuesta por el exmandatario, en la cual se le pedía a la Alcaldía de Cartagena presentar las pruebas de la supuesta privatización del Departamento de Tránsito y Transporte que, según Dau, había sido firmada por Pereira pocas horas antes de dejar el cargo, el 31 de diciembre de 2019.

Promotor de revocatoria de mandato en Cartagena anuncia que sale del país por amenazas

A través de un comunicado de prensa, el exalcalde de Cartagena y vocero del movimiento de revocatoria ‘Cartagena corrige’, Rodolfo Díaz Wright, anunció este jueves que ante amenazas de muerte contra su vida y la de su familia sale del país, por lo que, además, informa que se desintegra el grupo que lideraba.

Según se lee en el comunicado, las amenazas surgieron tras la audiencia de revocatoria liderada por el Consejo Nacional Electoral el pasado martes, en la cual los promotores de la revocatoria tuvieron un cara a cara con el alcalde William Dau. “La misma noche del martes 2 de febrero, un vehículo llegó hasta su residencia para intimidar y lanzarle ataques contra él y contra su vivienda”, se lee en el comunicado.

Alcalde de Cartagena rechaza amenazas a líder de movimiento que busca revocarlo

Luego de que la tarde de este jueves el exalcalde y líder del movimiento de revocatoria ‘Cartagena corrige’, Rodolfo Díaz, anunciara que abandona el país por amenazas en su contra, el alcalde William Dau levantó su voz de rechazo a las intimidaciones y señaló que desde el grupo político que lidera no toleran este tipo de acciones.

Montería completa tres meses sin secretario de Salud en propiedad

Desde el 4 de noviembre del año 2020, Montería se quedó sin secretario de Salud en propiedad tras la renuncia de José Vergara Orozco, quien argumentó que dejaba el cargo por motivos personales.

Este medio ha consultado con la administración municipal referente a las demoras para escoger a un funcionario en propiedad y no se han obtenido respuestas. Sin embargo, fuentes extraoficiales han asegurado que todo obedecería a una pugna política interna por el importante cargo.

Contralor anuncia seguimiento a 36 proyectos inconclusos en Casanare

Durante una visita a Yopal, el contralor general de La República, Carlos Felipe Córdoba, anunció el seguimiento a 36 proyectos inconclusos en Casanare por más de $373.000 millones.

El funcionario señaló que se espera que la Fase 1 del Acueducto pueda estar terminada máximo en junio de este año. Y resaltó que para ello se requiere del compromiso y esfuerzo del gobernador de Casanare y el alcalde de Yopal, para así completar posteriormente las Fases 2 y 3.