Amanezca bien informado con La W este 13 de abril.

La meta de cuatro millones de vacunados en el país y la renuncia del gerente de EPM, Alejandro Calderón, son algunas de las noticias de este martes 13 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque fija meta de llegar a cuatro millones de vacunados contra el COVID-19 al 25 de abril

El presidente Iván Duque aseguró que el Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando y que, a pesar de algunos obstáculos, el objetivo es llegar a cuatro millones de inmunizados a más tardar el 25 de abril.

El jefe de Estado también compartió un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud donde advierte que en los últimos días, a nivel mundial, se ha registrado un crecimiento exponencial del COVID-19.

Colombia registra 16.739 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 66.156

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.552.937 casos de COVID-19, con 16.739 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 66.156, con 267 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.395.733. Se procesaron 53.216 pruebas (PCR: 36.516 y Antígenos: 16.700). En las últimas horas Colombia aplicó 49.322 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total ya se han aplicado 3.090.671 dosis, de las cuales, 828.815 corresponden a las segundas dosis.

En la tarde de este lunes, llegaron a Colombia 551.070 vacunas adicionales de la farmacéutica Pfizer, con estas dosis el país ya suma 5’065.284 vacunas.

Renunció el gerente de EPM, Alejandro Calderón

A través de su cuenta en Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero confirmó que el nuevo gerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet renunció al cargo.

En la carta publicada por el mandatario antioqueño, Alejandro Calderón le dice a Daniel Quintero que luego de haber conversado con su familia tomó la decisión.

Y es que durante la última semana el funcionario se vio envuelto en diferentes polémicas y cuestionamientos a sus títulos académicos, su experiencia laboral y hasta su cercanía con Quintero. El alcalde de Medellín lamentó la decisión de Calderón y aseguró que la ciudad pierde a un gran funcionario.

Gobierno da vía libre para que regrese la aspersión aérea con glifosato

En este decreto son excluidas expresamente de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de la aspersión aérea las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

El Gobierno Nacional emitió el decreto que establece los parámetros para el retorno de la aspersión aérea con glifosato en el país, según el documento, dichos parámetros deberán ser autorizados por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), el cual realizará una constante revisión de riesgos en salud y afectaciones del medioambiente, confirma a la Policía como ejecutora del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig), y crea lineamientos para recibir quejas, entre otros puntos.

Advierten que proyecto que regula la consulta previa no fue consultado con comunidades

Durante una audiencia pública en el Congreso de la República, los congresistas Angela María Robledo, Juanita Goebertus y Luis Alberto Albán advirtieron que el proyecto con el que se busca regular la consulta previa “excluyó de su elaboración a las comunidades étnicas, que son el sujeto directamente impactado por esta iniciativa".

Los parlamentarios pidieron el retiro del proyecto impulsado por el partido Cambio Radical por considerarlo inconstitucional.

Gobierno alerta sobre falsos subsidios para madres solteras en medio de la pandemia

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, advirtió que está circulando una cadena falsa de mensajes a nombre de la entidad en la que se anuncian subsidios y ayudas de hasta $200.000 para madres solteras afectadas por la pandemia.

La supuesta convocatoria señala que las inscripciones están abiertas para las personas interesadas y que la información se podrá ampliar a través del link AGENCIATRABAJO.SITE.

Piden que JEP llame al expresidente Santos por las investigaciones sobre falsos positivos

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos por medio de una carta le pidió a la JEP que llame al expresidente Juan Manuel Santos en calidad de testigo para que entregue su verdad sobre la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, debido a que el periodo con mayor número de casos (a partir de 2006) ocurrió cuando estaba al frente del ministro de Defensa.

Asimismo, porque cuando se destapó el escándalo lideró las decisiones que investigaron el mismo y produjeron retiros forzados de altos mandos, por tanto a juicio de los convocantes tiene mucho por contar.

Exguerrillero contó detalles del asesinato de Policía en secuestro de diputados del Valle

En la conmemoración número 14 de la muerte de 11 diputados de la Asamblea del Valle que fueron asesinados en el 2007 luego de haber sido secuestrados por las Farc en 2002, se conocieron detalles de la muerte de una de las víctimas en esa incursión armada en la asamblea: el Policía Carlos Cendales.

De acuerdo con Gustavo Arbeláez conocido en la guerrilla como ‘Santiago’, dos de los guerrilleros (vestidos con prendas militares) a su ingreso a la asamblea preguntaron por un baño, por lo cual el uniformado los acompañó, luego los esperó afuera. Esa decisión preocupó a los subversivos, quienes iban a detonar un cargamento de pólvora que llevara a la evacuación del edificio y facilitara el secuestro, pero en su presencia no podían hacerlo, por tanto, decidieron atacarlo.

Fiscalía pide al Tribunal de Bogotá aumentar condena al exmagistrado Ricaurte

La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación de la sentencia a 19 años de prisión contra el exmagistrado Francisco Ricaurte.

El ente acusador pidió aumentar la pena que se le impuso por el denominado ‘Cartel de la Toga’ al considerar que no se ajusta a los delitos cometidos.

Juan González, asesor de Biden para América Latina, ratificó respaldo de EE.UU. a Colombia

El presidente Iván Duque se reunió con Juan Sebastián González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En el encuentro, que duró alrededor de dos horas, hablaron sobre los avances en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y la cooperación en materia de ciberseguridad. Otro de los temas sobre la mesa fue el de la política de Paz con Legalidad, donde se hizo una revisión de la atención a las víctimas, el proceso de reincorporación, el desarrollo rural integral y social, y la implementación de proyectos productivos.

“Juan González reiteró que Colombia es un aliado estratégico para EE.UU.”: Claudia Blum

El Gobierno anunció que seguirá profundizando la cooperación con la administración de Joe Biden en materia de paz y seguridad.

Luego de la reunión con Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la canciller Claudia Blum destacó que los temas principales fueron la lucha contra el narcotráfico, los avances de la política de Paz con Legalidad y los esfuerzos conjuntos para la reactivación económica tras la pandemia.

Durante el primer trimestre del año, la Dian recaudó más de $40 billones en impuestos

Según el más reciente informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, durante enero y marzo del presente año logró recaudar 40,93 billones de pesos en impuestos, cumpliendo así su meta en 100,6%.

En cuanto al mes de marzo solamente, según la Dian, el recaudo bruto de impuestos administrados por la Dian fue de 13,10 billones de pesos, lo que significó un 101,9% del cumplimiento de meta.

Deuda externa llegó a US$156.834 millones en enero

El Banco de la República informó que la deuda externa llegó a US$156.834 millones, 11,6% más que la registrada en el primer mes de 2020 (cuando alcanzó US$140.474 millones).

Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el monto se ubicó en 51,8%, por encima del 51,7% registrado en enero del año pasado. De ese total, el endeudamiento del sector público del sumó US$ 92.154 millones, mientras que el del sector privado llegó a US$ 64.681 millones.

Se conocen los beneficios tributarios para la Copa América del proyecto de decreto del Minhacienda

El Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de Decreto con el que establece los beneficios tributarios para la Copa América, que iniciará en junio y cuyas sedes son Argentina y Colombia.

Dispone la cartera de economía que los impuestos sobre la renta, el IVA y el Gravamen a los Movimientos Financieros no serán pagados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sus subsidiarias, su delegación, equipos, funcionarios de juego, asociaciones miembros, confederaciones invitadas, personal y empleados de estas partes, con excepción de los jugadores.

Casi 24.000 comparendos se impusieron durante la cuarentena estricta en todo el país

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, entregó un balance del comportamiento de los colombianos durante la cuarentena que se llevó a cabo este fin de semana y que culminará a las cuatro de la mañana de este martes 13 de abril.

Según el alto oficial, los ciudadanos en su gran mayoría se comportaron de acuerdo a las medidas establecidas por cada alcalde y gobierno nacional sin embargo reitero que aún son muchos los colombianos que no acatan las normas por lo que se pusieron más de 24.900 comparendos en lo largo y ancho del país.

Transmilenio entrega balance tras un día de aglomeraciones

Durante los tres días de cuarentena, Transmilenio funcionó con la programación de domingo. El sábado 10 y domingo 11 de abril se redujo el uso del sistema en un 53%, sin embargo, este lunes 12 de abril se registraron filas y aglomeraciones.

La razón, según Transmilenio y la misma Alcaldía, el incremento de usuarios se debió a que las empresas hicieron que sus empleados se movilizarán hacia sus lugares de trabajo pese a que se debía estar en confinamiento.

Hombre se habría quitado la vida en El Dorado al verse descubierto llevando droga

De acuerdo con las autoridades, un hombre se habría quitado la vida en el aeropuerto El Dorado al verse descubierto cuando intentaba traficar droga.

El hombre de 29 años fue perfilado por las autoridades cuando se disponía a tomar un vuelo y fue llevado hasta la zona de antinarcóticos donde se hizo el proceso de verificación de equipaje y escaneo de cuerpo humano.

Unidad de Búsqueda y JEP recorrieron el Estero San Antonio en Buenaventura

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, y la vicepresidenta de la JEP, Alexandra Sandoval, lideraron la denominada "balsada" al Estero San Antonio, sitio en Buenaventura sobre el que se estima la presencia de restos de personas desaparecidas durante el conflicto.

La visita fue realizada en compañía de líderes sociales y víctimas, una de ellas es Nubia Granja, el cuerpo de su esposo fue hallado en el Estero, pero actualmente acompaña a las personas que buscan a sus seres queridos debido a que tienen indicios de que allí fueron asesinados y desaparecidos.

Alcalde de Cali pide a Minsalud autorización para vacunar mayores de 60 contra COVID-19

Preocupado por el alto número de contagiados y las pocas camas UCI en los hospitales y clínicas de la capital vallecaucana, a través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, le pidió al Ministro de Salud, Fernando Ruíz, que le autorice este rango de edad para que puedan recibir la dosis.

Textualmente en su cuenta de Twitter, el mandatario escribió en la tarde de hoy: ministro @Fruizgomez @MinSaludCol Sinceramente ya no debemos esperar más a mayores de 70 años para la vacunación, deme YA la oportunidad de vacunar de 60 o 65 en adelante, no soporto estar en este incendio y tener 15 mil dosis parqueadas en un refrigerador y si llegan se vacunan.

Desplazamiento intraurbano creció un 50% en Medellín, según la Personería

La Personería de Medellín reveló que hubo un incremento del 50 por ciento de las declaraciones víctimas del desplazamiento intraurbano en la ciudad.

En lo que va del año, según el Sistema de Información de la Personería, se han recibido 220 declaraciones de desplazamiento forzado intraurbano, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2020, cuando se presentaron 146 declaraciones.

Cárcel para cuatro indígenas que habrían abusado de mujer y su hija en Arauca

Un fiscal de la Seccional Arauca, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, logró el fin de semana último la captura y judicialización de cuatro indígenas del resguardo Puyero y Palma Real, ubicado en el municipio de Tame (Arauca), por los hechos perpetrados el pasado 28 de marzo, cuando al parecer sometieron a una mujer campesina y a su hija de 6 años a múltiples delitos y vejámenes.

Se trata de Juan Méndez Becerra, alias el ‘Indio’; William Macualo Álvarez, alias ‘Macualo’; Orlando Montañez Herrera, alias ‘Morroco’; y Javier Parada Méndez, alias ‘Picure’, quienes fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada, acceso carnal violento agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; este último, teniendo en cuenta que al momento de su detención se les incautaron dos escopetas calibre 22.

Tribunal Superior de Cartagena declara culpable a la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez

Al revocar la sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena declaró responsables a la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez, y su exsecretaría de Hacienda y actual gerente de la Andi en Bolívar, Vivian Eljaiek Juan, como coautoras de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la supuesta venta irregular de predios con característica de playa, en el barrio El Laguito.

Piden al Consejo de Estado decretar nulidad de elección de actual alcaldesa de Duitama

La Procuradora Séptima Delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, pidió que se declare nulidad en la elección de la alcaldesa de Duitama, Constanza Isabel Ramírez Acevedo para el periodo 2020 – 2023.

Con esta solicitud lo que se busca por parte del Ministerio Público es se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Boyacá el 10 de noviembre de 2020 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección Ramírez Acevedo.

