Amanezca bien informado con La W este 26 de febrero. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

La extensión de la emergencia sanitaria en el país y los pilotos para eventos masivos y consumo de licor en bares son algunas de las noticias nacionales de este viernes 26 de febrero.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno avanza en adquisición de 10 millones de vacunas y extiende emergencia sanitaria

El presidente Iván Duque reveló que el Gobierno ha avanzado en las negociaciones con la farmacéutica Sinovac para adquirir más vacunas de las que ya se han anunciado.

Este fue uno de los temas que conversó con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se acordaron dos millones de vacunas que llegarán el próximo 7 de marzo. “Para muchas personas que se preguntan en qué otros países de América Latina se utiliza la vacuna de Sinovac, también ha sido utilizada masivamente en Chile y Brasil”, señaló.

El mandatario también anunció que se ampliará la emergencia sanitaria en todo el país hasta el 31 de mayo, por lo que se mantendrán las restricciones actuales, como la prohibición de las aglomeraciones. El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que se mantendrá el aislamiento selectivo individual y que los alcaldes deberán asumir sus responsabilidades en el Plan Nacional de Vacunación, el cual no podrá ser alterado.

Anuncian pilotos para eventos masivos y consumo de licor en bares

El nuevo decreto de orden público en Colombia, que acompaña la extensión de la emergencia sanitaria, permitirá que los alcaldes y gobernadores pidan pruebas piloto de eventos masivos de alto contacto y de consumo de alcohol en bares, dependiendo de cómo está la situación del coronavirus en cada ciudad y la forma en que avanza el plan de vacunación.

Este decreto entrará en vigencia desde el lunes 1 de marzo y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2021.

Sin embargo, pese a este anuncio, el decreto mantendrá la prohibición de consumo de alcohol en establecimientos, excepto en sitios gastronómicos, que ya podrán vender licor sin pruebas piloto: "Ya los restaurantes no requieren ningún tipo de piloto. Los restaurantes quedan autorizados para poder expedir licor y consumir en los restaurantes".

Los colombianos están más dispuestos que antes a vacunarse contra el COVID-19: Dane

La encuesta Pulso Social 2021, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, reveló que, en el mes de enero, los colombianos manifestaron una mayor intención de acceder a la vacuna contra el COVID-19.

“El 64.8% de los jefes de hogar estarían dispuestos a aplicarse la vacuna, después de que en noviembre teníamos apenas el 55% de las jefaturas de hogar dispuestas a aplicarse la vacuna”, señaló Juan Daniel Oviedo director del Dane.

El Dane dio a conocer que en las ciudades de Riohacha y Medellín se encuentra la mayor disposición de los ciudadanos para ser vacunados.

Denuncias sobre Plan de Vacunación tendrán respuesta inicial en un tiempo menor a 48 horas

La procuradora general, contralor general y defensor del pueblo se reunieron en el marco de la Mesa de Vigilancia Permanente al Plan Nacional de Vacunación con el objetivo de revisar de manera general el inicio del proceso de vacunación masiva en el país, y en especial y de manera específica, las primeras denuncias que se han venido recibiendo respecto a la pérdida o desperdicio de vacunas y los denominados saltos en la fila de vacunación, así como entregar el informe de evaluación de las jornadas de vacunación con las primeras 50.000 dosis.

Países de la región proponen pasaporte sanitario digital para vacunados contra el COVID-19

Durante la V Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Prosur, el primer mandatario de Uruguay, Luis Lacalle, propuso la expedición de un pasaporte digital para los ciudadanos que cumplan su ciclo de vacunación.

El presidente Iván Duque respaldó la iniciativa y anunció que será discutida en una mesa técnica de salud, que entregará resultados en aproximadamente un mes. “Quisiera destacar la propuesta que ha hecho el presidente Lacalle, que la podríamos llevar a esa mesa. Yo creo que ese es un tema en el cual debemos trabajar intensamente en los próximos meses”, dijo.

