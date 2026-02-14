Amanezca bien informado con La W este 18 de mayo. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

La orden de desplegar la fuerza pública para desbloquear vías y la tensión en Yumbo por enfrentamientos y hechos vandálicos son algunas de las noticias de este martes 18 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque ordena el máximo despliegue de la fuerza pública para desbloquear vías

El presidente Iván Duque advirtió que detrás de muchos bloqueos que se han registrado en el país “hay un claro interés criminal de afectar y sabotear la economía y el desarrollo social de poblaciones”.

Ante esta situación, les dio la instrucción a todos los niveles de fuerza pública para que desplieguen su máxima capacidad operacional, dentro de la proporcionalidad y del estricto cumplimiento de los derechos humanos, y permitan recuperar la movilidad

“Cualquier desafuero, cualquier violación a la Constitución y la ley por supuesto que se censura categóricamente. Aquí no hay dictaduras ni opresión, esta es una democracia con una hoja de ruta que es nuestra Constitución y tenemos que hacerla valer y cumplir”, dijo el jefe de Estado.

También anunció que con el equipo económico y social del Gobierno lanzarán, a partir del próximo 1 de julio, un programa de generación de empleo juvenil para subsidiar el 25% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente por un año.

“Prácticamente los costos de la seguridad social para que se contraten jóvenes entre 18 y 28 años de manera formal, pueden ser empleadores, personas naturales o jurídicas, pero deben estar inscritos en el sistema PILA”, explicó.

Y agregó que este es el inicio de un plan de choque para estimular el empleo y la juventud del país, producto del diálogo con este sector.

Gobierno y Comité del Paro no instalaron mesa de negociación y habrá nueva reunión

Luego de más de seis horas de reunión, el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro no llegaron a acuerdos estructurales para levantar las protestas y convocaron un nuevo encuentro para el próximo jueves, a las 7:00 de la mañana.

Durante los diálogos, el Gobierno les pidió a los manifestantes condenar los bloqueos y el uso de la violencia, mientras que los voceros del comité reiteraron su llamado a garantizar la protesta pacífica.

El Ejecutivo también les solicitó a los entes de control acompañar estos encuentros con el fin de llegar a una negociación y aclaró que no se hará uso de la Conmoción Interior “si no es estrictamente necesario y bajo las condiciones que establece el artículo 213 de la Constitución”.

“Seguiremos avanzando hacia la posible instalación de una mesa de negociación, para lo cual nos reuniremos el 20 de mayo. La voluntad del Gobierno es la garantía del derecho de la manifestación”, dijo el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.

Igualmente, el Gobierno indicó que “entiende que los aspectos que impliquen cambio de ley o normas constitucionales no son una condición previa para el inicio de la mesa de negociación".

Por su parte, el Comité Nacional del Paro aseguró que el Gobierno no quiere negociar y anunció que se mantiene la convocatoria de nuevas movilizaciones para este miércoles 19 de mayo.

“La verdadera respuesta que hemos recibido hoy ha sido la brutal violencia policial desatada desde anoche en Yumbo, con al menos dos asesinatos, 24 heridos y 18 desaparecidos. Y mientras estábamos reunidos, el presidente Duque anunció el despliegue de la máxima capacidad de la Fuerza Pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional”, dijo la colectividad.

Organizaciones critican demora en convocar Mesa de Garantías para Protesta

Luego de que el alto comisionado Miguel Ceballos anunció que el Gobierno instalará la Mesa de Garantías para las Manifestaciones (contenida en el decreto 003 de 2021) con el fin de crear mecanismos de diálogo que logren reducir la violencia en algunas poblaciones, las organizaciones participantes señalaron que es una decisión acertada pero que llega tarde.

Indicaron lamentar que apenas se convoque después de los graves enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública durante las marchas.

"Es lamentable que esta mesa se convoque justo después de tantas cosas que han sucedido, tantas violaciones a los Derechos Humanos, decenas de personas asesinadas. Creo que el mensaje que está dando el gobierno es que la única forma que tiene para que en Colombia se exija el cumplimiento de la ley es a partir de protestas bastante grandes", señaló Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

De acuerdo con Castañeda, buscarán que en la mesa el Gobierno aclare las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y ofreció su disposición y la de las organizaciones para que por medio del diálogo civil se pueda llegar a acuerdos que reduzcan la tensión y los bloqueos.

