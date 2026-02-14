Amanezca bien informado con La W este 24 de mayo. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

La reacción del uribismo a la renuncia de Miguel Ceballos y la suspensión de la operación de Cerrejón por falta de combustible son algunas de las noticias de este lunes 24 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pasó su carta de renuncia

Fuentes del Gobierno le confirmaron a la W que el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, presentó su carta de renuncia.

Según conoció este medio, la renuncia fue presentada desde el pasado mes de diciembre, con fecha de salida en mayo.

La noticia cae de sorpresa ya que Ceballos viene liderando los diálogos con el Comité Nacional del Paro, con miras a instalar una mesa de negociación y levantar las manifestaciones públicas.

Incluso, el presidente Iván Duque le encomendó la tarea de coordinar el ‘Diálogo Nacional’ con diversos sectores del país para buscar una solución a la crisis en medio del Paro Nacional.

El alto funcionario informó que su renuncia es irrevocable y estará en el cargo hasta el 26 de mayo del presente año. En la misiva, con fecha del 3 de mayo, el alto funcionario argumentó motivos personales y agradeció el respaldo del Gobierno.

Uribismo hace duras críticas a la renuncia de Miguel Ceballos

Un duro comunicado en el que lo califican como desleal, que no estuvo a la altura de la situación y de responsabilizar al expresidente Álvaro Uribe de frenar gestiones a su cargo, expidió este domingo el partido Centro Democrático con respecto al saliente comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien renunció a su cargo en momentos en que lidera la mesa de negociación con el comité nacional del paro.

Ceballos, en una entrevista reveló que tenía decidido su retiro desde diciembre del año pasado, y que a inicio de este mes le reiteró al presidente Iván Duque que sólo estará en el cargo hasta el 25 de mayo. De la misma forma Ceballos sostuvo que se retiraba molesto por la interferencia que hizo, en al menos dos ocasiones, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, al haber tenido contactos con miembros del ELN tendientes a buscar una negociación.

En el comunicado, titulado “¿Qué pretende Miguel Ceballos?”, el uribismo indica que “la abrupta renuncia de Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz y delegado principal para negociar el paro, es un acto de deslealtad en el momento más inoportuno, que evidencia que no estuvo a la altura de las difíciles y trascendentales tareas a su cargo”.

La molestia del uribismo contra Ceballos es evidente cuando le señalan que “no se renuncia por “incomodidades” cuando se tiene una alta responsabilidad en medio de la crisis que atraviesa el país. Insólito, además, que invoque gestiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que conoce en detalle el presidente de la República Iván Duque. Hay que poner fin drásticamente al grave y continuo daño que hacen al tejido económico y social de la Nación quienes allanan los terrenos legales de la inconformidad”.

Finalmente indican que desde “el Centro Democrático reiteramos que los bloqueos, el vandalismo, la destrucción del patrimonio común y los múltiples intentos por asfixiar la economía, son ilegales e inaceptables y se deben enfrentar con decisión y con autoridad, siempre bajo el respeto de los DDHH. Exhortamos al gobierno a perseverar en esa ruta, con funcionarios idóneos para enfrentar los muy graves retos del momento”.

Cuando gané la elección, el candidato derrotado dijo que iba a protestar: Duque

En una reciente entrevista con el documentalista Bernardo Álvarez, en formato digital, el presidente Iván Duque aseguró que detrás de las manifestaciones actuales hay intereses políticos.

A propósito, y sin mencionar su nombre, se refirió al senador y candidato presidencial Gustavo Petro.

“Cuando yo gané la elección, el candidato que derroté dijo que él estaría en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo mi mandato, que su propósito era no dejarme gobernar el país, eso dijo. Nosotros sabemos que, para algunos esto, también es un instrumento político”, señaló.

Igualmente, señaló que el paro nacional en pleno año preelectoral demuestra que hay personas que no están a favor de la reactivación económica, de la vacunación masiva y de la ayuda para los más pobres “porque si esas cosas suceden su discurso se debilita”.