Colombia registra 3.683 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 59.396

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.241.225 casos de COVID-19, con 3.683 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 59.396, con 136 fallecidos en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.138.193. Se procesaron 40.480 pruebas (PCR: 23.879 y Antígenos: 16.601). El Ministerio de Salud informó que con corte a las 4:00 p.m. del 25 de febrero de 2021, se han aplicado en total 66.157 vacunas contra la COVID-19.

Entrada de Carlos Amaya en el partidor presidencial cambia proceso en la Alianza Verde

El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció su decisión de participar en el proceso de elección del candidato presidencial del Partido Verde. Amaya está adelantando estudios en Europa y volverá en la segunda mitad del año para incorporarse al proceso en su partido, que tiene cinco precandidatos más.

Esa decisión retrasará la presentación de los precandidatos verdes que se había previsto para el lunes 1 de marzo y llevará a que no se haga una encuesta en mayo para elegir en marzo, como originalmente se había previsto.

JEP acepta el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz aceptó el sometimiento del exsenador Álvaro García Romero conocido como "El Gordo García", quien se comprometió a revelar la relación entre política y paramilitarismo en Sucre y otros departamentos.

Aunque la Procuraduría se había opuesto a la admisión de García porque fue condenado como miembro activo de las Autodefensas mas no como un tercero financiador del conflicto, el despacho del magistrado Camilo Suárez indicó que su verdad es de gran importancia y su plan de reparación permite establecer un interés genuino en colaborar con la justicia, así como con las víctimas.

Exsecretario de JEP pide anular su proceso por permisos a excombatientes de las Farc

Se reactivó el juicio disciplinario contra el exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, el exfuncionario denunció que en la Procuraduría de Fernando Carrillo no recibió garantías y que su proceso fue dilatado. Por eso pidió a la Procuraduría la preclusión de su proceso y que se le compulse copias al procurador delegado Giancarlo Macerano por irregularidades en su caso.

Según las investigaciones, dichos permisos fueron otorgados después del 15 de enero de 2018, fecha en la que Correa perdió competencia para desempeñar funciones en la JEP, porque entraron en funcionamiento las Salas de Justicia.

Gobierno anuncia que diez miembros de grupos armados se sometieron a la justicia

El alto comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, reveló que ocho integrantes del ELN y dos del Clan del Golfo decidieron abandonar las armas en el departamento del Chocó.

Según el alto funcionario, en los últimos meses se han desmovilizado, en total, 26 integrantes de estas dos organizaciones. “Invito una vez más, y especialmente a los integrantes del Frente Oriental del ELN que se encuentran en la frontera con Venezuela, para que sigan el ejemplo de sus compañeros que hoy, en Chocó, toman la decisión de entrar en la Ruta de la Legalidad. También extiendo esa invitación a los integrantes del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc”, dijo.

Más de 600.000 personas fueron desplazadas en Urabá entre 1980 y 2014, según Indepaz

Indepaz, Diakonia y Rutas del Conflicto entregaron al despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez el informe "Licencia para el Despojo en el Urabá Darién" en el que se recogen los escenarios de violencia que se vivieron en esa región del país entre el año 1980 y el 2014.

De acuerdo con el documento, 634.128 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en el periodo comprendido. La mitad de ellas se produjeron entre el periodo 1997 a 2004 (318.349 registros).

Francisco Barbosa prorrogó principio de oportunidad para testigo estrella en caso Mattos

W Radio conoció en primicia que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, prorrogó el principio de oportunidad otorgado a Luis David Durán Acuña, testigo estrella del caso Hyundai.

Esto quiere decir que Acuña seguirá dando información en los procesos judiciales que se adelantan contra el empresario Carlos Mattos por la manipulación del proceso judicial en el caso Hyundai, y contra el abogado Alex Vernot, contra quien aseguró que le ofreció una gruesa suma de dinero para que no dijera lo que sabía del caso.

