Amanezca bien informado con La W este 17 de marzo. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

El inicio de la vacunación contra el COVID-19 para la población entre 60 y 79 años, y la fecha para audiencia de solicitud de preclusión en el caso Uribe son algunas de las noticias de este miércoles 17 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Inicia vacunación para población entre 60 y 79 años

A través de la Resolución 327 de 2021 el Ministerio de Salud ordenó iniciar oficialmente la vacunación de la etapa 2, es decir a las personas de 60 a 79 años.

Según el ministro de Salud, Fernando Ruíz, esta decisión se toma porque ya varios entes territoriales han culminado y avanzado en la vacunación para mayores de 80 años. Por lo que tienen autorización de iniciar a partir de la fecha la inmunización de la etapa dos.

Mayores de 80 años en Colombia podrán vacunarse sin cita

Durante la mesa de diálogo que revisa cómo avanza el plan nacional de vacunación en Colombia, la procuradora Margarita Cabello hizo un llamado al ministerio de Salud para que mayores de 80 se puedan vacunar en cualquier momento contra el COVID-19.

Frente a esa solicitud, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió asertivamente y aseguró que esta población podrá vacunarse en cualquier época de proceso.

Quinto lote de 100.000 vacunas de Pfizer llegará este miércoles al país

El Gobierno Nacional confirmó que este miércoles 17 de marzo, de acuerdo a la programación de llegada de vacunas contra la covid-19 al país, arribaría un nuevo lote de la farmacéutica Pfizer. Se trata de 100.000 nuevas dosis que llegarán, en el marco de la negociación directa que realizó el Gobierno Nacional con esta empresa.

Según el Ministerio de Salud, este sería el quinto grupo de vacunas que llegarán a territorio colombiano para reforzar el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, que se desarrolla en diferentes regiones del país.

Invima dice que la licencia de AstraZeneca está condicionada

En un comunicado el Invima informó que ‘’la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) inició una investigación de eventos tromboembólicos’’ tras la aplicación de algunos lotes de la vacuna de AstraZeneca.

La entidad está a la expectativa de las investigaciones y aclaró que en el país la licencia de estas vacunas está condicionada, tanto en Colombia, como en el resto de países que las adquirieron.

Petro le pidió a Duque una audiencia para construir una agenda para enfrentar la pandemia

El 9 de marzo, el senador de Colombia Humana Gustavo Petro le envió una carta al presidente Iván Duque pidiéndole una audiencia con el fin de construir conjuntamente una agenda para enfrentar el impacto del COVID-19.

El senador hizo un llamado a dejar de lado las diferencias para hacer propuestas que sirvan para aliviar la situación de los colombianos.

Fundación Cardiovascular de Colombia dice que no vacunará más contra el covid-19 por temor al escarnio público

Este martes 16 de marzo, la Clínica Fundación Cardiovascular de Colombia, con sedes en Floridablanca y Piedecuesta, Santander, anunció que no seguirá con la vacunación contra el covid-19, pues sus directivos consideran que existe un matoneo por los recientes escándalos de enfermeras que no aplicaron correctamente el biológico.

Colombia registra 3.716 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 61.368

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.309.600 casos de COVID-19, con 3.716 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 61.368, con 125 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.209.224. Se procesaron 41.800 pruebas (PCR: 22.734 y Antígenos: 19.066).

Ya hay fecha para audiencia de solicitud de preclusión en caso Uribe

La audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicitará la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez quedó programada para el 6 de abril a las 8:00 de la mañana.

El fiscal Gabriel Jaimes solicitó ante un juez de la República que se precluya la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.

Fiscalía asegura que sí entregó pruebas a Iván Cepeda en caso Uribe

El senador Iván Cepeda decidió entutelar a la Fiscalía para que le entregue el material que utilizó el ente investigador para precluir el caso del expresidente Álvaro Uribe.

Dentro de la petición está la de conocer más de 20 testigos que citó el fiscal Gabriel Jaimes a declarar para que se le garantice el debido proceso como víctima. Según Cepeda, ha radicado siete derechos de petición desde el mes de noviembre y a la fecha no ha tenido respuestas satisfactorias por parte del fiscal Jaimes.

‘Tuso’ Sierra declaró en el caso Uribe

Juan Carlos Sierra, alias El Tuso Sierra, entregó su testimonio el pasado 18 de febrero dentro de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Desde Miami, en Estados Unidos, el ‘Tuso’ se refirió a las versiones según las cuales a él le ofrecieron hablar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ex paramilitar reiteró que fue extraditado a Estados Unidos en la administración del exmandatario Uribe y negó conocer o haber tenido algún contacto con el expresidente.

Carlos Felipe Mejía anuncia que será precandidato del uribismo a la Presidencia

Durante la primera sesión plenaria del Senado, el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía anunció que será precandidato a la Presidencia de la República. El congresista aseguró que es necesario avanzar en la reactivación económica, del empleo y en reducir la burocracia en el Estado.

Mejía también hizo duras críticas al proceso de paz con las Farc y señaló la necesidad de impulsar un segundo Plan Colombia, con énfasis en la sustitución de cultivos y restauración de ecosistema.

En los próximos días se radicará nueva reforma tributaria sin IVA a la canasta familiar

Ante la Asamblea del BID, el presidente Iván Duque anunció que en los próximos días se presentará una “agenda de transformación social sostenible” ante el Congreso de la República.

El mandatario ratificó su petición al Ministerio de Hacienda para que no se graven los productos básicos de la canasta familiar, ni los servicios básicos de las familias colombianas.

Radican proyecto de ley que incluye fabricación de vacunas en Colombia

Ante el Congreso de la República se radicó el proyecto de ley que ajusta y actualiza el sistema de salud colombiano. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está ponencia cuenta con todo el aval del Gobierno y un mensaje de urgencia”.

Adicionalmente, Ruiz explicó que se incluyó un capítulo especial en el que se recogen todos los aprendizajes de la pandemia, todo aquello que el país debe enfrentar y trabajar para enfrentar la próxima pandemia bajo el concepto de seguridad sanitaria.

Presentan proyecto que reglamenta cadena perpetua para violadores y asesinos de niños

Los ministros del Interior y de Justicia y congresistas de varios partidos políticos presentaron el proyecto de ley con el que se busca reglamentar la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad.

La iniciativa establece el control automático de la pena de prisión perpetua ante el superior jerárquico y la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años, para evaluar la resocialización del condenado.

Vuelve al Congreso el proyecto de ley que busca flexibilizar el porte de armas

Los congresistas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Christian Garcés radicaron un proyecto de ley con el que se busca flexibilizar el porte legal de armas en Colombia, eliminando la figura del porte especial, adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso”, señaló la senadora Cabal.

Madres de Soacha entregaron el informe "Unidas por la memoria y la verdad"

Las madres de Soacha (Mafapo) entregaron el informe "Unidas por la memoria y la verdad" a la JEP y la Comisión de la Verdad, allí por lo menos diez familiares relataron cómo sus hijos fueron ejecutados por oficiales del Ejército para ser presentados como bajas en combate.

Una de ellas fue Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo Moreno, quien 13 años después de su desaparición aún no es encontrado y nadie ha comparecido ante la justicia por lo que sucedió con él.

Madres de Soacha respaldaron a la JEP con un plantón

Las madres de Soacha (Mafapo) adelantaron un plantón por más de dos horas por medio del cual expresaron su apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y exigieron respuestas sobre los altos responsables de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el país.

También decidieron concurrir al tribunal como antesala a la entrega de su informe sobre las victimizaciones sufridas por cuenta del asesinato de sus familiares.

Pastor Alape y 'Macaco' piden ser escuchados por la Comisión de la Verdad

En una carta conjunta, el excomandante del Bloque Magdalena Medio de la guerrilla Pastor Alape y el exmando del Bloque Central Bolívar de los paramilitares Carlos Jiménez "Macaco" le manifestaron al presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco de Roux, su deseo de ser escuchados por ese órgano transicional. Piden que sea lo más pronto posible.

Procuraduría reanuda proceso disciplinario contra el general (r) Óscar Atehortúa

Procuraduría General de la Nación anunció que reactivará el juicio disciplinario contra el general en retiro, exdirector de la Policía, Óscar Atehortúa, por presuntos hechos de corrupción en la entidad.

Las audiencias se reanudan después de estar suspendidas por poco más de un mes, debido al cambio de procurador del proceso, lo que llevó a que los nuevos procuradores encargados tuvieran que estudiar el expediente.

CESPO tampoco tiene cupo para recibir a Bernardo 'Ñoño' Elías

El excongresista buscaba su traslado de la cárcel La Picota al Cantón Norte o al Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO), tal y como lo ordenó el 28 de enero la Corte Suprema de Justicia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La semana pasada, La W contó que el INPEC ofició a ambos centros de reclusión, pero desde el Cantón Norte respondieron que no hay cupo para recibir al excongresista.

