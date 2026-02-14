Amanezca bien informado con La W este 30 de marzo. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

La aprobación para la compra de más vacunas de Sinovac y la respuesta de Mindefensa a Nicolás Maduro tras enfrentamientos en la frontera son algunas de las noticias de este martes 30 de marzo.

Minhacienda aprobó la compra de vacunas adicionales de Sinovac por $450.525 millones

Mediante la Resolución 0635 de marzo, el Ministerio de Hacienda aprobó las solicitudes de la cartera de salud y de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de financiar la adquisición de vacunas adicionales contra el Covid-19 de la empresa Sinovac.

Lo anterior se hará con $450.525 millones, provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y en línea con la recomendación de la Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el COVID-19.

Estos recursos se suman a los $3,7 billones que el Gobierno Nacional ha destinado a la adquisición de vacunas de las diferentes empresas y del mecanismo Covax.

Gobierno tendrá que hacer balance en el Congreso sobre el manejo de la pandemia

En ejercicio de las facultades establecidas en el Estatuto de la Oposición, los partidos de oposición en el Congreso citaron a un debate de control político a los ministros de Salud, Fernando Ruíz, del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, para que hagan un balance de la situación del país, un año después del inicio de la emergencia del COVID-19.

Los congresistas citantes aseguraron que el Gobierno debe responder por cada una de las decisiones y políticas implementadas durante esta crisis de la pandemia. La sesión se llevará a cabo en la Plenaria del Senado de la República y transmitida por el Canal del Congreso.

Colombia superó los 63 mil decesos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.389.779 casos de COVID-19, con 7.049 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 63.079, con 124 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.273.909. Se procesaron 42.981 pruebas (PCR: 29.130 y Antígenos: 13.851).

La ciudad de Barranquilla superó los 1.600 contagios en 24 horas, por encima del departamento de Antioquia que registró 1.442 y de Bogotá que contabilizó 1.319.

Mindefensa responde a Maduro tras enfrentamientos entre militares y disidentes Farc

El ministro de la defensa, Diego Molano, respondió a las recientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las que asegura que Colombia estaría provocando a las fuerzas militares del vecino país tras la llegada de uniformados a la frontera en el departamento de Arauca.

El ministro rechazó estas declaraciones y aseguró que quienes están auspiciando estos enfrentamientos entre militares venezolanos y la estructura décima de las disidencias de las Farc es el mismo gobierno vecino que desde Miraflores coordinan estos ataques.

Según indica el jefe de la cartera de defensa, información de inteligencia confirma que desde la casa presidencial en Venezuela se imparten directrices selectivas de combate para organización denominada “Nueva Marquetalia” encabezada por alias ‘Jesús Santrich’ e Iván Márquez”.

El compromiso del Estado con seguridad de excombatientes es incuestionable: Archila a ONU

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le envió una carta al jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, donde asegura que “la acción del Estado para proteger a los excombatientes es clara, decidida y comprometida”, a pesar de que subsiste la violencia contra esta población.

Días atrás, el presidente del partido Comunes Rodrigo Londoño le envió una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que advierte que cualquier vulneración a la seguridad de los excombatientes “hará responsable al Estado colombiano”.

Oficina de Uribe agendó en 2016 al "Ñeñe" Hernández para visitar el Congreso

Un documento dirigido a la directora administrativa del Senado de la República da cuenta de una visita agendada para el 18 de mayo de 2016 por la oficina del expresidente Álvaro Uribe para el ganadero José Guillermo "Ñeñe" Hernández, protagonista del escándalo de la "ñeñepolítica", por supuestos aportes irregulares a la campaña de Iván Duque.

El documento también señala que no hay evidencia del ingreso de Hernández a las oficinas del Congreso al no haber ingresado "usando los biométricos que están a la entrada del edificio en el punto de control de la Policía Nacional".

Iván Cepeda le pregunta al fiscal Jaimes por viaje a Estados Unidos

El senador Iván Cepeda, víctima en la investigación que se adelanta contra el expresidente Alvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, preguntó al fiscal Gabriel Jaimes si su viaje a Estados Unidos es para buscar falsos testimonios en cárceles de Miami.

El senador informó que se conoció de buena fuente que el fiscal está en la ciudad de Miami. “Dicen que el fiscal Jaimes se encuentra en Miami, donde están narcos que ofrecen falsos testimonios para el caso Uribe a cambio de beneficios. Si ese es el fin de su visita, le recordamos: la justicia ordenó a la FGN informar oportunamente a las víctimas ese tipo de actuaciones”, dice.

