Amanezca bien informado con La W este 24 de febrero. Foto: Getty Images / JAKE KANNEMEYER( Thot )

El inicio de la vacunación a mayores de 80 años en Bogotá y la respuesta de Emilio Archila a las amenazas de 'Jesús Santrich' contra el presidente Iván Duque y su gobierno son algunas de las noticias de este miércoles.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen con las noticias más importantes para que comience el día bien informado:

Invima autorizó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) otorgó la autorización para el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica inglesa AstraZeneca, lo que permite incluir a esta en el Plan Nacional de Vacunación.

“Gracias a la figura de diálogos tempranos, Invima ha podido tener acceso anticipadamente a la documentación y data científica necesaria para otorgar este tipo de autorizaciones en tiempo que no solo responden a las necesidades de nuestro país, sino que están acordes a los estándares internacionales”, expresó Julio Cesar Aldana, director general del Invima.

Bogotá ya comenzó a vacunar a los mayores de 80 años

En Bogotá ya comenzaron a suministrarse las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de 80 años.

En total, de este segundo lote la capital recibió 12.026 vacunas de la farmacéutica Sinovac. De estas, 4 mil dosis comenzaron a aplicarse este martes en instituciones de cuidado geriátrico y 8.006 serán para pilotos de agendamiento en las EPS. Las 20 dosis restantes serán llevadas a una cárcel de la ciudad para también llevar a cabo un piloto de vacunación a mayores de 80 años privados de la libertad.

Colombia registra 3.926 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 59.118

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.233.589 casos de COVID-19, con 3.926 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 59.118, con 144 fallecidos en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.129.491. Se procesaron 41.760 pruebas (PCR: 20.282 y Antígenos: 21.478). Hoy Bogotá (945), Antioquia (762), Valle (389), Barranquilla (209), Cundinamarca (204), Santander (200), Nariño (159), Atlántico (133) y Córdoba (129), reportaron más de 100 nuevos contagios.

El Ministerio de Salud informó que a corte de las 4:00 de la tarde, Colombia ha vacunado a 48.150 personas contra el COVID-19, lo que representa el 96 % del primer lote de vacunas que recibió el país de la farmacéutica Pfizer.

Gobierno fijó lineamientos para el manejo de los desechos de la vacuna contra el COVID

El Gobierno a través de los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda dio a conocer los lineamientos para la gestión de residuos que permitirán la disposición adecuada de los elementos usados durante el proceso de vacunación anticovid en el país.

Según explicó el Gobierno, la campaña de vacunación: "implica el uso de toneladas de elementos que, tras ser utilizados en las personas, deben disponerse de acuerdo con las normas para que no representen un peligro para la población".

No le tenemos ningún miedo a Jesús Santrich, el que debe estar atemorizado es él: Archila

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, desestimó las amenazas del disidente de las Farc, Jesús Santrich, contra el presidente Iván Duque, las cuales se conocieron a través de un video.

El alto funcionario recordó que la política de Paz con Legalidad busca quitarles espacio a criminales como este. “Nosotros no le tenemos ningún miedo, no le tenemos que pedir ningún permiso. Al contrario, el que debe estar atemorizado es él de que las autoridades lo estén buscando y que lo van a atrapar en cualquier parte del país o en el extranjero”, dijo.

JEP ordena a Salvador Arana modificar su plan de reparación por deficiente

La Jurisdicción Especial de Paz le dio un plazo de diez días al exgobernador de Sucre Salvador Arana para modificar su plan de reparación, luego de analizar las observaciones que sobre el mismo hicieron las víctimas y concluir que no cumple con sus expectativas ni las de los magistrados.

Según el tribunal, por ejemplo, el listado de testigos propuestos por Arana entre los que están quienes eran sus escoltas no deja claro qué hechos nuevos aportarán sobre el fenómeno paramilitar en el departamento de Sucre.

Duque posesionó al embajador en España y le pidió agilizar la extradición de ‘El Zarco'

El presidente Iván Duque posesionó como embajador de Colombia en España a Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio y exgerente para la atención de la pandemia.

Una de sus principales misiones es lograr que alias ‘El Zarco’, exmiembro del ELN investigado por reclutar a falsos positivos para el Ejército, sea trasladado a Colombia.

Guillermo Botero es nombrado oficialmente como embajador de Colombia en Chile

El Gobierno expidió el decreto de nombramiento del exministro Guillermo Botero como embajador extraordinario y plenipotenciario en Chile.

La norma conlleva la firma del presidente Iván Duque y de la canciller Claudia Blum.

Fiscalía le imputará cargos al periodista Alberto Salcedo Ramos

El periodista Alberto Salcedo Ramos informó que la Fiscalía le imputará cargos, sin embargo, él no los aceptará, pero asistirá a la diligencia judicial respetando la ley.

Además, añadió que espera se conozca la verdad sobre su caso y las circunstancias en las que se dieron estos hechos.

Inicia juicio contra Luis Ignacio Lyons por el cartel de la toga

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el abogado Luis Ignacio Lyons, implicado en el denominado “cartel de la toga”.

La investigación daría cuenta de que el procesado habría recibido dos mil millones de pesos del exsenador Musa Besaile para que supuestamente se los entregara al entonces abogado Luis Gustavo Moreno, con el fin de que intercediera en un proceso penal que se seguía contra el excongresista.

Duque confirmó la captura de alias 'Dimax', cabecilla del Clan del Golfo

El presidente Iván Duque confirmó la captura de Juan Camilo Goes, conocido con el alias de 'Dimax' y señalado de ser uno de los cabecillas a cargo de las operaciones de narcotráfico para el Clan del Golfo, en el Urabá antioqueño y Medellín.

Juan Camilo Goez Ruiz, a sus 44 años, era considerado uno de los hombres más buscados en el país y, de acuerdo con las autoridades, 'Dimax' habría sido designado por Dairo Antonio Úsuga David, 'Otoniel' —máximo jefe del Clan del Golfo—, para que se encargara de las rutas para el envío de cocaína desde la región del Urabá hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Murió el periodista Herbin Hoyos

Este martes 23 de febrero de conoció el fallecimiento del periodista Herbin Hoyos, corresponsal de guerra, con un apoyo constante a los familiares de los secuestrados a través de Caracol Radio durante más de 20 años.

Hoyos era un apasionado por los aviones, la cultura y amor por la naturaleza. Oriundo de Pitalito, Huila, luchó por su vida cerca de un mes contra el coronavirus en la clínica Shaio de Bogotá.

José Manuel Acevedo es el nuevo director de noticias del canal RCN

La Organización Ardila Lülle anunció que José Manuel Acevedo asumirá la dirección de noticias del Canal RCN.

Además, informó que Juan Lozano Ramírez será el consejero general de medios de comunicación de la Organización.

Mintransporte firmó el decreto que reglamenta los parqueaderos para carros eléctricos

El Ministerio de Transporte dio a conocer los parámetros que deben cumplir los parqueaderos destinados a los vehículos eléctricos.

Cada plaza deberá tener una P, un enchufe blanco con un fondo verde y el 2% del total de espacio de los parqueaderos debe corresponder a zonas para ubicar vehículos eléctricos.

Gravando los alimentos no se va a arreglar la situación fiscal: presidente del Grupo Éxito

Durante la presentación de resultados del Grupo Éxito, el presidente del holding, Carlos Mario Giraldo, manifestó que no cree que gravar la canasta básica sea conveniente, oportuno y justo hacerlo en este momento, así se devuelva parte de ese IVA.

Comentó que “debe haber mucha mayor posibilidad de extender la base de los que tributan porque las empresas y las personas naturales que tributan en el país no son muchas, y hay muchos que evaden y eluden impuestos. Esa tiene que ser una prioridad”.

Durante la pandemia Ecopetrol tuvo ganancias de 1,6 billones de pesos

Los resultados financieros de Ecopetrol en el año 2020 mostraron que la compañía obtuvo ganancias por 1,6 billones de pesos, que comparado con el 2019, representa una reducción del 87,3%; en ese año la suma superaba los 13 billones.

A pesar de esto, el presidente de la compañía aseguró que Ecopetrol fue superior a muchas empresas de su sector a nivel mundial.

Dueños de bares protestaron en Bogotá ante la crisis por el cierre de sus establecimientos

Desde el mediodía de este martes, cerca de 100 comerciantes del gremio de los bares y discotecas salieron a protestar. Los trabajadores exigen soluciones por parte de la Alcaldía a la crisis económica que enfrentan tras el cierre de sus establecimientos desde hace un año por cuenta del COVID-19.

Además, rechazan la decisión de la Alcaldía de ordenar el cierre de los 'gastrobares', cuya figura había servido para intentar sacar a flote los negocios y para lo cual muchos establecimientos invirtieron en adecuaciones y medidas de bioseguridad.

Corfecali tiene nuevo gerente encargado tras polémica salida de Alexander Zuluaga

Argemiro Cortés, asesor del despacho del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ocupará la gerencia temporal de Corfecali, mientras el mandatario local designa un gerente en propiedad.

Su nombramiento se da tras la renuncia de Alexander Zuluaga, quien se vio involucrado en un escándalo por asistir a la fiesta de inauguración de un nuevo sitio de rumba Cali, propiedad del reconocido bailarín, Luis Eduardo Hernández 'El Mulato', el cual fue cerrado por incumplir las medidas sanitarias, de bioseguridad y seguridad humana.

Después de varios aplazamientos se instaló la audiencia contra exalcalde de Santa Marta

Después de varios aplazamientos por las partes involucradas en las investigaciones por la construcción de 4 centros de salud en la ciudad, por fin se instaló la audiencia preparatoria en contra del exalcade Rafael Martínez y 4 funcionarios más. La diligencia había sido postergada desde noviembre del año pasado.

Martínez está relacionado en el proceso por la presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Carlos Caicedo también hace parte de esta investigación, pero en su condición de aforado la competencia fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia.