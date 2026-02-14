Amanezca bien informado con La W este 24 de junio. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

Ingrid Betancourt cuestionando el perdón de los ex Farc y el anuncio de la llegada del primer lote de vacunas del sector privado son algunas de las noticias de este jueves 24 de junio.

Yo necesito ver sus ojos aguados: Ingrid Betancourt cuestiona perdón de ex Farc

Durante el llamado "Reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de Farc" la excandidata presidencial y víctima de secuestro Ingrid Betancourt cuestionó el pedido de perdón, así como el reconocimiento expresado por los excomandantes de las Farc durante el evento.

Betancourt criticó que mientras todas las víctimas y sus familiares se conmovían antes, durante y después de contar sus vivencias, los exmandos de la guerrilla no derramaron una sola lágrima por lo ocurrido durante el conflicto. "Debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido ni una sola lágrima, (...) yo necesito ver los ojos aguados de ustedes", sentenció en su discurso.

La excandidata presidencial habló directamente al excomandante de las Farc y presidente del partido Comunes Rodrigo Londoño, quien en su discurso se refirió a la importancia de reparar a las víctimas del conflicto. Betancourt le dijo que primordialmente ellos con el dinero obtenido del narcotráfico y no el estado, encabezan esa obligación.

Durante su intervención realizó esa y otras críticas individuales a cada uno de los excomandantes de las Farc que hablaron en el evento, entre ellas al senador Carlos Lozada, a quien señaló de hablar desde la política y no desde "el corazón".

La exsenadora les pidió a los excombatientes de las Farc ponerse en los zapatos de las víctimas, cuestionó que "a nombre del pueblo se volvieron los verdugos del pueblo" y abogó por encontrar a los desaparecidos del conflicto armado.

Durante el acto de reconocimiento Rodrigo Londoño rindió disculpas a las víctimas de secuestro de las Farc señalando que: "nos presentamos aquí con la frente inclinada y el corazón en la mano, la decisión sincera de pedir perdón por todas las conductas que reconocemos y aquellas ligadas a ellas y que esperamos alguna vez puedan perdonarnos".

Carlos Lozada fue increpado por no pedir perdón a las víctimas en un discurso

Durante un acto de "reconocimiento de responsabilidades de secuestro de las Farc” citado por la Comisión de la Verdad, una mujer asistente al evento increpó al senador Carlos Antonio Lozada del partido Comunes, señalándole que durante su discurso al auditorio no había pedido perdón por esos crímenes cometidos.

"¿Y el perdón? Quieren escuchar perdón de su parte", manifestó la mujer.

Acto seguido, el congresista del partido Comunes reaccionó señalando en una nueva intervención ante el cuestionamiento que "pedía perdón", indicando que en varias ocasiones lo ha rendido en actos privados, y que se realiza cuando le "nazca", además que el acto de reconocimiento tenía otra "connotación".

"Hacerlo aquí yo puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada, lo hemos solicitado en innumerables espacios, lo hemos hecho en los espacios privados, pero queremos que eso salga y brote del corazón, de lo profundo en un momento en que nazca y no algo impostado para efectos de un registro en la prensa, por eso no lo hemos hecho aquí porque este acto entendemos tenía otra connotación", sentenció Lozada.

En el acto de reconocimiento varias víctimas han intervenido pidiendo que se proteja el Acuerdo de Paz, aun haciendo críticas como Helmuth Angulo, hijo de los desaparecidos esposos Carmenza y Gerardo Angulo, quien afirmó que, de todas las intervenciones realizadas por los excombatientes, la única que lo ha convencido hasta el momento es la de Pastor Alape.

Sobre lo anterior, Alape manifestó que el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el exministro Gilberto Echeverri asesinados por la guerrilla, son "dos mártires de la paz desafortunadamente de nuestras atrocidades".

Unión Europea destinará cinco millones de euros para implementación del Acuerdo de Paz

El Fondo Fiduciario de la Unión Europea aprobó millonarios recursos para impulsar la paz en los territorios más afectados por la violencia.

