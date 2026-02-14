Amanezca bien informado con La W este 21 de enero. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

Vacunas Covax llegarían en febrero

La representante de la OMS en Colombia, Gina Tambini, aseguró que Colombia recibirá las vacunas del mecanismo Covax a partir de la primera semana de febrero. Es de aclarar que este mecanismo es diferente a las negociaciones bilaterales que el Gobierno Colombiano realizó con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Janssen.

“Colombia está en ese grupo de países porque cumple los criterios que han sido considerados.”

"Las personas no aseguradas también serán vacunadas contra el COVID-19": Minsalud

El ministro de salud, Fernando Ruiz, dio a conocer los detalles del decreto que va a definir el marco jurídico del plan vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Dentro de este documento se garantiza que la vacuna se aplicará a todas las personas del territorio nacional, incluso para la población que no está afiliada en el sistema de seguridad social.

Consideraciones del decreto:

El tipo de vinculación laboral no va a ser un obstáculo para la vacunación. Si una persona es mayor de 60 años, pero también trabaja en una funeraria, va a primar su edad para ser vacunado en las primeras fases. Todos los procesos de vacunación podrán ser actualizados en la medida en que salgan nuevas evidencias científicas El Ministerio de Salud será la única entidad que podrá importar las vacunas, pero se deja abierta la puerta para que en un futuro se importe y comercialice a través de otras entidades. El ministro reiteró que "las vacunas se aplicaran de manera gratuita y no podrán ser comercializadas por las entidades que las reciban, estas deberán entregarlas a los ciudadanos de manera voluntaria.”

Colombia registra 17.908 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 49.792

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.956.979 casos de COVID-19, con 17.908 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 49.792, 390 fallecidos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 1.786.170. Se procesaron 76.678 pruebas (PCR: 44.951 y Antígenos: 31.727).

Hospital Militar dice que el ministro de Defensa ha respondido favorablemente a intubación

La Presidencia de la República entregó un nuevo parte médico sobre el estado de salud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

En un comunicado aseguró que continúa hospitalizado en la UCI del Hospital Militar, con diagnóstico de neumonía viral. Igualmente aseguró que el jefe de la cartera de Defensa ha respondido positivamente a la intubación.

“Celebramos su discurso, tiene importantes repercusiones para el mundo”: Duque a Joe Biden

El presidente Iván Duque le deseó éxitos a su homólogo estadounidense, Joe Biden, y destacó que su discurso estuviera orientado a la unión del pueblo norteamericano. También resaltó que en su mensaje haya invitado al mundo a construir objetivos comunes en medio de las diferencias.

Fiscalía pide a Tribunal que se tumbe la calidad de imputado de Uribe

La Fiscalía apoyó la tutela de Uribe que pide tumbar la imputación de cargos. El ente acusador radicó un concepto en el que la entidad le pide al Tribunal de Bogotá que avale los argumentos presentados por el expresidente Álvaro Uribe para que se revoque la audiencia de formulación de cargos en su contra.

El Tribunal Superior de Bogotá admitió este miércoles, para su estudio, la tutela con la cual la defensa del expresidente Álvaro Uribe pretende tumbar la calidad de imputado que le endilgó un juez.

Buscan que en 2022 las elecciones presidenciales y legislativas se hagan el mismo día

El representante a la Cámara del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón presentará un proyecto de acto legislativo con el que se busca que en 2022 las elecciones legislativas y la primera vuelta presidencial se hagan el mismo día.

El congresista justificó esta iniciativa señalando que la crisis que se vive por la pandemia implica la necesidad de tomar medidas que permitan ahorrar recursos.

Lily Rueda es la nueva magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP

La W conoció en primicia que la magistrada Lily Rueda fue elegida por la Sala de Reconocimiento de la JEP como reemplazante del exmagistrado Iván González, quien dejó su cargo el pasado doce de enero y tenía bajo su responsabilidad el manejo del caso sobre reclutamiento forzado por parte de las Farc.

La secretaria general de la procuradora Margarita Cabello duró un día

La recién posesionada secretaria general de la Procuradora Margarita Cabello, Ana Lorena Habib Cañizales, renunció apenas después de haber cumplido 24 horas en el cargo.

Según se conoció, la nueva secretaria general al momento de su posesión no informó al Ministerio Público sobre una investigación que le adelanta la misma Procuraduría con relación a sus funciones cuando fue funcionaria de la Aerocivil en 2015.

En temporada vacacional e inicio de año, Avianca mantiene más de 40 aviones en tierra

Según cifras de la misma aerolínea, entre el 1 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021, transportó más de 929.000 usuarios en 9.287 vuelos en su red de rutas doméstica e internacional de Colombia, mostrando como principal prioridad los trayectos al interior del país, para esa parte de su mercado. Avianca expuso que transportó más de 747.000 pasajeros en 7.192 vuelos y en rutas internacionales unos 182.000 viajeros en 2.095 vuelos.

Es aberrante que fuerzas cobardes busquen amedrentarlos: ONU sobre amenazas a ambientalistas

Durante el foro ‘El medio ambiente y quienes defienden sus derechos’ adelantado por la Unión Europea, la representante de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, consideró como aberrantes los asesinatos y amenazas contra líderes ambientalistas como Francisco Vera, lo cual busca a su juicio dejar por fuera a las comunidades de la toma de decisiones en sus comunidades.

Casa de Nariño sufrió intentos de hackeo a su sistema desde el exterior

La consejería de Comunicación de la Presidencia de la República advirtió este miércoles que, en las últimas horas, su sistema sufrió varios intentos de hackeo desde el exterior, con direcciones IP aparentemente situadas en Rusia y Ucrania.

De inmediato, indicó que se tomaron medidas y se activaron los protocolos de seguridad para proteger el sistema de la Casa de Nariño. Las acciones de prevención fueron lideradas por la Consejería de Transformación Digital.

Consejo Nacional del Arroz dice que no hay dos millones de toneladas de cereal sin comprador

El Consejo Nacional del Arroz en su primera sesión del presente año, la primera medida que adoptó fue desmentir una reciente información que se ha divulgado desde la Dignidad Agropecuaria Colombiana, la cual señala que “en el país hay dos millones de toneladas de arroz de producción nacional lista para la venta, pero no hay quien las compre”.

Ante el escenario, el Consejo aseguró que esto no es cierto, versión que fue respaldada por el viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Juan Gonzalo Botero.

Murió Tulio Zuloaga, expresidente de Asopartes

El expresidente de Asopartes Tulio Zuloaga falleció en las últimas horas por un paro cardiaco, tras varias complicaciones médicas derivadas de una leucemia que padecía.

El padre del influenciador, cantante y actor Tulio Recomienda fue presidente de ese gremio de las auto partes durante más de 20 años, por lo que su fallecimiento generó múltiples reacciones desde varios gremios económicos del país.

Funcionarios que hicieron fiesta en el hospital Santa Clara presentaron su renuncia

En diciembre pasado, funcionarios del hospital Santa Clara protagonizaron una fiesta en las instalaciones del Centro médico, en plena pandemia del COVID-19.

Los hechos quedaron registrados en video y fueron denunciados por la concejal Carolina Arbeláez. En la grabación se observa a cerca de 8 funcionarios bailando e ingiriendo licor en las oficinas.

Denuncian sobrecostos en contrato de la UAESP con Aguas de Bogotá

El concejal de Bogotá, Rolando González, denunció la firma de un contrato “a dedo” entre la Uaesp y la empresa Aguas de Bogotá, que además tendría sobrecostos del 266%.

El contrato fue firmado el pasado 31 de diciembre de 2020, por $4.590 millones para el manejo de los residuos mixtos que deben llegar al denominado Punto Limpio en Ciudad Bolívar. "Resulta muy grave y cuestionable que este contrato (Convenio 778 de 2020) contempla enormes sobrecostos del 266%, que no se justifican, pues en el mes de marzo se firmó con el mismo operador, las mismas actividades y por el mismo periodo de tiempo (6 meses), un contrato por un valor de $1.723 millones (Convenio 211-2020), es decir, $2.867 millones menos", señaló el concejal.

Un paciente falleció tras lanzarse del cuarto piso del hospital de Méderi

A través de un comunicado, el Hospital de Méderi confirmó el fallecimiento de un paciente de 54 años que se lanzó del cuarto piso de esa institución este martes.

El hospital lamentó lo sucedido e informó que el diagnóstico y las razones que tuvo el paciente hacen parte de la reserva de la historia clínica.

Fenalco Antioquia está presto a respaldar políticos y por eso nos retiramos: Dislicores

Juan Martín González, presidente de Dislicores confirmó que se retira de Fenalco Antioquia luego de 50 años. El exagremiado explicó que ya no se siente representado y que pareciera que las prioridades de la entidad cambiaron.

Insiste en que dados los difíciles momentos que atraviesa Colombia no ven en Fenalco la capacidad de cumplir efectivamente su rol misional. Advierten que los recientes hechos han llevado a identificar que hay politización dentro de la Federación y que no se están tomando correcciones al interior.

Terminó excavación del último túnel del proyecto del Cruce de la Cordillera Central

Este miércoles se terminó la excavación del último túnel que hace parte del proyecto Cruce de la Cordillera Central y el cual está compuesto por más de 60 obras de infraestructura entre las que se encuentran: 31 viaductos, 25 túneles, 3 intercambiadores y 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca - Tolima y Calarcá – Quindío.

Lunes y martes de Carnaval no serán días cívicos: alcalde Jaime Pumarejo

Con el fin de que los barranquilleros puedan disfrutar en familia de la agenda de actividades del Carnaval de Barranquilla 2021, que serán transmitidas a través de diferentes plataformas virtuales y por medio del Canal Regional Telecaribe, el alcalde Jaime Pumarejo anunció que los días 14 y 15 de febrero, que corresponden a lunes y martes de Carnaval, no serán días cívicos.

Abren indagación disciplinaria tras fiesta en una Estación de Policía en Cauca

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Rosemberg Novoa Piñeros, dijo que no permitirán que, en la Institución, los uniformados efectúen actividades contrarias a la disciplina que deben imponer a través de su ejemplo.

Esto, luego del escándalo en la Estación de Puerto Tejada, donde en medio de la pandemia se realizó una fiesta con música a todo volumen, sin medidas de bioseguridad e incluso con la participación de personas privadas de la libertad.