"Podemos evitar a través del diálogo estas consecuencias y los bloqueos, para eso esta mesa puede ser en efecto una herramienta importante. Si el estado tiene voluntad podemos impulsar luego de muchos años en Colombia un diálogo civil masivo", dijo.

Gremio de finca raíz celebra inicio de diálogos entre Comité del Paro y Gobierno

La Federación Colombiana de Lonjas (Fedelonjas) celebró la iniciación de los diálogos formales entre el Gobierno Nacional y los representantes del Comité del paro nacional.

Hicieron un llamado para que se “constituyan en el escenario democrático para proponer y debatir democráticamente las distintas medidas que requiere el país para enfrentar la compleja situación de las últimas semanas alrededor del paro nacional”.

“Esto para que precisamente en esos escenarios de diálogo directo y concertación se construyan y se debatan democráticamente las distintas alternativas para la adopción de medidas que nos permitan enfrentar y salir delante de la profunda crisis económica, social y política que enfrenta nuestro país”, indicaron.

Así mismo, señalaron que "generados estos espacios de concertación y diálogo y con la plena garantía de la protesta pacífica de los colombianos, es el momento para que cesen inmediatamente todos los bloqueos que se están presentando a lo largo y ancho del país que están generando desabastecimiento en todas nuestras regiones y están afectando derechos fundamentales de todos los colombianos”.

Además, indicaron que "estos bloqueos están produciendo un tremendo impacto negativo en todas las actividades y sectores productivos de la economía colombiana que venía paulatinamente recuperándose del enorme impacto negativo originado por el COVID-19".

De igual manera, reiteraron su apoyo a la institucionalidad y respaldaron todo acto que desde el marco de la institucionalidad garantice la protección de la vida y bienes de los colombianos.

Crece la tensión en Yumbo por enfrentamientos y hechos vandálicos

Los enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos civiles que iniciaron en la madrugada de este lunes en el municipio de Yumbo, al parecer, tras una serie de ataques a CAI de la Policía, se extendieron durante todo el día.

La violenta jornada dejó una persona muerta y al menos 30 heridos, 11 de ellos de gravedad.

Las instalaciones de la alcaldía del municipio fueron vandalizadas, al igual que la vivienda del alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría, quien le pidió al gobierno nacional detener la violencia contra la comunidad.

"En Yumbo no queremos seguir llorando más jóvenes. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para que inicie un diálogo sincero con la ciudadanía para evitar el escalamiento del conflicto. Agradecemos la presencia de organismos internacionales para garantizar el carácter pacífico de la protesta. Debemos reestablecer las mesas de diálogo para garantizar el bienestar de todos", señaló el mandatario.

Al caer la noche un grupo de personas quemaron varios vehículos que se encontraban estacionados en cercanías a una planta de combustible. A través de videos en redes sociales los ciudadanos reportaron lo ocurrido.

En el lugar se registraron algunas explosiones sin que se tenga claro su origen.

Renunció el comandante de la Policía de Cali

En medio de la crisis de violencia que vive Cali y su área metropolitana durante el paro nacional, se dio a conocer en las últimas horas la renuncia del general Juan Carlos Rodríguez Acosta, comandante de la Policía en la capital del Valle del Cauca.

Aún se desconocen las razones de su dimisión y se espera un pronunciamiento de las autoridades para conocer quién asumirá el cargo.

El general Rodríguez Acosta, llegó a Cali en enero de 2021, luego de estar al frente de la dirección de Contrainteligencia de la Policía.

Coronavirus en Colombia: 509 fallecimientos más este lunes festivo

El Ministerio de Salud de Colombia reportó este lunes 509 muertes por COVID-19, que elevaron a 81.809 el número de víctimas mortales por la pandemia, mientras que el Gobierno anunció que recibió 1.046.390 vacunas, 546.390 de Pfizer y 500.000 de Sinovac, para un total de 11.907.414 dosis.

Durante la jornada también fueron informados 12.984 nuevos contagios que elevan a 3.131.410 el total de casos, de los cuales 107.971 permanecen activos y 2.931.280 aparecen como recuperados.

Del total de vacunas coronavirus recibidas por Colombia han sido administradas 7.459.332, de las cuales 2.857.547 corresponden a segundas dosis.

