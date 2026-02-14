Amanezca bien informado con La W este 27 de mayo. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

Vicepresidenta aseguró que no se está prohibiendo la entrada de la CIDH a Colombia

Después de la polémica generada por la intención de la CIDH de ingresar al país, cientos de personas han denunciado mediante las redes sociales, que presuntamente, el Gobierno Nacional no habría autorizado este ingreso. Por eso, la vicepresidenta y canciller colombiana salió al paso de estas declaraciones.

“No sé de dónde sacan eso. Si ustedes revisan la propia declaración de la CIDH, la puedo mostrar con gusto y ellos dicen claramente que se reunieron conmigo y los invité a venir al país, después de la audiencia a la que ellos mismos le pusieron fecha, para el 29 de junio”, aseguró.

Del mismo modo, Ramírez, enfatizó en que “si ellos quieren adelantar la fecha de la audiencia para mañana y luego venir al país, bienvenidos. No tenemos ningún problema en ello”. Estas declaraciones las entregó luego de una reunión con el asesor de Joe Biden, presidente de Estados Unidos para hablar sobre el tema de las vacunas que podría donar el país norteamericano a Colombia.

Por otra parte, la realización de la audiencia por parte de la CIDH, se llevará a cabo con la información que el organismo le solicitó a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, respecto a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública hacia los manifestantes, en medio de las protestas y enfrentamientos derivadas del paro nacional.

Adicionalmente, Ramírez, sentenció con que “he reiterado que estamos totalmente comprometidos que cualquier caso de violencia o abuso policial tendría inmediatamente la investigación a través de la justicia ordinaria y por supuesto, exactamente igual en el abuso de un ciudadano hacia la fuerza pública”.

Finalmente, según la canciller, el Esmad no recibe ayuda por parte de EE.UU. y tan solo se ha presentado una desaparición derivada del paro nacional. “No hay ninguna ayuda de Estados Unidos al Esmad. Tenemos una fuerza pública enfocada en proteger la juventud, los niños y las calles. Se había hablado de 400, pero hay una sola denuncia de desaparición y ya se le pidió a la Fiscalía que adelante todos los esfuerzos porque esto no puede quedar en la impunidad; además se está tratando de centralizar la información para no generar confusiones”, finalizó.

Canciller se reunirá con secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken

En medio de su visita diplomática a Estados Unidos la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez aseguró que va a ampliar su estadía en los Estados Unidos pues el viernes se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken.

Sobre la situación de la visita que ha querido realizar miembros de La CIDH a nuestro país, la vicepresidenta aseguró que la fecha de la audiencia sería el 29 de junio para evaluar la información que ellos solicitaron a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría sobre presuntos casos de abuso a los derechos humanos en medio de las protestas.

También aseguró que “se les invitó” y se le dio la bienvenida al país y que el Gobierno está listo para esa visita, aseguró que si la CIDH decide adelantar la audiencia pueden hacerlo en cualquier momento.

Sobre la reunión reciente con congresistas estadounidenses dijo que expresaron su solidaridad y preocupación por la situación en Colombia como también el deseo de que no se presente ningún caso de impunidad.

Organizaciones respaldaron a la CIDH y reiteraron pedido para que venga al país

Varias organizaciones sociales como la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo Orlando Fals Borda o la Corporación Reiniciar se reunieron este miércoles con algunos de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para expresarle su respaldo y reiterar su solicitud encaminada a que continúe insistiendo en la realización de una visita al país, en la cual verifique la situación de derechos humanos en las marchas.

Allí constataron que el órgano internacional está en plena disposición de venir a Colombia y que incluso tenía planeado contar con una delegación en suelo colombiano la próxima semana si el gobierno aprobaba su solicitud. Además, en el encuentro virtual conversaron sobre otros escenarios adicionales para continuar monitoreando las garantías en las movilizaciones.

"La reunión nos mantiene la esperanza de la visita de la Comisión dada la insistencia de la Comisión en la necesidad de adelantar la visita y que también se ofrecieron escenarios adicionales para recabar información sobre lo que está sucediendo" señaló Stella Aponte, representante de la Corporación Reiniciar.

Dentro de los probables escenarios adicionales se habló de reuniones especializadas con los relatores de pueblos indígenas, población LGTBI, mujeres, libertad de prensa y también poder organizar encuentros con las víctimas de abuso de autoridad.

A la reunión también asistieron las relatorías sobre la libertad de expresión y la encargada sobre los derechos económicos y culturales. Además, se actualizó a la Comisión en relación con el balance más actualizado de cifras que manejan las organizaciones colombianas.

