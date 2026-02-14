Amanezca bien informado con La W este 4 de febrero. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

Colombia firmó acuerdo de confidencialidad para negociar vacuna rusa

En el programa Prevención y Acción el ministro de Salud, Fernando Ruíz, reveló que desde hace 3 semanas Colombia tiene firmado el acuerdo de confidencialidad con la vacuna rusa Sputnik V.

Justamente este martes la revista científica The Lancet publicó un análisis provisional de los datos del ensayo de fase 3 de la vacuna rusa que comprobaría que la mayor parte de los eventos adversos reportados fueron de grado leve y que ésta tiene un 91,6% de efectividad para prevenir el COVID-19 sintomático y 100% efectiva para prevenir enfermedades graves.

Invima aprobó el ingreso de la vacuna CoronaVac de la farmacéutica china Sinovac

Esta decisión permite que a partir de la fecha la vacuna china ingrese legalmente al país y sea utilizada sin necesidad de tener un registro sanitario.

Este biológico a diferencia del de Pfizer y Moderna, contiene un componente de virus, una versión "neutralizada" de COVID-19. De esta manera, la vacuna tiene como objetivo reactivar las defensas naturales del cuerpo contra el virus debilitado y creando una respuesta inmune.

Colombia registra 11.025 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 54.877

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.125.622 casos de COVID-19, con 11.025 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 54.877, con 301 fallecidos.

Los recuperados ya son 1.988.958. Se procesaron 62.711 pruebas (PCR: 39.904 y Antígenos: 22.807). Bogotá superó los 3 mil nuevos contagios, seguido por Valle (1.179), Cundinamarca (893) y Antioquia (810).

Uniandes iniciará presencialidad el 14 de febrero

Aunque hace algunas semanas la Universidad de los Andes había anunciado que este semestre se realizaría 100% en modalidad virtual. Frente a la reducción de casos, la universidad ha decidido abrir sus puertas a partir del 15 de febrero.

Los planes incluyen todas las actividades de investigación en laboratorios y talleres, los cursos semipresenciales, el regreso de los profesores a sus oficinas, la apertura del Centro Deportivo y de los puntos de atención presencial de servicios estudiantiles.

Duque pide a excombatientes que reclutaron a niños y niñas abandonar sus cargos políticos

El presidente Iván Duque le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz avanzar en las investigaciones sobre el reclutamiento forzado durante el conflicto armado.

Y nuevamente le hizo una invitación para que sancione efectivamente a los máximos responsables de estos delitos.

En Justicia y Paz la verdad fue enterrada: Londoño criticó el proceso con paramilitares

El presidente del partido Comunes (antiguo partido Farc) Rodrigo Londoño, "Timochenko", criticó duramente el proceso de Justicia y Paz, señalando que toda la verdad sobre los máximos responsables de la creación y promoción de grupos paramilitares en el país fue según él, "enterrada".

"En Justicia y Paz reposan millones de testimonios que hacen parte de la verdad de la guerra, eso fue enterrado, no hubo sistematización, no hubo informe, queremos nosotros la verdad y la justicia", manifestó Londoño.

La responsabilidad fue individual: Fuerzas Militares negaron relación con paramilitarismo

En un foro relacionado con el informe que entregará la Comisión de la Verdad sobre los hechos ocurridos en el marco de la confrontación armada, el general Javier Ayala desestimó cualquier señalamiento en contra de las Fuerzas Militares que infieran alguna relación de colaboración entre esas instituciones con las autodefensas.

Al ser cuestionado por la lideresa Clemencia Carabalí y la periodista Gloria Castrillón sobre si hubo algún pacto oculto con los paramilitares en las regiones como lo han señalado exjefes de las AUC como Salvatore Mancuso el general fue tajante y manifestó que es una "falta de respeto" endilgarles alguna complicidad con las Autodefensas.

Presidente ordena fortalecer operaciones para ubicar a asesinos de líderes sociales

El presidente Iván Duque se reunió con la cúpula militar y de Policía, y otras entidades encargadas de la seguridad nacional, y ordenó mejorar la capacidad operacional de la fuerza pública en los territorios.

