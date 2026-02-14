Amanezca bien informado con La W este 3 de febrero. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

Vuelven las clases presenciales a Bogotá tras superar el segundo pico de la pandemia

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de este martes 2 de febrero se levanta la alerta roja en la ciudad y se pasa a alerta naranja debido a la disminución consistente que se ha presentado en los últimos días, tanto en el número de casos activos de COVID-19 y en la ocupación de las UCI.

Gracias a esta decisión, volverán las clases presenciales a Bogotá de manera gradual y progresiva y con los protocolos de bioseguridad. Este regreso a clases se hará a partir del próximo lunes 8 de febrero para los colegios privados mientras que para los jardines y colegios públicos se llevará a cabo a partir del 15 de febrero.

Para las universidades se estableció el regreso a clases presenciales con un aforo máximo del 35%, y podrán funcionar presencialmente entre las 10 a.m. y las 4 p.m. y en el horario nocturno entre las 7 p.m. y las 11 p.m.

El multilateralismo ha actuado de forma tardía: Duque sobre acceso a vacunas

El presidente Iván Duque se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y advirtió que, en muchos casos, el multilateralismo para adquirir las vacunas contra el COVID-19 ha actuado de manera limitada.

En compañía de la canciller Claudia Blum y de monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, pidió que en este proceso de vacunación universal no haya restricciones. “Hago un llamado a toda la colaboración internacional para que garanticemos que este proceso de adquisición, suministro, entrega y universalización de vacunas proceda sin ningún tipo de obstáculos”, dijo.

Reportan contagios de COVID-19 en la Escuela Penitenciaria Nacional

La Escuela Penitenciaria Nacional “Enrique Low Murtra”, confirmó 21 casos de contagio por COVID- 19 en los estudiantes del curso de formación 2021. El pasado 15 de enero inició el curso de formación para 479 estudiantes que ingresarán a reforzar el Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la entidad.

Colombia registra 10.091 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 54.576

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.114.597 casos de COVID-19, con 10.091 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 54.576, con 304 fallecidos.

Los recuperados ya son 1.971.342. Se procesaron 61.183 pruebas (PCR: 37.877 y Antígenos: 23.306).

Denuncian incumplimiento de JEP por no hacer públicas audiencias sobre falsos positivos

Organizaciones de víctimas y sus representantes en el caso 03 de la JEP (falsos positivos) solicitaron a la Sala de Reconocimiento explicar por qué después de tres meses de haber solicitado que se abran al público las versiones libres de los militares, aún no se han pronunciado.

Señalan que se continúan vulnerando sus derechos al no recibir una respuesta mientras las diligencias se siguen adelantando de manera privada.

JEP expulsó a Iván Merchán "El Loco Iván" pero no se sabe si está vivo o muerto

La Sala de Amnistía e Indulto de la JEP excluyó de la Jurisdicción a Iván Merchán, alias "El Loco Iván" calificándolo como desertor del proceso de paz al rearmarse junto a Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y otro grupo de exguerrilleros.

A pesar de que desde Venezuela indicaron que "El Loco Iván" fue asesinado en un operativo del Ejército de ese país en el estado Bolívar su paradero es un misterio, porque la cancillería colombiana no ha podido establecer si finalmente sí fue ultimado o no.

Indepaz denunció que van 35 personas muertas en masacres durante el 2021

De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en un mes y dos días del 2021 Colombia ha registrado 35 personas muertas en 10 masacres, de las cuales cuatro se han producido en Antioquia.

Según González, entre 2020 y lo que va del año en curso el país ha sufrido 100 matanzas, cifra que manifiesta pone al país en índices de violencia vividos a inicios de este siglo.

Explotación sexual sigue siendo el mayor fin de la trata de personas en Colombia: ONU

En su más reciente informe para el año 2020, la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) resaltó que la gran mayoría de las víctimas de ese delito son mujeres con un 73% del total expuesto por esa oficina y se sigue imponiendo el trabajo sexual como crimen más recurrente, seguido por el trabajo forzoso.

