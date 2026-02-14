Amanezca bien informado con La W este 12 de marzo. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

El inicio de la vacunación para mayores de 75 a 79 años de edad, y la nueva balacera en Bogotá son algunas de las noticias de este viernes 12 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Próximo lunes inicia vacunación para mayores de 75 a 79 años de edad

A partir del próximo lunes inicia la vacunación en Etapa 2, es decir es decir de 60 a 79 años de edad y al 100% de los trabajadores en salud en segunda y tercera línea de vacunación.

El ministro de salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a las EPS para que este mismo viernes inicien el agendamiento de citas en primera medida de los mayores de 75 a 79 años de edad.

Personas que hayan tenido COVID-19 recibirán una sola dosis de vacuna Pfizer

El Comité Asesor de Vacunas de Presidencia recomendó que se aplique una sola dosis de la vcuna de Pfizer/BioNTech a las personas que tengan entre 18 y 60 años y que hayan tenido coronavirus ¿Por qué? Estudios publicados en los últimos días dicen que la protección que se logra con una sola dosis es mayor que por la inmunidad que genera haber tenido la enfermedad y refuerza la inmunidad de personas que ya han tenido coronavirus. El Comité Asesor de Vacunas de Presidencia hizo la recomendación para esta vacuna específica (para quienes no han tenido coronavirus se aplicará la dosis de dos aplicaciones).

Tribunal tumba prueba PCR para viajeros internacionales

Al resolver una impugnación presentada por el Ministerio de Salud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la orden emitida a las autoridades sobre la práctica de la prueba PCR a todos los viajeros internacionales que llegaran a Colombia.

Para la alta corporación la acción judicial en la que se pedía la protección del derecho a la vida y la salud era improcedente. Según los magistrados, se debía presentar una acción popular para la defensa de los derechos invocados y no una tutela.

Colombia registra 4.579 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 60.858

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.290.539 casos de COVID-19, con 4.579 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 60.858, con 85 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.191.171. Se procesaron 50.708 pruebas (PCR: 24.007 y Antígenos: 26.701).

Embajadora se reunió con autoridades de México tras inadmisiones y maltratos a colombianos

Por instrucción de la canciller Claudia Blum, la embajadora Patricia Cárdenas se reunió con altos funcionarios de México para expresarles la preocupación del Gobierno frente a las frecuentes inadmisiones de colombianos en ese país.

En el encuentro participó Miguel Torruco, secretario de Turismo de México; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra.

La criminalidad debe ser perseguida sin atención a las nacionalidades: Migración Colombia

Migración Colombia rechazó el asesinato del patrullero de la Policía Nacional Edwin Arnoldo Caro, a manos de un extranjero, y aseguró que cualquier acto de violencia es condenable sin distingo de nacionalidades. “El delito no tiene pasaporte y la criminalidad debe ser prevenida y perseguida sin atención a nacionalidades”, señaló.

Sin embargo, anunció que seguirá trabajando con las demás autoridades para mantener el orden y la seguridad en el país, fortaleciendo las sanciones en casos puntuales.

Dos muertos y un herido en nueva balacera en Bogotá

Hacia las 5 de la tarde de este jueves se presentó una nueva balacera en Bogotá, esta vez en la calle 17 con carrera 5, en el centro de la capital del país.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó el lamentable hecho: "Tenemos otro hecho lamentable en el centro. Nuestros funcionarios de Secretaría de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana están al frente de la situación. Vamos a seguir enfrentando la delincuencia y trabajando en seguridad".

Minutos más tarde, la Policía confirmó que hay dos muertos y un herido al interior de un parqueadero público. Los fallecidos son un comerciante de esmeraldas y su escolta y el herido es el guarda de seguridad del parqueadero.

Concejales le piden a la alcaldesa Claudia López respetar a las poblaciones migrantes

Luego de los hechos violentos ocurridos este miércoles en Bogotá, la alcaldesa de Bogotá Claudia López expresó: "no es la primera vez que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban, necesitamos garantías para los colombianos".

Estas declaraciones le trajeron una lluvia de críticas a la mandataria, entre estas, las de los concejales de la ciudad que consideran que se trata de discursos xenófobos.

Fiscalía archiva investigación a favor de Luis Carlos Sarmiento en caso Odebrecht

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que se adelantaba contra el banquero y empresario Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht.

Tras resolver una compulsa de copias hecha en la condena contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, determinó que no existían pruebas para seguir investigando al banquero.

Sarmiento era indagado por los delitos de interés indebido en celebración de contratos y cohecho. Para el fiscal del caso, la única prueba que existía era la declaración del expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Bueno Junior.

