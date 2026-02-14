Amanezca bien informado con La W este 25 de junio. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

La preocupación de la CIDH por la aparición de cuerpos descuartizados y en bolsas, y la confirmación de 22 muertes relacionadas con las protestas son algunas de las noticias de este viernes 25 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

CIDH preocupada por aparición de cuerpos descuartizados y en bolsas en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló su inquietud por, a su juicio, los altos índices de violencia que se han registrado en los últimos días en Colombia, principalmente por la aparición de la cabeza del joven Santiago Ochoa en Tuluá, Valle del Cauca en una bolsa.

Además, también tomaron nota de otros casos como el de Kevin García en Risaralda, de 16 años, el de tres personas que sus restos aparecieron en bolsas plásticas en Antioquia y el más reciente, el hallazgo del cuerpo de Hernán Ramírez de 25 años flotando en el río Tuluá.

La Comisión exhortó al Estado colombiano a investigar esos "hechos deplorables" con suma prontitud y judicializar a quienes están detrás de esos crímenes.

Adicionalmente solicitaron que cuanto antes se implementen políticas públicas que combatan de raíz las causas que han generado la violencia en Colombia.

Se han confirmado 22 muertes relacionados con las protestas: MinInterior

Desde Medellín el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que la Fiscalía continúa investigando las denuncias hechas por organizaciones defensoras de derechos humanos sobre las muertes ocurridas durante las movilizaciones. Según Palacios, hasta el momento se ha confirmado la relación directa de 22 fallecimientos con las jornadas de protesta.

El ministro explicó que “se ha identificado claramente que hay 22 homicidios que tiene relación con las protestas, se han descartado más de 19 que no tienen ninguna relación y otro grupo está por esclarecer”.

Palacios participó este jueves en una mesa de diálogo con jóvenes de Antioquia para hablar sobre las garantías y el respeto de los derechos humanos en medio de las movilizaciones que están por completar dos meses.

En la reunión también estuvieron el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Se estableció que en la mesa nacional de evaluación de garantías habrá varios delegados de Antioquia y se instalaron mesas de concertación y coordinación previas a las marchas.

Policía está tras la pista de responsables de hechos vandálicos en el país

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, entregó en las últimas horas un balance de lo que han sido los daños ocasionados a la infraestructura pública por varios grupos de personas en diferentes zonas del país.

De acuerdo con el alto oficial, estos ataques corresponden únicamente a acciones contra la Policía y no a ninguna reivindicación o protesta como se ha querido ver.

Hasta el momento son ocho noticias criminales abiertas, cinco capturas preliminarmente y varias personas más en proceso de identificación para que respondan por delitos como daño en bien ajeno, agresión a servidor público e incluso terrorismo.

10 policías resultaron heridos de un total de 1.454 que se suman desde las actividades que comenzaron el 28 de abril de este año en diferentes zonas del territorio colombiano.

“Se están presentando actos de violencia dirigidos de manera sistemática, organizada por delincuentes que quieren causar daño a bienes públicos y a bienes privados”, manifestó el general Jorge Luis Vargas.

Advierten demanda si el gobierno modifica unilateralmente decreto sobre protestas

Ante el anuncio de hace unos días del ministro del interior Daniel Palacios de hacer modificaciones al decreto 003 de 2021 para declarar ilegales los bloqueos de vías, 12 plataformas de derechos humanos señalaron que es una decisión inconstitucional.

De acuerdo con Óscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cualquier regulación al derecho a la protesta debe tramitarse bajo una ley estatutaria en el congreso y además al ser un decreto fruto de una mesa de negociación con las organizaciones debe acordarse con ellas, por lo cual tomarán acciones legales si el gobierno prosigue en su intención.

"Si el gobierno decide modificar ese decreto incorporando definiciones de lo que es y de lo que no es protesta ilegalizando la ocupación del espacio público haremos las acciones jurídicas pertinentes ante el Consejo de Estado. No pueden prohibir la protesta ni inventarse más requisitos de los que ya existen", manifestó.

Asimismo, las plataformas manifestaron que la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que los bloqueos de vías solo serán un delito cuando se usen medios ilícitos, según él, por ejemplo, por medio de armas.

