Amanezca bien informado con La W este 19 de abril. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

El llamado del presidente al Estado para comprometerse con la austeridad y los 397 fallecimientos adicionales por COVID-19 son algunas de las noticias de este lunes 19 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

“El Estado también tiene que mostrar su compromiso con la austeridad”: Duque

En medio de la crisis socio – económica que atraviesa el país por la pandemia, el presidente de la República, Iván Duque, dijo, desde Otanche (Boyacá), que el Estado también debe mostrar compromisos con la austeridad al asegurar que “nosotros vamos a congelar todos los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios por cinco años prorrogables”.

Según Duque, no se ha hecho un esfuerzo así por el Estado en Colombia y a, juicio de él, desde el Estado también se puede ser eficientes y ágiles ante las circunstancias extraordinarias.

“Deben pagarla los más pudientes”: los cambios de Uribe a la reforma tributaria

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez compartió a través de su cuenta de Twitter un video en el que explicó algunas modificaciones que él y el Centro Democrático propondrán para la reforma tributaria.

“La democracia desaparece con la pobreza extrema y la inequidad. La garantía de universalidad gratuita para quienes no pueden pagarla no puede seguir en mora (…). El Centro Democrático propone unas modificaciones que seguramente se acumularán con las de diferentes partidos durante el trámite”, anunció.

Asimismo, el exsenador de la República fue contundente, asegurando que la reforma tributaria la deben pagar “los más pudientes” y así no afectar a la clase media.

Ministerio de Salud se reunirá con China y Sinovac para confirmar llegada de vacunas

El Ministerio de Salud anunció que este se reunirá con los voceros del laboratorio Sinovac y la República de China con el propósito de confirmar las proyecciones del arribo de nuevos lotes de vacunas al país.

Por su parte, el presidente de Acemi, el gremio de las EPS, Gustavo Morales, confirmó que, ante la falta de las vacunas en algunas IPS, las EPS han tenido que nuevamente reagendar las citas de las personas que están pendientes de la segunda dosis.

Coronavirus en Colombia: 16.871 nuevos contagios y 397 fallecimientos más

Colombia sumó este domingo 397 muertes por COVID-19, cifra cercana a los 400 fallecimientos que reportó el 23 de agosto del año pasado y que es el máximo récord del país, y ya acumula 68.328 decesos.

En la jornada también hubo 16.871 contagios nuevos que elevan a 2.652.947 el número de personas que han contraído el Coronavirus, mientras que aparecen como recuperados 2.471.498 pacientes. La cifra de casos activos siguió creciendo y ya se ubica en 104.137, que equivalen al 3,92 % del total de infecciones reportadas en Colombia.

Del total de decesos informados hoy, 344 de los cuales corresponden a días anteriores, el departamento de Antioquia tuvo 104, seguido de Atlántico (81), Bogotá (59), Valle del Cauca (27) y Magdalena (26).

Se procesaron 70.072 muestras, 47.374 del tipo PCR y otras 22.698 de antígenos, para un total de 13,84 millones de pruebas practicadas.

Coronavirus en Bogotá: ya hay presencia de las variantes británica y brasileña

Autoridades de salud detectaron recientemente a pacientes contagiados con las variantes de Coronavirus británica y brasileña, que son más contagiosas según expertos, informó este sábado el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.

"Hemos encontrado seis muestras que son de la variante (...) británica y cinco que se corresponden con la variante brasilera", dijo Gómez.

Colombia está preparada para responder ante cualquier amenaza internacional, según Mindefensa

El ministro de la Defensa, Diego Molano, junto a la cúpula militar, revisó capacidades de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana del Ejército Nacional, en las instalaciones del Grupo de Caballería Rondón, en zona fronteriza. Estas tropas y capacidades se mantienen atentas para defender al país ante cualquier posible afectación a la soberanía.

“La protección de los colombianos es un compromiso que va desde La Guajira hasta el Amazonas. Por eso disponemos de esta fuerza combinada para garantizar la tranquilidad de los colombianos y protegerlos de cualquier amenaza que interfiera con su seguridad. Trabajamos sin tregua por la seguridad de todos los colombianos contra cualquier amenaza, venga de donde venga”, dijo.

Durante el evento se demostraron las capacidades de despliegue y maniobra en armas combinadas que deben cumplir con los principios de acciones militares persuasivas en una forma eficaz.

Duque firmó decreto que prohíbe importar y exportar asbesto en Colombia

El presidente Iván Duque firmó el decreto 0402 de 2021 para reglamentar la ley Ana Cecilia Niño (1968 de 2019), que prohíbe la importación y exportación de cualquier variedad de asbesto y de los productos elaborados en el territorio nacional.

"Con el Ministro de Comercio expedimos el decreto 402, el cual desarrolló la Ley de 1968 de 2019, y en el que se establecen disposiciones relacionadas con prohibición de importación y exportación de asbesto, a fin de proteger la vida y salud de trabajadores y los colombianos en general", escribió Duque en Twitter.

Procuraduría confirmará sanción al coronel Pérez Amézquita por muerte de Dimar Torres

La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, confirmó sanción de destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez Amézquita, como determinador, provocador e instigador de la muerte del ciudadano Dimar Torres Arévalo.

En la decisión el órgano de control sostuvo que el ciudadano Dimar Torres Arévalo era una persona que, como consecuencia del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC, se había integrado a la vida civil y desarrollaba labores de agricultura en el lugar donde era natural y vivía con su familia y, por lo tanto, “ostentaba la calidad de civil y de persona protegida por los tratados y convenios internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario”.