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, calificó esta decisión como un nuevo voto de confianza en el compromiso del Gobierno con la implementación del Acuerdo de Paz.

De los 5 millones de euros aprobados, 2,5 millones se destinarán a la formalización de predios y proyectos productivos, un millón para apoyar a los excombatientes en su proceso de reincorporación y 1,5 millones para el desarrollo económico en Tumaco y Nariño.

Archila agradeció los aportes del fondo y confirmó que, hasta la fecha, completan 130 millones de euros.

Además, destacó que el Gobierno de Finlandia asignará 150.000 euros para el fortalecimiento de la implementación.

Primer lote de vacunas del sector privado (400.000 dosis) llegará el fin de semana

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, confirmó que este fin de semana llegará el primer lote de 400.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a cargo del sector privado. Esa cifra hace parte del total de 2.500.000 dosis del laboratorio Sinovac que recibirán los empresarios y que servirán para vacunas a 1.250.000 personas (esto, a pesar de que la demanda es de cerca de 1.750.000 personas).

La fiducia, que es el mecanismo mediante el cual se hará la adquisición y operación de los biológicos, se abrió este miércoles a las 10:00 de la mañana y ya se contabilizan $105.000 millones, es decir el 56% de la meta inicial.

Cada dosis cuesta al empresario US$18,5, lo que indica que el total del biológico suma US$37. A lo que se agrega el proceso de logística hasta que se aplica la vacuna, lo que cuesta en total cerca de US$60, precio asumido por los empresarios.

Las compañías que han manifestado su interés de participar en este plan de vacunación son más de 550.000, "hay compañías en cola, esperando, a esas empresas luego les vamos a dar entrada", explicó el presidente de la ANDI, y agregó que "será voluntario por parte del trabajador recibir o no la vacuna".

Asimismo, el sector privado tiene la responsabilidad de montar un sistema de vacunación distinto, "y esto es muy razonable porque no podemos terminar compitiendo por vacunadores o sitios de vacunación con el Gobierno", resaltó Mac Master. Para el miércoles de la próxima semana se espera que se tengan ya 1'500.000 vacunas.

Frente a nuevas negociaciones con otros laboratorios, el dirigente gremial no dio muchos detalles, pero confirmó que sí están en conversaciones.

Vacunas contra el COVID deben considerarse un bien público para la humanidad: Duque

Durante una conferencia de alto nivel, encabezada por el presidente de China Xi Jinping, el presidente Iván Duque agradeció las dosis entregadas a Colombia para robustecer el Plan Nacional de Vacunación y, al mismo tiempo, pidió mayor equidad en la distribución de biológicos en otros países.

También resaltó la importancia de promover el intercambio de experiencias y fomentar el desarrollo de capacidades de investigación en Colombia y en América Latina.

“En este momento existe la clara visión de la necesidad de considerar la cooperación en vacunas como un asunto de interés común, donde no puede haber en ninguna circunstancia barreras políticas, económicas o financieras que impidan el acceso a las vacunas”, señaló.

Durante su intervención, advirtió que el COVID-19 “ha creado una gravísima situación económica, social y de salud, de proporciones sin precedentes”, y destacó que “el mundo ha demostrado su capacidad de hacerle frente a estos desafíos en tiempo récord”.

Colombia registra 29.995 nuevos casos y 645 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 4.027.016 casos de COVID-19, con 29.995 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 101.947, con 645 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

La cifra de recuperados de este miércoles alcanza los 26.497 para un total de 3.741.45 personas que se han recuperaron de esta enfermedad.

Se procesaron 127.955 pruebas (PCR: 55.989 y Antígenos: 71.966).

Este miércoles, el reporte de contagios lo lidera Bogotá, con 9353 casos nuevos de Covid-19, seguido de Antioquia (3987), Valle (2596), Cundinamarca (2113) y Santander (2007).