Invima aprueba vacuna de Pfizer a partir de los 12 años

Luego de evaluar la documentación enviada por Pfizer, la sala especializada de moléculas nuevas permitió modificar la autorización sanitaria que tiene esta vacuna para que pueda ser aplicada a partir de los 12 años, con dosis y un intérnalo de tiempo de 21 días.

El Ministerio ya había anunciado que los menores se podrían vacunar, pero hacía falta ese documento. Por ahora está pendiente también la autorización para que Pfizer sea aplicada en mujeres lactantes.

El Invima reitera que las modificaciones a las autorizaciones sanitarias de Uso de Emergencia, sus titulares deben llegar al instituto los soportes en materia de seguridad y eficacia que lo respalden.

Colombia rompió la barrera de los 32 mil contagios diarios de COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 4.060.013 casos de COVID-19, con 32.997 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 102.636, con 689 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

La cifra de recuperados de este miércoles alcanza los 28.428 para un total de 3.769.88 personas que se han recuperaron de esta enfermedad.

Se procesaron 119.583 pruebas (PCR: 65.820 y Antígenos: 53.763).

No nos vamos a dejar engañar: dura respuesta del comisionado de paz al ELN

El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, calificó como “un chiste y un engaño” que la delegación de paz del ELN, que se encuentra en Cuba, se desprenda de toda responsabilidad sobre los actos criminales que se cometan en el territorio nacional.

Y es que horas antes, el ELN anunció en un comunicado que “los planes militares y las orientaciones de todas las operaciones militares estarán bajo responsabilidad del colectivo del Comando Central que está en el país y del Estado Mayor Nacional”.

“Eso es un chiste y un engaño, y nosotros no podemos permitir esa clase de planteamientos. Es o no es, se está en Cuba, se está pretendiendo realizar unos acercamientos para verificar las verdaderas intenciones de paz y, por el otro lado, se dice que en el actuar criminal que hacen en el territorio colombiano no tienen nada que ver, eso nosotros no lo aceptamos”, dijo.

Restrepo enfatizó en que el pueblo colombiano no se dejará engañar.

“No soy el comisionado de la guerra para que no vengan con esos cuentos, esos adjetivos y calificativos, nosotros somos los comisionados de la Paz con Legalidad y entre más franco, entre mayor claridad, mucho mejor”, agregó.

En cuanto a la renuncia de alias ‘Gabino’ a la comandancia de ese grupo al margen de la ley, el alto funcionario respondió que “la renuncia que espera el pueblo colombiano del ELN es a su actuar criminal”.

Gobierno justifica su posición sobre fin de embargo a Cuba por ser víctima del ELN

El consejero presidencial Rafael Guarín respondió a las críticas por la decisión del Gobierno Nacional de abstenerse de votar contra el fin del bloqueo a Cuba, por parte de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Guarín escribió: “quienes critican la posición colombiana frente al embargo de EE.UU. a Cuba, y señalan que 184 países sí lo rechazan, omiten un pequeño detalle, ninguno de esos 184 sufren el terrorismo que desde la isla y con protección de su gobierno, ordena la cúpula de un grupo criminal como el ELN”.

También dijo que no se puede olvidar que “parte de la cúpula responsable de las acciones terroristas y narcotraficantes del ELN continúa con absoluta impunidad en Cuba, con la protección de dicho gobierno”.

Finalmente, señaló que la cúpula de ese grupo criminal “es una sola”, desestimando lo que dijo el ELN horas antes y es que la delegación que está en la isla no será responsable de las acciones criminales que se cometan en Colombia.

Gobierno se comprometió a entregar 50 casas nuevas cada mes en Providencia

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, anunció durante su visita a Providencia como parte del seguimiento que hace el ente de control, que el Gobierno Nacional, en cabeza de la gerente para la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Susana Correa, se comprometió a entregar, en promedio, 50 casas nuevas casas cada mes en Providencia

Así las cosas, la próxima semana deberán ser entregadas 14 de estas viviendas.