Y agregó que en esta coyuntura hay quienes tienen un interés de capitalizar el caos.

“¿Quién puede estar interesado en generar una crisis masiva llegando a un pico de nuevos casos provocado por las aglomeraciones?, aquellos que quieren construir sus ambiciones políticas a través del caos. Pero eso no es para nada patriótico, esto no es para nada honorable”, resaltó.

En ese punto, advirtió que quien quiere construir su llegada al poder a través del caos, de la desesperación y la frustración, “no es el tipo de presidente que Colombia necesita en el 2022”.

Papa Francisco pide evitar "comportamientos dañinos" contra protestas en Colombia

El papa Francisco pidió que se rece por Colombia, cuya situación "continúa siendo preocupante" y que se eviten "comportamientos dañinos" contra el paro nacional, inicialmente en contra de la reforma tributaria del Gobierno y que han derivado en una crisis social.

"En esta fiesta de Pentecostés, pido que se rece por el amado pueblo colombiano" y para que "a través de un diálogo serio se puedan encontrar soluciones a los muchos problemas que sufren, en particular los más pobres", cuyas dificultadas se han visto agravadas la pandemia, dijo el pontífice al término del rezo del Ara Coeli.

Ante varios cientos de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco también resaltó la necesidad de "evitar comportamientos dañinos en el ejercicio de la protesta pacífica", en alusión a la represión policial de las manifestaciones que sacuden ese país.

Colombia registra cifra récord de contagios de COVID-19 con 21.669 casos nuevos

Las autoridades sanitarias informaron que Colombia alcanzó los 3.232.456 casos de COVID-19, con 21.669 nuevos contagios. El número de fallecidos registrados hoy es de 496 personas que perdieron la vida.

Colombia registró la cifra más alta de infectados por COVID-19 desde que inició la pandemia.

Los recuperados ya son 3.026.277. Se procesaron 67.032 pruebas (PCR: 42.794 y Antígenos: 24.238). En total, 16.378.496 muestras han sido procesadas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en la actualidad hay 110.882 casos activos.

Según la cartera de salud, la mayor cantidad de contagios ocurrieron en Bogotá, que encabezó la lista con 7.948 casos, seguida de Antioquia (2.404), Cundinamarca (1.990), Santander (1.097), Atlántico (946), Valle del Cauca (667), Cesar (573) y Córdoba (559).

Presidente Duque le pidió la renuncia al director general marítimo de la Armada

Alta tensión se vivió el 19 de mayo en el terminal portuario TCBUEN, cuando un grupo de personas entró a la fuerza al puerto: la operación del puerto se detuvo, el personal fue evacuado y el ESMAD, junto con el Gaula Militar, trataron de controlar la situación. Este evento sin precedentes obligó al contralmirante Juan Francisco Herrera a incrementar a nivel 2 la protección del puerto.

Según le explicó a W Radio, esta decisión se tomó en conjunto con el capitán del puerto y notificada al Puesto de Mando Unificado, en estricto cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Este documento fue creado después del ataque del 9/11 y tiene como objetivo la creación de medidas para proteger a los buques e instalaciones portuarias de ataques terroristas.

Específicamente, el nivel 2 de protección establece la implementación de medidas adecuadas de protección durante un periodo de tiempo, como resultado de un aumento del riesgo que pueda llegar a afectar la actividad portuaria.

El contralmirante explicó que, en paros anteriores, se había logrado evitar que personas entraran al puerto a saquear, por lo que no se había visto la necesidad de declarar el nivel 2. Así mismo, reiteró que la decisión de las navieras más importantes de no volver al puerto se debe a la imposibilidad de sacar la mercancía de las terminales portuarias y no por el incremento del nivel de protección, argumento que habría sido utilizado por el presidente Iván Duque para pedirle la renuncia.

Piden revocar cambio de fiscal en el magnicidio de Carlos Pizarro

Representantes de la familia del asesinado líder del partido Alianza Democrática M-19 Carlos Pizarro, enviaron una carta al fiscal general Francisco Barbosa pidiéndole dejar sin efecto su decisión en la que reasignó la investigación sobre ese homicidio a otro despacho diferente al actual.