Testigo estrella en caso Uribe se niega a declarar en Fiscalía

Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella en contra de Uribe, se negó a rendir declaración jurada ante la Fiscalía. Cabe recordar que antes del 6 de marzo, el ente acusador debe decidir si acusa al exmandatario o le precluye.

El abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, actual defensor de Monsalve dice que su cliente recibe presiones para obligarlo a retractarse de los señalamientos contra Uribe.

Comisión de Acusación investigará a todos los magistrados de la Sala de Disciplina Judicial

Desde hace varios días la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes estaba trabajando frente una denuncia penal interpuesta por un ciudadano en contra del magistrado de la recién conformada Comisión de Disciplina Judicial, Juan Carlos Granados Becerra por sus supuestos vínculos en el caso de corrupción de Odebrecht.

Tras esta denuncia, la Comisión de Acusación se dispuso a correr traslado a los diferentes entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General para establecer la competencia de la investigación.

Corte niega tutela contra Duque por ingreso de tropas norteamericanas al país

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la improcedencia de tutela formulada contra el presidente Iván Duque por ingreso al país de brigada del Ejército de Estados Unidos en marco de acuerdos de cooperación de lucha contra el narcotráfico.

Se trata de la misma tutela por la cual el pasado 16 de octubre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le abrió un incidente de desacato al presidente Iván Duque por el posible desconocimiento al fallo que le ordenó suspender el permiso de operación de las tropas extranjeras y poner el asunto en consideración del Senado; posteriormente el Consejo de Estado dijo que era improcedente.

Ejército no se alió con los paramilitares para la masacre de Toledo, concluyó el Consejo de Estado

El Consejo de Estado dejó en firme un fallo del 2019, emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó una demanda de reparación de las víctimas de la masacre de Toledo (Antioquia) ejecutada por grupos paramilitares en 1999.

Policía captura a alias '55' o 'Kevin', importante cabecilla del Clan de Golfo

La Policía Nacional capturó en las últimas horas en zona rural del municipio de Mutatá Antioquia a alias ‘Cincuenta y Cinco’ o ‘Kevin’, uno de los principales cabecillas armados del Clan del Golfo.

Este hombre, según las autoridades, tenía una trayectoria criminal de al menos 12 años, era el encargado de coordinar la compra de material bélico, para perpetrar actividades criminales contra la fuerza pública y del reclutamiento de personas en esta zona del Urabá antioqueño.

Juan Carlos Salazar dejará la Aerocivil para dirigir la Organización de Aviación Civil Internacional

El actual director de la Aeronáutica Civil colombiana, fue elegido y destacado por su experiencia y gestión en el sector de la aviación.

Juan Carlos Salazar fue elegido por el Consejo de la OACI, como nuevo Secretario General de la organización internacional, la cual hace parte de las Naciones Unidas.

Con 24 votos a favor, de un total de 36, Salazar tuvo el respaldo para asumir dicho cargo que asumirá a partir del próximo 1 de agosto del 2021.

“Asumo esta responsabilidad como Secretario General de la Organización Civil de Aviación Internacional OACI con orgullo, ya que es la primera vez que un colombiano asume esta dignidad y con responsabilidad, porque tenemos el objetivo de promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo en un momento de grandes retos en medio de la pandemia que enfrentamos todos”, dijo Juan Carlos Salazar.

El presidente Iván Duque será quien dará a conocer en su momento, el nuevo director de la Aeronáutica Civil Colombiana.

Claudia López debe retractarse tras señalar que Peñalosa tiene un "negocio de buses"

El juez 36 de pequeñas causas de Bogotá le ordenó a la alcaldesa de Bogotá Claudia López retractarse de sus declaraciones en las que afirmaba que el exalcalde Enrique Peñalosa tiene un negocio con los buses y troncales de Transmilenio.

