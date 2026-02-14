Amanezca bien informado con La W este 26 de enero. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

Falleció Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha fallecido este martes 26 de enero tras sufrir varias complicaciones de salud derivadas del COVID-19, según lo anunció su hijo, Iván Trujillo Anaya, a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el ministro salió positivo para COVID-19 el pasado 12 de enero en Santa Marta, en medio de un consejo de seguridad que adelantaba en esa ciudad. El sector salud, al percatarse de su estado, remitió al jefe de la cartera a Barranquilla y desde allí a la capital del país. La enfermedad le produjo una neumonía que, desde la detección del virus en su cuerpo, el equipo médico estuvo monitoreando.

Falleció el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez

Fuentes de la Confederación General del Trabajo confirmaron el fallecimiento de su presidente, Julio Roberto Gómez la noche de este 25 de enero a los 70 años de edad a raíz de complicaciones por Covid-19.

Gómez había sido trasladado a una clínica ubicada en la calle 93 el pasado 28 de diciembre, luego de que su salud se deteriorara por los síntomas asociados al coronavirus y una enfermedad base que padecía, la diabetes. Familiares habían reportado una mejoría en los últimos días, sin embargo, la confirmación de la noticia se dio hace pocos minutos.

En diciembre mejoró la aceptación de la vacuna contra COVID-19 en los hogares colombianos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó los resultados de la encuesta Pulso Social referente para el mes de diciembre de 2020.

La entidad estadística expuso que al indagar por el interés en aplicarse la vacuna contra el COVID-19, el 59,9% de quienes conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, confirmó estar interesados en vacunarse, mientras que el 40,1% respondió que no estaba interesado en ello, lo que en otras cifras significa que de cada cinco personas encuestadas, dos no estarían interesadas en hacer parte del proceso de inmunización.

Colombia registra 12.261 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 51.747

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.027.746 casos de COVID-19, con 12.261 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 51.747, con 373 fallecidos.

Los recuperados ya son 1.849.194. Se procesaron 59.908 pruebas (PCR: 46.006 y Antígenos: 13.902). Bogotá registró 4.012 nuevos contagios, seguido por Valle (1.524), Antioquia (1.239) y Cundinamarca (865).

Juez ordena al Minsalud responder derecho de petición al senador Robledo

Un juez de Bogotá ordenó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, responder en un máximo de tres días el derecho de petición que interpuso el senador Jorge Enrique Robledo.

Robledo solicita información detallada sobre los contratos para la vacunación contra el COVID-19. El juzgado ordenó al Ministerio de Salud dar al tutelante una respuesta clara, concreta y de fondo a su petición en el plazo estipulado.

Desde este martes quienes viajen a EE.UU. deberán presentar prueba COVID-19 negativa

A través de diferentes aerolíneas, incluyendo Avianca, que es una de las aerolíneas que viaja a Estados Unidos, se informó que desde este 26 de enero todos los pasajeros de dos años de edad en adelante que deseen ingresar a ese país deberán presentar la siguiente documentación de forma escrita o electrónica:

Migración sorprendió a extranjero que habría falsificado su prueba PCR para salir del país

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que fue identificado un extranjero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, quien habría falsificado la prueba de COVID-19.

El ciudadano fue sorprendido en un trabajo articulado con Opain y la Secretaría de Salud de Bogotá. El viajero quedó a disposición de las autoridades de salud para verificar su condición médica, mientras se adelantan las actuaciones administrativas y judiciales.

He cumplido con el plan de Gobierno que me obligó la pandemia: Claudia López

Este lunes en el Consejo Nacional Electoral se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de la alcaldesa Claudia López.

A su turno, la alcaldesa de Bogotá defendió su gestión. "A lo largo del 2020 cumplí no solamente el proyecto que inscribí, sino el programa de gobierno que la vida y la pandemia me obligó a cumplir. Yo no solo he cumplido un programa, he cumplido dos en un año y no hemos descuidado las prioridades que los ciudadanos eligieron", dijo.

CNE explicó los pasos a seguir en los procesos de revocatoria de alcaldes

El presidente del Consejo Electoral, Hernán Penagos, explicó que una vez se hayan realizado las audiencias, la Registraduría autorizará a los comités promotores para que inicien con la recolección de firmas.

En total, los promotores de las revocatorias tendrán que recolectar un número de firmas equivalente al 30% del censo electoral del municipio correspondiente. Una vez se hayan verificado los apoyos, se convocará a la ciudadanía a las urnas. Sólo se apartará del cargo al alcalde si la mitad más uno de los ciudadanos que asistan a las urnas apoyan la revocatoria, siempre y cuando al menos el 40% de las personas que participaron en la elección en 2019 deposite su voto.

Investigarán a integrantes del Gobierno Duque por al parecer, hostigar por redes sociales a dos senadores

Contra integrantes del gabinete de Iván Duque y congresistas de Centro Democrático que, al parecer, hostigaban por redes sociales a los senadores Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino.

La procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa abrió una investigación contra integrantes del gabinete del Gobierno del presidente Iván Duque y congresistas de Centro Democrático que, al parecer, hostigaban por redes sociales a los senadores Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino.

Margarita Cabello es nuestra procuradora porque solo hay una, es de los colombianos: Duque

El presidente Iván Duque sancionó la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de acercar la oferta de justicia a la ciudadanía y facilitar sus medios de acceso.