Córdoba (852), Boyacá (795), Cartagena (691), Caldas (690), Cesar (623), Tolima (509), Barranquilla (494), Nariño (489), Meta (475), Norte de Santander (470), Sucre (456), Casanare (429), Huila (390), Cauca (377), Risaralda (305), Bolívar (296), Quindío (251), Atlántico (221), Santa Marta (214), Guajira (184), Chocó (165) Magdalena (159) y Arauca (127) reportaron más de 100 casos nuevos.

Lanzan créditos para empresas que participan en plan de vacunación de privados

El Banco Agrario lanzó el portafolio de líneas de crédito "Todos por la vacunación” para las empresas que estén participando del plan de vacunación liderado por el sector privado.

Lo anterior está dirigido a compañías de todos los tamaños, que se inscribieron previamente a esta iniciativa a través del formulario de la ANDI.

“Nuestro propósito es poder contribuir oportunamente en este proceso, sin limitación de recursos y con la mayor agilidad posible; es por esto que diseñamos un mecanismo de atención para dar prioridad a estas solicitudes, sin exigir requisitos o documentos adicionales a los de cualquier crédito", indicó Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario.

Y agregó que el objetivo también es poder ser muy rápidos en los desembolsos, entendiendo que las empresas requerirán en tiempos muy cortos contar con los recursos para pagar las vacunas.

Colombia y Estados Unidos acuerdan fortalecer la lucha contra las drogas

El presidente Iván Duque y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, se reunieron y revisaron las nuevas metodologías para medir las tendencias en producción de cocaína y cultivo de coca, con el fin de garantizar un mejoramiento continuo de las políticas y programas antidrogas.

También evaluaron iniciativas para aumentar el control territorial del Estado, lograr que los cultivadores de coca hagan su tránsito hacia las actividades económicas legales, para capturar y extraditar a narcotraficantes, reducir el lavado de activos y fortalecer la extinción de dominio.

El presidente Duque dijo que a pesar del COVID-19, y en cooperación con Estados Unidos, Colombia logró cifras récord en incautaciones de cocaína y erradicación manual en el 2020, y aseguró que el trabajo avanza a buen ritmo para lograr resultados significativos en el presente año.

“Estados Unidos y Colombia reconocen también la necesidad de reducir el uso de drogas y sus consecuencias negativas, incluyendo las sobredosis de drogas, mediante programas efectivos de prevención y tratamiento. Como lo demuestran nuestras discusiones en curso, Colombia y los Estados Unidos reconocen que problemas complejos, tales como el narcotráfico, son una responsabilidad compartida que exige soluciones a largo plazo y una respuesta de política integral”, señalaron ambos gobiernos.

Igualmente, anunciaron que se avanzó en la preparación del próximo Diálogo de Alto Nivel Colombia-Estados Unidos, que se realizará en Bogotá este año, como foro principal para discutir todos los aspectos de la relación bilateral.

41 congresistas piden al Gobierno insistir en ratificación del Acuerdo de Escazú

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, 41 senadores y representantes a la Cámara de Representantes de distintos partidos políticos pidieron que el 20 de julio se radique con mensaje de urgencia el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú.

Los congresistas también pidieron al Gobierno honrar su promesa y comprometerse a impulsar esta iniciativa medioambiental.

"Lo instamos a asumir, junto con sus ministros, un compromiso decidido por el impulso de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Instamos a que se comprometa a realizar todas las acciones necesarias para que el Proyecto de Ley para Ratificar el Acuerdo de Escazú se convierta en ley de la Republica antes de finalizar el primer periodo de la legislatura 2021-2022", aseguraron.

El proyecto se hundió en la legislatura que terminó al no haber sido aprobada en primer debate por las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes.

Se hundió proyecto que ponía freno a la expedición excesiva de normas

Por falta de trámite se hundió en Congreso de la República un proyecto con el que se buscaba poner freno a la expedición de normas, a través de principios y parámetros generales para la producción, modificación y derogación de normas expedidas por la Rama Ejecutiva.

El autor del proyecto, Juan Fernando Reyes Kuri, lamentó que no se hubiera tramitado la iniciativa para impedir la afectación de derechos fundamentales y de la competitividad, poniendo freno al exceso de regulaciones.

