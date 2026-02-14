Amanezca bien informado con La W este 15 de abril. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

El fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya y la suspensión de clases presenciales en tres colegios de Bogotá por casos de COVID-19 son algunas de las noticias de este jueves 15 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Murió el senador conservador Eduardo Enríquez Maya

En un hospital en la ciudad de Bogotá falleció el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, quien había sido diagnosticado con COVID-19

El congresista de 72 años estaba hospitalizado en la Clínica del Country desde el 6 de marzo en una unidad de cuidado intensivo, por cuenta de las complicaciones derivadas del virus. En su cuenta de Twitter, el Partido Conservador lamentó la muerte de uno sus más importantes dirigentes en el departamento de Nariño.

Tres colegios de Bogotá suspenden clases presenciales por casos de COVID-19

Tres colegios públicos de Bogotá que habían regresado a clases presenciales de manera progresiva suspenderán estas actividades durante 14 días debido a casos positivos de COVID-19.

Uno de los colegios es el José María Vargas Vila, de la localidad Ciudad Bolívar. Los otros dos colegios le pidieron a la Secretaría de Educación reservar su nombre.

Los casos positivos en estos tres colegios corresponden a profesores y personal administrativo. De acuerdo con el Distrito, en total se han realizado 3.286 pruebas PCR en 95 colegios de la ciudad, de estas pruebas 72 han resultado positivas.

Minsalud descartó que trombos en una persona tuvieran relación con la vacuna contra el Covid

Ruiz señaló que un grupo especial de expertos médicos y especialistas analizaron el caso ante la denuncia hecha por sus familiares. “Ya tuvimos la situación de un caso de trombos que se presentó en Colombia, se hizo todo el análisis y resultó que esta persona tenía otra enfermedad congénita que fue la causante del trombo”, explicó.

Fernando Ruiz, ministro de Salud, fue elegido copresidente del mecanismo Covax

El nombramiento fue oficializado en representación de los países que lo integran en la Junta de Accionistas del mecanismo que está bajo la orientación de la Organización Mundial de la Salud.

Según Fernando Ruiz, esto le permitirá al país "liderar los debates globales en materia de acceso a vacunas contra el covid-19, que será ejercido de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Misión de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra".

Colombia registra 16.487 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 66.819

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.585.801 casos de COVID-19, con 16.487 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 66.819, con 337 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.419.265. Se procesaron 87.478 pruebas (PCR: 54.264 y Antígenos: 33.214), del total de pruebas, el 18,8% dio positivo para COVID-19.

En las últimas horas, Colombia aplicó 85.746 dosis de vacunas contra el COVID-19. En total ya son 3.259.329 dosis aplicadas, de las cuales 974.357 corresponden a las segundas dosis. Hasta el momento, Bogotá lidera la lista con 633.346 dosis aplicadas.

Sobretasa permanente al sector financiero daría mayores costos al consumidor: Asobancaria

Luego de que ‘El algoritmo del poder’ revelará la intención de congresistas del Partido Conservador de agregar en el trámite de la reforma tributaria, que presentará el Gobierno, la permanencia de la sobretasa de renta del sector financiero, el gremio de la banca rechazó y catalogó de inconveniente la medida.

Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, expresó que "incrementaría de manera permanente los costos de operación del sector, lo cual se traduciría en mayores costos a los créditos y a los servicios que se le prestan al usuario financiero".

ANLA modificó el plan de manejo ambiental de la aspersión aérea con glifosato

Como lo ordenó la Corte Constitucional en el 2017, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a través de la Resolución 694 modificó el plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos a través de aspersión aérea con glifosato. Esta modificación incluye más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado, para que en caso de que se reanude la aspersión con glifosato se logre un mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos.

Gobierno hará nueva entrega del subsidio de Ingreso Solidario

Susana Correa, directora de Prosperidad Social, confirmó que en las próximas horas más de 650.000 hogares afectados por la pandemia podrán retirar el incentivo económico del Ingreso Solidario.

La funcionaria explicó que los hogares no bancarizados recibirán $320.000 y podrán solicitarlos hasta el 30 de abril en las oficinas de SuperGiros y en otros puntos aliados.

Habrá cambios en la Justicia Penal Militar y Policial

W Radio conoció los cambios que se realizarán a partir de ahora en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la cual pasará a tener autonomía propia, económica y financiera, lo que indica que se desligará totalmente del Ministerio de Defensa Nacional.

Estos cambios buscarán fortalecer la operatividad, autonomía e independencia de esta unidad y facilitará la administración, gestión y control de la Justicia Penal Militar y Policial. Además, se procurará implementar el Sistema Penal Acusatorio, el cual estaba pendiente de operativizar en la Justicia Militar y Policial desde el año 2010.

Ante la ONU, Colombia culpa al régimen de Maduro de desplazamiento masivo hacia Arauca

En días pasados el Gobierno de Nicolás Maduro le envió una carta a la ONU pidiéndole investigar la violencia en la frontera con Colombia.