De acuerdo con el abogado Sebastián Bojacá, esa determinación podría dilatar los avances logrados hace 6 años, debido a que el voluminoso expediente de por lo menos 100 cuadernos tendría que ser nuevamente estudiado por quien asumirá el caso y además es inconveniente, porque actualmente se adelanta un juicio al exescolta del DAS Jaime Ernesto Gómez por su presunta responsabilidad en el homicidio.

"Hay un juicio y adicionalmente la investigación va muy avanzada. Un cambio sin justificación puede estar justamente vulnerando este derecho al debido proceso" señaló el abogado de la familia Pizarro y miembro de la Comisión Colombiana de Juristas.

Además, en la misiva conocida por La W indicaron que el fiscal actual no ha solicitado por cuenta propia que le sea retirada la investigación, por tanto, más allá de la autonomía que tiene el fiscal Francisco Barbosa para tomar esas decisiones, no encuentran un argumento para ellos convincente.

Capturado Jaír Sánchez Hernández, alias ‘Mueble Fino’

La Policía Nacional confirmó que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) capturó en Chía, Cundinamarca, en las últimas horas al narcotraficante Jaír Sánchez Hernández, alias "Mueble Fino".

Este hombre, considerado como uno de los más peligrosos cabecillas de las oficinas de cobro que tuvo el cartel del Norte Del Valle junto a alias Jabón y Kike Jaramillo, había regresado al país después de cumplir una condena en Estados Unidos, para retomar el control de varias zonas de injerencia.

Actualmente indica la información de inteligencia que delinquía con una organización criminal denominada como la Gran Alianza.

Según indican las autoridades esta es una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación.

Cárcel para presunto máximo cabecilla del ala narcotraficante del ‘Clan del Golfo’

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon o Andrea, uno de los presuntos ‘narcos puros’ del ‘Clan del Golfo’, quien sería el principal articulador de la salida de cargamentos de cocaína por el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa.

De acuerdo con los elementos de prueba, el máximo cabecilla de la estructura criminal, alias Otoniel, lo habría designado como jefe del ala narcotraficante. Al parecer, le encomendó mantener contactos con otras redes y coordinar las actividades para garantizar que los alijos llegaran a los puertos y fueran cargados sin contratiempos hacia destinos internacionales.

Alias Falcon o Andrea movía mensualmente hasta 60.000 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes. Las millonarias rentas, supuestamente, le sirvieron para constituir un patrimonio ilícito y mantener sus excentricidades. Hay indicios de que sería el propietario de una colección de, por lo menos, 30 vehículos de gama alta, de diferentes marcas; y de un bien de 9.000 metros cuadrados, ubicado en un condominio de la vereda Llano Grande de Rionegro (Antioquia).

Precisamente, Valencia Zuluaga fue capturado en este predio, en una operación conjunta de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. En el lugar los funcionarios encontraron dos fusiles, una subametralladora, nueve pistolas, tres revólveres, tres escopetas, 35 proveedores, tres miras telescópicas, un adaptador para subametralladora, tres cañones para pistola y un visor nocturno.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias Falcon o Andrea los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; lavado de activos; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Sin combustible por bloqueos, Cerrejón anuncia que detiene su operación

Cerrejón informó que sufre actualmente dos bloqueos liderados por personas ajenas a la compañía, que han impedido el transporte de carbón y la entrega de agua a las comunidades y que han imposibilitado la llegada de insumos esenciales para la operación minera, que son trasladados desde Puerto Bolívar, seguido a esto la minera explicó que la falta de combustible, provocada por dichos bloqueos, ha resultado en que no pueda desarrollar sus actividades mineras por fuerza mayor y, en consecuencia, a partir de este domingo tuvo que suspender sus operaciones.