Emilio Archila será el coordinador de la negociación con el Comité del Paro

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, fue designado oficialmente como coordinador de los diálogos y de la futura negociación con el Comité Nacional del Paro.

Archila reemplazará al saliente alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien renunció a su cargo para aspirar a la Presidencia de la República.

Por ahora, las entidades del Gobierno y los diferentes ministerios están revisando los preacuerdos alcanzados con el Comité Nacional del Paro, con el fin de refrendarlos y así instalar la mesa de negociación.

“Estamos trabajando con absolutamente toda la celeridad que corresponde, pero igual de importante a que quede rápido es que quede bien. Hay temas en los cuales necesitamos las validaciones legales”, dijo.

Y ratificó la solicitud para levantar, inmediatamente, los bloqueos a lo largo del país.

No se ha renunciado a ninguna facultad: Emilio Archila sobre la conmoción interior

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que en el documento de preacuerdos con el Comité Nacional del Paro no se ha renunciado a la facultad de declarar la conmoción interior para restablecer el orden público.

Y aseguró que tampoco se han descartado otras funciones que le corresponden al Gobierno y a las entidades del Estado.

Sin embargo, dijo que hasta el momento no se ha contemplado la conmoción interior pese a la crisis que atraviesa el país.

“En particular sobre este tema es diferente que, hasta el momento, no haya sido necesario o adecuado utilizarlo”, escribió en su Twitter.

La aclaración la hizo en respuesta a un pronunciamiento del ex negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, donde aseguró que “en el preacuerdo figura la renuncia a utilizar el estado de conmoción interior”.

“Como este preacuerdo está sometido aún a una ratificación presidencial, el presidente Duque debería abstenerse de ratificar este punto. Sería renunciar a una prerrogativa constitucional que es irrenunciable y rendirse, sin siquiera empezar a negociar, al Comité del Paro”, señaló Restrepo.

Corte Suprema pide los promotores del Paro asumir postura ante actos de vandalismo

Por medio de un comunicado, la Corte Suprema de Justicia le pidió a los promotores del Paro que asuman responsabilidades en todos los desmanes ocurridos, y que hagan un llamado a que cese la violencia.

Aunque no los reconoce como los artífices de los actos vandálicos, la Corte sí aseguró que hay líderes políticos y todos los promotores del comité los que están coordinando las manifestaciones, y así como los ciudadanos están apoyando sus iniciativas, piden un llamado para que le indiquen a los ciudadanos que cesen los destrozos.

El llamado de la Corte Suprema llega después de que el pasado martes, 25 de mayo, vándalos quemaran la sede del Palacio de Justicia en Tuluá.

Piden datos a Fiscalía y Defensoría por 346 presuntos desaparecidos en marchas

El Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) radicó un derecho de petición dirigido al fiscal general, Francisco Barbosa, y al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para conocer el paradero de un listado de 346 personas que permanecen (según cifras conocidas por ellos a corte del 25 de mayo) desaparecidos en el contexto de las manifestaciones.

"Nos impulsa a poner en conocimiento de las entidades que ustedes representan, los datos que hemos logrado sistematizar con el objetivo de contribuir a la búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas y el esclarecimiento judicial de las circunstancias que rodean su desaparición" indica el documento.

Asimismo, les solicitaron responder cuáles han sido sus acciones institucionales desplegadas para dar con el paradero y localización de las personas.

Exdirectores de Policía apoyan actuación de la institución en las movilizaciones

A través de una carta abierta a la opinión pública ex directores de la Policía Nacional se pronunciaron frente a los recientes hechos en materia de orden público que se han presentado en el país y que según ellos han generado constantes ataques contra la institución

Manifiestan que sienten profundamente “los ataques y vejámenes injustificados de los que ha sido objeto en los últimos días la Policía Nacional.

Aseguran que la Policía Nacional, debe brindar las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos y libertades públicas, de todos los residentes del territorio colombiano tanto los que ejercen el derecho legítimo a la protesta pacífica, como los que no participan de ella.

Manifiestan que la institución ha aportado un altísimo número de lesionados y muertos, según ellos provenientes de la agresión desproporcionada e indolente, de grupos dirigidos y auspiciados por fuerzas oscuras que pretenden alterar la seguridad y tranquilidad del país.

Reiteran además que los uniformados de la institución y su director han enfrentado y sorteado momentos impensables sin perder el norte y encausando las actuaciones policiales hacia la ponderación y el equilibrio.