Frente a las constantes lluvias y las afectaciones que causan, una de las preocupaciones recurrentes de la población, el contralor Córdoba resaltó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres y la Alcaldía de Providencia acordaron que máximo el próximo 30 de junio entregarán el censo de las personas afectadas que están viviendo en carpas y se mojan cuando llueve, para que se les pueda entregar un subsidio de arrendamiento.

"La Contraloría seguirá haciendo acompañamiento, seguimiento, en esta función preventiva, cuidando el recurso de todos los habitantes de Providencia, verificando la reconstrucción y que se cumplan los tiempos", indicó.

Militares víctimas de secuestro piden participación en reconocimientos de exfarc

Militares víctimas de secuestro a manos de las Farc durante el conflicto armado le solicitaron al Sistema Transicional obtener mayor participación en los actos de reconocimiento de las Farc por esos crímenes, al rechazar que ninguno de ellos haya tenido la posibilidad de hablar en el evento de este martes pasado en el que todas las víctimas que intervinieron son civiles.

"Creo que se enfocó más en los civiles y no se le dio el espacio que estamos esperando los militares y policías víctimas de este conflicto" señaló el soldado Wilson Benavides, secuestrado en la toma de Miraflores en 1998.

De acuerdo con Benavides y la Corporación Mil Víctimas, los soldados fueron objeto de las mayores afectaciones durante el cautiverio como lo son torturas, agresiones físicas, castigos inhumanos, agresiones sexuales, presión psicológica, entre otras lo cual convierte de gran valor escuchar su voz.

Aparte de su molestia por la no participación en el evento, los soldados expresaron inconformidad por el reconocimiento realizado por los excomandantes de la guerrilla.

"El arrepentimiento verdadero debe estar acompañado de la intención decidida de reparar el daño causado y frente a ello aún no hay pronunciamiento por el extinto grupo”, consideró la Corporación que agrupa a las víctimas.

Desplazamiento entre enero y mayo creció un 101% en comparación al año pasado: ONU

La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló que el país llegó a 29.252 víctimas de desplazamiento masivo forzado por cuenta de la violencia en el periodo comprendido entre enero y mayo del 2021. De acuerdo con sus cifras, ello representa un aumento del 101% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Del total de afectados por cuenta de ese crimen, apenas el 22% del total de víctimas (5.415) han podido regresar a sus hogares, lo que indica que el 78% de los damnificados siguen albergados y sin volver a sus casas.

En relación con su descripción demográfica, el 48% de las víctimas son afrodescendientes y el 14% población indígena, cabe resaltar que entre los afectados totales hay más de 6.100 niños victimizados.

De acuerdo con el reporte de la Oficina, la situación de los departamentos del pacífico y el noroccidente del país es la más crítica al concentrar el 81% de las víctimas. También señalaron que el 63% de los desplazamientos forzados tuvieron como motivo amenazas de grupos criminales a las comunidades.

Además, en relación con el confinamiento Naciones Unidas reveló que el número de víctimas llegó a 27.025 ciudadanos que representan a 6.531 familias. De ellas el 53% (17.566) personas siguen bajo ese flagelo producido por la violencia.

Adicionalmente señalaron que entre enero y mayo del presente año las víctimas de minas antipersonal y otro tipo de artefactos explosivos se ubican en 65 personas, que representan 39 civiles y 26 miembros de la Fuerza Pública.

Excampeón de la Copa Libertadores aspirará al Congreso

El exarquero del Once Caldas, Juan Carlos Henao, aspirará a la Cámara de Representantes a través del movimiento político "Gente en Movimiento", del expresidente del Senado, Mauricio Lizcano.

El campeón de la Copa Libertadores en 2004 aseguró que llegará al Congreso a trabajar por el deporte "como herramienta de transformación social".

Lizcano anunció que recogerá firmas para presentar listas en Caldas y al Senado de la República en las elecciones legislativas del próximo año.

El expresidente del Congreso había renunciado al Partido de la U, después de haber aspirado al Congreso por esa colectividad.

Más de 100 empresarios de cannabis reiteran necesidad de exportar flor seca

Mediante una misiva enviada a Presidencia de la República, los Ministerios de Salud, Agricultura y Justicia, entre otras entidades, más de 100 empresarios de la cadena productiva de cannabis medicinal e industrial reiteraron la petición de permitir la exportación de flor seca.