Durante el acto, el mandatario le hizo un reconocimiento a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, quien fue cuestionada por algunos sectores del país por referirse a ‘nuestro Gobierno’ durante su posesión.

El ex paramilitar Hernán Giraldo ya está en Colombia y será judicializado

Migración Colombia confirmó que alias ‘El Señor de la Sierra’, o alias ‘El taladro’, llegó a Colombia en calidad de deportado. Las autoridades adelantan el proceso de control migratorio y lo dejarán a disposición de las entidades competentes para su judicialización.

Contra este exparamilitar, quien es señalado de ser el mayor violador de niñas del bloque "Resistencia Tayrona" de las Autodefensas Unidas de Colombia, existen dos circulares rojas de la Interpol y 46 órdenes de captura en el país.

Condenan al secretario del Tribunal de Bogotá por corrupción

Según la Fiscalía, el día 19 de diciembre de 2012, Javier Suancha, quien para dicha fecha fungía como secretario del Juzgado 43 Administrativo de Bogotá, indujo a Nivelson Ramírez Vásquez, asesor de la firma EC Montajes Industriales, para que le entregara la suma de seis millones de pesos ($6.000.000), con el fin de direccionar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho al Juzgado en donde él laboraba, para tramitar el proceso en favor de los intereses del demandante.

Congresista que promueve proyecto para regular plataformas de transporte denunció amenazas

El representante a la Cámara, Mauricio Toro, denunció que recibió amenazas contra su integridad por estar promoviendo el proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales de transporte en Colombia.

El congresista señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General or las amenazas que se estarían promoviendo por parte de algunos taxistas, quienes lo han intimidado a través de las redes sociales.

DIAN amplió plazo por cinco meses para actualización de actividades en el RUT

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que se ampliará hasta el próximo 30 de junio el plazo para que los contribuyentes actualicen en el Registro Único Tributario (RUT) las actividades económicas que desarrollan.

Según explicó la entidad recaudadora, con esta nueva disposición se modifica la fecha que establecía el Artículo 2 de la Resolución 000114 de 2020, con la cual se informó de los cambios de la Clasificación de Actividades Económicas CIIU.

Buga despidió a tres de los cinco jóvenes asesinados en una finca en zona rural

Este lunes se cumplieron las honras fúnebres de tres de los cinco jóvenes asesinados en la madrugada del domingo en la finca San Jacobo, ubicada en la vereda Cerro Rico, corregimiento Chambimbal, zona rural de Buga.

Familiares y amigos de Sara María García Rodríguez, llegaron hasta la iglesia nuestra señora del Pilar para despedir a la joven de 18 años, quien esta semana retomaba sus estudios universitarios en veterinaria.

Condenan a patrullero que disparó gas lacrimógeno y ocasionó la muerte de un menor

Un juez penal de Bogotá avaló los argumentos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación, y emitió sentido de fallo condenatorio contra el patrullero de la Policía Nacional Néstor Julio Rodríguez Rúa por disparar la granada de gas lacrimógeno que ocasionó la muerte de Nicolás Neira, menor de edad, durante las movilizaciones del Primero de Mayo de 2005, en el centro de la ciudad.

Esto sienta un precedente: Organizaciones sobre fallo contra agente del Esmad

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos como la Red Derechos Humanos Colombia, el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad y otras, consideraron de gran importancia el sentido de fallo condenatorio contra el exagente del Esmad Néstor Rodríguez, quien en 2005 durante una manifestación disparó un lanzagases que impactó al joven Nicolás Neira y acabó con su vida.

Exfuncionario de la Procuraduría que exigió dinero a Richard Aguilar se declaró inocente

Ante un juez se declaró inocente el funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba, hasta el pasado viernes 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo.

Se trata de Jesús Alejandro Garzón, exasesor de despacho del exprocurador Fernando Carrillo y quien recientemente fue trasladado al cargo de Procurador Distrital de Bogotá. Fue imputado por incurrir presuntamente en el delito de concusión, cargo por el que se declaró inocente.

Bogotá tendrá el 25 % del primer millón de vacunas que lleguen al país

La alcaldesa de Bogotá Claudia López presentó el plan de logística para la vacunación contra el COVID-19 en la capital del país.

De acuerdo con la mandataria, Bogotá tendrá un 25 o 30 por ciento del primer millón de vacunas que lleguen al país. Esto quiere decir que, inicialmente la capital podrá disponer de unas 250 mil vacunas, en promedio, que serán aplicadas primero al personal de la salud y a los adultos mayores.

Encuentran calcinado a Blas Herrera, quien había desaparecido de El Carmen de Bolívar

Conmocionados están los pobladores de El Carmen de Bolívar luego de que fuera encontrado calcinado el cuerpo del jornalero Blas Herrera Arias, quien había sido reportado como desaparecido el pasado domingo.

Aunque hasta ahora las autoridades no han dado un parte oficial del hecho, La W confirmó con allegados a Herrera Arias que su cuerpo fue encontrado en cercanías a su finca, ubicada en la vereda La Negra, en límites con el vecino municipio de San Jacinto.

Declaran alerta roja en Boyacá al superar el 80% de ocupación de las UCI

Tras superarse el 80% de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en Boyacá durante dos días consecutivos, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo decidió declarar la alerta roja en el departamento.