JEP citó a audiencia a presunto socio de 'El Zarco'

La Sala de Definición de la JEP citó para el 21 y 22 de abril al exagente del Das John Jairo Díaz, quien ofreció entregar verdad sobre ocho supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados del Batallón Jaime Rooke en el departamento del Tolima.

Díaz solicitó acogerse a la JEP y fue mencionado por Luis Jhon Castro Ramírez en investigación abierta en 2014 en la Fiscalía como uno de los involucrados en la red criminal que ejecutaba civiles y los presentaba como miembros de grupos armados para entregar “resultados”.

Abogado Luis Ignacio Lyons busca negociar con la justicia

En medio de la audiencia que se adelanta contra el abogado Luis Ignacio Lyons, implicado en el denominado “cartel de la toga”, su defensa pidió pista a la Fiscalía para negociar un principio de oportunidad. En la diligencia se reconoció como víctima a la Rama Judicial.

La investigación daría cuenta de que el procesado habría recibido dos mil millones de pesos del exsenador Musa Besaile para que supuestamente se los entregara al entonces abogado Luis Gustavo Moreno, con el fin de que intercediera en un proceso penal que se seguía contra el excongresista.

Ordenan la captura del juez sentenciado por desfalco a Telecom

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de nueve años de prisión contra el juez prosmicuo del municipio de Momil (Córdoba), Gustavo Jaime Padilla Martínez por fallar de manera irregular acciones que tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones y prestacionales a extrabajadores de Telecom pese a que no cumplían los requisitos de ley.

Odebrecht: Fiscalía imputó nuevos cargos por las irregularidades en el contrato Tunjuelo – Canoas

La Fiscalía General vinculó formalmente a Carlos Alberto Acero Arango, exdirector operativo de la Red Troncal de Alcantarillado de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) por las irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del contrato Tunjuelo-Canoas.

Admiten tutela al Comité Revocatorio contra Daniel Quintero

El movimiento ciudadano Pacto por Medellín interpuso una demanda en contra del mandatario Daniel Quintero, quien aseguró por medio de su cuenta de Twitter, que el promotor de la campaña revocatoria había denunciado a sus propios compañeros por financiar la campaña con “dineros irregulares en contratos”.

El Juzgado Once Civil Municipal aceptó una tutela interpuesta por Andrés Rodríguez, quien le solicitó al alcalde retractarse y rectificar su aseveración.

Antioquia mantendrá el plan acordeón durante todo abril

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, confirmó las medidas que regirán en el departamento en lo que resta del mes de abril, con el fin de aplanar la curva de contagios de COVID-19, durante este denominado tercer pico de la pandemia.

Asesinan a un niño de nueve años en Boavita, Boyacá

El alcalde de Boavita (Boyacá), Fabio Figueroa, confirmó que un menor de nueve años fue asesinado en zona rural de su municipio el pasado 17 de abril, al parecer en medio de disputas entre familias.

"El alma dolida por los acontecimientos que pasaron en la noche de ayer, desafortunadamente le quitaron la vida a un niño de 9 años de edad. Nos duele, profundamente, estas noticias; hay que ser tolerantes, amemos a nuestros niños y nuestros vecinos", dijo el mandatario municipal.

Investigan desaparición de coronel en el departamento de Arauca

El Ejército, por medio de un comunicado, confirmó que el teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, comandante del Batallón Especial Energético y Vial Número 18, se encuentra, al parecer, desaparecido, por lo que se adelantan los operativos de búsqueda.

Según indican las autoridades, el oficial se encontraba en zona urbana del municipio de Saravena, Arauca, sin embargo, sus familiares perdieron contacto con el uniformado.

Culminaron las labores de rescate de mineros que estaban atrapados en un socavón de Caldas

Las autoridades de Caldas confirmaron la culminación de las labores de búsqueda y rescate de los trabajadores que estaban atrapados desde hacía 22 días en la mina de oro de la vereda El Bosque del municipio de Neira, en Caldas. La información oficial fue dada a conocer a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas.

Todas las 11 personas rescatadas, fueron entregados a la SIJÍN de la Policía Nacional para su respectiva identificación en el Instituto de Medicina Legal de Manizales y posterior entrega a los familiares.

Tras un derrumbe en el río Risaralda, en Caldas activaron el Sistema de Alerta Temprana

Dieron a conocer desde la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas que se activa el Sistema de Alerta Temprana Comunitaria en las zonas ribereñas del río Risaralda, que afectarían en Caldas a los municipios de Anserma y Viterbo, por el represamiento en la parte alta del afluente.

Así mismo se conoció una disminución en el caudal del río antes mencionado, por lo que inmediatamente comenzaron a realizar las inspecciones del caso y se halló un deslizamiento de tierra que tapono en su totalidad al afluente.

“A la gente no la controlará nadie”: Preocupación del ‘Tino’ por Copa América en Colombia

El jugador de Colombia Faustino Asprilla, en el programa el cual participa como panelista, expresó que no es el momento para que el país realice el certamen internacional, ya que, según él, este puede ocasionar más estragos de los ya causados por el coronavirus.

“¿Por qué insistir en una Copa América cuando el país está muy mal con esa pandemia?, ¿por qué insistir si los argentinos están desistiendo?”, preguntó el exfutbolista.

Posteriormente agregó que en Colombia no se tiene conciencia de lo que se está viviendo por parte tanto de los gobernantes como de los directivos por lo que ellos quieren continuar con la realización de la copa.