“Reconocemos el empeño y compromiso del mando y sus integrantes, exhortándolos y animándolos a continuar enfrentado los retos que el acontecer policial pone en su camino; a la vez que demandamos de las organizaciones e instituciones representativas en todo sentido del devenir social, intelectual, académico, político y económico, reconocer el papel preponderante asumido por la Policía, en procura de la convivencia y la seguridad, en medio de estas jornadas tanto pacíficas, como de desorden y caos”, manifiestan.

Finalmente Invitaron al país a reflexionar sobre que habría sido del país sin la intervención oportuna y acertada de la institución, por excelencia defensora de los derechos y el orden.

Colombia superó el récord diario en contagios de COVID-19

Según el último reporte del INS, Colombia reportó 514 nuevas muertes a causa del Covid-19. Además de registrarse 23.487 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas; lo que es un récord de contagios diarios del virus en el país. Mientras que el índice de positividad de las pruebas realizadas en el país, para la detección del Coronavirus, están al 23.6%.

Con las cifras actualizadas, el Covid-19 en Colombia queda de la siguiente manera:

3.294.101casos en total

118.177activos

86.180 fallecidos

Aunque, la cifra de fallecidos no es la más alta registrada en el país; si preocupa porque una vez más, en 24 horas más de 500 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. En total, 514 personas murieron según el Instituto Nacional de Salud. Mientras que, 15.635 personas han sido diagnosticadas como recuperadas para este 26 de mayo del 2021.

Presidente Iván Duque definió que ocupación UCI definirá reapertura de bares

Desde Medellín, el presidente Iván Duque anunció que se extiende por 90 días más la emergencia sanitaria en el país, para seguir enfrentando los efectos de COVID–19.

El mandatario explicó que la ocupación de UCI en cada región determinará la reapertura del sector entretenimiento en el país.

“Apertura de bares, restaurantes y otros espacios de entretenimiento, cuando tengamos niveles de ocupación UCI por debajo del 85%. Eso lo podemos trabajar desde ya, obviamente estamos a la espera de la decisión del comité de expertos epidemiológicos, pero ese es un mensaje de reactivación que tiene que llegar a todo el territorio”, dijo Iván Duque.

El presidente presidió una reunión de Asocapitales a la que asistieron varios mandatarios locales y les reiteró su compromiso con garantizar la protesta social, pero también los derechos de quienes no están en las calles.

En lo que queda de legislatura, no es apto presentar la reforma tributaria: Camilo Restrepo

Durante el segundo foro sobre el proyecto de gasto social, como se ha denominado hasta el momento la cuarta tributaria que presentará este Gobierno, exministros y académicos entregaron sus ideas. Entre ellos, el exministro Juan Camilo Restrepo, quien señaló que en lo que queda de esta legislatura no es apropiado presentar la reforma porque sería un esfuerzo que se desperdiciaría, por lo que debe aterrizar en el Congreso el 20 de julio, es decir, en la próxima legislatura y con mensaje de urgencia.

En ese tiempo, para Restrepo, el Gobierno Nacional se debe dedicar a dos cosas: "preparar y presentar al Congreso a más tardar el 15 de junio, el Marco Fiscal de Mediano Plazo; y en segundo lugar, preparar el presupuesto para la vigencia del año entrante".

Por su parte, el también exministro Mauricio Cárdenas, manifestó que "lo más importante es acelerar la vacunación, tenemos que pasar a vacunar a 300.000 personas por días, eso es lo que va a reactivar la economía".

Y agregó que el mayor problema que tiene el país en este momento es el empleo, "todas las reformas deben estar orientadas y articuladas a la reactivación del empleo. Detrás de ese problema vienen otros muy serios como el aumento de la pobreza y la cantidad de jóvenes que no están trabajando ni estudiando".

Condenan a paramilitar por falso testimonio en caso de falsos positivos

Un juez de Bogotá condenó a Hugues Romero Montero a 115 meses de prisión y una multa de 650 salarios minimos por haber mentido en un proceso que se adelantaba contra miembros de la Fuerza Pública investigados por falsos positivos.

Romero fue señalado por los delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo con falso testimonio. Se trata de la investigación que se adelantó en el Departamento del César contra el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, José Pastor Ruiz Mahecha, Efraín Andrade Perea, entre otros.