Corte abre investigación por enriquecimiento ilícito al senador Armando Benedetti

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso penal contra el senador Armando Benedetti por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, al cual dispuso vincularlo mediante indagatoria, la cual aún no tiene fecha programada.

La investigación se da por supuestos ingresos e inversiones que no logró explicar durante la indagación preliminar, y está a cargo de la magistrada Cristina Lombana.

Demostraré que esto es una persecución: Benedetti sobre indagatoria en su contra

El senador Armando Benedetti reaccionó a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de llamarlo a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que demostrará su inocencia.

El congresista cuestionó a la magistrada Cristina Lombana y señaló que probará que se trata de una persecución.

Que trabajen para las víctimas en vez de pudrirse en una cárcel: JEP sobre victimarios

El magistrado Eduardo Cifuentes señaló en un foro del diario El Espectador que la justicia con enfoque restaurativo que implementará la JEP no puede calificarse como impunidad, añadiendo que es la mejor opción de reparación para las víctimas.

"En lugar de verlo (al victimario) como se dice podrir en una celda solo, lo va a ver por ocho años todos los días, todos los días trabajando para la comunidad y para las víctimas, todos los días ese perpetrador tiene que ver el rostro de las familias y las personas que afectó con su conducta. Aquí vamos a hablar de sanar el país, de reconciliar el país" indicó el magistrado.

JEP recibió críticas por meme sobre los falsos positivos

Este jueves se suscitó una dura polémica en twitter debido a un tuit publicado por la Jurisdicción Especial de Paz sobre los falsos positivos, el cual posteriormente fue borrado.

La publicación generó gran rechazo entre la mayoría de los usuarios de esa red social, quienes señalaron que un tribunal no debe expresarse de esa manera en un asunto de tan gran importancia y sensibilidad para el país.

Choque de trenes entre Polfa y Dian por nombramiento de subdirector

W Radio conoció en exclusiva que el director de la Policía Fiscal y Aduanera, general Gustavo Franco, se habría extralimitado en sus funciones, pues habría elegido al actual subdirector operativo de la Polfa, el teniente coronel Leonel Medina Pacheco, pasando por encima de los procesos internos que establecen que este cargo debe ser aprobado por la Dian, entidad que emite la resolución correspondiente para la continuidad en esta dependencia.

De acuerdo con lo consultado por La W, el subdirector operativo es escogido por la Dian de acuerdo con un proceso integral de la entidad que mide distintas competencias y posteriormente su resultado es enviado a un comité técnico que decide la llegada al cargo. Además, el general Franco, quien lo designó dentro de la Polfa, no habría tenido en cuenta que el coronel Medina ya había sido evaluado para un cargo menor, sin lograr obtener los resultados esperados en las pruebas como polígrafo y aptitudes en meses anteriores.

Fenalco rechaza modificación de arancel a importaciones de textiles

La Federación Nacional de Comerciantes rechazó el borrador de decreto que reveló La W, y que modifica el publicado en febrero de 2020 (que modificó su trámite por la pandemia).

Resaltó el gremio que modificar los aranceles a las importaciones de confecciones, aumentándoles, al 15% actual, US$1,5/kg, representaría un significativo extra costo que “tendrán que pagar los consumidores, duramente golpeados por el alto desempleo y los menores ingresos por la pandemia del COVID 19”.

Comité de la Regla Fiscal calificó de impostergable de nuevos ingresos tributarios

En su primer pronunciamiento del año, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal calificó de impostergable la necesidad de radicar prontamente una propuesta integral de reformas tanto en los componentes de gasto como de ingresos.

Indicó que esa propuesta exige mayor eficiencia del gasto público mediante la mejor focalización de subsidios, la

Sin minería es más difícil la reactivación económica: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que en la coyuntura actual por la pandemia del Covid-19, un país sin minería es inviable, debido a que contribuye con la reactivación económica y la generación de empleo.

“La minería ha estado presente todo el tiempo y hoy sigue siendo una de las actividades principales, porque cuando uno mira, el sector es fundamental para variables de estabilidad macroeconómica, de inversión extranjera directa, de exportaciones, y además aporta a los ingresos fiscales”, explicó el ministro Mesa.

David Ricardo Contreras asume la presidencia de Asobares

Luego de que Camilo Ospina Guzmán presentara su renuncia, después de estar frente a esta organización por 15 años, David Ricardo Contreras estará al frente como presidente encargado.

En entrevista con La Hora del Regreso, Contreras, quien se desempeña en la dirección juridíca nacional y en capítulo de Boyacá, asume el reto de seguir con el legado de Ospina, que en cabeza de Asobares logró importantes hitos para el sector, tanto en Bogotá, como en Colombia.

Tribunal inadmitió demanda de EPM a constructores de Hidroituango

A través de un breve comunicado, EPM informó que el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda que interpusieron contra los contratistas de Hidroituango con pretensiones de 9,9 billones de pesos.