También anunció que se unificará la información sobre el asesinato de líderes sociales, teniendo como base las investigaciones de la Fiscalía y sus niveles de esclarecimiento que superan el 60%.

Delitos sexuales contra menores ya no prescriben

Los delitos sexuales contra los menores de edad en el país no prescribirán y la justicia podrá investigarlos en cualquier momento.

Así quedó establecido ayer luego de la sanción, por parte del presidente de la república, Iván Duque, de la norma aprobada en noviembre del año pasado en el Congreso y que pone ese tipo de delitos graves al nivel de hechos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, que eran, hasta ahora, los únicos que no tienen fecha de prescripción.

Nombramiento de Bibiana Taboada en Banco de la República desata polémica en el Congreso

El nombramiento de la nueva codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, generó voces críticas y de apoyo en el Congreso de la República.

El representante David Racero se preguntó si el nombramiento tuvo que ver con que Taboada es hija de la exministra y Embajadora en Ginebra, Alicia Arango.

Camargo Correa responde por el cambio de filial en contrato de Hidroituango

En un comunicado el Consorcio CCC Ituango explicó las circunstancias en las que se dio el cambio de filial en Colombia para seguir trabajando en Hidroituango.

El consorcio aclaró que desde 2017 inició en Brasil un proceso de reorganización empresarial por medio del cual se dio “la creación, entre otras, de la sociedad Camargo Correa Infra Projetos S.A., denominada actualmente como Camargo Correa Infra Construções S.A., la cual se encuentra controlada en un 100% por Construções E Comercio Camargo Correa”.

SAE tiene inmuebles en venta por más de $9.300 millones en San Andrés

La Sociedad de Activos Especiales informó que dentro de la oferta inmobiliaria para venta que tiene disponible, hay 19 inmuebles ubicados en la Isla de San Andrés.

Dichas propiedades alcanzan un valor de $9.347 millones de pesos y, entre ellas, hay 16 locales comerciales ubicados en la Avenida Newball, un apartamento en la carrera 11, una casa en Booby Rock y un lote ubicado en la carrera primera con calle 9.

Minagricultura anunció millonaria inversión para reactivar el agro en Providencia

La estrategia lanzada por el Ministerio de Agricultura en Providencia en busca de contribuir a la seguridad alimentaria y apostar a la reactivación productiva en esta región del país se llama “Misión Cosecha de Agua”, la cual contempla una inversión exacta de $10.476 millones, con acciones a corto, mediano y largo plazo, con el fin de que los pescadores y productores agrícolas puedan recuperar su capacidad productiva, así como garantizar en principio su sustento y posteriormente puedan hacer procesos de venta y comercialización, fomentando la asociatividad.

Tribunal da por terminado proceso de préstamo a Avianca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio por terminado el proceso que se adelantaba por el polémico préstamo del Gobierno a Avianca.

La alta corporación terminó el proceso cautelar que había iniciado por el préstamo que iba a hacer el Gobierno a la aerolínea por 370 millones de dólares, el cual a la final la empresa no usó.

Dejan en libertad a policías de la ‘Ñeñepolítica’

El Tribunal de Bogotá dejó en libertad a los investigadores Wadith Velásquez y Jeferson Tocarruncho, después de que la defensa de ambos hombres interpusiera una tutela en contra de la medida de aseguramiento.

Los policías son señalados por haber interceptado ilegalmente al presidente del sindicato de la Universidad del Valle y por presuntamente haber interceptado ilegalmente a cinco de sus compañeros de la Policía.

Fiscalía hace nuevas citaciones en el caso del magnicidio de Galán

Por el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán fue llamado a indagatoria al mayor (r) José Fernando Reyes Calvache Reyes, para ese entonces jefe de la Sijín de la Policía en Cundinamarca.

Aunque al mayor le habían cerrado una investigación en 2017, en agosto de 2020 la Fiscalía revocó esa decisión y lo llamó a indagatoria para el 19 de marzo de este año a las 9 a. m.

Ordenan libertad de 'El Zarco', exmiembro del ELN investigado por falsos positivos

La Audiencia Nacional Española en su Sala Penal ordenó la libertad de Luis Jhon Castro conocido como 'El Zarco' exmiembro del ELN y procesado por su presunta colaboración con el Ejército en la comisión de falsos positivos en el Tolima.

