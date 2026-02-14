Amanezca bien informado con La W este 22 de enero. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

Duque pide a la Corte proteger orden constitucional ante posibles tutelas por la vacuna

El presidente Iván Duque se reunió virtualmente con la Sala Plena de la Corte Constitucional para socializar la estructura y los objetivos del Plan Nacional de Vacunación.

W Radio conoció que el presidente también tenía el propósito de expresar su preocupación por la posible avalancha de tutelas para adquirir las vacunas contra el COVID-19, saltándose las etapas establecidas. En la reunión atípica estuvo el presidente, el vicepresidente y los magistrados de la Corte Constitucional; el ministro de Salud y la jefe de Gabinete.

Colombia superó los 50 mil fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.972.345 casos de COVID-19, con 15.366 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 50.187, con 395 fallecidos, de los cuales 357 pertenecen a días anteriores.

Los recuperados ya son 1.801.134. Se procesaron 78.942 pruebas (PCR: 51.265 y Antígenos: 27.677).

Gobierno se mostró optimista frente al apoyo de Biden a implementación del acuerdo de paz

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, anticipó que trabajarán activamente con el nuevo Gobierno de Estados Unidos para sacar adelante el proceso de paz, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo rural integral.

También confió en que el apoyo que ha recibido Colombia se mantenga.

Van 252 excombatientes de las Farc asesinados luego del acuerdo de paz: ONU

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante en Colombia de la Misión de verificación de Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, señaló que, aunque hay avances significativos en puntos de la implementación de lo pactado como el trabajo del sistema transicional o la entrega de tierras a los reincorporados, aún hay una gran preocupación: la violencia.

"Es necesario que los colombianos puedan confiar en la justicia transicional": canciller

Tras escuchar el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, la canciller Claudia Blum insistió en el llamado para que haya una verdadera justicia contra los victimarios que se han sometido a la JEP.

Ante el Consejo de Seguridad, Blum recordó que el presidente Iván Duque le envió una comunicación formal al secretario general, Antonio Guterres, para que la Misión de Verificación extienda su mandato.

57% de ONG sufrieron barreras para realizar trabajo humanitario en Colombia en 2020: ONU

De acuerdo con el informe sobre restricciones humanitarias durante el 2020 de la Oficina de Coordinación Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), las ONG nacionales e internacionales manifestaron en una encuesta que el 57% de ellas ha restringido su presencia en las regiones (por cuenta de la confrontación armada) ante el riesgo de robo de sus bienes, el 46% por temor a caer en campos minados, el 39% por amenazas contra su personal y el 26% por las implicaciones de actividades militares en la zona.

Defensoría pide a la Fiscalía proteger la vida de habitantes de El Salado

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, envió una carta al fiscal general Francisco Barbosa en la que pide tomar medidas urgentes para la protección de la comunidad del corregimiento El Salado, en El Carmen de Bolívar, que en las últimas semanas ha recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto.

Camargo le pide al fiscal adelantar con celeridad las investigaciones que ayuden a revelar quiénes son los responsables de esas amenazas que siembran el terror y el pánico en esta población.

Choque entre la Fiscalía y la Defensoría por amenazas en El Salado

La Fiscalía informó que se han desplegado labores investigativas que permitan el esclarecimiento de los hechos, pero le recuerda al defensor que la función de su entidad no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones al ente acusador.

En la carta, el fiscal dice que el ente acusador no es la entidad encargada de tomar las medidas urgentes tendientes a la protección de la vida y la integridad y la seguridad de las personas defensoras de los derechos en El Salado, salvo que sean testigos de los hechos que son materia de investigación, en cuyo evento entraría la Dirección Nacional de Protección y Asistencia.

Gobierno ha dispuesto $82.594 para la mitigación de la emergencia en San Andrés

La Comisión de Seguimiento a los recursos dispuestos para atender la emergencia presentada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la Contraloría General informó que ya se han techado 98 casas que tenían afectaciones leves y contaban con las condiciones para hacerlo.

También que en un segundo grupo se intervendrán aquellas casas que requieren una intervención estructural y que son 877 las que están en ese proceso.

Luis Antonio Hernández, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió como nuevo presidente de la corporación al magistrado Luis Antonio Hernández, quien hace parte de la Sala Penal de ese alto tribunal.

Tribunal revisa tutela con la que Uribe busca tumbar imputación

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Rafael Enrique López Geliz adelanta el estudio de la tutela que fue instaurada por el exsenador Álvaro Uribe Vélez con la cual busca que sea revocada la decisión del juzgado cuarto del circuito de la ciudad de mantenerlo como imputado por el caso de supuesto soborno de testigos.

El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, señaló que el juez de segunda instancia desbordó su competencia, porque, pese a que debía sólo referirse a la libertad, también resolvió un aspecto que le correspondía decidir a la Fiscalía General, como lo es la de formulación de una imputación.

Fiscalía negó que al exfiscal Moreno se le haya impedido hablar con periodistas

La Fiscalía General de la nación negó que al exfiscal Luis Gustavo Moreno se le haya prohibido tener contacto con los periodistas y que un funcionario de la entidad le hubiera enviado un mensaje.

Moreno en las últimas horas aseguró en una entrevista con María Jimena Duzán, que, a su llegada desde los Estados Unidos, desde la Fiscalía le pidieron no dar declaraciones a Duzán, Daniel Coronell o a Gonzalo Guillén.

Capturan al patrullero presuntamente involucrado en muerte en medio de protestas en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca, capturó al patrullero de la Policía Nacional, Óscar Alexander Márquez Rojas, en el marco de la investigación por la muerte de un ciudadano, en los desmanes del pasado 9 de septiembre, ocurridos en Soacha (Cundinamarca), tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez.

Imputan cargos contra policía por muerte de dos personas en disturbios del 9 de septiembre en Bogotá

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá formuló el cargo de homicidio al patrullero de la Policía Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez.

La Fiscalía investiga al uniformado por su presunta responsabilidad en la muerte de un menor de 17 años y de Andrés Felipe Ávila Rodríguez, de 23 años, durante los disturbios de la noche del 9 de septiembre del año pasado en Bogotá. El imputado no se allanó al cargo.

Arroceros piden al Gobierno que renegocie los TLC y detenga importaciones del cereal

Según las cuentas de la Dignidad Agropecuaria Colombiana, actualmente en el país se tiene la existencia de un millón de toneladas de arroz paddy seco que equivalen a unas 750 mil toneladas de arroz blanco, a eso suman las importaciones que deberá recibir Colombia por diferentes Tratados de Libre Comercio, incluyendo el que se tiene con Estados Unidos, que a su vez según los agricultores deberá cubrir un contingente con cero arancel de 117 mil toneladas y otros acuerdos con Ecuador y Perú que podrían significar el ingreso de otras 190 mil toneladas, más lo que se produzca en la siembras que ya hicieron los productores nacionales del cereal en los meses de septiembre a diciembre de 2020 y que ya se empezaron a recolectar.

El próximo 23 de enero empezarán a regir nuevas reglas para el uso de cascos en motos

Entre las condiciones se encuentra:

Primera: Consiste en que la cabeza del usuario de motocicleta debe estar totalmente inmersa en el casco, es decir, debe ocupar toda su cavidad interna para ofrecer la mayor protección posible según su diseño de fabricación. Esto implica que, el casco, debe estar bien abrochado a través de su sistema de retención, sin correas rotas, ni broches partidos e incompletos.

Segunda: Se establece que no se podrán portar dispositivos móviles de comunicación o teléfonos que se interpongan entre la cabeza y el casco, excepto si son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.

Tercera: La medida indica que, para el caso de los cascos con cubierta facial inferior movible, conocidos comúnmente como Abatibles o Modulares, la misma siempre debe ir totalmente cerrada y asegurada.

Se conoce la terna para el nuevo gerente del metro de Bogotá

La W conoció la terna de los opcionados a ocupar el cargo de gerente de la empresa 'Metro de Bogotá', tras la salida de Andrés Escobar.

El primer ternado es el actual vicepresidente de Gestión Contractual en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Eduardo Gutiérrez. También fue ternado, José Leonidas Narváez Morales, quien se desempeñó como director del Invías hasta el 2014. También fue secretario de Obras Públicas en Cundinamarca entre el 2002 y el 2003. La tercera opción es Pilar Rodríguez, quien se desempeñó como directora de infraestructura durante planeación, diseño e implementación de Transmilenio, en 1998.

Enel–Codensa deberá trasladar una de sus subestaciones por el metro de Bogotá

Enel - Codensa informó que la Secretaría Distrital de Ambiente le otorgó la respectiva licencia ambiental que le permitirá a la compañía adelantar el traslado de la infraestructura actual de la subestación eléctrica Calle Primera, con el fin de lograr las distancias de seguridad requeridas para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

Anla archivó definitivamente el proyecto de Minesa cerca de Santurbán

Por medio de un comunicado de prensa, la Sociedad Minera de Santander (Minesa) confirmó que la ANLA le notificó que fue archivado de forma definitiva el proyecto 'Soto Norte', el cual contemplaba explotación minera en zonas cercanas al páramo de Santurbán.

Lo anterior significa que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) negó el recurso de reposición que había interpuesto la multinacional para seguir adelante con las intenciones de obtener la licencia ambiental que le permitiera ejecutar el proyecto de minería en Santander.

Ordenan toque de queda en los 42 municipios del Cauca

El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, informó que luego de una reunión con los alcaldes de los municipios, tomaron la decisión de ordenar un toque de queda continuo en todo el departamento, durante este fin de semana.

La medida de confinamiento iniciará el día viernes 22 de enero a las 10 de la noche y se extenderá hasta el lunes 25, a las 5 de la mañana. Las autoridades realizarán controles en cada una de sus poblaciones para verificar el cumplimiento.

Contraloría calcula más $300.000 millones en daño patrimonial por concesión de peajes en Cartagena

La Contraloría General de la República calculó en más de $300.000 millones de pesos el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes en la ciudad de Cartagena.

Asobares busca apertura gradual de bares y restaurantes en Cúcuta

Un respiro tendrán los bares y establecimientos nocturnos en Norte de Santander, al bajar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en Cúcuta, las autoridades buscan flexibilizar las medidas establecidas y la alcaldía podría implementar la apertura gradual para restaurantes, bares y establecimientos de comercio.

Alerta en el municipio de Tibú por acciones contra la fuerza pública y la población civil

Las autoridades en Norte de Santander, están en alerta por acciones contra la fuerza pública que se han presentado en las últimas horas en el municipio de Tibú, en un primer hecho el martes 19 de enero, fue atacada una patrulla de la Policía Nacional. En el hecho resultó herido el patrullero Diego Alberto Carvajal Jaimes, quien fue evacuado a la ciudad de Cúcuta donde recibe atención especializada.