"En Colombia se producen 10,6 normas diarias, eso es absurdo. Somos uno de los países que más normas expide, que más regula, tenemos obesidad jurídica", aseguró el congresista.

El representante liberal anunció que volverá a presentar el proyecto en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio.

Dólar pierde terreno y presenta precio a la baja

El dólar abrió con un precio promedio de negociación de $3.757,04, lo que representa una caída de $27,41 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para hoy se ubicó en $3.784,45.

Durante los primeros minutos del día, se negoció un monto de US$51,7 millones a través de 36 transacciones. El precio de apertura registrado por Set-FX fue $3.760.

El dólar bajó después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmara la intención del banco central de alentar una "amplia e inclusiva" recuperación del mercado laboral y de no subir las tasas de interés muy rápido basándose solo en el temor a la inflación venidera.

"No subiremos las tasas de interés de forma preventiva porque tememos la posible aparición de la inflación. Esperaremos a tener pruebas de una inflación real o de otros desequilibrios", dijo Powell en una comparecencia ante una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según informó Reuters.

Llaman a indagatoria a dos congresistas por presunta compra de votos

Por presunta compra de votos en elecciones de 2014, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal al representante de Guainía, Carlos Alberto Cuenca y al exrepresentante Édgar Alexander Cipriano. Fueron llamados a indagatoria por corrupción al sufragante y Cuenca, además, por soborno.

La orden fue dada por el magistrado ponente César Augusto Reyes Medina. Presuntamente Cuenca Chaux ofreció materiales de construcción (tejas de zinc y bultos de cemento) para que ciudadanos votaran por él, mientras que Cipriano supuestamente ofreció motosierras y motores.

Según más investigaciones de la Corte, el primero habría dejado plasmados los acuerdos de presunta compra de votos en recibos para que los votantes reclamaran los materiales, y el segundo, en actas de compromiso.

Identifican a joven que murió en manifestaciones en Suba

Según las autoridades, el joven murió por una lesión craneoencefálica después de ser golpeado con un objeto contundente en la cabeza, durante las manifestaciones en Suba la noche del 22 de junio.

Inicialmente se había informado que el joven hacía parte de las manifestaciones. Sin embargo, se estableció que trabajaba junto a su padre en una ferretería, por lo cual llevaba pinturas en su maleta.

El secretario de Gobierno explicó que después de los hechos, el joven fue atendido por miembros de la Secretaría de Salud, pero murió mientras era trasladado a un centro de salud.

La Alcaldía de Bogotá le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones para poder identificar a los responsables.

Ordenan retirar a policías presentes en los puntos donde murieron manifestantes

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, se refirió a la muerte de dos jóvenes en Usme y Suba, durante enfrentamientos con la Policía en el marco de las protestas. Se convocó un consejo extraordinario de seguridad para pedirle a la Fiscalía General de la Nación celeridad en la investigación para determinar los responsables de estos hechos.

Así mismo, se ordenó el retiro de los agentes de policía que se encontraban activos en donde sucedieron los hechos para rendir testimonio sobre lo sucedido y así, avanzar en la investigación. Esta madrugada, la Alcaldía recibió una denuncia sobre un hombre herido en la cabeza, quien murió mientras era trasladado al centro médico.

El secretario hizo un llamado a revisar los protocolos sobre uso de armamento del ESMAD, para acompañar situaciones de protesta donde se garantice el principio de proporcionalidad. Así mismo, alertó sobre el uso de bombas molotov y artefactos que atentan contra la vida de los miembros de la Policía Nacional.

Finalmente, reiteró el acompañamiento de las Secretarías de Gobierno y Seguridad en todos los puntos de protesta convocados para la tarde de hoy. Los marchantes se encontrarán en distintos puntos de la ciudad como la Universidad Pedagógica, Puente Dignidad y Portal Américas.

Juicio contra madre de Sara Sofía Galván ya tiene fecha

El próximo 23 de julio a las 11 a.m., la Fiscalía leerá el escrito de acusación contra Carolina Galván, madre de la niña Sara Sofía, y a Nilson Díaz su expareja y padrastro de la niña.