Este domingo llegaron 500.000 vacunas de Sinovac

Este domingo llegaron al país otras 500.000 vacunas de Sinovac, con las que se podrá avanzar en la implementación del Plan Nacional de Vacunación, que en las próximas semanas ya entrará en su tercera fase.

El lunes llegaron también 546.390 vacunas de Pfizer, que fueron compradas por Colombia a través del mecanismo Covax.

Hasta el momento, se han aplicado en el país 7’200.000 vacunas, de las cuales 2’700.000 corresponden a segundas dosis.

El ministro de Salud anunció recientemente que en la última semana de mayo comenzará la tercera fase del Plan Nacional de Vacunación, que incluye a adultos con comorbilidades, miembros de la fuerza pública y docentes, entre otros.

Sector público está cumpliendo una labor contracíclica: Minhacienda

Después de conocer los resultados de crecimiento económico para el primer trimestre del año, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que “el sector público está cumpliendo una labor contracíclica creciendo su actividad como administración pública en 3,5%”.

También destacó que el crecimiento de la economía supera las expectativas tanto del Gobierno como de las autoridades económicas y que los sectores de industria y agro, así como las actividades artísticas, evidencian una senda de crecimiento.

Asimismo, refirió que se ve una tasa de crecimiento de doble dígito en el crecimiento de la inversión y que “las exportaciones señalan un crecimiento de 13%, siendo uno de los datos más altos en la historia de nuestro país”.

Fiscalía identifica que 15 muertes ocurrieron en el marco de las manifestaciones

De acuerdo con la mesa de trabajo interinstitucional establecida entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para abordar la información relacionada con personas por ubicar y fallecidas en los últimos 18 días durante las jornadas de protestas, se tiene el siguiente balance.

El trabajo de los equipos conformados por las dos instituciones ha permitido localizar a 261 personas que habían sido reportadas como no localizadas. Es decir, las 227 de las que se informó el pasado 10 de mayo, y 34 más que han sido ubicadas desde entonces, hasta el día de hoy.

A la fecha existe 1 denuncia formal por el delito de desaparición, relacionada con las protestas, denuncia que ya cuenta con un fiscal y un equipo de investigadores. Se hace el llamado a la ciudadanía para que ponga en conocimiento de las autoridades posibles hechos como estos, con el fin de iniciar la búsqueda de manera inmediata.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo ha reportado desde el 28 de abril hasta la fecha, 42 casos de personas fallecidas, de los cuales se estableció que 15 tienen relación directa con las manifestaciones, así: Valle del Cauca (7), Cundinamarca (3), Risaralda (2), Tolima (1), Cauca (1), Bogotá (1).

Asimismo, se determinó que 16 de las muertes registradas no tienen nexo alguno con las protestas y los 11 casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos.

De los casos comprobados que tienen relación con las protestas, se han esclarecido 4, de los cuales 3 atribuibles a fuerza pública y uno a particulares. Todas las investigaciones continúan y se han fortalecido con equipos expertos de fiscales e investigadores para obtener rápidamente resultados.

La Defensoría del Pueblo sigue dispuesta a atender a los ciudadanos a través de sus 42 regionales y de todos sus canales de atención, especialmente en el marco de las protestas. Como parte de sus funciones, seguirá canalizando y dando traslado a la mesa interinstitucional de todos los reportes y quejas que le sean allegados por la ciudadanía.

Fiscalía anuncia que 160 personas fueron judicializadas por delitos en el paro

La Fiscalía anunció que ha imputado a 160 personas como presuntos responsables de delitos cometidos entre el 28 de abril y el 16 de mayo.

La contundencia de los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada por los equipos especialmente designados para judicializar los delitos y hechos vandálicos, han permitido que jueces de control de garantías hayan ordenado 49 medidas de aseguramiento.

Entre los delitos por los cuales fueron judicializadas estas personas están: homicidios, lesiones agravadas en calidad de servidor público, abuso de autoridad, obstrucción a vía pública que afecta el orden público, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial y terrorismo.

Se han presentado ataques a 141 CAI, 94 vehículos de la Policía, 55 estaciones de servicio, 199 entidades bancarias, 76 cajeros automáticos, 266 entidades públicas, 42 peajes a nivel nacional y 262 saqueos en almacenes.