Para el juez que resolvió la tutela interpuesta por Peñalosa, las manifestaciones efectuadas por la López, en las que señaló que “a Peñalosa le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete”, carecen de fundamento, "pues aún, a la luz del contexto en el que fueron pronunciadas, dan a entender que, el interés de Peñalosa en los programas y/o planes de movilidad, propuestos o liderados en ejercicio de su actuar como dirigente de la ciudad, fueron motivados, no en el interés público o general, sino en su beneficio particular".

Yo no estoy sugiriendo que Peñalosa sea bandido o que sea corrupto: Claudia López

Por orden de un juez de Bogotá, la alcaldesa Claudia López tuvo que retractarse de sus declaraciones en las que afirmó que el exalcalde Enrique Peñalosa tiene un negocio de buses y de troncales de Transmilenio.

"No estoy diciendo que él tenga una empresa y que sean sus buses y sus troncales en el sentido de que él las venda directamente y se beneficie. Yo no estoy sugiriendo que Enrique sea bandido o que sea corrupto y que se embolsille una plata de unos buses que el vende, la discusión es otra, la discusión es si ese Transmilenio y de troncales como la Caracas es el modelo que tiene que seguir en Bogotá o si lo que tenemos es que expandir una red de metro", dijo la mandataria.

Hubo velatón en Bogotá en rechazo a agresión del Esmad contra el joven Gareth Sella

Familiares, amigos y compañeros del joven Gareth Sella se reunieron en la noche de este jueves para hacer una velatón al frente del Hospital San Ignacio donde se recupera de una intervención quirúrgica en uno de sus ojos.

Tolima suspende aplicación de más de 5.000 vacunas de Sinovac

El secretario de Salud del Tolima, Jorge Bolívar, reveló que 5.767 dosis de Sinovac que el departamento había recibido esta semana no podrán usarse todavía y su aplicación queda suspendida.

La explicación es que la vacuna Sinovac presentó una pequeña desviación de la cadena de frío por lo que ya el Ministerio de Salud está haciendo contacto para que la farmacéutica evalúe si los biológicos se pueden utilizar o perdieron algún componente.

Cirujanos plásticos sí aplicaban para la vacuna contra COVID-19: IPS Amigos de la Salud

Ante las quejas por presuntas irregularidades en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en Montería, que salpican a la IPS Fundación Amigos de la Salud, donde se habrían inmunizado a dos cirujanos plásticos, la gerente de la entidad Martha Bermúdez, explicó los motivos por los que los profesionales de la salud se vieron beneficiados con la dosis el pasado 18 de febrero.

Juez ordena notificar a Carlos Caicedo la extinción de sus bienes

La Fiscalía 21 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá, radicó la demanda ante el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla, quien mediante auto de hace 3 días ordenó notificar a Carlos Caicedo, Rafael Martínez y otros, el trámite de dicho proceso.

Tal como se precisó hace 6 meses la demanda con la que se solicita la extinción de sobre los bienes del gobernador, se sustenta en el cobro de las sanciones económicas impuestas cuando Caicedo fue condenado en primera instancia por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta en 2007.

Acuerdo permitió levantar protestas de campesinos en Inzá, Cauca

Un acuerdo con el Gobierno permitió levantar una protesta de comunidades campesinas contra las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en las instalaciones de la Alcaldía de Inzá, en el oriente del Cauca.

Los manifestantes, provenientes de diferentes veredas, exigen que el Gobierno Nacional reconsidere los nuevos lineamientos adoptados por el Instituto, que a su consideración afectan a los niños y niñas que se benefician de los programas.

Por primera vez en la historia del fútbol colombiano, cuatro mujeres pitarán un partido masculino

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el listado de árbitros que impartirá justicia en la octava fecha del Torneo BetPlay.

La jornada tendrá la particularidad que el partido entre Barranquilla F.C y Atlético Huila de este viernes 26 de febrero en el estadio Romelio Martínez será dirigido por un equipo arbitral conformado completamente por mujeres.