Amanezca bien informado con La W este 29 de enero

Invima autorizó la realización de ensayos clínicos de la vacuna CureVac en Colombia

Según informa la entidad, esta vacuna experimental contra el COVID-19 que está en fase 3, se probará en voluntarios colombianos mayores de edad, la mitad recibirá dos dosis del fármaco administradas con 28 días de diferencia y la otra mitad recibirá un placebo de control en las mismas condiciones.

Colombia registra 12.270 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 52.913

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.067.575 casos de COVID-19, con 12.270 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 52.913, con 390 fallecidos.

Los recuperados ya son 1.894.384. Se procesaron 72.932 pruebas (PCR: 44.414 y Antígenos: 28.518).

Andi rechaza pronunciamiento de la Alcaldía de privilegiar uso de tapabocas quirúrgicos

Mediante un comunicado, la Cámara de la Industria de la Moda y Textiles de la ANDI, rechazó el pronunciamiento de la Alcaldía de Bogotá frente a privilegiar el uso de tapabocas quirúrgicos.

La Cámara indicó que no hay justificación técnica para que los tapabocas, hechos en tela tejida no desechable, sean desaprobados o se restrinja su uso en sitios públicos.

Duque pide sanciones proporcionales contra excabecillas de las Farc, sin doble rasero

El presidente Iván Duque se pronunció sobre la imputación de la JEP a los excabecillas de las Farc, por el delito de secuestro, y aseguró que es importante que las sanciones sean proporcionales y efectivas.

Además, pidió garantizar que no haya una revictimización para quienes sufrieron los estragos de la guerra, en caso de que no se determinen responsabilidades.

ONU lamentó violencia contra excombatientes y líderes sociales en Colombia

El Consejo de Seguridad de la ONU lamentó el asesinato de 252 exguerrilleros durante todo el 2020, así como la muerte de decenas de líderes sociales como lo expresó la Misión de Verificación de la ONU en el país en su más reciente informe.

Proyecto propone condena de los entre dos y cuatro años de prisión para el acoso callejero

La bancada de mujeres de la Cámara de Representantes radicío un proyecto de ley que busca tipificar como delito el acoso callejero y en el sistema de transporte público.

De ser aprobada esta iniciativa, el agresor será sancionado con una pena de entre los dos a cuatro años de prisión por realizar tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o asedio verbal o físico con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos.

Uribe le pedirá a la Corte revisar fallo que negó tutela para que no lo llamaran “imputado”

Debido a que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela que había interpuesto el expresidente Álvaro Uribe Vélez con la cual buscaba tumbar la imputación hecha en su contra cuando su proceso por presunta manipulación de testigos se encontraba en la Corte Suprema de Justicia, se emprenderán nuevas acciones judiciales.

El Centro Democrático reveló un comunicado de los abogados del exmandatario, Jaime Granados y Jaime Lombana, en el que informan que dicha determinación será impugnada, tras considerar que los derechos procesales de Uribe podrían estar siendo violados.

Imputaron cargos a patrullero que disparó 21 veces a manifestantes en septiembre de 2020

La Fiscalía le imputó cargos al patrullero de la Policía de Bogotá, Andrés Díaz, por el asesinato de una persona durante la jornada de protestas del 9 de septiembre de 2020.

Se trata del caso del homicidio de Germán Puentes en las inmediaciones del CAI Suba.

Fiscalía vínculo a 52 funcionarios públicos por hechos de corrupción en la pandemia

El fiscal General, Francisco Barbosa anunció se han realizado 27 imputaciones por hechos de corrupción relacionados con el manejo de la pandemia en 13 departamentos del país.

Según el jefe del ente investigador entre los implicados en esas irregularidades hay alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos “que violaron las normas jurídicas”.

Corte Suprema no juzgaría a Juan Carlos Granados por caso Odebrecht

El próximo tres de febrero, la Corte Suprema de Justicia tiene programada una acusación contra el hoy magistrado Juan Carlos Granados, de la Comisión de Disciplina Judicial por el escándalo de Odebrecht.

Sin embargo, esa diligencia se cancelaría, debido a que la competencia para investigar al hoy magistrado pasaría a la Comisión de Acusación del Congreso de la República.

Acopi urge subsidio para rescatar a los sectores más afectados por la pandemia

El gremio que agrupa a las pequeñas y medianas empresas (Acopi) manifestó su preocupación por las restricciones con las que operan en este momento más del 50% de las compañías en la capital del país en medio del segundo pico de la pandemia, lo que podría agudizar la crisis de muchos empresarios del sector ante la falta de ingresos.

En ese sentido, la presidente de Acopi Bogotá, María Alejandra Osorio, hizo un llamado al Gobierno para que implemente subsidios que permitan salvar a las empresas que hayan resultado más afectadas.

Dian denunció que inescrupulosos están recopilando datos de ciudadanía con su información

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, informó a la ciudadanía que personas inescrupulosas están utilizando información de la entidad para recopilar sus contraseñas bancarias y de correos electrónicos.

Desde Asoenergía se tienen dos peticiones para quien adquiera más del 50 % de ISA

Una de las consideraciones de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, se encuentra que XM que es una empresa filial de ISA, y que es el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, en cualquier caso independientemente de quien llegue a ser el nuevo inversionista, deberá separarse dado sus funciones; incluyendo ser la responsable de los intercambios de energía con Ecuador a través de las transacciones internacionales, esto con el fin de que esa filial se mantenga completamente libre de interferencias.

Colombia alcanzó acuerdo con Chile para empezar a exportar aguacate hass a ese país

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, informó que después de 7 años de trabajo y varias reuniones técnicas, junto con el Ministerio de Agricultura colombiano y el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, se pudo llegar a un acuerdo que permitirá que Colombia realice exportaciones de aguacate hass al territorio chileno.

Aumentan recompensa por responsables de masacre de cinco jóvenes en Buga

Tras un consejo extraordinario de seguridad, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, anunció que se incrementó a $250 millones la recompensa para dar con los autores de la masacre de cinco jóvenes en una finca en Buga.

Se registraron protestas en Suba debido a cuarentenas por UPZ

Desde horas de la mañana de este jueves, ciudadanos de la localidad de Suba protestaron en contra de las nuevas cuarentenas que ahora serán por UPZ.

En esa localidad entraron en cuarentena cerca de 152 barrios de las UPZ Tibabuyes, Suba y El Rincón. La restricción regirá desde las 00:00 horas de este sábado y hasta el 12 de febrero.

Decretan toque de queda y ley seca en municipios del Atlántico

La medida del toque de queda regirá a partir de este viernes 29 de enero a las 7:00 p.m. y por los siguientes tres fines de semana. Con esta medida, se prohíbe la circulación de todos los habitantes del departamento, con excepción del distrito de Barranquilla.

Procuraduría solicita a la Alcaldía de Cartagena garantizar seguridad en peajes internos

En una comunicación enviada al secretario del Interior de Cartagena, David Alfonso Múnera Cavadía, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Administración Distrital adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos que transitan por los peajes de la ciudad y del personal que labora en los mismos, así como prevenir daños a su infraestructura.

Consejo Nacional Electoral activó el mecanismo de revocatoria al alcalde de Manizales

El procurador regional de Caldas, ante el Consejo Nacional Electoral, José Felipe Estrada, anunció que se activó el mecanismo de revocatoria al mandato del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa.