Amanezca bien informado con La W este 23 de febrero.

El n​​​​​uevo choque entre el ministro de Salud y la alcaldesa de Bogotá, y las amenazas de 'Jesús Santrich' al presidente Iván Duque son algunas de las noticias más importantes de este martes.

En W Radio, hemos preparado para usted un resumen de las noticias más importantes del día para que comience el día bien informado:

Nuevo choque entre el ministro de Salud y Claudia López, esta vez por vacunas de Sinovac

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, respondió en su cuenta de Twitter a los reclamos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la supuesta demora en la entrega de las vacunas de Sinovac. El funcionario explicó que estas serán distribuidas primero en el cinturón amazónico (Amazonas, Vaupés y Guainía) y en las próximas horas saldrá la resolución que definirá su distribución a nivel nacional.

López, unos minutos antes, le llamó la atención por la demora en la distribución de estas vacunas chinas que llegaron desde el pasado sábado al país: "Termina otro día sin que distribuyan las vacunas Sinovac".

Es común que en la vacunación haya una pérdida del 10% de la dosis: Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se refirió a los hechos presentados en Comfamiliar Risaralda, donde supuestamente se perdieron 4 vacunas contra el COVID-19.

Explicó que “Un vial es un frasco donde viene la vacuna en gel y a esa vacuna se le inyecta un diluyente para tener la vacuna más líquida, en ese vial vienen 6 dosis y hay ocasiones que se es tan eficiente que sobra una dosis de vacuna, el componente de manualidad es fundamental para la eficiencia en la vacunación”.

Personas que tuvieron COVID-19 serán vacunadas en Colombia

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que luego de una reunión con los expertos en epidemiologia y vacunación se llegó a la determinación de vacunar a todas las personas que hayan padecido COVID-19.

Ruiz explicó que se revisó toda la literatura científica existente y hasta el momento actual “las condiciones de lo que sería el decaimiento de la inmunidad de las personas después de la enfermedad y el comité asesor, estimó que 90 días es un periodo adecuado de acuerdo con la investigación y los estudios existentes”.

Procuraduría pone la lupa sobre quienes se están saltando la fila en el plan de vacunación

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta frente a la pérdida que se viene presentando en diferentes regiones del país, de algunas dosis de la vacuna contra el COVID-19, así como algunas de las irregularidades en relación con los turnos de vacunación.

Al respecto, el Ministerio Público ha anunciado que solicitará las explicaciones necesarias en cada caso, e iniciará las investigaciones que corresponda a fin de establecer si por acción o por omisión se debe aplicar algún tipo de sanción; así como para identificar aquellos casos en los cuales se deba informar a las autoridades judiciales o de Policía.

Colombia registra 3.401 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 58.974

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.229.663 casos de COVID-19, con 3.401 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 58.974, con 140 fallecidos en las últimas horas.

Con corte a las 4:00 p.m. se han aplicado 45.166 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Bogotá (1117), Antioquia (832), Valle (420), Santander (227) y Barranquilla (123) reportaron el mayor número de contagios este lunes.

Reaparece Jesús Santrich amenazando de muerte al presidente Iván Duque

En las últimas horas se conoció un video en el que reaparece Jesús Santrich, jefe de las disidencias de las Farc, desde Venezuela. Esta vez atacando y amenazando de muerte al presidente de la República Iván Duque.

En uno de los apartes del video alias Jesús Santrich utiliza frases en latín en las que busca amenazar contundentemente al mandatario de los colombianos, “Memento morí” en latín que significa “recuerda que morirás”, así mismo reitera “a todo procusto le llega su teseo”, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre”, indica en la grabación.

“No temo a amenazas de delincuentes”: Duque le responde a 'Jesús Santrich'

El presidente de la República, Iván Duque, le salió al paso al mensaje amenazante que envió el excomandante de la guerrilla de las Farc, Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido con el alias de 'Jesús Santrich', en un video revelado en primicia por el canal NTN24 y aparentemente grabado en territorio venezolano.

A través del programa La Noche, el mandatario señaló que "no teme a las amenazas de delincuentes" e indicó que se aferra a la fe de combatir a estos grupos al margen de la ley.