Denuncian que más de 600 docentes que ganaron el concurso están amenazados en Córdoba

A través de un extenso comunicado, la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), hizo pública una denuncia en la que advierte que grupos armados ilegales habrían amenazado mediante panfleto a 633 docentes que ganaron el concurso y adquirieron el derecho a nombramiento en el sur de Córdoba.

En el panfleto amenazante firmado supuestamente por disidencias de las Farc, se indica que al igual como en Ituango, donde ordenaron el desalojo inmediato de nuevos profesores, también harán en zonas como Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia.

Vía alterna de Salamina - El Piñón tendrá inversión en mejoramiento de $1.100 millones

El Instituto Nacional de Vías informó que en el marco del proceso licitatorio del proyecto para el mejoramiento de la vía alterna Salamina - El Piñón, en el departamento del Magdalena, durante el cierre de la jornada de recepción de ofertas se recibieron ocho firmas interesadas en ejecutar estas obras y 104 de empresas interesadas en realizar la interventoría.

Seguido a esto, el Invías aseguró que se realizará el mantenimiento y mejoramiento de 6 kilómetros de esta vía alterna que va desde el kilómetro 97+900 hasta el colegio de bachillerato del municipio de Salamina, contando así con un presupuesto oficial de 1.100 millones de pesos para obra e interventoría.

ACIEM calificó como ineficiente el proyecto de Regasificadora del Pacifico

La Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM se sumó a los pronunciamientos de Asoenegía y Canacol Energy acerca de lo poco beneficioso que sería para el país llevar a cabo del proyecto de la regasificadora del Pacífico, el cual está avaluado cerca a los 1.000 millones de dólares.

En este caso, ACIEM manifestó que desde sus análisis encontró que la Planta de Regasificación del Pacífico es ineficiente, costosa y riesgosa para el país.

Emergencias por fuertes lluvias en Guayabetal, Ubalá y Medina, Cundinamarca

A esta hora, la Unidad Especial de Gestión del Riesgo (Uaegrd), en articulación con los cuerpos de Bomberos y las administraciones municipales, atiende las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias en el km 58 de la vía al Llano, jurisdicción de Guayabetal, y en las poblaciones de Ubalá y Medina.

“En este momento presentamos emergencias en el km 58 por caída de piedra detrás del tablestacado y lodo sobre la calzada, razón por la cual la concesión ha hecho cierres temporales y preventivos del tráfico vehicular. Igualmente, en la cabecera municipal de Ubalá se presentan desbordamientos de quebradas e inundaciones y ya tenemos contacto con el municipio para establecer cuál es el apoyo que requieren las familias que han sido damnificadas”, explicó la directora de la Uaegrd de Cundinamarca, Gina Herrera.

Corporinoquia evalúa daño ambiental entre Boyacá y Casanare

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), desplazó un equipo de profesionales a la altura a la altura de la quebrada La Volcanera, jurisdicción de la vereda San Benito en Aguazul (Casanare) a cuatro kilómetros de la vía que de Pajarito conduce a Aguazul donde se presentó, el pasado 11 de abril, un derrame de crudo tras un accidente de un camión cisterna.

“Los profesionales a esta hora verifican el cumplimiento de los protocolos para la atención de la contingencia y se evalúa la afectación ambiental”, dice la entidad ambiental.

“Todos solidarios con los irresponsables”: agresiva respuesta de Pimentel a sus críticos

Una de las polémicas de los últimos días nació con el juego entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó, en donde el conjunto de Rionegro tuvo que jugar con solamente 7 futbolistas porque el resto de su plantilla estaba afectada por el Coronavirus. Y es que este partido, que terminó 3-0 a favor del equipo de Boyacá, fue criticado ampliamente en redes sociales, pues muchos aseguraron que era antideportivo que se jugara con tanta desigualdad.

Por esa razón y ante la ‘lluvia’ de críticas, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, le respondió agresivamente a quienes la tomaron en su contra tras el encuentro.

“Increíble, ‘tú y yo estamos locos Lucas’. Les parece el colmo, ahora todo el mundo solidarizándose con los irresponsables, con los que no se cuidaron y con los que pusieron en grave riesgo al fútbol”, escribió en su cuenta de Twitter.