El ente acusador los señalará por el delito de desaparición forzada agravada.

Según el ente acusador la menor habría fallecido, y su cuerpo habría sido lanzado al Río Tunjuelito.

El ente acusador cuenta con más de 40 testigos y ya descartó de plano que la niña Sara Sofía haya sido regalada o vendida.

Ofrecen recompensa por información sobre homicidio de joven hallado en río Tuluá

Las autoridades ofrecieron $30 millones de recompensa a quien brinde información que permita capturar a los responsables del crimen de Hernán David Ramírez, cuyo cuerpo fue hallado en el río Tuluá.

Tras un consejo de seguridad en el municipio, también fue anunciada la llegada de equipos especiales de la Policía y la Fiscalía para avanzar en la investigación.

El joven de 25 años había sido reportado como desaparecido desde el pasado 10 de junio.

El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, negó que los crímenes de Hernán David Ramírez y Santiago Ochoa, quien fue decapitado el pasado sábado19 de junio, tengan relación con las manifestaciones del paro nacional.

"No tienen relación estos homicidios con el paro, los bloqueos, ni la primera línea de las semanas anteriores, soy claro y contundente que no hay ningún indicio que conduzca a pensar que en Tuluá hay grupos paramilitares, hay grupos de delincuentes que se organizan para disputarse el control del microtráfico en algunas zonas", dijo el burgomaestre.

El mandatario local también denunció que grupos delincuenciales están instrumentalizando a los jóvenes, por esta razón la mayoría de las víctimas de homicidios registrados en el municipio son menores de edad.

Coviandes inició construcción del nuevo puente Chirajara

Coviandes, la que era la anterior concesionaria de la vía Bogotá – Villavicencio, informó que, tras no presentarse ninguna objeción en los estudios y diseños por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, al igual que de la interventoría, se decidió dar inicio a las obras del nuevo puente Chirajara en el corredor que comunica a la capital de la república con el llano, esto ocurre tres años después del desplome del fallido viaducto.

Según explicó la concesionaria, el nuevo puente no será atirantado como el que se intentó construir cuando se presentó el desplome, el nuevo viaducto se realizará en voladizos sucesivos, teniendo una longitud de total de 421,2 metros; estará compuesto por tres luces o espacios entre pila y pila que lo sostendrán, allí las medidas serán de 114,6 metros, 192 metros y 114,6 metros respectivamente; en cuanto al tablero, el diseño dispone que este tendrá 11,50 metros de ancho; en lo diseños dispuso que el nuevo puente estará sostenido en dos pilas, las cuales medirán respectivamente 54 metros y 73 metros.

Inicialmente se prevé que las obras para obtener el nuevo viaducto tendrán una duración de 32 meses, esto debido a que según Coviandina, desde enero de este año se adelantaron trabajos y obras preliminares, para poder dar inicio en este mes a las obras de construcción.

La información, también fue replicada por Coviandina, que es en la actualidad la concesionaria del importante corredor vial.

Asoenergía hizo reparos frente algunas reglas de subasta de energías renovables

Luego de que se anunciará en los recientes días que se dio apertura a la convocatoria para la tercera subasta de energías renovables no convencionales, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, aseguró que ciertas reglas definidas por el Ministerio de Minas y Energía y que están relacionadas con la nueva subasta imponen limitaciones al crecimiento de la demanda y podría generar costos adicionales.

El pronunciamiento de Asoenergía fue aún más allá y advirtió que la limitación de contar con un solo comercializador por frontera comercial crea una barrera a la gestión de la demanda por parte de los Usuarios No Regulados (UNR).

Entre los diferentes argumentos para hacer los reparos Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, dijo “los problemas de esta restricción incluyen la necesidad de crear comercializadores propios, o dividir fronteras físicamente solo para cumplir esta condición, asigna el riesgo de cobertura de picos de curva de demanda solo al usuario sin posibilidad de gestión, no permite diversificar los recursos de generación en la curva de demanda, y elimina la posibilidad de gestión de contratos; reduciendo significativamente el acceso a comercializadores que puedan atender demandas importantes”.

