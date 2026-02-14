Amanezca bien informado con La W este 18 de enero. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

Duque insiste en el pedido de extradición de los cabecillas del ELN que están en Cuba

El presidente Iván Duque participó virtualmente en la eucaristía en memoria de los 22 cadetes fallecidos en el atentado terrorista a la Escuela de Policía General Santander, hace dos años.

Desde San Andrés, donde le hace seguimiento al plan de reconstrucción de las islas, el mandatario aseguró que seguirán buscando a los responsables de este execrable hecho y se capturarán a los autores intelectuales, por lo que no cesarán las solicitudes de extradición al Gobierno de Cuba.

Presidente Duque pide a la ONU extender mandato de Misión de Verificación para vigilar sanciones de JEP

El presidente Iván Duque reveló que le envió una comunicación al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que extienda el mandato de la Misión de Verificación en Colombia y vigile las sanciones de la justicia transicional.

Además, le pidió apoyo para verificar el respectivo cumplimento por parte de los máximos responsables en el marco del conflicto armado.

Dos viajeros llegaron a Colombia desde el exterior con prueba positiva para COVID-19

Las autoridades migratorias confirmaron que una colombiana llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado, en un vuelo procedente de los Estados Unidos, con una prueba positiva para COVID-19.

Otro colombiano también llegó a Cali desde los Estados Unidos, en un vuelo de Copa Airlines, con un resultado positivo para la prueba de coronavirus. El hombre aseguró que al momento de abordar el vuelo no tenía el resultado de la prueba, pero que lo recibió cuando aterrizó.

Los dos viajeros quedaron a disposición de las autoridades sanitarias para realizar el aislamiento respectivo.

Distrito impuso 1.460 comparendos por no cumplir con la cuarentena estricta en Bogotá

A pocas horas de finalizar la cuarentena estricta que se decretó en Bogotá durante el fin de semana, como una medida para frenar la velocidad de contagio de COVID-19, el Distrito entregó un balance de la jornada en la que se destacó la reducción de un 76% de usuarios del sistema TransMilenio.

Durante la jornada se realizaron 2.886 operativos de inspección, vigilancia y control en los barrios de la ciudad que dejó como saldo el hallazgo de cinco reuniones clandestinas. Un bar, dos billares, una licorera y una gallera fueron los escenarios en los que se estaban realizando estos encuentros, de acuerdo con la información de la Secretaría de Gobierno.

Colombia registra 17.379 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 48.631

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 1.908.413 casos de COVID-19, con 17.379 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 48.631, 375 fallecidos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 1.729.633. Se procesaron 51.743 pruebas (PCR: 41.113 y Antígenos: 10.630).

Bogotá reportó el número más alto de contagios a nivel nacional, con 5.235 nuevos casos; seguido de Antioquia, que sumó 2.404 casos, y Cundinamarca, que sumó 1.219 contagios más.

Gobierno inicia primera fase para recuperar el turismo en Providencia

El Gobierno Nacional reportó el inicio del proceso de recuperación del sector turismo en Providencia, "con el fin de avanzar en la reactivación económica del territorio".

El proyecto 'Plan 100', con el que el Estado busca lograr avances significativos en la recuperación de diversos sectores de la isla, entre ellos el turismo, arrancó los trabajos para reactivar una parte de la economía de la región.

SIC investigará si WhatsApp cumple con el estándar nacional de protección de datos

La Superintendencia de Industria y Comercio adelantará una investigación para establecer si WhatsApp cumple con el estándar nacional de recolección y tratamiento de datos personales.

Además, quiere verificar si la red social está implementando el Principio de Responsabilidad Demostrada en el tratamiento de los datos de los colombianos que utilizan esta aplicación.

Niño ambientalista recibió amenazas en redes sociales

Francisco Javier Vera, el niño ambientalista colombiano, recibió amenazas tras pedirle al gobierno garantizar la conectividad en todos los territorios del país para las clases virtuales. En la noche del viernes 15 de enero, el menor recibió un comentario a un video que publicó en su cuenta de Twitter en el que lo amenazaban de muerte.

Envían a la cárcel al presunto autor material de la masacre de Llano Verde en Cali

Gabriel Alejandro Bejarano, alias ‘El Mono’, quien es señalado como presunto autor material de la masacre de cinco menores de edad, en el barrio Llano Verde de Cali, fue enviado a prisión en las últimas horas por decisión un juez penal de control de garantías de la capital del Valle del Cauca.

General (r) Palomino pedirá revisión de fallo que lo destituyó e inhabilitó

Ante la Procuraduría General de la Nación, la defensa del general en retiro Rodolfo Palomino, impulsará una petición de revisión del fallo que lo destituyó e inhabilitó por el término de 13 años para ejercer cargos públicos en medio de una investigación por una denuncia de acoso laboral y sexual.

Con tutela, Uribe busca que no lo llamen “imputado” por la justicia

El Tribunal Superior de Bogotá recibió una tutela interpuesta por la defensa del exsenador Álvaro Uribe contra la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que el 06 de noviembre de 2020 confirmó su libertad, pero “señalando que éste sí se encontraba imputado” por la justicia en el proceso por presunta manipulación de testigos.

En medio de nueva masacre fueron asesinados tres jóvenes en Popayán

Las autoridades informaron que en la noche de este domingo 17 de enero se registró una nueva masacre en Cauca, luego que tres jóvenes fueran asesinados en la ciudad de Popayán.

De acuerdo a información preliminar, las víctimas se encontraban en una cancha del barrio El Recuerdo Sur, en la Comuna Seis, cuando fueron abordadas por sujetos que les dispararon de manera indiscriminada.

Duque anuncia la captura de alias ‘Milton’, tercer cabecilla de ‘Los Pelusos’

El presidente Iván Duque anunció la captura de Manuel Antonio Díaz Ruedas, alias ‘Milton’, el tercer cabecilla de ‘Los Pelusos’.

Según el mandatario, este es uno de los golpes más importantes a esta estructura criminal.

Fue judicializado el hombre que arrolló a un policía en Bogotá

Dylan Marcel Prieto Rodríguez es señalado de arrollar con su vehículo a un policía en el barrio La Concordia, en el centro de Bogotá.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que este hombre habría desatendido una orden de alto que le hicieron unos policías de tránsito y de su huida.

Estudiante barranquillero logró obtener puntaje perfecto en las pruebas Saber 11

Alejandro Salas, estudiante barranquillero de la Institución Educativa Distrital Alexander Von Humboldt, logró obtener un puntaje de 500/500 en las Pruebas Saber 11 del Icfes.

Salas se convierte así en la primera persona en alcanzar este puntaje en la historia de este examen.

Murió una mujer en Medellín luego de caer en su vehículo de un sexto piso

Daniela Hernández, de 28 años, falleció luego de caer de un sexto piso en la clínica del Rosario de Medellín. Según las autoridades, la mujer habría confundido el freno con el acelerador. Hernández estaba aprendiendo a conducir y llegó a la carrera 42 con calle 62 para una cita médica.

Gran Colombia Gold cumplió metas de producción por quinto año consecutivo

Pese a que Gran Colombia Gold produjo un total de 19,958 onzas de oro en diciembre de 2020, para un total en el cuarto trimestre de 2020 de 57.265 onzas, que fue una cifra inferior al compararse con el mismo periodo de 2019 cuando alcanzó a producir 65.237 onzas de oro, logró estar dentro del rango de producción anual presupuestado para el año pasado, el cual estaba entre 218.000 y 226.000 onzas, teniendo una producción de 220.194 mil onzas de oro.