A pesar de que desde el 22 de enero esa instancia judicial concedió la extradición de 'El Zarco', Interpol y el gobierno colombiano nunca la materializaron por tanto se archivó el proceso. "...se acuerda la libertad del reclamado en el presente procedimiento, Luis Jhon Castro Ramírez, y el archivo del presente procedimiento extradicional", indica el documento conocido por W Radio.

Fue negada la moción de observación al secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez

Con 15 votos a favor y 27 en contra fue negada la moción de observación al secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez, en el Concejo de Bogotá.

La sesión se inició a las 9 de la mañana y finalizó hacia las 8 de la noche, luego de escuchar una a una las intervenciones de los concejales, la intervención del secretario y la correspondiente votación.

Según encuesta, el 76 % de los ciudadanos se siente inseguro en Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá presentó los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá, la cual reveló que el 76 por ciento de los ciudadanos que viven en la capital del país se sienten inseguros.

La percepción de inseguridad aumentó 16 puntos porcentuales al pasar del 60 % en el 2019 al 76 % en 2020, representando así el nivel más alto que ha alcanzado la percepción de inseguridad en los últimos 5 años. Por su parte, la percepción de seguridad en el barrio presentó un deterioro al reducirse del 44% al 41% de un año a otro, contrario a la tendencia de aumento de los últimos 5 años.

Investigan presuntas irregularidades en más de 60 contratos de Telecaribe

La W tuvo acceso al oficio a través del cual, el investigador del CTI de la Fiscalía, Fredy Rodríguez Hernández, le solicita a la gerente del Canal Regional Telecaribe Mabel Moscote, la copia de 62 contratos que se suscribieron durante el año 2020, con el fin de investigar si existen algunas irregularidades.

En el documento, se observa que fueron suscritos millonarias contrataciones que suman más de $1.000 millones; uno de ellos se habría firmado con Ingenia Media Grupo, empresa dedicada a la producción de películas cinematográficas, videos, programas y comerciales de televisión, por valor de $258 millones.

ANI ya tiene fecha para finalizar obras en talud ubicado en la variante de Caldas

Según expuso la Agencia Nacional de Infraestructura, en mayo del presente año se culminarán las obras de un talud ubicado en la variante de Caldas, en el punto que se consideró como crítico conocido como Cocorollo, recordando que dichas obras se llevan a cabo desde mediados de enero buscando su estabilización ya que se vuelve susceptible a deslizamientos en época invernal.

Dentro de las labores que se realizan en el punto, se destacan el respectivo cerramiento de la vía y el avance de las labores de excavación, la instalación de mallas, la construcción de canales de conducción, el lanzado de concreto y la perforación de los anclajes, entre otras.

Declaran calamidad pública en Montería por temporada seca

A través de un comunicado la alcaldía de Montería informó este 3 de febrero que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró calamidad pública en la capital cordobesa basado en la Ley 1523 del 2012, con el objetivo de mitigar las afectaciones de la temporada seca en la ciudad.

“Conforme al informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del día 18 de diciembre de 2020 y boletín No. 149 del 26 de diciembre de 2020 emitidos por el IDEAM, advirtió el inicio del tiempo seco a mediados del mes de diciembre de 2020, en varias regiones de Colombia, entre ellas la región Caribe, la cual se extenderá hasta mediados del mes de mayo”, se indicó por parte de la administración municipal.

Fuerte incendio en Playa Blanca deja seis cabañas destruidas y cuatro familias afectadas

A través de redes sociales, nativos y residentes de Playa Blanca, en la Isla de Barú, reportan un fuerte incendio en el balneario.

La conflagración, que según el reporte preliminar habría iniciado en un hostal en una zona conocida como Playa Tranquila, dejó seis cabañas destruidas y cuatro familias afectadas, según el reporte de las autoridades.

Dos máquinas y un carro tanque del cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el balneario para atender la emergencia y entregar un reporte oficial de daños. Unidades de Guardacostas apoyaron la atención de la emergencia, a causa del difícil acceso a la zona.