Seguido a esto, la Asociación reiteró que esta barrera obliga en algunos casos a limitar el crecimiento de demanda, añadiendo que el cambio relacionado más relevante es la obligación de los Comercializadores para atender al menos el 10% de su demanda total, incluyendo la de su Mercado No Regulado, desde el año 2023, bajo prácticamente solo este mecanismo de subasta.

Se debe recordar que la subasta se realizará a más tardar el 31 de octubre del presente año y estará a cargo de XM.

Dos aerolíneas y tres rutas nuevas hacen parte de la reactivación de El Dorado

El Aeropuerto El Dorado de Bogotá informó que en su plan de reactivación tendrá la llegada de nuevas aerolíneas internacionales entre las que se encuentran Viva Aerobus y Volaris, las cuales empezarán a operar desde el próximo 21 agosto y 6 de octubre respectivamente; de esta manera el aeropuerto más importante del país ya cuenta con 22 aerolíneas internacionales y 6 nacionales.

También se informó desde El Dorado que se abrieron tres nuevas rutas internacionales y se retomaron seis destinos internacionales que habían sido suspendidos debido a la llegada de la pandemia, conectando así con un total de 36 destinos en el extranjero.

En cuanto a rutas nacionales, se confirmó que ya entró en operación un nuevo destino operado por Latam, permitiendo que la terminal tenga conexión con 42 destinos en el país.

Ante el escenario, Tomás Aragón, gerente de Operaciones de Opain, dijo “Contribuir a la reactivación del sector y del país, es una prioridad para nosotros. Por esto seguimos innovando y cumpliendo con los estándares de bioseguridad, que dan confianza a nuestros viajeros. Este balance de reactivación demuestra que nos hemos sabido transformar para seguir atendiendo eficientemente las necesidades y exigencias de nuestros usuarios”.

En el ocaso del partido y en medio de la polémica, Brasil le gana a Colombia

A pesar del gran partido de la Selección, Colombia pierde 2-1 ante Brasil en el último minuto y con polémica por una decisión arbitral. El delantero colombiano Luis Díaz abrió el marcador, mientras que para los locales anotaron Roberto Firmino y Casemiro.

Como estaba previsto, a las 7:00 p.m. inició el partido entre brasileros y colombianos en el estadio Niltos Santos de la ciudad de Rio de Janeiro. Los dos equipos salieron con gran ímpetu en busca de los tres puntos.

La Selección abrió el marcador al minuto 9 luego de que el delantero del Porto de Portugal, Luis Díaz, se inventara una gran tijera adentro del área de Brasil, para convertir el primero del partido. El jugador aprovechó un centro de Cuadrado para disparar con una chalaca y vencer el arco rival.

La ‘Tricolor’ posteriormente al gol, estaba teniendo un gran compromiso, ajustado y compacto para no darle espacio a los habilidosos jugadores de Brasil que, por su parte, intentaban jugar tanto por las bandas con Richarlison y Neymar como por el centro con Casemiro y Fred, pero no encontraban la forma de vencer la defensa colombiana.

El combinado nacional finalizó el primer tiempo con buen juego, no dejándole espacios al rival y lo más importante con el marcador a su favor.

En el segundo tiempo los brasileños salieron con la misma intención de ahogar al rival, pero no lograban penetrar la defensa colombiana.

Los dirigidos por el profesor Rueda estaban haciendo un gran partido, sin embargo, al minuto 78 llegó la polémica del partido, cuando la pelota pega en el árbitro Néstor Pitana, quién dio la continuidad de la acción que derivó en el empate para los brasileños.

Posteriormente, ya para finalizar el partido, tras un tiro de esquina a favor de Brasil cobrado por Neymar, Casemiro aprovecharía para adelantarse a la defensa y marcar con un golpe de cabeza al primer palo el gol definitivo que le daría la victoria a la ‘Canarinha’, consiguiendo así el puntaje perfecto con nueve puntos de nueve posibles.