Resaltan que esta es una industria que ha venido pagando un precio exageradamente alto por las limitaciones que se han impuesto para su real operación, impidiendo con ello que los recursos y dinámicas económicas beneficien a un gran número de colombianos en las regiones.

"Es el tiempo de mostrar voluntad política en favor de una actividad económica que dará réditos fiscales y contribuirá en el corto, mediano y largo plazo a la reactivación económica del país, afectada en gran medida por causa de la pandemia que hoy seguimos padeciendo", indica la carta.

Entre los firmantes están Santiago Martínez Luján, de Naturabis Group; Édgar Antonio Briceno, de Phoenix Agrobusiness; Eduard Steven Bautista, de Casannabis; y William David Calderón, de la Asociación de Cannabis de Santander.

Desde julio se subsidiará parte de un salario mínimo a quienes contraten jóvenes

El Decreto que firmó el presidente Iván Duque es el 688, con este se apoyará con un subsidio del 25% de un salario mínimo mensual hasta por 12 meses a quienes generen nuevos empleos y den oportunidad a jóvenes entre 18 y 28 años.

Según explicó el primer mandatario del país, “este beneficio aplica a empleadores que realicen contrataciones o vinculaciones en 2021, y para acceder deben certificar la vinculación de jóvenes y pago oportuno a través de la planilla PILA”.

Por su parte el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, celebró el anuncio y dijo “vamos a financiar el 25 por ciento de un salario mínimo a partir de las nóminas de julio y se priorizarán las nuevas vinculaciones que se hagan en 2021”.

En cuanto a la forma cómo se financiará el subsidio, el Gobierno explicó que esto ocurrirá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación en la sección presupuestal del Ministerio del Trabajo.

Se dejó claro que podrán ser beneficiarios las personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cooperativas, que demuestren su calidad de empleadores mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes- PILA; se añadió que las cooperativas de trabajo asociado también serán beneficiarias, siempre y cuando demuestren el pago de los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social Integral.

También se expuso que el apoyo aplicará para los aportantes que realicen nuevas contrataciones o vinculaciones durante la vigencia 2021 evidenciados a partir de la nómina de julio y en adelante, y estará vigente durante las vigencias fiscales de 2021 y 2022, los beneficiarios sólo podrán recibir este apoyo una vez por mes de postulación y hasta por un máximo de doce veces sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

El apoyo será pagado mensualmente para quienes cumplan con los requisitos anteriormente nombrados.

Alcaldía de Bogotá se comprometió a esclarecer la muerte de jóvenes en Usme y Suba

Después de un consejo de seguridad junto con la Policía Metropolitana, la alcaldesa Claudia López lamentó las agresiones y heridas causadas a los manifestantes. Así mismo, rechazó enfáticamente la muerte de Cristian David Castillo y Jaime Fandiño, los dos jóvenes que fallecieron en Usme y Suba durante esta semana y garantizó la celeridad de las investigaciones.

Rechazó los actos de vandalismo registrados durante las últimas semanas y aseguró que se condenaran con firmeza los actos de vandalismo y casos de abuso policial. Para garantizar lo anterior, anunció inversiones en gestores sociales y presencia de la Policía Metropolitana para garantizar la protección y convivencia de los ciudadanos.

Resaltó las iniciativas sociales implementadas por la Alcaldía e hizo un llamado a los jóvenes para continuar con el proceso de inscripción a los programas “Jóvenes a la U” y “Empleo Joven”, que tienen como objetivo garantizar el acceso a la educación e incluir a los jóvenes en el mercado laboral, respectivamente.

Le recordó a la ciudadanía que “con un trabajo articulado, social, de convivencia, de inversión social y de seguridad entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor irán mejorando los resultados”. Recordó que las entidades están presentes en las localidades donde se han registrado alteraciones de orden público para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Finalizó su intervención asegurando que ante casos de exceso de fuerza por parte de la Policía, se llevarán investigaciones disciplinarias ejemplares.

Puente Pumarejo no tiene ningún problema y funciona con normalidad, dice el Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) se pronunció sobre los videos divulgados recientemente en redes sociales, en los que se evidencia una gran filtración de agua en uno de los espacios del puente Pumarejo, cuestionando así el funcionamiento de la estructura.