Están intentando criminalizar esfuerzos de la paz: exfuncionarios de Santos sobre 'Gabino'

Altas fuentes del anterior Gobierno le aseguraron a W Radio que las decisiones que se tomaron para que alias 'Gabino' viajara a Cuba, en el año 2018, están blindadas jurídicamente y que la Ley de orden público excluye la responsabilidad penal o disciplinaria en estos casos.

Y aunque la Fiscalía General de la Nación está investigando si el viaje realizado por el jefe del ELN fue legítimo o no, desde la administración pasada señalan que se actuó en el marco de la Constitución y la ley.

Sí hubo una política sistemática de las Farc para reclutar menores: directora del ICBF

En la entrega de su informe institucional ante la JEP sobre reclutamiento forzado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denunció que 6.931 niños y jóvenes fueron víctimas de ese delito por acción de los grupos armados criminales. De ellos, 3.878 fueron llevados a la guerra por las Farc.

Según las cifras del ICBF, del total de víctimas de la guerrilla, 551 tenían entre 9 y 14 años, 644 tenían 15 años y 2.495 entre 16 y 17 años. La directora del instituto Lina Arbeláez explicó que la masividad y los testimonios de las víctimas permiten confirmar que las Farc acudieron al reclutamiento de menores como una política sistemática.

Instalan vallas pidiéndole a Alejandro Gaviria ser candidato presidencial

Un grupo de jóvenes, entre los que hay miembros de las juventudes del Partido Liberal, instalaron unas vallas en el departamento del Cauca pidiéndole al rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, que aspire a la Presidencia de la República en el 2022.

"Gaviria di que sí", dicen las vallas, en las que aparece la cara del exministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Gobierno reporta 66 asesinatos de líderes y defensores de Derechos Humanos en 2020

La consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, reveló que en el 2020 hubo 66 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia, mientras que 63 casos están en proceso de verificación.

Según la alta funcionaria, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Putumayo son los departamentos con mayor número de homicidios, mientras que los municipios en donde más se concentra este fenómeno son: Puerto Guzmán, Tarazá, Corinto y Tibú.

Piden al secretario general de la ONU intervenir ante desplazamientos en Ituango

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías denunciaron por medio de una carta pública la situación humanitaria que se vive en la zona rural de Ituango (Antioquia) en donde por lo menos unas 500 personas han sufrido desplazamientos forzados, confinamientos y otros actos victimizantes en los últimos días por cuenta de los grupos criminales.

Las organizaciones le pidieron al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, así como a la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos en Colombia, Juliette de Rivero, para intervenir ante los gobiernos nacional y departamental para que tomen acciones concretas que protejan a la población.

Gobierno dice que garantizará seguridad en Alto Baudó para que no haya más confinamiento

El ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que el Gobierno viene articulando una respuesta institucional, en conjunto con la Gobernación del Chocó y la Fuerza Pública, para atender la emergencia en el Alto Baudó tras el enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo.

Según el jefe de la cartera política, se han adelantado operaciones de control del área para fortalecer la seguridad “En este momento tenemos presencia de la Séptima División del Ejército de Colombia, quienes están custodiando el territorio para garantizar la seguridad de la comunidad y de la comisión de verificación", señaló.

Ofrecen hasta 500 millones de pesos como recompensa por responsables de masacres en el departamento de Nariño

Tras un consejo de seguridad realizado en Tumaco, Nariño, luego de los cuatro hechos violentos que dejan 11 personas muertas relacionados con confrontación entre las bandas de los 'Contadores' y 'Oliver Sinisterra’, se ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por su captura.

De acuerdo con el ministro de la Defensa, Diego Molano, estos hechos están relacionados principalmente por la disputa en el control del narcotráfico y las rentas ilícitas en el departamento.

‘Ñoño’ Elías no se presentó en el CNE para declarar en expediente contra Santos

Para el lunes 22 de febrero, el Consejo Nacional Electoral tenía previsto escuchar la declaración del exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías en el marco del expediente contra el expresidente Juan Manuel Santos por la supuesta financiación irregular de su campaña en el año 2014.