Incluso señalaron que en el último reporte el 31% de las personas que fueron víctimas de trata de personas en Colombia son extranjeras.

Velasco advierte que se irá del partido Liberal si se apoya a un candidato de derecha

El senador Luis Fernando Velasco le advirtió a la dirigencia del Partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria, que renunciará a esa colectividad si se insiste en apoyar a un candidato de derecha.

El congresista aseguró que "hay dirigentes locales, regiones y nacionales que de día critican al Gobierno y de noche cambiar respaldos a la agenda legislativa por pequeños espacios de poder" e hizo un llamado al liberalismo a cambiar asuntos de fondo en Colombia.

Congresistas denuncian que el alivio de los bancos en la pandemia resultó ser un fraude

El senador Wilson Arias del Polo Democrático, denunció que los bancos que ofrecieron alivios a los ciudadanos durante la cuarentena estricta en pandemia, resultaron haciendo cobro de intereses sobre intereses, refinanciando unilateralmente deudas y desviando todo el pago de cuotas a las ganancias que recibe la entidad financiera por el préstamo.

"Hasta hoy impunemente el sistema financiero roba a los ciudadanos, haciendo cobro de intereses sobre intereses, refinanciando unilateralmente deudas y desviando todo el pago de cuotas a pago de intereses", señaló el Congresista.

Fiscalía llama a juicio a cerebro de desfalco a la DIAN

Se trata de Olga Lucía Díaz, alias ‘La Patrona’, señalada de ser el cerebro de un desfalco a la DIAN por una cifra superior a 2.3 billones de pesos.

Según la Fiscalía, Díaz realizó movimientos financieros a través de 9 empresas fachada, con las que se realizaron operaciones con más de 2 mil compañías legales.

Procuraduría y Fiscalía remiten a Comisión de acusación proceso contra magistrado Granados

Aunque la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia autorizó un nuevo aplazamiento de la audiencia de acusación en contra del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados Becerra, quien debía comparecer por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, la Procuraduría y la Fiscalía trasladaron el mismo proceso a la Comisión de Acusación.

Sala Plena del Consejo de Estado no resolverá demanda de elección del fiscal Barbosa

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado determinó que la demanda que hay ante esa alta corte contra la elección del fiscal general, Francisco Barbosa, no se decidirá en la Sala Plena de la corporación, sino que se definirá a través de la Sección Quinta. Es decir, en principio, no serán 27 magistrados de la Sala Plena los que decidan el futuro de Barbosa sino los cuatro que conforman la Sección Quinta.

Nuevo aplazamiento en caso de Juan Carlos Granados Becerra

La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia autorizó un nuevo aplazamiento de la audiencia de acusación en contra del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados Becerra, quien debía comparecer hoy por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht.

Vinculan a otro general al magnicidio de Luis Carlos Galán

La Fiscalía General citó a diligencia de indagatoria al general Carlos Enrique Rodríguez González por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989.

El oficial ya había sido escuchado en calidad de testigo y ahora queda vinculado oficialmente.

ANDI hace un llamado para que se garanticen los códigos de ética en EPM

Mediante un comunicado, la ANDI hizo un llamado para que se garantice que los códigos de ética y buen gobierno corporativo, respondan a las mejores prácticas. Esto, debido a la preocupante situación que enfrenta la compañía, exponiendo su valor y representación debido al manejo que se le ha dado a esta coyuntura.

Concejal del Partido Verde asegura haber sido suspendido por estar “en contra” de la Alcaldía de Daniel Quintero

El concejal de Medellín, Daniel Duque Velásquez, fue suspendido del Partido Verde por su oposición a la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, lo que fue considerado como una “transgresión del régimen de bancadas”. Eso significa que, por un término de 60 días, no tendrá voz ni voto en el recinto para la discusión de los proyectos de ordenanza.