En su momento Romero declaró "respecto de la muerte de varias personas para presentarlas como dadas de baja en combates, refiriendo que las mismas fueron ejecutadas por integrantes de la autodefensa quienes una vez cometieron los hechos, entregaban los cuerpos al Ejercito, específicamente a miembros integrantes del Batallón la Popa".

Sin embargo, la Fiscalía encontró varias contradicciones en el relato del testigo, concluyendo que mintió.

De hecho, el mismo coronel Publio Hernán Mejía quien fungió como comandante del Batallón La Popa para los años 2001 a 2002, había denunciado que "falsos testigos lo han involucrado en hechos ocurridos en el año 2003 y posteriores".

"...lo dicho por el hoy imputado no se acomoda con la realidad de lo sucedido en atención a que los miembros del ejército que acusó nunca se reunieron con esta persona, menos que para esas épocas en las que él refiere, porque para esos momentos ellos ya no formaban parte del personal del Batallón La Popa y se encontraban en lugares muy distantes prestando sus servicios...", señaló el ente acusador.

El falso testigo aceptó su responsabilidad de los hechos y firmó un preacuerdo con la Fiscalía.

El dólar en Colombia presentó repunte en su precio

El dólar abrió con un precio promedio de $3.750,78, lo que representa un alza de $15, 37 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para la jornada de hoy se ubicó en $3.735,41.

Durante los primeros minutos del día, se negoció un monto de US$1 millón a través de cuatro transacciones. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-Fx fue $3.748.

A nivel internacional, el dólar se acerca mínimos desde enero, sin embargo, a nivel nacional la nueva jornada de protestas, denominada 'Toma de Capitales' programada para hoy, ha hecho que el peso colombiano caiga, logrando que la TRM se ubique por debajo de la cotización del billete verde.

ANI saldó anticipadamente la deuda que tenía con proveedores de la Ruta del Sol 3

Según informó la Agencia Nacional de Infraestructura, a 15 meses de la firma del otrosí, ocurrido en febrero del año pasado con la Concesionaria Yuma S.A., se cumplió puntualmente con los pagos a los proveedores del proyecto Ruta del Sol 3, anticipando 4 meses los pagos que estaban programados para finalizar en septiembre del presente año.

En cifras, según la ANI los pagos que corresponden a los 21 proveedores cuyas deudas eran superiores a 2.001 millones de pesos, finalizaron el 11 de mayo y significó el desembolso total de 13.626 millones de pesos. De esta manera, con ese último pago se logró finalizar la totalidad de las deudas a 257 proveedores externos por un valor total de 128 mil millones de pesos.

Ante el escenario, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo “celebramos esta noticia del pago anticipado de las acreencias a los proveedores del megaproyecto vial Ruta del Sol 3, un proyecto que beneficia a toda la costa norte y la conecta con el centro del país, que compromete recursos totales por $3,5 billones y que avanza según el cronograma establecido”.

El acuerdo que se cumplió en este mes se logró luego de que durante 2020 en varias ocasiones los acreedores pidieran en diferentes oportunidades que se hiciera un acuerdo de pago, para poder obtener el dinero que les debían y evitar así en muchos casos el cierre de sus empresas.

Cundinamarca prolongó el toque de queda hasta final de mayo

Por una semana más se va a mantener el ‘toque de queda’ en los 116 municipios del departamento, desde la media noche y hasta las 04:00 a.m., desde hoy 26 y hasta el 31 de mayo. Así mismo, la medida tomada por el Gobernador a través del decreto 189 regula la circulación de personas en las madrugadas por las vías y barrios del departamento.

El decreto contempla, como en anteriores ocasiones, que solo podrán circular las personas que acrediten estar dentro de las excepciones establecidas en la norma, como trabajadores de la salud, urgencias médicas o veterinarias.

Del mismo modo, también habla de la facultad para que los 116 alcaldes municipales puedan establecer medidas como el ‘pico y cédula’ y el ‘pico y placa’, al interior de sus municipios, además del establecimiento de puntos de control por parte de las autoridades de tránsito; para regular que el aforo en los vehículos de transporte público no supere el 70%.

A la fecha, Cundinamarca registra un total de 154.146 contagios de covid-19, de los 5.172 casos permanecen activos y 4,226 personas han perdido la vida a causa del virus y 1.250 permanecen hospitalizados.

Invías pudo revisar emergencias que se registran en vía La Línea

El Instituto Nacional de Vías, informó que después de casi un mes, su director general Juan Esteban Gil, pudo inspeccionar junto a contratistas y personal de la interventoría las obras que se ejecutan en el Cruce de la Cordillera Central, con el objetivo de analizar el estado actual del proyecto, teniendo en cuenta que las obras han estado paralizadas por motivos de orden público.