La compañía paisa explicó que este es un trámite de forma y no de fondo por lo que están tranquilos de que el proceso siga su curso normal.

Alcalde de Medellín pide conciliación al exgerente de EPM en proceso de retractación

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio respuesta a la solicitud de rectificación que pidió el exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, por supuestamente injuria y calumnia.

La solicitud se dio luego de que el exfuncionario saliera de la compañía en medio de un escándalo mediático en el que Quintero Calle argumentó que Rendón había cometido errores que pusieron en riesgo la demanda al consorcio constructor de Hidroituango que sigue curso por 9,9 billones de pesos.

Autoridades descartan que vacunas hayan generado convulsiones en dos enfermeras en Montería y Sagahún

Desde la Secretaría de Salud de Córdoba, en cabeza de Carlos Vasco, descartaron que las vacunas contra el COVID-19, hayan sido la causa de los cuadros convulsivos que presentaron recientemente dos enfermeras en Montería y Sahagún, luego de que se les hubiese aplicado la dosis.

Según el Comité Médico de Córdoba, que supervisa el Plan de Vacunación, se habría descartado la relación con dichas dosis tras varios estudios realizados, pues a una de las profesionales de la salud se le aplicó la vacuna Sinovac y a la otra Pfizer. Sin embargo, tuvieron reacciones similares a dos vacunas distintas.

En Floridablanca, una enfermera inyectó por error a una adulta mayor sin aplicarle la dosis contra el COVID-19

En video quedó registrado cómo una adulta mayor es sometida a todo el protocolo para recibir la vacuna contra el COVID 19 en la clínica Foscal, ubicada en Floridablanca, Santander.

La familiar graba el momento cuando la enfermera le inyecta la jeringa, pero el elemento está sin el inmunológico. Posteriormente a eso, le entregan a la adulta mayor el carnet de vacunación y la citan para el 8 de abril, para recibir la segunda dosis. Es ahí cuando la familiar reclama que no le han aplicado la vacuna contra el COVID-19. "Ay debió ser un simulacro", dijo la mujer que entregó el carnet.

Luego le reclaman a la enfermera y su razón de lo sucedido fue que "se le salió el líquido de la jeringa". Posteriormente a este reclamo, la inyectan de nuevo, pero esta vez con el inmunológico.

La entidad médica indicó que esto sucedió tras un error humano.

Dos veredas ubicadas en El Salado fueron declaradas libres de minas antipersonal

El Gobierno informó que las veredas Santander y Arenas del Sur, ubicadas en el sector de El Salado, en Carmen de Bolívar, ya no están contaminadas de minas antipersonal. Estos territorios hacen parte de los municipios priorizados en el plan de acción integral contra estos artefactos.

La liberación estuvo a cargo del Programa Descontamina de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina, con el Componente Externo de Monitoreo OEA AICMA-CO.

Colegios en La Guajira no cumplirían con requisitos para funcionar bajo la alternancia

La W conoció que ningún colegio del departamento de La Guajira habría sido registrado en la plataforma de Fecode. Según Milad Fernando Estrada, vicepresidente del sindicato educativo del departamento, el estado de las instituciones educativas, especialmente en zonas rurales del departamento, es deplorable y no cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno.

El vicepresidente explicó que, “en un recorrido hecho por zona rural del municipio de Juan del Cesar, las imágenes dan cuenta del abandono, del desgobierno y de las condiciones inhumanas en las que podrían estar regresando nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes. (…) Las acciones del sindicato han sido contundentes para dar al traste con la implementación de este modelo de regreso a clase bajo la alternancia educativa”.

Disidentes de las Farc estarían disputándose territorios en la localidad de Sumapaz

La alcaldesa de Bogotá Claudia López se refirió a los recientes hechos violentos en la localidad de Sumapaz. Aseguró que se trata de disputas por tierras por parte de disidentes de las Farc.

"Tres ciudadanos fueron asesinados, aparentemente en una disputa de tierras por disidencias de las Farc. Con la brigada 13, que también cuida a Bogotá, estamos coordinamos y el sábado estaré coordinando personalmente un consejo de seguridad en Sumapaz”, dijo la mandataria.

No descartan suspender actividades en el Estadio la Independencia de Tunja

Con respecto al estado de la gramilla del Estadio la Independencia, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, hizo un recorrido junto al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para establecer las soluciones que se deben plantear para su arreglo, por lo que no descarta que las actividades en el escenario deportivo se suspendan.

“Hay que decir, sí ahorita o más adelante nos toca suspender las actividades del estadio si queremos recuperar la gramilla y dependiendo la decisión que se tome mínimo de dos meses o inclusive 8 meses”, dijo el mandatario departamental.