Amanezca bien informado con La W este 19 de febrero. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

Ordenan aplazar el testimonio de Piedad Córdoba por el caso Álvaro Gómez Hurtado

La W conoció en primicia que debido a quebrantos de salud denunciados por la exsenadora Piedad Córdoba, fue suspendida la diligencia en la que la excongresista iba a asistir a la JEP el 22 de febrero a entregar la información que conoce sobre los supuestos asesinos de Álvaro Gómez Hurtado.

Córdoba envió un mensaje de WhatsApp a un magistrado auxiliar exponiendo su situación y solicitando posponer la audiencia o que fuese adelantada de manera virtual, petición que fue rechazada por la JEP. En cambio, se hará en Medellín (donde está ubicada) en fecha por determinar.

Uribe responde a informe de la JEP sobre falsos positivos

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a las recientes revelaciones de la Jurisdicción Especial de Paz sobre más de 6 mil víctimas de falsos positivos entre 2002 y 2008, y aseguró que nunca ha eludido a la justicia, que durante su gobierno se tomaron decisiones para impedir que se siguieran presentado estos delitos, como la suspensión de 27 oficiales del Ejército a finales de 2008.

"Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía", aseguró.

Es vergonzoso para las filas militares: víctimas sobre nueva cifra de falsos positivos

Luego de conocer el informe de la Jurisdicción Especial de Paz en el que se concluyó que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 ejecuciones extrajudiciales y no 2.248 como decía la Fiscalía, familiares de las víctimas mostraron su sorpresa y al mismo tiempo pidieron verdad plena sobre cuáles altos mandos permitieron esa conducta criminal.

"...pensamos que solo nosotros tenemos ese dolor y ahorita me doy cuenta cuántas madres, cuántas familias están sufriendo la pérdida de sus hijos y que de pronto no los han encontrado, de pronto no saben dónde están sus hijos. Es un caso bastante vergonzoso para las filas militares de Colombia", manifestó Blanca Monroy, integrante de las Madres de Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO).

Asumimos nuestra responsabilidad en secuestros cometidos durante el conflicto: ex Farc

Los antiguos mandos de las Farc se reunieron para hablar sobre la imputación hecha contra ellos por secuestros cometidos durante el conflicto y reconocieron, en una declaración pública, su responsabilidad por este delito y el sufrimiento causado a las víctimas.

Los excomandantes guerrilleros reafirmaron su carácter de organización revolucionaria e insistieron en la importancia histórica del Acuerdo de Paz y el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En Colombia ya han sido vacunados 7.854 trabajadores de la salud

El ministro de Salud Fernando Ruiz confirmó que en el segundo día del plan de Vacunación contra la COVID-19 se logró la inmunización de 7.854 trabajadores de la salud, balance que, según el Gobierno Nacional es satisfactorio.

Durante el programa de ‘Prevención y acción’, el ministro recordó que el miércoles se inició con 18 personas vacunadas en Sincelejo y Montería, por lo que dijo que esta nueva cifra “es un incremento importante, aunque todavía tenemos mucho camino por recorrer”.

“Aquí no hay espacio para las vanidades individuales, unidos salimos adelante”: Duque

Desde el Atlántico, el presidente Iván Duque pidió unidad para lograr que la vacunación masiva y gratuita sea un triunfo en el país.

Y pese a las críticas que ha recibido desde diferentes sectores, nuevamente resaltó que en esta estrategia no debe haber mezquindades ni populismo. “Aquí no hay espacio para la demagogia o para el ataque rastrero. Aquí no hay espacio para las vanidades individuales, es todos unidos que salimos adelante”, dijo.

Colombia registra 4.824 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 58.334

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.212.525 casos de COVID-19, con 4.824 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 58.334, con 200 fallecidos en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.105.445. Se procesaron 46.302 pruebas (PCR: 29.856 y Antígenos: 16.446).

Coalición de centro será presentada al país el 7 de abril

Después de varias semanas de conversaciones, el Partido Verde, Sergio Fajardo, Ángela Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo anunciaron que presentarán al país el 7 de abril su proyecto político para llegar a la Presidencia en 2022.

"El 7 de abril le presentaremos a Colombia nuestra propuesta de convergencia y cambio para 2022", trinaron los protagonistas en sus redes sociales.

Colombia denuncia que Cuba está poniendo en riesgo la vida de Miguel Ceballos

La Cancillería elevó su voz de protesta y advirtió que el Gobierno cubano está estigmatizando al alto comisionado para La Paz, Miguel Ceballos.

La denuncia se da luego de que la Cancillería de Cuba asegurara, en un reciente comunicado, que el alto funcionario habría utilizado la alerta sobre un posible atentado del ELN en Bogotá “para atacar a su país y dañar la participación de actores internacionales en el proceso de paz”.

Consejo de Estado deja en firme elección del fiscal Barbosa

El Consejo de Estado decidió que el periodo del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa es personal, es decir la elección se cumple por un periodo de cuatro años desde que fue elegido, luego de haber reemplazado a Néstor Humberto Martínez, en mayo de 2020, quien terminaba su periodo como Fiscal General en agosto del año pasado.

La decisión se tomó después de que el Consejo de Estado admitiera para estudio las demandas presentadas por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, pidiendo la nulidad de elección de Francisco Barbosa.

Hernán Penagos renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral

Hernán Penagos en las últimas horas presentó ante la sala plena su renuncia a la presidencia del Consejo Nacional Electoral, argumentando razones personales. Penagos estuvo en el cargo durante año y medio.

Hernán Penagos continuará como magistrado del máximo órgano electoral y en los próximos días se elegirá nueva mesa directiva en sala plena.

Alejandro Ordóñez fue dado de alta luego de estar hospitalizado por COVID-19

El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, publicó una emotiva foto en su hogar, en compañía de su esposa Beatriz Hernández.

El mensaje que acompaña la imagen dice: “de la mano de Dios regresé hoy a casa para abrazar a mi familia. Deseo lo propio a quienes están afectados por el COVID-19 y son atendidos en los hospitales. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, mensajes y solidaridad: ahí está nuestra fortaleza”.

Judicializan a policías por incendio en estación de Policía en Soacha

La Fiscalía les imputó cargos a tres miembros de la Policía por la muerte de 8 detenidos en una estación de Policía en Soacha (Cundinamarca) en hechos registrados el 4 de septiembre del año pasado.

Se trata de los uniformados Aleida del Pilar González, Jorge Eliécer Suárez Orduz y Gabriel Ruiz Moreno, quienes no aceptaron los cargos y se declararon inocentes. El ente acusador les imputó los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

En Bogotá se registró una emergencia en el barrio Quiroga tras incendio y explosión de una fábrica de velas

Momentos de angustia se vivieron en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, tras el incendio y una explosión en una bodega del sector donde funciona una fábrica de velas. Los hechos, que quedaron registrados en videos de algunos ciudadanos, ocurrieron en la calle 33 sur con carrera 24.

Para controlar la emergencia fue necesaria la intervención de cinco estaciones de bomberos, seis máquinas extintoras y cuatro carrotanques. Cuatro personas fueron rescatadas según el reporte entregado por Bomberos Bogotá.

Con alianzas buscan revivir a la ‘Ñoñomanía’ en Córdoba

Con una fotografía en su cuenta oficial de Twitter, Julio Elías, hermano del exsenador cordobés Bernardo ‘Ñoño’ Elías, muestra su acercamiento con el exalcalde de Montelíbano, Francisco Aleans. Dicha fotografía es respaldada por el siguiente mensaje “dialogando sobre el futuro con mi amigo Francisco Alean, gran líder de la región del San Jorge”.

Según fuentes del departamento de Córdoba, Julio Elías, aspiraría al Senado en las próximas elecciones al Congreso. Aún no se habría definido la colectividad política por la cual presentaría su candidatura debido a que, en el año 2020, renunció al Partido de la U.