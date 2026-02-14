Amanezca bien informado con La W este 19 de marzo. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

El hundimiento del proyecto que amplía el periodo presidencial y el Invima reiterando la confiabilidad de la vacuna AstraZeneca son algunas de las noticias de este viernes 19 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Se hundió proyecto de ampliación del periodo del presidente Duque

El polémico proyecto que unificaba las elecciones legislativas, presidenciales y locales y que ampliaba el periodo del presidente Duque y de otros altos funcionarios del Estado se hundió en el Congreso antes de empezar su trámite.

La Secretaría General de la Cámara de Representantes le confirmó a La W que 15 congresistas retiraron su firma del proyecto, por lo que no se cumple con el requisito de los 10 apoyos necesarios para tramitar una reforma constitucional.

Pacto Histórico y Coalición de la Esperanza se pronuncian "en defensa de la democracia"

Pese a sus públicas diferencias en el terreno político y electoral, los miembros de la Coalición Colombia, del Pacto Histórico y los liberales socialdemócratas emitieron una declaración conjunta, a raíz del fallido proyecto que buscaba ampliar el periodo del presidente y otros altos funcionarios del Estado.

Los miembros de las coaliciones de centro e izquierda mostraron su preocupación por la existencia de esa iniciativa que calificaron como "antidemocrática" y señalaron que estarán vigilantes ante cualquier intento de ruptura institucional.

No hay golpes de Estado: Duque controvierte a Petro y llama a no incitar a la violencia

El presidente Iván Duque ratificó que su mandato irá hasta el 7 de agosto de 2022 y que “el país no está para discutir” una ampliación de su periodo. Además, aseguró que aquí no hay ningún golpe de estado, como lo señaló el senador Gustavo Petro.

Y a propósito de los llamados de varios sectores a hacer movilizaciones sociales en rechazo a la reforma constitucional, Duque hizo un llamado a no acudir a la violencia.

Invima reitera seguridad de la vacuna de AstraZeneca

Luego de conocer el concepto favorable de la Agencia Europea de Medicamentos en el que se confirma que la vacuna de AstraZeneca es confiable y eficaz, el director del Invima, Julio Cesar Aldana, reiteró que la vacuna es una gran opción para inmunizar a la población Colombia y envió un parte de tranquilidad sobre su uso.

Contagiados por COVID-19 en Colombia siguen en aumento

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.319.293 casos de COVID-19, con 5.139 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 61.636, con 138 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.216.945. Se procesaron 46.093 pruebas (PCR: 27.815 y Antígenos: 18.278). Según indicó el Ministerio, con corte al 17 de marzo de 2021, 11:59 p.m. se han aplicado 1.024.358 dosis de vacunas contra el COVID-19.

Embajadora en México se reunió con el Gobierno de ese país tras denuncias de colombianos

La embajadora Patricia Cárdenas, el cónsul en Ciudad de México, Oswaldo Parada, algunas misiones diplomáticas acreditadas en ese país y representantes de la Cancillería se reunieron para revisar las denuncias de cientos de colombianos por inadmisiones injustificadas y violaciones a sus derechos humanos.

Las autoridades de ambos países han evaluado medidas para mejorar el trato a los connacionales durante su ingreso a México, especialmente por el Aeropuerto Benito Juárez y el de Cancún.

Diego Cadena declaró ante la Fiscalía por el caso Uribe

Diego Cadena rindió diligencia de declaración en la Fiscalía el pasado 24 de febrero, en medio de la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante la diligencia, Cadena fue interrumpido más de una vez por su abogado Iván Cancino, quien le llamó la atención y le solicitó “escuchar mejor” las preguntas antes de responder. Además, el video generó polémica en redes pues el fiscal del caso le dijo a Cadena que él no estaba obligado a “declarar en contra de su cliente”.

Policía de Cúcuta capturó a Juan Carlos Meneses, testigo clave en caso de Santiago Uribe

La Sijín de la policía confirmó que las últimas horas hicieron efectiva la orden de captura contra el Mayor en retiro de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses, quien sería uno de los testigos claves dentro del juicio contra el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe Vélez.

