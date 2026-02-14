Amanezca bien informado con La W este 15 de febrero. Foto: Getty Images / ANDREY DYACHENKO( Thot )

Fiscalía cita a declarar al ‘Tuso' Sierra en proceso de Álvaro Uribe

W Radio conoció en Primicia que el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, citó a Juan Carlos Ramírez Sierra, alias el Tuso Sierra, dentro del proceso de investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El ‘Tuso’ es llamado a diligencia de declaración juramentada en el proceso de investigación contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos.

La citación se da para el día martes 16 de febrero a las 9:00 de la mañana o jueves 18 de febrero a la misma hora. W Radio conoció que Ramírez Sierra estaría aceptando la citación del día jueves. Cabe recordar que la Fiscalía tiene hasta principios del mes de marzo para decidir si archiva el caso contra Uribe o presenta escrito de acusación.

Colombia registró este domingo 4.923 nuevos contagios de coronavirus

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.195.039 casos de COVID-19, con 4.923 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 57.605 con 180 muertes en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 2.083.551. Se procesaron 34.258 pruebas (PCR: 26.664 y Antígenos: 7.594).

Duque confirma recaptura de alias ‘El Zarco’, investigado por reclutar a falsos positivos

Este sábado, el presidente Iván Duque confirmó la recaptura de Luis Jhon Castro, conocido como 'El Zarco’, quien había sido dejado en libertad por orden de la Audiencia Nacional Española.

Su liberación generó polémica ya que desde España se responsabilizó a Colombia por el fallido trámite de extradición. Sin embargo, tanto el Ministerio de Justicia como la Cancillería colombiana señalaron a la Interpol de incumplir con el traslado del extraditable.

El Ministerio de Relaciones Exteriores le aseguró a W Radio que “en este caso ha adelantado todas las gestiones en el marco de sus competencias, transmitiendo oportunamente las comunicaciones cursadas, tanto por las autoridades españolas como las colombianas”.

JEP podría restringir la recuperación de cuerpos en Dabeiba por violencia en la zona

De acuerdo con el monitoreo de violencia del tribunal, está en marcha un plan de expansión de la guerrilla del ELN el cual está generando confrontaciones con otros grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo en zonas donde la JEP adelanta exhumaciones para recuperar cuerpos de desaparecidos, por ejemplo, Dabeiba, Antioquia.

El tribunal señaló que esa situación podría afectar seriamente la labor de la Jurisdicción si las condiciones de seguridad empeoran. "De persistir la tendencia de recrudecimiento de violencia en la zona (tal como se advierte en este reporte), la continuación de este tipo de acciones judiciales que son determinantes para el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas podría verse restringido por problemas de seguridad" advierte la JEP.

Partido Comunes pide a la JEP no juzgarlos como criminales

En un comunicado público los senadores Israel Zúñiga y Victoria Sandino, miembros del partido Comunes (Farc) hicieron un llamado a la II Misión de la ONU, a los países garantes del Acuerdo Final Cuba y Noruega, y a los políticos internacionales José Mújica y Felipe González, para que intervengan ante el Gobierno del presidente Iván Duque con el fin de que se cumpla al pie de la letra lo estipulado y establecido en los acuerdos de paz firmados en el 2016.

Los senadores advierten que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el conjunto de compromisos acordados en los acuerdos, han tenido “sucesivas alteraciones” y dicen que no pueden ser juzgados como criminales, sino como rebeldes.

Papa Francisco agradeció a Colombia su "valiente política migratoria con los venezolanos"

Este domingo 14 de febrero, el papa Francisco agradeció la "valentía" de las autoridades de Colombia por la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos a pesar de los problemas internos del país.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, Francisco opinó que esta iniciativa puede favorecer "la acogida, protección e integración" de los migrantes.

En este sentido, el papa valoró la "valentía" de las autoridades del país: "Esto no lo hace un país riquísimo y muy desarrollado, sino uno con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz tras casi setenta años de guerrilla. Pero con este problema ha tenido la valentía de mirar a esos inmigrantes y hacer ese estatuto", apreció.

Más de 20 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del 2021, según Indepaz

Según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 22 líderes sociales han sido asesinados en lo que va corrido del 2021.

De acuerdo con sus cifras, Antioquia concentra el mayor número de defensores de derechos humanos ultimados con 6 casos, seguido por Valle del Cauca con 3 y el departamento del Cauca con 2. Además, sobre el tipo de liderazgo que ejercían las víctimas principalmente 9 eran cívicos, 6 comunales y 2 eran líderes sindicales.

No claudicaremos en la solicitud de extradición de jefes del ELN que están en Cuba: Duque

El presidente Iván Duque insistió en su solicitud para que los jefes del ELN, que se encuentran en Cuba, sean extraditados a Colombia. El mandatario recordó que contra los responsables del atentado terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander hay activa una circular roja de la Interpol.

“Esperamos que se privilegie la relación con el Estado colombiano, antes que la relación con el ELN, que es un grupo narcoterrorista. Y es narco porque está vinculado al negocio del narcotráfico”, señaló.

Mindefensa reitera que en abril regresará aspersión aérea con glifosato

Luego de que se conociera una tutela que busca ponerle freno al regreso de la aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, el Gobierno nacional reiteró sus intenciones de iniciar este mecanismo en el mes de abril.

El ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que ya se tienen todos los equipos preparados para cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional y de esta manera dar inicio en abril con la aspersión aérea.