El abogado de Santos en el proceso, Alfonso Portela, pidió que se incorporen al proceso las declaraciones que Elías ha dado ante la justicia y que se cierre el proceso por falta de pruebas.

Fiscalía concede un año más de inmunidad penal a Gabriel Dumar

Por un año más fue prorrogado el principio de oportunidad que le concedió la Fiscalía a Gabriel Alejandro Dumar por el delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

Dumar deberá declarar en procesos judiciales contra el condenado exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

Superindustria inspecciona cumplimiento del plan para reconstruir Providencia

La Superintendencia de Industria y Comercio indicó que realizó labores de inspección en la isla de Providencia, para verificar el cumplimiento del estatuto del consumidor en establecimientos de comercio con el fin de proteger los derechos de los consumidores de bienes y servicios.

Según esa entidad, "durante la jornada el equipo de reglamentos técnicos y metrología legal verificó el cumplimiento de los requisitos de calidad y precio de la estación de servicio de la isla, encontrando que el establecimiento cumple con la normatividad".

Alcaldía ordenó el cierre de los gastrobares en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá ordenó el cierre de los denominados 'gastrobares' en medio de la pandemia del COVID-19. Se trata de una medida adoptada por la administración Distrital para frenar el funcionamiento de establecimientos cuya actividad principal no es la gastronomía sino la venta de licor.

En la ciudad muchos bares y discotecas han seguido funcionando bajo esa figura, sin embargo, el decreto 055 del 22 de febrero del 2021 detiene esta actividad.

Las cámaras de fotomultas en Bogotá no cuentan con reconocimiento facial

La Procuraduría le pidió a la Alcaldía de Bogotá explicar de qué forma se están aplicando las llamadas fotomultas, pues se estaría incumpliendo una orden de la Corte Constitucional de identificar plenamente al conductor para imponer el comparendo.

Posterior a este pronunciamiento, se conoció también la respuesta a un derecho de petición enviado por el concejal Andrés Forero a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en el que se reconoce que las cámaras instaladas en la ciudad de Bogotá para la toma de evidencias de presuntas infracciones de tránsito no cuentan con reconocimiento facial.

Alcaldía firmó acuerdo con un privado para la conservación de la reserva Van der Hammen

La Alcaldía de Bogotá firmó un acuerdo con la sociedad Camelia S.A.S., propietaria del predio Hacienda La Conejera para la conservación de 19,24 hectáreas de la reserva Thomas Van der Hammen.

“Este es un primer ejemplo de que sí podemos llegar a acuerdos con privados para conservar y proteger la reserva, los predios son en su mayoría privados y queremos compartir este propósito generacional”, dijo la alcaldesa Claudia López.

Hubo protestas en Soacha por exceso en costo del predial y otros impuestos

Alrededor de 100 habitantes del municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca, se manifestaron frente a la Alcaldía, para exigir que se revise el aumento de algunos impuestos, pues aseguran estos sobrepasan el límite de pago que tienen las familias de esta zona del centro del país.

Inicialmente, la protesta está orientada a rechazar el incremento de hasta un 500% del predial, cifra que, según los manifestantes, era irresponsable y no estaba de acuerdo a la realidad de ese municipio.

Cierran terraza de ‘El Mulato’ por masiva fiesta sin medidas de bioseguridad

Luego de la controversia que surgió en Cali por la megafiesta de inauguración que se realizó el pasado fin de semana en el establecimiento nocturno ‘El Pedazo’, propiedad de Luis Eduardo 'El Mulato' Hernández, el subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali, Jimmy Dranguet, anunció el cierre temporal del lugar por incumplir las medidas sanitarias y de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus.

Tras una visita al lugar, el funcionario además pudo evidenciar irregularidades en el inmueble que ponen en riesgo la seguridad de los asistentes.

Quemas descontroladas habrían causado incendio forestal en el Parque Isla de Salamanca

Tras una verificación adelantada en el terreno afectado, se pudo establecer por parte de las autoridades que fueron más de 12 hectáreas de planta endémica enea, la que fue consumida en el incendio forestal del fin de semana en el Parque Isla de Salamanca, acción posiblemente originada en el manejo de quemas descontroladas.