JEP evalúa apertura de caso nacional sobre violencia contra pueblos indígenas

La comunidad indígena Kankuama entregó a la JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos (UBPD) y la Comisión de la Verdad, el informe "Tejiendo caminos para volver al origen" en el que retrataron la violencia que sufrieron durante el conflicto a manos de los diferentes actores ilegales.

De acuerdo con el análisis, 401 indígenas de los diversos resguardos Kankuamos fueron asesinados por las Farc, Autodefensas, ELN y demás grupos criminales, asimismo el 40% de su población fue víctima de desplazamiento forzado.

Duque avala extradición a Estados Unidos de alias ‘Alex’, integrante del ELN

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque confirmó que autorizó la extradición de José Gabriel Álvarez Ortiz, alias 'Alex', quien es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Texas por el delito de narcotráfico.

El mandatario aseguró que seguirá extraditando a más criminales pertenecientes a los carteles de la droga y que el país seguirá cooperando con sus aliados en la lucha contra el crimen transnacional.

Revelan cartel de los 30 más buscados de Colombia por reclutamiento de menores

El ministro de la Defensa, Diego Molano, anunció el cartel de los 30 más buscados en Colombia y en el mundo por reclutamiento y utilización de niños y jóvenes en las principales organizaciones criminales del país

El ministro aseguró que con estas 24 circulares de búsqueda internacional se alertó a las autoridades de diferentes países del mundo para ubicar a estos los primeros cabecillas de organizaciones y grupos armados.

CNE sanciona a Datexco por encuesta para elecciones locales de 2019

El Consejo Nacional Electoral sancionó con una multa de $22'713.150 a la empresa Datexco Company S.A por una violación a las normas que regulan la realización y divulgación de encuestas de carácter electoral.

El caso concreto tiene que ver con una encuesta publicada en W Radio el 6 de agosto de 2019 sobre intención de voto en cuatro ciudades del país para las elecciones locales de ese año.

En inicio de Semana Santa se movilizaron más de dos millones y medio de vehículos

Según el más reciente informe del Ministerio de Transporte, durante el inicio de la Semana Mayor, es decir entre el viernes 26 de marzo y el lunes 29 de marzo se registró un movimiento de 2.568.749 vehículos en los corredores del país.

Seguido a esto, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que realizó constantes controles, en los que se impusieron 4.021 comparendos.

Operación de Avianca en 2020 se contrajo 74% debido a la llegada del COVID-19

Se conocieron los resultados financieros de Avianca Holdings para 2020, según se expuso en los mismos y como se había informado hace algunos días en otro informe de la aerolínea, sus pérdidas se ubicaron en los 1.094 millones de dólares, teniendo una contracción interanual de su operación en un 74%, según explicó la misma compañía, todo esto debido al impacto que generó la llegada de la pandemia del COVID-19, haciendo que se presentaran restricciones a los vuelos en los principales mercados donde opera.

Para abril se lograría la atención de puntos críticos de la Avenida Circunvalar en San Andrés

Luego de una visita que hizo a la isla de San Andrés para inspeccionar las obras ejecutadas por las entidades del sector con el objetivo de recuperar la movilidad tras el paso de los huracanes Eta e Iota, el Ministerio de Transporte expuso que una de las prioridades ha sido atender la totalidad de las afectaciones causadas por la emergencia a lo largo de los 28 kilómetros de la avenida Circunvalar de San Andrés, un proyecto para el cual se priorizó un presupuesto de 40.000 millones.

Dólar superó la barrera de los $3.700

El dólar cerró a un precio promedio de $3.706, $41 por encima de la TRM que rigió para hoy ($3.665). Abrió la jornada a $3.700 y tocó un precio mínimo de $3.693.

Durante la jornada se hicieron 1.223 transacciones por un monto negociado de US$781 millones. El precio máximo alcanzó por la divisa fue $3.718. El dólar no superaba esta barrera desde el 9 de noviembre de 2020.

Minagricultura espera que en Semana Santa el consumo de pescado aumente en promedio 60 %

El Ministerio de Agricultura apuesta que para esta Semana Mayor haya un aumento del 60% en promedio del consumo de pescado con respecto a otras semanas del año, en especial de especies como: la mojarra, pescado seco, bagre rayado del Magdalena, picuda, mero, entre otras. Lo cual, a su vez, se espera que sea una reactivación para el sector en todo el territorio nacional.

Why Not Fit es un adelgazante fraudulento: Invima

Invima advierte que el producto para adelgazar “Why Not Fit? Es un producto fraudulento que no cuenta con registro sanitario Invima y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal.

Es importante recordar que, por tratarse de un producto fraudulento que no está amparado bajo un registro sanitario que respalde el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia, puede contener en su composición ingredientes que pongan en riesgo la salud de quienes lo consumen. El Invima alerta a la población sobre los riesgos para la salud a los que se exponen por el consumo y uso ilegal de este producto.

Autores intelectuales de repudiable crimen continúan ocultos en la sombra: Fausto Zapa

A través de una extensa nota, Fausto Zapa, padre del asesinado exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa, cuestiona las demoras en el proceso mediante el cual se busca esclarecer los hechos registrados el 27 de marzo del año 2014, cuando su hijo desapareció y luego fue hallado muerto.

Después de 7 años, solo se ha conocido una condena, la de Joice Rafael Hernández, quien aceptó su participación en el crimen y vía preacuerdo recibió 23 años de cárcel.

Hallan 26 restos en fosa común en Bogotá

El hallazgo se da en medio de la búsqueda de los restos de una mujer que desapareció en 1995, posible víctima de desaparición forzada.

El equipo de Fiscalía transfirió los restos al Laboratorio de Genética e Identificación Humana para continuar la investigación.

Renunció el secretario de Movilidad de Medellín

Carlos Cadena Gaitán, secretario de Movilidad de Medellín, presentó su renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando desde enero de 2020. El académico y activista estará en la administración hasta el próximo lunes 5 de abril.

Lo que se sabe hasta el momento es que el funcionario se retirará del cargo para emprender nuevos proyectos y todavía no se conoce quién será su reemplazo.

Denuncian penalmente a mujer que golpeó a soldado en el Cantón Norte de Bogotá

La Brigada 13 del Ejército se pronunció luego de conocerse un video en redes sociales en el que una mujer agredió físicamente a un soldado en el Cantón Norte de Bogotá tras no permitirle su ingreso por estar bajo los efectos de alcohol.

De acuerdo con la institución, tras conocerse estos hechos se decidió interponer las acciones penales correspondientes y realizar acompañamiento al uniformado que fue bofeteado por la mujer.

“El miércoles estaríamos cerrando Transcaribe si no hay solución”: alcalde Dau

El acceso gratis en Transcaribe se podría acabar este miércoles. Así lo anunció el alcalde de Cartagena, William Dau en la tarde de este lunes luego de un Consejo de Seguridad.

El mandatario indicó que aunque Transcaribe puede mantener la gratuidad hasta el viernes 2 de abril, si el problema de recaudo no se soluciona en los próximos dos días, el miércoles se estaría ordenando el cierre del sistema. La medida empezaría a regir desde el Jueves Santo.

Otra menor desaparecida en Cartagena; ofrecen $10 millones de recompensa por información

Tras un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Cartagena anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita dar con el paradero de Yaiza Isabella Chico Páez y Alexandrith Sarmiento Arroyo, ambas de 15 años.

El caso más reciente es el Chico Páez, de 15 años. Ella reside en el sector Playas de Acapulco del barrio El Líbano y según han denunciado sus familiares desde el pasado viernes, cuando salió de su hogar a donde una familiar, cerca al marcado de Bazurto, no saben de su paradero. Esta adolescente es estudiante de décimo grado de bachillerato.

Joven de Risaralda que fue liberado por "Los Caparros", falleció de gastroenteritis

Se recuerda que el joven Sebastián Pérez Gaviria, fue liberado en Antioquia junto a otros compañeros la semana anterior por el grupo armado ilegal “Los Caparros".

Wilson Parra, representante de sus familiares expresó que, Gaviria quien era oriundo del departamento de Risaralda, lo trasladaron inmediatamente a una clínica de Pereira debido a una infección gastrointestinal que habría adquirido mientras estuvo retenido.

En firme fallo fiscal por inoperancia de cableo aéreo del Ecoparque Los Yarumos

La Contraloría General de la República informó que dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $1.824 millones por los recursos públicos invertidos y perdidos en el cable aéreo Los Yarumos, en Manizales.

Una obra con graves problemas de diseño en su construcción, y en la que se utilizaron materiales de baja calidad y que, por los problemas que presentó, operó apenas unos meses, aunque al contratista se le pagó todo antes de que entrara en funcionamiento.