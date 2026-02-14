Amanezca bien informado con La W este 25 de enero. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

Sube a cinco el número de víctimas de la masacre en Buga

Murió en las últimas horas otra víctima de la masacre ocurrida en la madrugada del domingo en zona rural de Buga, Valle del Cauca. Se trata del joven Jacobo Alberto Pérez de 18 años, hijo del propietario de la finca San Jacobo, lugar donde ocurrió hecho. Con su muerte asciende a cinco el número de personas fallecidas tras el ataque armado.

En el hospital San José reciben atención médica otras dos personas que sobrevivieron a la masacre, un menor de 17 años y el mayordomo de la finca de 60 años.

Las otras víctimas de esta nueva masacre que enluta al país son Sara María Rodríguez García, Nicolás Suárez, Juan Pablo Marín de 18 años y una menor de 17 años.

Van 14 líderes sociales asesinados en 24 días del 2021: Indepaz

Camilo González director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sentó su preocupación por la muerte de 14 líderes sociales en los primeros 24 días del año según sus cifras, asegurando que los indicadores empiezan a ser inquietantes.

Además, manifestó que son 6 las masacres totales que han ocurrido en el país en tres semanas del 2021.

Presidente Duque ordenó a su gabinete mejorar seguridad de líderes sociales y acelerar erradicación

El presidente Iván Duque y su gabinete se reunieron durante dos días para revisar la gestión en 30 meses de Gobierno y definir las metas para este año. Durante la revisión estratégica se concluyó que la reactivación económica y la vacunación masiva contra el COVID-19 serán las prioridades en estos primeros meses.

“Se discutió la logística, la implementación, la comunicación y el involucramiento de toda la sociedad, y particularmente de los entes territoriales”, dijo Diego Molano, director de la Presidencia de la República.

Nuestro Gobierno seguirá comprometido en darle paz a Colombia: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ratificó el compromiso del Gobierno para implementar el acuerdo de paz y reducir la pobreza en las zonas rurales. Además, aseguró que una de las prioridades es acabar con el narcotráfico, por lo que muchos recursos de cooperación se han destinado a la lucha contra este flagelo.

Partido Farc cambia su nombre y ahora se llamará "Comunes"

El nuevo nombre del partido integrado por excombatientea se las Farc se impuso a otras propuestas como Fuerza del Común y Partido de la Unidad Popular Alternativa. En su segunda asamblea, el partido Farc tomó la decisión de cambiar su nombre y desde ahora se llamará "Comunes", después de varios días de deliberación.

Ministerio de Salud informó que en Colombia hay 123.817 casos activos de COVID-19

De acuerdo al Ministerio de salud, Colombia alcanzó los 2.013.014 de casos con 10.045 nuevos contagios registrados. El número de fallecidos llegó a 51.374, con 392 personas que perdieron la vida para este domingo.

En total se procesaron 51.549 muestras, de las cuales 38.926 fueron PCR y 12.623 de Antígeno. Los recuperados ya alcanzan la cifra de 1.832.168. Para hoy, 9.859 personas superaron el coronavirus.

Ministro de Defensa sigue con soporte ventilatorio en la UCI del Hospital Militar Central

La Presidencia de la República informó que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Militar Central, en constante monitoreo por la neumonía viral que padece por cuenta del COVID-19.

Según el reporte del hospital, la evolución de su condición pulmonar ha sido favorable y, por el momento, continúa con soporte ventilatorio y cubrimiento antibiótico.

Revocatorias impedirían comprar 15 millones de vacunas contra COVID-19 en Colombia, advierte la Red de Veedurías

En las últimas horas, la Red Nacional de Veedurías de Colombia, en cabeza de Pablo Bustos, emitió una alerta con el fin de evitar el derroche de recursos en medio de la grave crisis económica, sanitaria y social que enfrenta el país, por cuenta de la afectación que ha generado la llegada del COVID-19, que a la fecha ha cobrado la vida de más de 50.000 ciudadanos en Colombia.

Este pronunciamiento se produce a propósito de las más de 34 revocatorias inscritas en el país, que tendrían un costo de más de 150.000 millones de pesos. “(Son) dineros con los que se pueden comprar cerca de 15 millones de vacunas para salvar la vida de la gente”, indica la Veeduría Nacional.

Falleció Marcela Monroy, exdecana de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

El pasado 23 de enero falleció en Bogotá la reconocida jurista Marcela Monroy, luego de permanecer internada por más de tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Fe por cuenta del COVID-19.

Experta en derecho administrativo, Monroy obtuvo renombre a nivel nacional gracias a su ejercicio profesional en el área del derecho público. Además, fue decana de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y ejercía desde su propia oficina.

