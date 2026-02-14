Amanezca bien informado con La W este 17 de febrero. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

“El Plan Nacional de Vacunación es inmodificable”: Gobierno a alcaldes y gobernadores

Los Ministerios del Interior, Salud y Defensa impartieron instrucciones a los alcaldes, gobernadores y secretarios de Salud para garantizar el éxito del Plan Nacional de Vacunación.

El jefe de la cartera política, Daniel Palacios, insistió en que este plan es inmodificable y debe ser implementado en su integridad. “No se permiten modificaciones, alteraciones o cambios a poblaciones, fases o procedimientos para llevar a cabo la vacunación masiva”, aclaró.

Se excluyó involuntariamente al Amazonas en presentación de distribución de vacunas: Duque

El presidente Iván Duque aclaró que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, omitió al departamento del Amazonas durante la socialización de la distribución de las primeras vacunas en todo el país, de manera involuntaria.

El jefe de Estado señaló que cayeron en cuenta del error y aclaró que las primeras dosis de Pfizer se enviarán a todo el territorio nacional. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, agregó que ningún territorio está excluido del plan y recordó que el Amazonas recibirá, inicialmente, 54 dosis para el personal médico.

Bogotá cedería parte de sus vacunas para el Amazonas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que Bogotá está dispuesta a ceder parte de sus vacunas asignadas al departamento del Amazonas. Esto, luego de que a esa región no le fuera asignada ninguna dosis del fármaco de este primer lote de las 50.000 vacunas que llegaron al país este martes.

El objetivo, según ha manifestado el Gobierno, es vacunar a toda la región con las vacunas de SinoVac que llegarán en los próximos días.

Ni tapetes químicos ni toma de temperatura: emiten nuevas medidas contra la covid-19 en Bogotá

El Distrito presentó una nueva resolución de medidas frente a la COVID 19 en Bogotá, que excluyen algunos protocolos que se habían establecido.

En ese sentido, la toma de temperatura en el ingreso a edificios, el registro de personas, los tapetes con químicos en las entradas y el lavado de llantas de vehículos ya no serán necesarios, según la resolución 208 del 16 de febrero del 2021, expedida por la Secretaría de Salud, al considerar que hay poca evidencia de la eficacia de dichas medidas.

Por el contrario, "se deberá enfatizar en medidas como uso correcto del tapabocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico [y] adecuada ventilación". Asimismo, se debe garantizar que el tapabocas cubra nariz y boca. El distanciamiento puede ser menor a dos metros.

Inició la distribución de los carnés que van a certificar la vacunación contra el COVID-19

El ministro de salud, Fernando Ruíz, informó que ya inició la distribución de los carnés que van a certificar la vacunación contra el COVID-19. Estos fueron entregados hace algunos días por la imprenta nacional y ya están en las IPS elegidas para la inmunización.

“Se diseñó un carné específico para el COVID-19 que recoge la información de la primera dosis y allí también se realizará la programación para la segunda dosis. Recomendamos guardar el carné para la segunda dosis y para que en un futuro se pueda certificar que ya se cuenta con esa vacunación”.

Minhacienda aprobó $525 millones para el transporte internacional de vacunas Sinovac

Mediante la Resolución 0338 del 12 de febrero de 2021, el Ministerio de Hacienda aprobó la solicitud de la Cancillería de financiar la contratación del transporte internacional de 192.000 dosis de vacunas del laboratorio Sinovac, que proceden desde China; la nacionalización y el transporte terrestre de la mercancía.

Para ello se usarán $525 millones que procederán del Fome (Fondo de Mitigación de Emergencias).

Colombia registra 4.049 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 57.949

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.202.598 casos de COVID-19, con 4.049 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 57.949, con 163 fallecidos, de los cuales 133 pertenecen a días anteriores.

Los recuperados ya son 2.095.105. Se procesaron 50.407 pruebas (PCR: 30.217 y Antígenos: 11.832). En el último reporte, Bogotá registró (1.365) casos, Valle (663), Antioquia (522), Cundinamarca (341), Santander (188) y Barranquilla (161).

Listo el decreto para el retorno de la aspersión aérea con glifosato

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tiene listo el decreto con el que regresará la aspersión aérea con glifosato en Colombia. El decreto establece todos los parámetros para que vuelva la fumigación aérea.

Dentro de las pautas, establece que, en primer lugar, será el Consejo Nacional de Estupefacientes el que emita el concepto para la ejecución del programa.

Verificadores del Acuerdo de Paz alertan por aumento de violencia en el país

En su octavo informe de seguimiento y verificación al acuerdo de paz, las organizaciones Cinep y Cerac expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en el país, sobre todo en zonas de gran importancia para la implementación de lo pactado como el Catatumbo, el pacífico y el sur de Córdoba.