Murió por coronavirus Luis Fernando Arias, líder de la ONIC

El consejero mayor (representante legal) de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, falleció este sábado por Coronavirus después de permanecer varias semanas hospitalizado.

"Informo con profundo dolor el fallecimiento de mi gran amigo Luis Fernando Arias. Fundador de nuestro Movimiento MAIS y consejero mayor de la ONIC. El país pierde un gran líder, un incansable luchador por las causas justas", aseguró la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta.

Eduardo Pulgar renunció a su curul en el Senado

La W conoció el documento con el que el senador Eduardo Pulgar renunció a su curul en el Senado de la República, después de que la Corte Suprema ratificara su detención, en el marco de un proceso que se adelanta por el supuesto intento de soborno a un juez de Usiacurí, en el departamento del Atlántico.

En la misiva, dirigida al presidente del Congreso, Arturo Char, Pulgar manifiesta que la medida de aseguramiento en su contra le impide "continuar ejerciendo el cargo" y "atender el cumplimiento de sus deberes funcionales".

Fuentes del Congreso le confirmaron a La W que en este caso operaría la figura de la silla vacía por tratarse de posibles delitos contra la administración pública, por lo que no se llamaría a la siguiente persona en la lista que presentó La U en 2018 al Senado.

Samper acusa al Gobierno de hacer campaña sucia para afectar elecciones ecuatorianas

El expresidente Ernesto Samper emitió una declaración pública en la que acusa al gobierno colombiano y a los sectores de la "derecha radical" de promover una campaña sucia para afectar las elecciones presidenciales en Ecuador.

El exmandatario aseguró que "las supuestas informaciones sobre vínculos de Andrés Arauz con el ELN son una infamia" y que se está intentando interferir en la segunda vuelta presidencial en ese país.

Duque entrega planta que generará energía a partir de los residuos sólidos de San Andrés

El presidente Iván Duque regresó a la isla de San Andrés para entregar una planta que generará hasta el 80% de su propia energía, a partir de residuos sólidos urbanos. Además, procesará 80 toneladas de residuos sólidos diariamente, lo que beneficiará a 103.955 ciudadanos.

El jefe de Estado resaltó que este domingo empieza una nueva historia en el manejo de los residuos en el Archipiélago.

Un centenar de familias está en riesgo de desplazamiento en Ituango, Antioquia

En su cuenta de twitter, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, alertó que, además de las 20 familias que abandonaron sus predios en las últimas horas, otros 100 núcleos de las veredas El Quindío, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón, en Ituango, están en riesgo de desplazamiento por amenazas de grupos criminales.

Según Vivanco, los habitantes de esas zonas están enfrentados a dos tipos de intimidaciones. Denunció que “las disidencias están obligando a la población a desplazarse y las AGC amenazan con prender fuego a las viviendas de quienes se desplacen”.

Gobierno abre convocatoria para construir las viviendas de excombatientes de las FARC

El Ministerio de Vivienda anunció que ya está abierta la convocatoria para la contratación de los estudios y la construcción de viviendas en Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ubicados en los municipios de Icononzo, Dabeiba, Filipinas y Mutatá.

El objetivo es construir 587 viviendas para los excombatientes de las FARC que siguen comprometidos con el acuerdo de paz.

Arranca el regreso a clases presenciales en colegios públicos de Bogotá

Este lunes 15 de febrero se llevará a cabo la reapertura gradual, progresiva y segura de los colegios públicos de Bogotá que ya tengan experiencia en alternancia, es decir, aquellos que adelantaron pilotos de regreso gradual en 2020.

Según la Alcaldía de Bogotá, la meta apunta a que entre el 15 de febrero y el 12 de abril, los 400 colegios públicos de la capital regresen a las aulas luego de casi un año completo desde que ordenó suspender las clases presenciales para prevenir el contagio de COVID-19.

Buscan a menor de 15 años desaparecida desde el 9 de febrero en Bogotá

Familiares de la menor de 15 años, Nycol Dayane Carrillo Tunjano, alertaron que se encuentra desaparecida desde el pasado martes 9 de febrero, en la ciudad de Bogotá.

Según dicen los familiares, Nycol Carrillo salió a la 01:30 de la tarde de su casa ubicada en el barrio Bóchica sur, en la localidad Rafael Uribe Uribe, a comprar unos útiles escolares y desde ese momento no ha regresado a casa.

Contraloría inspeccionará avances en reconstrucción de Mocoa

Una comisión de la Contraloría General de la República visitará este lunes 15 de febrero el municipio de Mocoa, Putumayo, con el fin de revisar el avance de los proyectos de reconstrucción tras la avalancha del 31 de marzo del 2017 en la que fallecieron más de 300 personas.

La comisión estará encabezada por el Contralor Delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes Bustamante, y el Contralor Delegado para el Sector Infraestructura, Gabriel Adolfo Jurado.

Cerca de $600 millones estafó falso mayor del Ejército a 34 personas en Boyacá, dice la Fiscalía

Durante la audiencia imputación de cargos, la Fiscalía reveló que el falso mayor del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Arias y sus supuestas cómplices Yulieth Astrid Treviño (pareja sentimental) y María Aguazaco Tobo, habrían estafado $600 millones a 34 personas en Boyacá.

Rodríguez Arias, además de estafas en Tunja y Duitama, cometió estos hechos en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El falso mayor no aceptó su responsabilidad en cinco delitos que le imputó la Fiscalía, este 14 de febrero. El ente judicial lo acusó por los delitos de estafa agravada en modalidad en masa, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, emisión y transferencia ilegal de cheques y simulación de investidura o cargo.