Capturan a hombre presuntamente implicado en el feminicidio de Ana María Castro

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas a uno de los presuntos implicados en la muerte de Ana María Castro Romero, en hechos ocurridos el 5 de marzo del año pasado.

El detenido será presentado ante un juez con función de control de garantías, como presunto responsable del delito de feminicidio agravado.

Fue legalizada la captura de funcionario de la Procuraduría señalado de torcer fallos

Un juez legalizó la captura de un funcionario de la Procuraduría General de la Nación que se desempeñaba, hasta el pasado viernes 15 de enero, como sustanciador en el despacho del entonces procurador Fernando Carrillo.

Se trata de Jesús Alejandro Garzón, exasesor de despacho del exprocurador Fernando Carrillo y quien recientemente fue trasladado al cargo de Procurador Distrital de Bogotá. Fue capturado por incurrir presuntamente en el delito de concusión.

Migración Colombia expulsó del país a sargento del Ejército Nacional Bolivariano

Migración Colombia expulsó al ciudadano venezolano Alberto José Ramos Utrera, quien se hacía pasar por un colombiano, oriundo de Bucaramanga, para evadir a las autoridades. El extranjero sería miembro activo de las fuerzas armadas de Venezuela, en donde tendría el cargo de sargento primero del Ejército Nacional Bolivariano.

Carlos Pineda, director de Fenalco Antioquia, presenta renuncia a la Junta Directiva

A través de su cuenta de Twitter, Carlos Andrés Pineda, director de Fenalco Antioquia, presentó su carta de renuncia a la Junta Directiva de la seccional. La dimisión se da luego de la salida masiva de empresas del gremio en los pasados días.

DIAN aclaró procedimiento para que pensionados actualicen el RUT

Debido a los cambios de la Clasificación de Actividades Económicas CIIU (Código Internacional de Actividades), propuesta por el DANE, los pensionados serán “separados” de los asalariados. Antes estaban cobijados por el mismo código.

Se creó un nuevo código que es el código 0020, necesario para diferenciarlos del código de actividad de asalariados, aclara la DIAN, al tiempo que resalta que a unos 614.000 pensionados la entidad los va a actualizar de oficio.

Hay 8.000 establecimientos gastronómicos en riesgo de quiebra, alerta Acodres

La industria gastronómica del país está en cuidados intensivos por cuenta de las medidas decretadas para evitar la propagación del COVID-19. Antes de que llegara la pandemia a Colombia se tenían registros de 90.000 establecimientos gastronómicos, entre afiliados, no afiliados, formales e informales. De esa cifra, 11.321 pertenecían a la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), la única que agremia ese tipo de establecimientos en el país. Sin embargo, el confinamiento total durante 2020 causó el cierre de 48.100 establecimientos del sector; más de 2.000 eran parte de Acodres. Aunque hubo una recuperación significativa durante los últimos tres meses del año pasado, las medidas que se decretaron comenzando el 2021 los hizo volver a pique.

Aprueban prohibición a comercio de animales vivos en plazas de mercado de Bogotá

La plenaria del Concejo de Bogotá debatió este domingo un proyecto de acuerdo propuesto con el fin de regular las condiciones para la comercialización de animales domésticos en plazas de mercado y otros establecimientos de comercio en Bogotá. Al final de la sesión, la corporación aprobó el proyecto que tiene como efecto más grande la prohibición a la comercialización de animales vivos en las plazas de mercado, así como la restricción al comercio de aves ornamentales en toda la ciudad.

Cundinamarca, Casanare y Santander son los departamentos con mayor número de denuncias por maltrato animal

En 2020, desde el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) se lograron 46 imputaciones y 51 casos más fueron llevados a juicio por este delito.

Alejandro Gaviria, fiscal coordinador de Gelma, recordó que el delito de maltrato animal en el país establece penas de prisión entre 12 y 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, contempla prohibiciones para la tenencia, profesión u oficio que tenga relación con los animales entre uno y tres años.

Dos policías fueron descubiertos cuando intentaban robarse un vehículo en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá frustró el robo de un vehículo en el sector de Unicentro, en la localidad de Usaquén. Tras una persecución fueron capturados tres sujetos, dos de ellos resultaron ser uniformados de la Policía.

Ya hay nueva empresa encargada del dragado en el Puerto de Barranquilla

La Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, adjudicó a la empresa European Dredging Company - Sucursal Colombia, mediante una convocatoria abierta, el contrato de mantenimiento del canal navegable del río Magdalena en esta zona, según lo informado el contrato tiene un valor de 13.418 millones de pesos y un plazo de ejecución de tres meses.