De acuerdo con el informe de 382 páginas, la inseguridad es el principal obstáculo medido en factores como el aumento de las masacres, así como el asesinato de líderes sociales y excombatientes de la guerrilla, violencia que deriva en ausencia de iniciativas para llevar oportunidades a las poblaciones apartadas.

Colombia protestó ante Nicaragua por aprobar nueva ley que afectaría intereses del país

La Cancillería colombiana presentó una nota de protesta ante el Gobierno de Nicaragua, luego de que la Asamblea Nacional de ese país aprobara una ley que crea la ‘Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense’.

El Gobierno advirtió que Nicaragua está incluyendo y calificando porciones del Mar Caribe, como si fueran parte de su territorio, lo cual va en contravía del derecho internacional.

Con ley buscarán suspender embargo de bienes durante la pandemia

El representante a la Cámara de Cambio Radical César Lorduy anunció la presentación de un proyecto de ley con el que se busca congelar, durante la emergencia de la pandemia y los ocho meses posteriores, los procesos ejecutivos por el cobro de deudas de quienes no hayan podido cumplir con sus obligaciones.

El congresista aseguró que es necesario tenderle la mano a quienes han incumplido por cuenta del impacto del COVID-19 en todo el país.

Caso Uribe: Exmagistrado Barceló recusó al representante Edward Rodríguez

Ante la secretaría de la Comisión de Acusación, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló radicó una recusación en contra del representante investigador, Edward Rodríguez.

El exmagistrado Barceló argumentó que el representante ha emitido, en diferentes oportunidades, "juicios de valor y puntos de vista" ante las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelantó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta presión a testigos.

Juez ordena arresto de funcionarios del Ministerio de Educación por convalidaciones

Se trata del primer fallo proferido por el juez Efraín Zuluaga, quien ordenó medida económica y tres días de arresto a dos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional; Gustavo Fierro Maya, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional y Elsy Patricia Peñaloza Leal, directora de Calidad para la Educación Superior.

La decisión se toma por el desacato de un fallo Judicial de Tutela que beneficiaba a Juan Antonio Grajales, quien realizó su especialización de ortopedia y traumatología en una universidad en Brasil. En este fallo, el juez ordenaba al Ministerio de Educación en un término de 48 horas resolver el recurso de apelación interpuesto por Grajales. Sin embargo, según el documento, la cartera de Educación no respondió dicho recurso.

Autoridades dan duro golpe contra el microtráfico en todo el país

La Policía Nacional presento hoy de manera simultánea en todo el país el ‘Plan 100 contra el microtráfico’, que busca impactar de manera contundente el tráfico de estupefacientes, en parques y entornos escolares.

Según el ministro de la defensa, Diego Molano, se implementó un Grupo de Operaciones Especiales con 671 investigadores y 126 fiscales destacados que adelantaran los procesos judiciales.

Consejo de Estado mantuvo sanción a hospital San Ignacio por obligaciones frente al aborto

El Consejo de Estado mantuvo una sanción que impuso la Secretaría de Salud de Bogotá contra el Hospital San Ignacio, por desconocer las obligaciones frente al aborto o la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Se trata del caso de una mujer y su esposo, quienes solicitaron la interrupción del embarazo después de que se enteraron que el bebe venía con serios problemas de salud “hidrocefalia y cardiopatía severa”.

Sin embargo, el hospital optó por ordenar la práctica de otros exámenes de salud y continuar con el seguimiento del embarazo, a pesar de que ella también presentaba problemas de salud. Cabe mencionar que el Hospital San Ignacio indicó que a pesar de que se confirmó el diagnóstico clínico del bebe, “no se podía determinar el nivel de riesgo de una muerte intrauterina”, por la falta de exámenes que al parecer no había autorizado la EPS.

Condenado por corrupción en la salud tendrá un año más de inmunidad penal

Un juez avaló por un año más el principio de oportunidad otorgado a Jhon Alexander Colmenares Russi, considerado como uno de los cerebros de la corrupción del sistema de salud y hoy testigo estrella de la Fiscalía.

Pará la juez, el hoy condenado ha colaborado con la justicia entregando información: “está arrojando resultados en las diferentes investigaciones que adelanta la Fiscalía y el señor Colmenares Russi está cumpliendo”. Indicó la jueza.

Levantan medida de pico y cédula en el Valle del Cauca

La reducción en el número de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en el Valle del Cauca, llevó a las autoridades del departamento a levantar el pico y cédula, para acceder a bancos, realizar compras y hacer pagos de servicios.

La medida había sido implementada a finales del año 2020, debido a la alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, que tenía en alerta roja a la red hospitalaria de la región.