Ante el escenario, el Instituto manifestó que el puente cuenta con un adecuado sistema de drenaje que recoge las aguas de escorrentía que van encausadas en la parte central del puente y descolan en las juntas, que son las uniones que tiene la estructura en sus partes.

Lo anterior, según explica el Invías, evidencia una operación normal de la misma.

Peaje los Llanos en la vía Medellín – Yarumal fue atacado

A través del Instituto Nacional de Vías, el Gobierno Nacional rechazó el ataque del que fue objeto este jueves el peaje Los Llanos, del corredor vial Medellín - Yarumal, dejando como resultado al jefe de peajes Luis Fernando Álvarez Correa, herido. Según los primeros informes de las autoridades, el trabajador del peaje sufrió quemaduras de tercer grado en su cuerpo.

Una de las primeras reacciones llegó desde el Ministerio de Transporte, a través de su titular, Ángela María Orozco, quien dijo “lamentamos lo sucedido en el peaje Los Llanos, en Antioquia. Hechos como este, en el que uno de nuestros trabajadores vio afectada su integridad al sufrir quemaduras en su cuerpo, no tienen justificación. Por eso hacemos un llamado al respeto por la vida”.

Por su parte, el ministro de la Defensa Diego Molano dijo “en este hecho, no solo atentaron contra las instalaciones, sino que ocasionaron graves quemaduras a uno de los trabajadores del peaje que ya está siendo atendido en Medellín. Preliminarmente sabemos que el acto criminal habría sido perpetrado por hombres fuertemente armados, presuntamente integrantes de la compañía Héroes y Mártires de Tarazá del ELN, al mando de alias 'Negro' y alias 'Flaco'”.

En sus declaraciones, el ministro Molano añadió “no nos dejaremos intimidar, seguimos trabajando con la Fuerza Pública para brindar toda protección a los ciudadanos. Sin tregua contra estos grupos criminales, ya se activaron las rutas para dar con los responsables de estos hechos. Como lo he dicho, no vamos a permitir actos vandálicos y que estos narcocriminales sigan afectando a nuestra población y ni a la infraestructura del país”.

El director general de Invías, Juan Esteban Gil, también rechazo el ataque del que fue objeto el peaje, “rechazamos estos actos vandálicos que atentan contra la vida de nuestros trabajadores y la infraestructura vial. Es lamentable que todo esto siga sucediendo en momentos donde el respeto y el diálogo son claves para seguir adelante con los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional en términos de conectividad y seguridad”.

Luis Fernando Álvarez, el trabajador herido según información suministrada por el Invías, tiene 38 años y es jefe de peajes de la infraestructura quemada; actualmente se encuentra hospitalizado en la Fundación San Vicente, en Medellín, donde está siendo atendido.

Se prohíben plásticos de un solo uso en parques ecoturísticos de Cundinamarca

Se prohibirá el ingreso de vasos, platos, botellas, bolsas, cubiertos plásticos y envases de icopor, con excepción de plásticos con fines médicos. La medida aplica para los visitantes, colaboradores, y operadores turísticos que ofrecen servicio de alimentación en los parques Embalse del Neusa, Puente Sopó, Embalse El Hato, Juan Pablo II, Río Neusa y la laguna del Cacique Guatavita.

La Corporación Autónoma Regional ordenó un periodo de tres meses para socializar las medidas. La entidad ha llevado a cabo jornadas pedagógicas para alertar sobre el impacto de los plásticos de un solo uso y la importancia de la protección del medio ambiente. Después de los tres meses, se implementará un sistema de control, en donde los visitantes tendrán hasta tres llamados de atención si infringe la norma.

Si se logra determinar que, a pesar de los llamados de atención, el visitante no ha acatado las ordenes, se le impondrán las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y la Corporación identificará a los ciudadanos quienes incumplan la sanción.

Luis Fernando Sanabria, director general de la CAR Cundinamarca, explicó que esta medida busca evitar la contaminación producida por los más de 1.600 kilogramos de desechos plásticos que anualmente los turistas ingresan a los parques naturales.