Cerrejón explicó que ha llegado a esta situación por dos bloqueos ilegales, el primero, comenzó el pasado 5 de mayo, liderado por un grupo de extrabajadores que se encuentra sobre la línea férrea, allí se explicó por parte de la minera que estas personas, que habían sido desvinculadas el pasado mes de febrero, acudieron a las vías de hecho para exigir su reintegro o indemnizaciones adicionales a las establecidas legalmente, pese a existir vías jurídicas para reclamar cualquier derecho que consideren tener.

Cerrejón aseguró que ha abierto espacios de diálogo con los extrabajadores, los cuales han rechazado.

La minera, manifestó que, al no poder transportar el combustible por tren, la empresa contrató camiones cisterna para llevarlo por carretera, una solución temporal que no alcanza a satisfacer las necesidades de su operación. A esto se sumó que el jueves 20 de mayo, miembros de la comunidad de Media Luna bloquearon la entrada a las instalaciones, exigiendo empleos y otras peticiones, impidiendo la salida de cualquier vehículo de puerto.

La combinación de estos dos bloqueos provocó que la compañía se haya quedado sin el abastecimiento de combustible.

A la decisión de suspender operaciones, Cerrejón dejó claro que como consecuencia de la fuerza mayor quedan suspendidos temporalmente los contratos de los trabajadores, así como los de sus contratistas, que no pueden prestar sus servicios por la falta de combustible.

Finalmente, luego de recordar que la compañía ya había tenido impactos negativos a causa de una huelga que tuvo que afrontar de aproximadamente 3 meses hace muy poco tiempo, los nuevos bloqueos están afectando sus esfuerzos por garantizar la sostenibilidad y competitividad, al tiempo que impactan su reputación y la del país como proveedor confiable de carbón en el mercado internacional, así como a los trabajadores y sus familias, a las comunidades que dejan de recibir agua y otras ayudas, a los municipios cercanos a las operaciones, a La Guajira y al país.

Grupo Éxito niega que en almacén de Cali hubo torturas

Mediante un comunicado el Grupo Éxito negó rotundamente que, en el Éxito Simón Bolívar, ubicado en el sector Calipso de la ciudad de Cali, haya sido un “centro de torturas”. Indica la empresa que “estas denuncias e informaciones carecen de veracidad, son calumniosas y atentan contra los principios que rigen nuestra actuación, en los que la vida e integridad de las personas está por encima de todo”.

Señalan que desde que inició el Paro Nacional, este almacén ha sido invadido y saqueado en múltiples ocasiones por personas que han ingresado a él con elementos y herramientas de todo tipo y que no representan a quienes protestan legítima y pacíficamente.

“En estos ataques se ha puesto en riesgo la vida e integridad física de empleados que trabajan honestamente; de vigilantes y de colombianos y colombianas de la Policía Nacional que cumplen con su deber de protección a las personas y a las instalaciones públicas y privadas. En estos asaltos se han derribado muros, puertas, rejas para robar cajeros electrónicos y productos de distintas secciones del almacén, lo que nos ha llevado a tener que cerrarlo desde el 1 de mayo, ante la imposibilidad de operar”, aseguraron.

Asimismo, aseguran que en cumplimiento a las leyes, en la tarde del jueves 20 de mayo, abrieron las puertas del almacén poniéndolo a disposición para que representantes de entidades de la ciudad de Cali: Personería, Defensoría del Valle, Derechos Humanos, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia de Cali, Policía y personas del sector, realizaran una visita de inspección “y pudieran constatar que las confusas y mal intencionadas informaciones circuladas en redes sociales carecen de fundamento y persiguen intereses desestabilizadores”.

Tras dicha visita, explican, tanto la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, como la Personería y la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali expresaron públicamente que evidencian que estas informaciones son absolutamente falsas.

Bebé murió en ambulancia a la que un bloqueo no le permitió el paso hacia Cali

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, confirmó la muerte de una bebé recién nacida que no pudo ser traslada desde Buenaventura a un centro médico de Cali, pese a su grave estado de salud, por un bloqueo en el sector de la Delfina.

"Esta infracción debió haber sido informada por las autoridades competentes a la gerencia del hospital, al Ministerio de Salud, como una de las más graves afectaciones que ha recibido el departamento del Valle del Cauca en el uso de los servicios de la misión médica", señaló la funcionaria.