Economía colombiana se contrajo un 4,63% en enero de 2021

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana se contrajo un 4,63% durante enero de 2021, cifra superior a la registrada en diciembre de 2020 cuando cayó 2,47%.

La entidad estadística explicó que esto se debió a las principales medidas de contención epidemiológica adoptadas en el primer mes del año para hacerle frente a un nuevo pico de la pandemia del COVID-19.

Minhacienda colocará US$500 millones de deuda pública asociada a mercados verdes

Durante la Asamblea del BID, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que es importante la participación de las economías de la región en los mercados de los bonos verdes. “Nosotros en Colombia hemos iniciado ese proceso en el mercado local. Este año esperamos colocar deuda pública asociada a mercados verdes por US$500 millones”.

Se firmó pacto en búsqueda de mejorar y equilibrar el sector lechero colombiano

Los principales objetivos con el gran acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y los miembros del Consejo Nacional Lácteo del país, son aumentar la productividad y competitividad del sector lácteo de cara a los compromisos internacionales que tiene Colombia, al igual que buscar equilibrar la oferta y demanda de la leche, adicional a esto y no menos importante, es que desde el Ministerio de Agricultura se aseguró que con el acuerdo alcanzado se va a construir política pública para fortalecer esa cadena de producción.

China dona a Colombia USD$500.000 para la reconstrucción de San Andrés y Providencia

El Gobierno de la República Popular China donó USD$500.000 para apoyar la reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La canciller Claudia Blum agradeció este respaldo económico y resaltó que el país asiático es un socio estratégico de Colombia, “lo cual se ha reflejado en los fuertes lazos políticos, comerciales, de cooperación e inversión que se han venido construyendo”.

Más de 60 expendios de estupefacientes se han demolido durante los últimos 30 días

Durante las últimas semanas, de acuerdo con el jefe de la cartera, se ha logrado la demolición de 68 expendios de venta y consumo de estupefacientes.

Así mismo se han capturado a 1.743 personas, en 226 operaciones y 1.384 allanamientos, se ha logrado la incautación de 362 celulares, 59 vehículos, 178 armas de fuego y 132 millones de pesos.

Claudia López pidió excusas a los ciudadanos venezolanos por sus declaraciones

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les pidió excusas a los ciudadanos venezolanos por sus declaraciones con respecto a la inseguridad de la ciudad y que han sido criticadas porque podrían generar xenofobia.

Procuraduría pidió cárcel para la mamá de Sara Sofía Galván

En la audiencia, la representante de la Procuraduría acaba solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos investigados por la desaparición de la menor. "... como representante de la sociedad debo decir: una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que está condenada al fracaso". Dijo la representante del ministerio público.

La Fiscalía imputó a la madre de la menor y su compañero sentimental, quienes se declararon inocentes.

Mamá de Sergio Urrego relató la discriminación que sufrió su hijo en el colegio por su preferencia sexual

Durante el juicio que se adelanta contra las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por la supuesta discriminación en contra del joven Sergio Urrego, habló por primera vez, ante un juez, su mamá.

Alba Lucía Reyes relató cómo fue la discriminación que sufrió su hijo en la institución educativa por su preferencia sexual y cómo terminó quitándose la vida lanzándose desde el 4 piso de un centro comercial en Bogotá.

Investigan a contratistas que intentaron ingresar mujer a La Picota

La Fiduprevisora S.A., se pronunció sobre los hechos presentados el sábado 13 de marzo donde dos personas identificadas como William Valero Mendoza y Camilo Andrés Poveda Perdomo intentaron ingresar con una mujer al Eron La Picota, con carnés de identificación de la empresa Coham, operador logístico contratado a través de Fiduprevisora.

'El Tino' Asprilla fue víctima de un atraco en Bogotá

El exfutbolista Faustino 'El Tino' Asprilla es otra de las víctimas de la inseguridad en Bogotá.

Según relató a través de sus redes sociales, delincuentes rompieron una de las ventanas de su vehículo y se llevaron un bolso que tenía en la parte trasera. Todo ocurrió mientras el jugador se disponía a hacer un retiro en un cajero electrónico en el sector de del parque de la 93, en el norte de Bogotá.

Autoridades tras la pista de los asesinos de la lideresa indígena y su nieta en Putumayo

Las autoridades confirmaron que en la noche del miércoles sicarios asesinaron a la lideresa indígena María Bernarda Juajibioy y a su nieta de un año y cinco meses en el departamento de Putumayo.

Según indican algunas fuentes, las mujeres fueron interceptadas cuando iban en una motocicleta por hombres armados que sin mediar palabras les dispararon.

Dieron de baja a alias ‘Cholo’, uno de los cabecillas del Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó desde Cartagena que el Ejército Nacional, junto a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la neutralización de Rafael Antonio Alean, alias ‘Cholo’, cabecilla del Clan del Golfo.

El operativo se realizó en el municipio de San Marcos en el departamento de Sucre. Este hombre, según las autoridades, estaría vinculado al asesinato de varios policías en el departamento.

Inauguran regional de la Defensoría del Pueblo en el sur de Córdoba

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dio apertura oficial a la nueva regional de la Defensoría del Pueblo, en el sur del departamento de Córdoba, donde indicó el funcionario se han agravado los conflictos sociales asociados a la explotación minera ilegal de oro. Con esta sede, se beneficiarían más de 291.570 habitantes.

Representantes de transporte de carga del Táchira piden se reabra la frontera

Los representantes de los sectores económicos del Táchira se reunieron en las últimas horas en la zona de frontera, para analizar la situación económica y buscar hacer un llamado al gobierno nacional para que permita la apertura de la frontera colombo-venezolana.

Declaran calamidad pública por lluvias en el Valle del Cauca

Este jueves, las autoridades del Valle del Cauca declararon la calamidad pública en el departamento tras las fuertes lluvias que dejan hasta el momento más de 70 mil familias afectadas y un saldo de nueve personas fallecidas.

La medida que otorga facultades al departamento para atender las emergencias generadas por las intensas precipitaciones se adoptó tras la evaluación que se hizo de la situación, durante el Consejo Departamental del Riesgo, que estuvo presidido por la gobernadora Clara Luz Roldán.

Exalcalde Alex Char está en contra de que el Distrito compre la Triple A

En la tarde de este jueves el exalcalde de Barranquilla Alex Char manifestó su desacuerdo respecto a la compra de la empresa Triple A por parte del Distrito.

El comentario lo hizo a través de su cuenta de Twitter donde expresó lo siguiente: “No comparto la idea de que Barranquilla compre la @SomosTripleA ¡Esa empresa nos pertenece a todos los barranquilleros! #NiUnSoloPeso de nuestro bolsillo para comprar un patrimonio que ya es de la ciudad”.

En mayo entraría en operación la segunda calzada entre Combeima y el Valle de Cocora

Según expuso la Agencia Nacional de Infraestructura, la segunda calzada entre Combeima – Tolima y el Valle del Cocora se encuentra en su etapa final y estima que su puesta en funcionamiento se podrá dar partir de mayo del presente año.

La ANI de paso informó que frente al principal desafío que tenía en el proyecto vial de construir 20 puentes vehiculares en 15 km de vía, lo cumplió teniendo en cuenta que el tramo 1 entre Combeima y el Valle del Cocora, tiene una inversión que ascienden a 359.740 millones de pesos.

Falleció en Manizales un hombre al que le rociaron gasolina y luego le prendieron fuego

Un hombre al parecer habitante de calle identificado como Jorge Tabares, falleció en Manizales luego haber sido trasladado de urgencia desde el municipio de Marmato, Caldas, cuando le prendieron fuego después de haberlo rociado con gasolina.

Su hermana Diana Tabares, le confirmó la noticia a La W Radio, donde expresó con voz entre cortada que espera justicia en el caso de su familiar porque hasta ahora no se han registrado capturas por el lamentable hecho.

Gobierno amplió el contrato de la draga en la Zona Portuaria de Barranquilla

El contrato se amplió por 2 mil millones de pesos con la empresa European Dredging Company – Sucursal Colombia, la operadora de la draga belga Bartolomeu Dias, la cual permanecerá realizando las labores de dragado en el canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla. Según explicó el Gobierno, la decisión se tomó mientras se realiza el proceso de adjudicación de la segunda convocatoria para la contratación del dragado permanente en el canal durante el resto de 2021.