El Invías explicó, que la prohibición del paso se presentó en los dos accesos del cruce, en el sentido Cajamarca-Calarcá y en el sentido Calarcá-Cajamarca, durante este periodo se registraron 37 eventos a lo largo del proyecto, siendo 3 los puntos más afectados: el kilómetro 37 del proyecto, sector de Cinabrios, y el kilómetro 39, sector de Bellavista, ambos en el departamento de Tolima, donde se presentaron deslizamientos; el puente Yarumo Blanco ubicado en Quindío, donde resultaron afectados componentes de la estructura que deben ser analizados por expertos para garantizar el correcto desarrollo de la obra.

Además, expuso que los actos imprevistos alteraron los tiempos estipulados inicialmente para la obra, ya que se tenía previsto poner en servicio la totalidad del proyecto en el primer semestre de este año, con la situación registrada, tras un mes de trabajos paralizados, se realizará un diagnóstico integral para conocer con precisión el panorama del proyecto y realizar los diseños que permitan continuar con las obras.

El director general del Instituto aclaró también que el túnel de La Línea, puesto en servicio el 4 de septiembre del año pasado, no presenta ningún tipo de afectación y está operando con absoluta normalidad.

Finalmente, Invías hizo un llamado a las comunidades para que se manifiesten de forma pacífica y sin generar bloqueos en las vías mediante las cuales se transportan alimentos, bienes y servicios que benefician a todos los colombianos.

Por bloqueos en Cerrejón, a diario se evita que La Guajira reciba $4.000 millones

Ya son cuatro días lo que completa Cerrejón con su operación detenida por fuerza mayor, debido a dos bloqueos que se registran en sus alrededores y que son según la misma minera liderados por personas ajenas a la compañía, que han impedido el transporte de carbón y la entrega de agua a las comunidades y que han imposibilitado la llegada de insumos esenciales para la operación minera que son trasladados desde Puerto Bolívar.

Frente a la situación que vive, la minera informó que por cada día tiene detenidas sus operaciones, sin sacar carbón, dejan de ingresar a la economía de La Guajira y de Colombia más de 4.000 millones de pesos por concepto de regalías, impuestos locales y nacionales o pagos de parafiscales, entre otros rubros.

La cifra es mayor cuando se revisa lo que se deja de aportar a trabajadores y contratistas por salarios y beneficios, allí diariamente se dejan de entregar otros 3.000 millones de pesos adicionales, teniendo en cuenta que los contratos de unos 8.000 trabajadores entre directos e indirectos están suspendidos.

La minera recordó en su más reciente pronunciamiento, que el principal motivo para detener sus operaciones se debió al desabastecimiento de combustibles que presenta, como resultado del bloqueo que se genera en la línea férrea, que comenzó el pasado 5 de mayo, liderado por un grupo de ex trabajadores, desvinculados el pasado mes de febrero los cuales exigieron su reintegro a la compañía o indemnizaciones adicionales a las ya recibidas; el otro bloqueo se registra en las instalaciones de Puerto Bolívar, el cual inició el pasado 20 mayo, siendo liderado por miembros de la comunidad de Media Luna, ellos exigen empleos.

Asesinan a alias JJ, desmovilizado de las AUC e integrante de los Rastrojos

De doce impactos de bala fue asesinado este miércoles en Cartagena Javier Enrique Insignares Toro, de 51 años, quien era conocido con los alias de JJ o el Gordo y es reseñado por las autoridades como un pez gordo de la banda criminal Los Rastrojos en la ciudad de Barranquilla, donde cumplía una condena de casa por cárcel.

Según detalló la Policía Metropolitana de Cartagena, alias JJ fue atacado con silenciador por cuatro sujetos, cuando se movilizaba por la zona de los talleres del barrio Los Alpes, cerca de la Bomba del Amparo, en el suroriente de esa capital.

Dos presuntos autores del homicidio fueron capturados cuando se movilizaban en un carro Nissan, color blanco, que portaba dos placas con el objetivo de eludir los controles policiales. Ambos detenidos, de 24 años, llegaron provenientes de Montería y Medellín y tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto y receptación.

Insignares Torres se desmovilizó de las autodefensas, en el proceso de reinserción en 2006, en el corregimiento de la Mesa, en zona rural de Valledupar, y contaba con antecedentes por terrorismo, homicidio, rebelión y concierto para delinquir.