El caso, ocurrido en la madrugada del domingo 23 de mayo, fue dado a conocer en las últimas horas a través de un video grabado por una médica que asistía a la menor y quien relató cómo un grupo de personas impidió el paso de la ambulancia.

"Estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer, debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar. La bebé entró en código, intentamos reanimarla, pero no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, pero no podíamos hacerlo ya que la bebé iba intubada", relata la médica.

Al intentar regresar al hospital Luis Ablanque de La Plata de Buenaventura, la misión fue atacada. "Llegaron unos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar. Conforme íbamos pasando, empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos", agregó la doctora.

En días anteriores, otras tres personas murieron en el Valle del Cauca por no poder ser remitidos a centros hospitalarios a causa de los bloqueos. Desde la cartera de Salud del departamento reportan 123 infracciones a la misión médica, de las cuales 49 corresponden a ataque a las ambulancias y la dificultad para trasladar a los pacientes.

Ofrecen $100 millones de recompensa por autores del crimen de un patrullero en Cali

El director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, anunció una recompensa de $100 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen del patrullero Juan Sebastián Briñez, ocurrido en la madrugada de este sábado 22 de mayo en el sector de Calipso en Cali.

El uniformado oriundo del municipio de El Espinal, Tolima, recibió un impacto de bala de fusil, según informó el presidente Iván Duque, en su cuenta de Twitter. Aunque el patrullero alcanzó a ser trasladado a una clínica de la ciudad, no sobrevivió.

"El patrullero venía de cumplir labores de erradicación, de cumplir labores de seguridad en el área rural a apoyar la seguridad en Cali, eso es lo que estaba haciendo con su equipo de compañeros para evitar los saqueos", señaló el director de la Policía.

Desde hace varios días en el sector de Calipso, se vienen registrando enfrentamientos entre la fuerza pública y un grupo de personas que, según las autoridades, han participado de 34 saqueos a locales comerciales y continúan afectando a la ciudadanía con los bloqueos. "Viene una comisión especial encabezada por el subdirector de investigación criminal para judicializar a los responsables de los bloqueos en esa zona, porque son bloqueos con violencia que generan actos criminales", agregó el general Vargas.

Producto de las recientes confrontaciones, dos civiles y otros dos policías resultaron heridos. En días anteriores, una mujer de 27 años, identificada como Angie Johanna Valencia, fue asesinada en ese mismo sector del oriente de Cali.

Policía fue quemado con una bomba molotov en Bogotá

Como Cristian Calderón fue identificado el agente de la Policía que fue quemado en la noche del sábado 22 de mayo en Bogotá, por parte de un grupo de personas que lanzaron bombas molotov. Esto obligó a que el uniformado tuviera que ser operado de urgencia en la Clínica de la Policía.

Según indicó el comandante de la Policía de Bogotá, mayor Antonio Gómez Heredia, los hechos se dieron en la Autopista Sur con carrera 68, en donde habían “actos vandálicos y tan pronto llega personal del grupo móvil, les lanzan bombas molotov a nuestros uniformados, una impacta en el cuerpo de uno de los policías”.

De acuerdo con el comandante de la Policía de la capital del país, el uniformado se encuentra bajo observación médica y con pronóstico reservado. De la misma forma anunció que se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por los autores del ataque al oficial.

Por su parte el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, rechazó el hecho violento desde su cuenta de Twitter en donde escribió que: “Anoche unos bárbaros atacaron con bombas incendiarias a Cristian Calderón, un joven policía. Por el nivel de sus quemaduras se encuentra en UCI y en intervenciones quirúrgicas. DDHH de la Secretaría de Gobierno de Bogotá acompaña el caso. ¿A dónde creen que nos va a llevar esta violencia fratricida?”.

Una noche atrás, pero en el Portal de las Américas, el propio secretario Gómez, había sido atacado con una piedra en momentos en que tenía un diálogo con algunos de los manifestantes que se han ubicado en esa zona desde hace más de dos semanas.