Dignidad Arrocera será recibida por Minagricultura para hablar sobre situación del sector

Durante los recientes días, los productores de arroz de Colombia han manifestado su malestar y preocupación frente a la caída de precios del cereal, la llegada de importaciones desde países como Ecuador y Perú y la baja demanda que hay de arroz en todo el territorio nacional, por ende en diferentes oportunidades y a través de diferentes actores del sector, han pedido que sean escuchados por el Gobierno Nacional para que atiendan sus peticiones entre las que se encuentra por ejemplo, renegociar los diferentes Tratados de Libre Comercio, buscando así evitar mayores afectaciones a los agricultores arroceros.

Contraloría indaga fallas virtuales en la plataforma del Sena que recibió millonarios recursos

La Contraloría General de la República realizó este martes una visita fiscal a la Dirección General del Sena, en la que se solicitó la información correspondiente al contrato de servicios de aprendizaje virtual de la nueva plataforma Territorium.

Según el ente de control, la visita busca recaudar la información necesaria que pueda corroborar las denuncias sobre las fallas reiterativas de esta plataforma, pese a los millonarios recursos que se invirtieron para su funcionamiento que superan los $25.000 millones.

Allianz dice que no es cierto que se haya negado a entregar información a Supertransporte

Ante la sanción que le interpuso la Superintendencia de Transporte por más de 125 millones de pesos por negarse a entregar información sobre sus contratos con Uber, Allianz Seguros respondió al ente de control y vigilancia.

Exjefes paramilitares responderán por los asesinatos de la Universidad del Magdalena

El ente fiscal citó a los 3 hombres que comandaban las operaciones paramilitares en la zona urbana y rural de Santa Marta. Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’, para que entreguen información sobre los asesinatos de miembros de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena.

Gobierno compró dos predios en Antioquia para entregar viviendas a excombatientes

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización anunciaron la adquisición de dos predios en Mutatá, Antioquia, para garantizar la vivienda permanente de 63 excombatientes y 63 familiares.

El director de la agencia, Andrés Stapper, acompañó la firma de las escrituras en la Notaría 25 de Medellín y aseguró que este es un nuevo paso hacia la consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

Opaín asegura que no tiene relación con Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S

Frente al reciente anuncio realizado por la Contraloría General de la República, en el que informó que imputó cargos de responsabilidad fiscal por 11.668 millones de pesos a la empresa llamada Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S, la cual estaba encargada de hacer la repavimentación y el mantenimiento de la segunda pista que funciona en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Opaín y sus accionistas informaron que no tienen ninguna relación con dicha compañía.

Distrito reconoce que en 2020 no entregó tabletas o computadores para clases virtuales

Luego de las denuncias presentadas por la concejal Carolina Arbeláez, el Distrito reconoció que durante el 2020 no se entregó ni una sola tableta o computador para que los niños de escasos recursos pudieran recibir clases virtuales durante la pandemia.

En una sesión en el Concejo, la secretaria de Educación, Edna Bonilla, argumentó que hubo demoras por parte de los proveedores en la entrega de los equipos.

Manifestantes protestaron en Bogotá por pavimentación de humedales

En la Avenida Caracas con calle 54, al frente de la Secretaría de Ambiente, se presentaron protestas por parte de manifestantes que indican que los humedales corren peligro por las modificaciones y arreglos que les va realizar el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá.

“Estamos denunciando a la señora alcaldesa Claudia López y a la Secretaria de Medio Ambiente, por echarle cemento a los cerros orientales de Bogotá, hasta tal punto de acabar con los humedales”, indicó uno de los manifestantes de la marcha.

Con más insultos que argumentos, se cumplió audiencia revocatoria al alcalde de Cartagena

Fueron más de cinco veces las que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Jaime Lacouture y Renato Contreras debieron interrumpir la audiencia de revocatoria de mandato contra el alcalde de Cartagena, William Dau. Esto por cuenta de los insultos e intentos de saboteo de parte de los asistentes.

El momento más caldeado de la audiencia se vivió cuando el periodista Edinson Lucio Torres, vocero del movimiento ‘Cartagena revoca’, uno de los tres que fueron inscritos en la Registraduría y que buscan sacar a Dau del poder, empezara a insultar al mandatario con palabras vulgares e incluso insinuando que padece una enfermedad mental.