Esta semana CESPO también respondió al Inpec que tampoco hay cupo para el exsenador.

Mantienen investidura del congresista Miguel Ángel Pinto

La Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la decisión del 28 de febrero de 2020 de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 24, que negó la pérdida de investidura del entonces representante a la Cámara por el Departamento de Santander, Miguel Ángel Pinto Hernández, elegido para el período constitucional 2014-2018.

Firmó preacuerdo: patrullero Juan Camilo Lloreda aceptó responsabilidad en muerte de Javier Ordóñez

La Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y con aval de las víctimas, firmó preacuerdo con el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, presunto responsable de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.

En el preacuerdo, el patrullero acepta los cargos imputados por la Fiscalía a cambio de una rebaja en la pena, como lo advierte la ley.

Condena contra el Invima por ruptura de implantes PIP para seno se mantiene vigente

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de tutela que interpuso el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), con el fin de dejar sin efectos la condena que se le impuso para reparar los daños causados por la ruptura de unos implantes de seno PIP en una paciente de Cali (Valle).

Empresas minero - energéticas tienen nueva herramienta para ayudar al cambio climático

El sector minero – energético del país contará desde ahora con una plataforma digital de uso voluntario y gratuito, con la que las empresas de los subsectores de energía, petróleo y gas, minería de carbón, oro, níquel, cobre y agregados pétreos, podrán identificar e implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Más de 1.400 compañías colombianas exportaron por primera vez en 2020

ProColombia informó que el año pasado, 1.424 empresas colombianas comercializaron sus productos en mercados internacionales, sumando US$485,5 millones en exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos con US$103,9 millones, Irak con US$54,2 millones, y Ecuador con US$30,3 millones.

Exportaron, principalmente, del sector de metalmecánica con 590 compañías, seguido por agroalimentos con 346, sistema moda con 250, 226 de químicos y ciencias de la Vida, y del sector editorial con 12.

Más de 100 hombres del Ejército llegarían a reforzar la seguridad en Sumapaz

Luego de las denuncias hechas por el personero de Bogotá, Julián Pinilla, en el que alertaba sobre una ola de violencia y de inseguridad en la localidad de Sumapaz tras el asesinato de tres personas durante la última semana, las autoridades anunciaron importantes medidas.

Indígenas en Dabeiba, rodeados por minas antipersona

Siete comunidades indígenas en Dabeiba Antioquía denunciaron que el ELN, al parecer, sembró minas antipersonales y ha declarado medidas como toques de queda.

El alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, informó que las comunidades indígenas han estado desde hace varios días en confinamiento después de las 4:00 de la tarde debido a que grupos al margen de la ley les dicen que no pueden salir y que tienen sembrado todo el territorio en minas.

Dos jóvenes indígenas fueron asesinados en zona rural de Argelia, Cauca

En el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, sur del departamento del Cauca, campesinos reportaron este martes el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hombres en una carretera del sector conocido como La Balastrera, a unas dos horas de la cabecera municipal.

Se trata de dos indígenas identificados como Luis Uber Camayo y Uber Tumbo, con edades entre los 25 y 35 años, quienes presentaban heridas en la cabeza producidas por disparos de fusil. Además, los cadáveres habían sido atados el uno del otro con esposas.

Gobierno priorizará inversiones en el Chocó con la creación de una nueva Zona Futuro

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, anunció la creación de una nueva Zona Futuro en el Chocó con una inversión cercana a los $111.500 millones. Es objetivo del Gobierno es focalizar los recursos y las acciones, en materia social y de seguridad, en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá.

Hombre que se enfrentó a fleteros y mató a uno de ellos fue imputado

El pasado 10 de marzo, las redes sociales dieron a conocer un video en el que se observa como tres hombres reaccionaron a un intento de fleteo en Bogotá.

Los hechos se registraron a la altura de la Transversal 24 # 15-60 sur, barrio Restrepo. En medio del hecho, una de las víctimas reaccionó y le causó la muerte a uno de los señalados fleteros.

Cayó en Bogotá banda ‘Los Spartan’ dedicada al hurto a residencias en todo el país

La Policía logró la desarticulación de la banda conocida como en los ‘Los Spartan’ en los barrios la Estrada, Bosque Popular, Bellavista y Galán de Bogotá, desde donde operaban para cometer millonarios hurtos en todo el país.

Según las autoridades, esta organización, que delinquía en Bogotá, Medellín, Cali y municipios aledaños en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, identificaba y planeaba los posibles lugares donde iban a realizar los hurtos de vehículos y propiedades.