Amanezca bien informado con La W este 2 de marzo. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

La llegada de 117.000 vacunas de COVAX a Colombia y el aplazamiento de la versión de Carlos Antonio Lozada por el caso Álvaro Gómez Hurtado son algunas de las noticias de este martes.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Llegaron a Colombia 117 mil vacunas de COVAX

Son 117 mil dosis que ya están en el aeropuerto El Dorado y se obtuvieron a través del Fondo de la Organización Panamericana de la Salud en donde Colombia anualmente invierte recursos para acceder a este tipo de productos.

La idea es que las vacunas pasen por el procedimiento aduanero, y después sean trasladadas a la bodega del Ministerio de Salud, en la Zona Franca, donde se iniciará el proceso de entrega a las distintas regiones.

Se espera que con estas nuevas vacunas se logre inmunizar al 100% del personal de salud tanto asistencial como de apoyo de la primera línea.

Vacunas de AstraZeneca contra el COVID llegarán la próxima semana a Colombia

La próxima semana podrían empezar a llegar a Colombia las primeras vacunas de la farmacéutica AstraZeca, según confirmó la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Gina Tambini.

Duque pide celeridad en distribución de vacunas del mecanismo COVAX en todo el mundo

Tras la llegada de las 117.000 vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX, el presidente Iván Duque aseguró que esta es una demostración de que el multilateralismo sí funciona.

El mandatario también resaltó que Colombia es el primer país de las Américas en recibir vacunas por parte de esta plataforma e hizo un llamado a garantizar la equidad en todas las naciones.

Fenalco pide al Minsalud aclarar cambios en protocolos de bioseguridad para el comercio

En carta dirigida al ministro de Salud, Fernando Ruiz, Fenalco pide que se aclare el alcance de la Resolución 223, que si bien modifica algunas medidas de bioseguridad establecidas en la Resolución 666, no se pronuncia de manera clara frente al control de temperatura y la toma de datos de empleados, proveedores y clientes.

Indica el gremio que ello ha desatado una serie de inquietudes al interior de los establecimientos comerciales y algunas molestias entre los clientes, que manifiestan que en los medios y redes sociales se ha dicho que estas medidas ya no aplican.

Colombia registra 3.570 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 59.866

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.255.260 casos de COVID-19, con 3.570 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 59.866, con 100 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.151.633. Se procesaron 32.191 pruebas (PCR: 23.767 y Antígenos: 8.424).

Congresistas del Verde piden garantías en debate interno sobre candidaturas presidenciales

Los representantes a la Cámara Inti Aspilla y León Fredy Muñoz le enviaron una carga a las directivas de la Alianza Verde pidiendo que se "aclaren las garantías democráticas" que se darán en el debate interno sobre las candidaturas presidenciales y apoyos en el 2022.

El debate se da por las duras tensiones que se viven en esa colectividad por la posibilidad de una alianza con Gustavo Petro para las próximas elecciones.

Roy Barreras pide al Congreso elegir una vicepresidenta independiente si Marta Lucía Ramírez renuncia

Ante los crecientes rumores sobre la renuncia de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para aspirar a la Presidencia en 2022, el senador Roy Barreras le recordó al presidente Duque que es el Congreso el que debe elegir a su remplazo.

El congresista les pidió a los partidos independientes y de oposición que nombren en el cargo a una persona independiente que haga contrapeso a las políticas del presidente Duque.

La independencia de la JEP garantizará su efectividad: Eduardo Cifuentes

El presidente de la JEP Eduardo Cifuentes y José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, se reunieron de manera virtual este lunes y allí Vivanco expresó su apoyo al trabajo que ha venido realizando la jurisdicción, concretamente sobre sus últimas decisiones como el informe relacionado con 6.402 falsos positivos.

JEP aplazó versión de Carlos Antonio Lozada por el caso Álvaro Gómez Hurtado

El despacho de la magistrada Julieta Lemaitre reprogramó la diligencia del senador del partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, pactada para el lunes 29 de marzo, debido a que será el lunes de Semana Santa no habrá atención presencial en la sede de la JEP en Bogotá y por tanto se ordenó re agendarla para el 6 de abril a las 8 de la mañana.

JEP visitará El Copey para verificar fosa con posibles restos de desaparecidos

El despacho del magistrado Óscar Parra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) liderará la diligencia de visita al predio donde se construye el Cementerio Alterno de El Copey (Cesar), terreno que se encuentra bajo medidas de protección porque en una de las excavaciones para su edificación realizadas en julio del año pasado, fueron encontrados restos humanos que corresponderían a víctimas del conflicto armado.

Fue avalado allanamiento a cargos del ex viceministro Luis Miguel Pico

Un juez de Bogotá avaló el allanamiento a cargos realizado por el ex viceministro Luis Miguel Pico Pastrana dentro del proceso penal que se le adelantó por el caso Odebrecht.

El otro exasesor del Ministerio de Comercio reconoció en 2019 su responsabilidad en el delito de cohecho impropio para beneficiar los intereses de la multinacional brasileña.

Fiscalía concede preacuerdo a la ‘tramitadora’ del Invima

Claudia Lizeth Peñaranda, más conocida como la ‘tramitadora’ del Invima, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que acepta los delitos de falsedad material en documento público y falsedad ideológica.

La mujer pagará una pena de 37 meses de prisión, pena que fue modificada en audiencia. Además, se encuentra negociando un principio de oportunidad con el que busca inmunidad penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Du Brands responde a la Corte Suprema por listado de tuiteros 'monitoreados' para la Presidencia

La agencia de publicidad Du Brands se pronunció tras los cuestionamientos que la Corte Suprema de Justicia le hizo al Gobierno del presidente Iván Duque y a la firma por el listado con más de 400 cuentas de periodistas, líderes de opinión, influencers, políticos, entro otras personas, consideradas altamente activas en Twitter, en donde se calificaba de neutro, negativo o positivo a los twitteros.

Duque y John Kerry conversaron sobre la agenda común en la protección del medioambiente

El presidente Iván Duque tuvo una videoconferencia con el exsecretario de Estado de los EE. UU., Jhon kerry, en su calidad de enviado especial del presidente Joe Biden para la agenda global de cambio climático.

El jefe de Estado informó que conversaron sobre la protección del medioambiente durante la pandemia y de cara a la pospandemia.

Exministro Ricardo Lozano se posesiona como cónsul general en Londres

El exministro de Ambiente, Ricardo Lozano, se posesionó como cónsul general en Londres, en un acto protocolario con presencia del embajador de Colombia en el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Antonio Ardila.

Ardila destacó que Lozano fue el creador de la actual Alianza por el Desarrollo Sostenible entre el Reino Unido y Colombia, y que ha trabajado en la lucha contra el cambio climático y la deforestación.

Dan luz verde para que la carne bovina y porcina de Colombia sea exportada a China

El Ministerio de Agricultura dio a conocer que el país obtuvo todos los permisos sanitarios requeridos para exportar al sur de China la carne porcina y bovina producida en Colombia. Según el Gobierno, esto permitirá que se cumplan los objetivos en el marco de la exportación pecuaria.

Bancos han entregado más de 120.000 nuevos créditos de vivienda en pandemia

Asobancaria indicó que el buen comportamiento del sector vivienda, que ha marcado récord en ventas, ha sido en parte por la continuidad en el flujo de crédito, lo que llevó a que los desembolsos a los hogares colombianos crecieran 57% en 2020 frente a 2019.

Con ese incremento, la cartera de vivienda tuvo un alza de 5,4%, el doble del crecimiento de la cartera total. Y lo que se traduce en la entrega de más de 120.000 nuevos créditos de vivienda durante la pandemia.

El 48% del parque automotor del país evade el pago del SOAT: RUNT

Un total de 7 millones 587 mil vehículos activos en la plataforma del RUNT y que circulan por las vías del país no tienen vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), lo que significa que un 48 por ciento del parque automotor en todo el país no cuenta con este requerimiento.

No hay evidencia de responsabilidad del Esmad en caso de Gareth Sella: director de Policía

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, respaldó las declaraciones entregadas por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá frente a la intervención en el Esmad en medio de las manifestaciones en las que un joven resultó herido en uno de sus ojos.

El alto oficial aseguró que la intervención de las autoridades es necesaria cuando se viola el derecho a la movilidad y se busca destruir el inmueble público de una ciudad como Bogotá.

Esmad no tienen autorización para quitarles ojos a nuestros jóvenes: alcaldesa

La alcaldesa de Bogotá Claudia López se refirió a los hechos en los que resultó gravemente herido el joven Gareth Sella, quien perdió la visión por un impacto en su ojo izquierdo en medio de una protesta.

"Si hay actos de violencia o vandalismo, tiene autorización por ley. No necesita autorización caso a caso para intervenir. Pero ni la Policía ni el Esmad tienen autorización para quitarles ojos a nuestros jóvenes ni vidas a los manifestantes. Todos los protocolos de la Alcaldía, del Gobierno Nacional e internacionales prohíben expresamente que el Esmad dispare cualquier cosa al cuerpo, muchos menos a la cara, de los manifestantes”, dijo.

Secretaría de Hábitat de Bogotá justifica la compra de AirPods por la calidad de su sonido

Varios concejales de Bogotá denunciaron la compra por parte de la Secretaría de Hábitat de unos audífonos marca Apple por casi 2 millones de pesos. Para la concejal Diana Diago, se trata de una compra innecesaria teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesan los ciudadanos por cuenta de la pandemia.

"¡El colmo! En navidad la secretaria del Hábitat compró audífonos de casi 2 millones de pesos en plena crisis económica y social. ¿Será que unos más económicos les dañaban los oídos? ¿Porque no publicaron en el SECOP los estudios que justifiquen la compra de los AirPods?", dijo.

Trabajadores de bares y eventos se encadenaron ante Alcaldía de Bogotá, reclamando ayudas

El gremio de los bares y de los eventos especiales en Bogotá, como matrimonios y quinceañeros, dicen estar desesperados por la falta de oportunidad para poder laborar. Aseguran que no han recibido ayudas por parte del Gobierno Nacional ni de la alcaldía de Bogotá.

En el Chocó no hay confinamiento por COVID-19 sino por inseguridad: Astrid Sánchez

La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Astrid Sánchez, le hizo un llamado al Gobierno Nacional a atender la situación de inseguridad en el departamento de Chocó.

La parlamentaria aseguró que en varios municipios del departamento se han dado casos de desplazamiento forzado, secuestros, acciones terroristas y ataques contra líderes sociales. "En el departamento de Chocó no hay confinamiento por el Covid, sino por la inseguridad", señaló la representante de La U.

Reportaron fuerte temblor de 5.1 en Antioquia

Hacia las 5:57 p.m. el Servicio Geológico reportó un temblor de magnitud 5.1 en la escala de Richter con epicentro en Urrao, suroeste antioqueño, y una profundidad superficial se sintió en todo el departamento de Antioquia y buena parte del Eje Cafetero.

Tras el primer barrido luego del sismo de 5,1, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que no se habían encontrados heridos ni graves daños estructurales en Medellín ni en Urrao, epicentro del movimiento telúrico.