Los departamentos donde han sido reportados estos actos son: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

La Fiscalía General de la Nación ha priorizado la investigación de 278 casos de personas que figuran como víctimas por abuso de autoridad y lesiones personales. En el caso de policías lesionados, la Fiscalía cuenta con 643 noticias criminales únicas que dan cuenta de 703 uniformados que reportan lesiones.

Con el fin de avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, designó desde el 28 de abril más de 35 equipos en todo el territorio nacional, con policía judicial del CTI, SIJIN y Medicina Legal para adelantar las investigaciones en contexto, fortaleciendo aquellas situaciones de mayor afectación a la población civil.

En el marco de las protestas, 261 personas han sido localizadas y se mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente en 134 casos. Además, de los 42 reportes de personas fallecidas conocidos hasta la fecha, se identificó que 15 hechos tienen relación directa con las manifestaciones.

Más de 4.000 miembros de la comunidad LGBTI han sido víctimas del conflicto

En el marco del día contra la homofobia, transfobia y bifobia la Unidad de Víctimas reveló que en total 4.088 colombianos miembros de la comunidad LGBTI han sido damnificados por el conflicto armado.

Entre los hechos victimizantes que más han sufrido se encuentra el desplazamiento forzado, las amenazas, delitos sexuales y los homicidios. Además del total de los afectados el 8% sufría algún tipo de discapacidad.

De acuerdo con la Unidad, por departamentos el territorio con mayor número de personas con identidad de género diversa víctimas en relación con hechos derivados del conflicto es Antioquia con un 25,3%, seguida por Valle del Cauca con 6,82%.

General (r) Rito Alejo del Río desmintió a quienes lo señalan de "amigo" de paramilitares

El excomandante de la Brigada 17 del Ejército en Urabá, General (r) Rito Alejo del Río compareció ante la JEP por tercera vez a responder por el caso que investiga la violencia en esa región del país y la victimización de miembros de la Unión Patriótica durante el conflicto.

Allí nuevamente negó que hubiese sostenido relaciones con grupos paramilitares contradiciendo a exmandos como Carlos Furnieles "Saiza" que han dicho que era un "miembro más" de las AUC y al excomandante de la Sijín de Urabá, capitán Gilberto Cárdenas, que da fe de haber asistido a reuniones del general con el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo y jefes de las Autodefensas luego de la "Operación Génesis" (1997).

Durante la diligencia el excomandante de la Brigada 17 manifestó que los señalamientos hacia él como colaborador de las Autodefensas provienen de personas que quieren hacerle daño y que incluso han llegado según él a "desinformar" al gobierno estadounidense, que en la década de los 90 también tenía cuestionamientos en su contra.

Al ser cuestionado sobre las autorizaciones que entregaba de un día para otro con el fin de formar grupos de convivir en Urabá (aunque sostuvo que verificaba con cuidado los antecedentes de los peticionarios), del Río pidió revisar la legalidad de la firma de las órdenes recaudadas por la JEP, que aparecen firmadas directamente por él.

El general (r) reiteró como lo ha hecho desde su primera versión libre que los excomandantes de las Autodefensas (como Salvatore Mancuso, alias ‘HH’ o el ‘Alemán’) que han declarado en su contra quieren hacerle daño, además que nunca conoció de patrullajes conjuntos entre el Ejército y los paramilitares. También desconoció cualquier relación con el asesinato de miembros de la Unión Patriótica en Urabá.

Confirman horarios para nuevo corredor humanitario en el suroccidente del país

A partir de las 6 de la mañana del próximo jueves 20 de mayo y hasta las 6 de la mañana del domingo 23, será habilitado el nuevo corredor humanitario para permitir el paso de alimentos, combustibles, productos agropecuarios e insumos médicos en Cauca.

Luego de una reunión en el Puesto de Mando Unificado, PMU, en Popayán, voceros de las organizaciones que continúan en paro señalaron que esta es una nueva medida que demuestra la voluntad de avanzar en los diálogos con el Gobierno.

Junto a la Alcaldía de Popayán, la Gobernación del Cauca y la Defensoría del Pueblo se coordinarán los detalles técnicos y los protocolos con el fin de que el corredor cumpla el objetivo.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, aseguró que el PMU instalado en esta capital es un punto de referencia nacional por los diálogos que allí se han consolidado. Entre tanto, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, reconoció la lucha organizada de los pueblos y reiteró que siempre serán respetuosos de la protesta pacífica y de aquellas organizaciones que se sientan con la institucionalidad a dialogar.