A propósito, este miércoles la canciller Claudia Blum también le remitió una comunicación al secretario general de las Naciones Unidas, y al Consejo de Seguridad, en la que advierte que la dictadura busca desviar la atención internacional “frente a su relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas”.

CIDH estudiará demanda contra Estado colombiano por presunto falso positivo en Antioquia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda en contra de Colombia por la presunta ejecución extrajudicial de Edilson Antonio Osorio, quien en febrero de 2008 salió de su casa en búsqueda de "mejores oportunidades económicas” hacia Urrao (Antioquia) y desde ese momento tomó condición de desaparecido porque no se conoció más de su paradero.

CIDH admite caso contra Colombia por presunto falso positivo en el Casanare

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso presentado por los familiares de Bautista Leguizamón para que se investigue la muerte de ese hombre, quien desapareció en 2006 cuando se desplazó hacia su lugar de trabajo y en 2010 sus restos fueron encontrados luego de que fuera enterrado por efectivos del Ejército como no identificado muerto en combate con el ELN.

Tenemos que lograr un gabinete paritario antes de concluir este gobierno: vicepresidenta

Este miércoles, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reconoció que existe “un desequilibrio en el gabinete paritario” y aseguró que esto hay que restablecerlo.

Durante la Cumbre de liderazgo femenino y transformación digital, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana”, la alta funcionaria señaló que el propósito es tener un 50% de mujeres en el gabinete ministerial.

Suspenden audiencias preparatorias de juicio a Diego Cadena

El juez tercero de conocimiento de Bogotá suspendió las audiencias preparatorias del juicio que se adelanta contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por su supuesta participación en la compra de testigos para favorecer al exsenador Álvaro Uribe Vélez.

En ese sentido, las audiencias se retomarán el martes 15 de junio a partir de las 8 de mañana y se continuarán desarrollando hasta el 21 de julio.

Fiscalía citó a un nuevo interrogatorio al padrastro de la menor Sara Sofía Galván

La Fiscalía General citó a un nuevo interrogatorio a Nilson Díaz, padrastro de Sara Sofía Galván, para que responda qué sucedió con la pequeña de tres años que desapareció el pasado mes de enero.

La diligencia se realizará el viernes 23 de abril en las instalaciones de la cárcel La Picota de Bogotá donde Díaz permanece privado de la libertad. Díaz manifestó en los anteriores interrogatorios que dejó abandonado el cuerpo de la menor en las orillas del río Tunjuelito en el sur de Bogotá.

Con cifras históricas, la compra de vivienda aumentó en el primer trimestre de 2021

La Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) reveló que la compra de vivienda nueva en el país registro un total de 54.874 unidades residenciales, logrando su máximo histórico tan solo en el primer trimestre de este año. De esta cifra 37.004 corresponden a Viviendas de Interés Social.

Con la construcción de 38.140 viviendas comenzó el primer trimestre de 2021, el mejor registro de los últimos años, en el que también la vivienda social tuvo 24.879 de edificaciones, mientras que las viviendas No VIS, comenzaron construcción de 13.612 unidades, teniendo un crecimiento del 65% comparado al año anterior.

Acuicultores del país se sumaron a los sectores preocupados por la reforma tributaria

La reforma tributaria que deberá afrontar el país en los próximos días sigue generando tensiones en diferentes sectores de la economía nacional, de esta manera, quien se sumó recientemente a voces de rechazo contra la 'Ley de Solidaridad Sostenible' fue la Dirección Ejecutiva de la Federación Colombiana de Acuicultores, Fedeacua, quien rechazó la propuesta del Gobierno Nacional con la que se pretende gravar los productos acuícolas.

Seguido a esto la Federación, manifestó que tiene gran preocupación frente a esta medida y la posibilidad que sea adoptada, ya que estima que incrementaría los costos de producción de tilapias, truchas, cachamas y camarones.

Latam entregó resultados del primer trimestre donde transportó a 1 millón de pasajeros

En la entrega más reciente de resultados que corresponde al primer trimestre del año, Latam manifestó que frente a mayores restricciones impuestas por los distintos gobiernos en el mercado internacional, la recuperación en este segmento del negocio ha sido lenta y que en su caso esto representó una caída del 79% con respecto a los niveles pre-pandemia. Sin embargo, la aerolínea destacó que el negocio doméstico especialmente en territorio colombiano se recuperó a un nivel mejor de lo esperado.

Concejal Álvaro Argote pierde la presidencia del Polo por denuncia de acoso sexual

En las últimas horas se conoció una denuncia por acoso laboral y sexual en contra del concejal de Bogotá Álvaro Argote. Por estas acusaciones el concejal fue retirado de la presidencia del Polo Democrático.

El caso fue remitido a la Comisión Nacional de Ética donde determinarán si hay lugar a alguna sanción en contra del Cabildante.