Con ocupación de camas UCI del 95%, Cartagena pide ventiladores a Minsalud

Ante el alto porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos que hoy llega al 95%, las autoridades de salud de Cartagena le solicitaron este domingo al ministro de Salud, Fernando Ruíz, apoyar la expansión de camas hospitalarias con la dotación de ventiladores para algunas IPS, con ocasión de la emergencia causada por la COVID-19.

“Estamos pasando por un momento crítico de la pandemia, solo contamos con un 5 por ciento de la disponibilidad de estas camas para patologías COVID y no COVID. Por eso se toman medidas de contingencias, explorando en otros territorios la remisión de pacientes para garantizar el acceso a los servicios y a unidades de cuidados intensivos, y la solicitud al Ministerio de Salud para que apoyen con equipos biomédicos la expansión de servicios médicos en algunas clínicas que tienen insumos, medicamentos, talento humano, e infraestructura”, precisó la directora del Departamento de Salud, Johana Bueno.

Según detallaron desde el Departamento de Salud, las IPS que llevarán a cabo el procedimiento de expansión de camas son: Gestión Salud IPS, Clínica Cartagena del Mar, Nuevo Hospital Bocagrande y el Hospital Universitario del Caribe.

El propósito de esta solicitud es garantizar una atención oportuna y con calidad a los usuarios del servicio de salud, priorizando siempre el derecho a una vida en condiciones dignas.

En las últimas horas, varios cartageneros ya han sido trasladados a Barranquilla para su atención oportuna y otros podrán ser remitidos a la ciudad de Sincelejo, en el marco de un plan de contingencia implementado por las autoridades.

Por aumento en los niveles del río Cauca, se mantiene alerta en Ayapel

Las autoridades en el departamento de Córdoba prendieron las alarmas en el municipio de Ayapel, luego de que el río Cauca se saliera de su cauce en inmediaciones del corregimiento Colorado de Nechí (Antioquia).

Las comunidades en Ayapel han advertido que si no se controla la situación cerca de 1.500 familias estarían en riesgo de inundaciones al igual que más de 15.000 hectáreas de arroz sembradas.

“El día 21 de mayo tuvimos un rompimiento en el río Cauca, en la cuenca de este río sobre el sector de Nechí, el cual tiene un impacto directo sobre La Mojana tanto sucreña, bolivarense como cordobesa. Sin embargo, hasta el momento los monitoreos que ha hecho el grupo de gestión de riesgos de la CVS nos indica que la ciénaga de Ayapel tiene suficiente capacidad para amortiguar la creciente, pero de continuar las lluvias podríamos entrar en una situación un poco más compleja”, dijo el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), Albeiro Arrieta.

Asimismo, se informó que el Consejo de Gestión de Riesgo municipal, se mantiene activado ante una posible emergencia, pues el río San Jorge también se encuentra en alerta roja.

Nicolás Maduro pide a Colombia coordinar reapertura de frontera con Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este domingo a Colombia coordinar la reapertura de la frontera común frente a los planes del gobierno de Iván Duque para reabrirla el 1 de junio, y advirtió que "nada unilateral va a funcionar".

"Por las buenas se puede, con controles, abrir las fronteras. Por las malas, nada", dijo Maduro, quien acusó a Duque de buscar "perturbar la frontera" para "desviar la atención" de las multitudinarias protestas que paralizan su país.

"Están hablando de abrir la frontera de manera unilateral desde Colombia. Yo les digo: nada unilateral va a funcionar", expresó en la televisión estatal.

El mandatario socialista expresó preocupación por la pandemia de COVID-19, por lo que planteó establecer "medidas de bioseguridad" en los cruces.

Colombia reabrió el pasado miércoles las fronteras terrestres, fluviales y marítimas que mantenía cerradas desde hace más de un año por la pandemia, a excepción de las que comparte con Venezuela. Ecuador y Panamá, sin embargo, mantuvieron restricciones

Colombia justificó la reapertura como una forma de "avanzar" en la "reactivación económica" de las zonas limítrofes.