Capturan al excomandante de Operaciones Especiales de la Policía de Bogotá

La Fiscalía capturó al mayor Andrés Alberto Salazar Barrero, quien fungió como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El uniformado es acusado del robo a un comerciante de San Andresito, en Bogotá, víctima de un secuestro en el que participaron miembros de la Policía. El hurto habría sido por más de 800 millones de pesos.

Mininterior aprueba confinamiento total para Santa Marta este fin de semana

Una vez revisado el borrador del decreto enviado por la alcaldesa Virna Johnson, el Ministerio del Interior aprobó confinamiento obligatorio para Santa Marta durante este fin de semana.

La medida adoptada de las disposiciones impuestas también para Bogotá, Medellín y Barranquilla, regirá desde las 6 de la tarde del viernes 16, hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril.

Alcalde de Yopal será investigado por la Procuraduría por denigrar de las mujeres

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra de Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, quien se refirió en términos desobligantes hacia las mujeres, manifestaciones con las cuales habría atentado contra los derechos de aquellas y que a su vez implicarían actos de discriminación contra la mujer e incluso xenofobia. En este sentido, la Procuraduría verifica si el mandatario incurrió en una falta disciplinaria.

Escándalo por fiesta con comandante de Policía y funcionarios de la Alcaldía de Vijes

En todo un escándalo se ha convertido la participación en una fiesta de autoridades de la Alcaldía y de Policía del municipio de Vijes, Valle del Cauca. Se trata de una fiesta que habrían realizado funcionarios de la administración local y a la que habría asistido hasta el comandante de Policía del lugar, teniente Jhon Jairo Perenjuez, sin la aplicación de las medidas de bioseguridad.

El video que circula en redes sociales, evidencia que el secretario de Hacienda, Danny Mejía y el secretario de Gobierno, Óscar Muñoz, también habrían participado en el evento, pese a las medidas restrictivas dictadas por la Gobernación del Valle del Cauca y que debían cumplir todos los municipios del departamento.

Invías anunció un nuevo cierre temporal nocturno en la vía del Alto de la Línea

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que, con el fin de desarrollar trabajos de reforzamiento de taludes y llevando a cabo actividades controladas que implican riesgos sobre la vía, ordenó el cierre temporal nocturno por cinco horas diarias del corredor Calarcá - Cajamarca entre los kilómetros 15+800 y 49+800.

Esto se producirá desde el próximo jueves 15 de abril y se extenderá hasta el próximo 10 de junio, entre los horarios comprendido de las 00:00 horas y las 05:00 A.M.

Invías amplió el horario de paso vehicular controlado en la vía Bogotá – Medellín

En la emergencia que se vive en la vía Bogotá – Medellín, en el km 52 conocido como el sector San Luis, que ha tenido la vía con paso controlado en cierto horario, el Instituto Nacional de Vías aseguró que sus trabajos avanzan a buen ritmo y que por ende amplió el horario de tránsito en esa zona desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p.m., anteriormente solamente estaba por seis horas el paso permitido.

Rescate de los 11 mineros atrapados en Caldas se postergó por nueva inundación

Desde la Agencia Nacional de Minería dieron a conocer que no fue posible realizar el ingreso bajo tierra a la mina de la vereda El Bosque en Neira, Caldas, para el rescate de los trabajadores atrapados desde el pasado 26 marzo, dado a que el nivel del agua en los pozos volvió a aumentar.

Las acciones de rescate de estas personas en el cúbico de 17 metros a orillas del río Cauca no se detienen y los esfuerzos de las autoridades locales, gubernamentales y los organismos de socorro se mantendrán hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.

Más de 40 veredas han reportado desabastecimiento de agua en Montería

Pese a las lluvias que se han registrado en Montería, la ciudad aún se mantiene en calamidad pública por desabastecimiento de agua en la zona rural.

De acuerdo con lo informado por las mismas autoridades municipales, 49 veredas, 9 corregimientos y un establecimiento educativo, se han atendido con cerca de 564 litros de agua potable, debido a que se han reportado afectaciones por la sequía.

Más de 3.400 víctimas dejó la emergencia humanitaria en El Charco, Nariño, según la ONU

La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) reportó que desde que estalló la emergencia humanitaria en El Charco, Nariño, el 18 de marzo por combates entre grupos criminales, van en total 2.019 desplazados y 1.440 personas víctimas de confinamiento, elevando a 3.459 el número de afectados.

Entre las víctimas se identifican niños, niñas y adultos mayores, quienes hacen parte de consejos comunitarios como el de la Unión y Lucha, Prominga Tapajeña, El Libertador y Progreso con Justicia y Paz.

Inicia extracción de maleza en puntos de captación de consumo del Lago de Tota

Desde este miércoles 14 de abril se dio inicio a la extracción de maleza acuática en el Lago de Tota, jornada que está contemplada en un cronograma de 15 días y priorizará puntos de captación de consumo humano, según Herman Amaya, el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá).