Amanezca bien informado con La W este 11 de junio

La polémica por el video de Nelson Alarcón y el compromiso del Estado frente al esclarecimiento de las muertes durante las protestas son algunas de las noticias de este viernes 11 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

El Estado se comprometió a esclarecer las muertes durante las protestas

Tras la última reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reiteró el compromiso del presidente Iván Duque y del Estado para que se prioricen las investigaciones sobre la muerte de 21 personas que, según la ministra, se han registrado durante el Paro Nacional.

“La Fiscalía y la Procuraduría les ha mostrado los protocolos que han definido ellos para priorizar las investigaciones. Todas las investigaciones relacionadas con los derechos humanos van a tener una prioridad”, resaltó.

Además, insistió en los esfuerzos para que la Policía Nacional tenga un entrenamiento permanente y una formación en derechos humanos.

La ministra también informó que el embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, se encargará de remitir las recomendaciones que haga la CIDH y de actualizar a la comisión sobre las reformas a la institución.

“Esperaremos el reporte de ellos, sus recomendaciones con el mayor interés, con la mayor disposición a seguir mejorando todo lo que esté a nuestro alcance para que el Estado colombiano siempre sea un Estado garante de la promoción y el respeto a los derechos humanos”, dijo.

En el encuentro también participaron Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los DD.HH.; Adriana Mejía, viceministra de Asuntos Multilaterales; y Mirza Gnecco, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esto es para derrotar al Centro Democrático: Polémica por video de Nelson Alarcón

Este jueves, un video se hizo viral en redes sociales en donde Nelson Alarcón, directivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), aparece explicándole a un grupo de personas algunos de los motivos del paro nacional.

“Mal haríamos por hablar con los jóvenes de Primera Línea porque hoy nosotros no somos los voceros, eso hay que dejarlo claro, ¿qué les hemos dicho? Que se integren al Comité Nacional del Paro y esa es una táctica”, indicó.

Las palabras del líder del paro generaron controversia en redes sociales, pues también aseguró que todo era para vencer al Centro Democrático, partido del Gobierno.

“Tenemos que robustecer el movimiento, esto es de largo aliento, es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder”, añadió.

Gobierno pide a CIDH tener en cuenta video del vocero de Fecode

El Gobierno le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerar las declaraciones del vocero de Fecode y del Comité Nacional de Paro, Nelson Alarcón, en las que reconoce que hay aspiraciones políticas detrás del paro.

La reacción vino por cuenta del consejero presidencial Emilio Archila, quien destacó dos elementos del video: el reconocimiento de que el comité no representa a un amplio sector de jóvenes que protesta y el hecho de que las elecciones de 2022 lo han estado motivando para continuar las protestas.

“Estimamos que dentro de la objetividad que le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este elemento debe ser tenido en cuenta muy cuidadosamente de cara a los testimonios que estuvieron rindiendo ayer”, dijo.

Y es que este miércoles pasado, el comité le pidió a la CIDH interceder para que el Gobierno firme el preacuerdo de garantías para la protesta y lo responsabilizó de dilatar la negociación del pliego de emergencia.

Fiscalía pide a la comunidad se acerque a denunciar desaparecidos

La Fiscalía informó que, a la fecha, solo faltan por localizar 84 personas de los 572 reportadas como desaparecidas durante el paro.

"Respecto a estas 84 solicitudes, se mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente", señaló la vicefiscal Martha Mancera.

La Fiscalía General de la Nación hizo un llamado a las personas y familiares de quienes aparecen en fotos publicadas en medios impresos, para que se contacten con la entidad a través del correo mbu@fiscalia.gov.co.

Según el sistema de información SPOA, la Fiscalía General de la Nación solo tiene registro de cuatro denuncias formales por el delito de desaparición forzada.

Colombia registró la cifra más alta de muertes diarias por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.665.137 casos de COVID-19, con 29.302 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 94.046, con 573 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 3.409.076. Se procesaron 112.556 pruebas (PCR: 53.176 y Antígenos: 59.380). De las pruebas realizadas, el 26% dio positivo para el virus.

Bogotá lidera la lista de fallecidos diarios con 141 muertos, seguido por Antioquia con 76 y Valle 57.

Por otra parte, el país recibió este jueves un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. Se trata de 539.370 dosis que llegaron gracias al acuerdo bilateral con la compañía. Con este nuevo lote, el país suma más de 18 millones de dosis recibidas. A la fecha, han llegado 18.304.784 dosis al territorio nacional.

Jóvenes de 12 a 16 años y embarazadas serán vacunados contra el COVID-19

A través del decreto 630, el Ministerio de Salud actualizó la población que recibirá de manera prioritaria la vacuna contra el COVID-19. Dentro de esta se incluye a todos los niños de 12 a 16 años, quienes serán inmunizados en la Etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación.

El Plan también incluirá a las mujeres embarazadas en todo el periodo de gestación, hasta 40 días después del parto, según la recomendación de la Sociedad Colombiana de Ginecología. Sin embargo, antes de inmunizar a esta población será necesario que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) apruebe estos cambios dentro de la autorización sanitaria.

En la Etapa 3 también se incluirán a funcionarios de entidades públicas que realicen labores de campo como dialogo social y gestores sociales que hoy están acompañando a gobernadores y alcaldes. Funcionarios que tengan alto contacto con la comunidad incluyendo a la primera dama de la Nación.

En la Etapa 3, también se incluyen a las personas de 12 a 49 años que padecen las siguientes comorbilidades:

Artritis reumatoide

Lupus Eritematoso Sistémico

Espondilitis Anquilosante

Vasculitis

El ministro de Salud, Fernando Ruiz anunció que el presidente Iván Duque recibirá la vacuna contra el COVID-19 el próximo domingo 13 de junio.

El ministro de Hacienda José Manuel Restrepo dio positivo para COVID-19

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, informó que este jueves recibió los resultados de la prueba de COVID-19 y que dio positivo.

Señaló que está con síntomas leves y que se encuentra realizando el aislamiento respectivo. “Seguiré cumpliendo con las diferentes labores desde casa”, indicó el ministro.

Senadores y representantes piden que Congreso vuelva a sesiones presenciales

Un grupo de 27 senadores y representantes a la Cámara de distintos partidos políticos le enviaron una carta al presidente del Senado, Arturo Char, y de la Cámara, Germán Blanco, haciendo un llamado a retornar gradualmente a sesiones presenciales en el Congreso de la República.

Los congresistas aseguraron que varias ciudades están en fase de reapertura y que "la función pública y las labores que un Estado social de derecho (...) deben volver a su normalidad".

El representante a la Cámara Wilmer Leal aseguró que "es muy posible que el Gobierno llame a sesiones extraordinarias, por lo que es necesario tomar una decisión inmediata".

La legislatura en el Congreso de la República terminará en 10 días, el 20 de junio, y sólo se volverá a sesionar el 20 de julio, en la última legislatura del Congreso.

Ejército responde ante irregularidades en compra de elementos para la institución

A través de un comunicado, el Ejército Nacional respondió a la publicación hecha por la Contraloría General frente a las irregularidades en la adquisición de 52 visores nocturnos para la institución.

De acuerdo con el comunicado, el proceso contractual mencionado por el ente de control corresponde al año 2017, fecha en la que indica la institución se efectuó la investigación pertinente por la Inspección General al evidenciarse inconsistencias.

Aclaran que al conocerse los hechos se dio inicio a proceso disciplinario contra los funcionarios vinculados en el proceso de contratación durante la fecha. Asimismo, confirmaron que fue puesto en conocimiento esta situación ante la Fiscalía General de la Nación en el mes de marzo de 2018.

Tras los avances de la investigación, manifiesta el Ejército que el día 4 de noviembre del 2020, tras labores de contrainteligencia y junto a la Policía, se realizaron las capturas de cuatro militares activos, cinco retirados, un intendente de la Policía retirado y dos particulares de la empresa contratista por presuntos hechos de corrupción administrativa.

Finalmente, reiteran que a hoy los militares activos que fueron capturados se encuentran retirados.

Fiscalía podrá pedir preclusión a favor de Álvaro Uribe

Las víctimas habían solicitado que no se programe fecha para llevar a cabo la audiencia de solicitud de preclusión a favor de Uribe hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resuelva la acción de tutela interpuesta por el abogado Miguel Ángel del Río contra el Tribunal Superior de Bogotá, corporación que revocó el reconocimiento de víctimas que este despacho efectuó en favor de Deyanira Gómez (expareja del testigo Juan Guillermo Monsalve).

"Visto el informe secretarial que antecede, se advierte que, una vez resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal, no emerge obstáculo alguno para adelantar la audiencia de solicitud de preclusión de la acción penal, y menos aún para programarla. Cosa distinta ocurriría si la honorable Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción constitucional, ordenara la suspensión o no programación de la audiencia. En consecuencia, se niega la petición".

Cabe recordar que la Fiscalía anunció que solicitará preclusión de la investigación que se adelantaba por supuesta manipulación de testigos.

En firme condena de repetición contra el exregistrador Carlos Ariel Sánchez

El Consejo de Estado negó una demanda mediante la cual el exregistrador Nacional del Estado Civil Carlos Ariel Sánchez pretendía no tener que restituirle a la Contraloría de Bogotá los dineros que esta entidad tuvo que pagarle a una exfuncionaria, luego de haberla desvinculado de su cargo sin pagarle la indemnización a la que tenía derecho.

El exservidor, que fue contralor distrital en la época de los hechos, había sido condenado en repetición, lo que explicaba por qué estaba obligado a restituir los gastos del pago de la condena. Por esa razón, presentó esta demanda de revisión, con la intención de que esta alta corte revocara la sentencia condenatoria en su contra.

El Consejo de Estado negó las pretensiones, pues consideró que la nulidad originada en la sentencia que invocó el actor no se configuró. Precisó que, contrario a lo dicho por el demandante, el juez de repetición sí se pronunció respecto de la caducidad de la acción de repetición, discusión que no puede ser reabierta en el recurso de revisión. Agregó que el juez tampoco aplicó la Ley 678 del 2001 de manera retroactiva y aclaró que fue la Contraloría la que solicitó hacerlo, sin que el operador jurídico accediera, pues basó el estudio de la demanda en ejercicio de la acción de repetición en el mandato del Código Civil.

A pesar de que el exregistrador y excontralor considera que en la repetición se juzgaron los mismos hechos de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (violando el principio de non bis in idem) que permitió la indemnización de la exfuncionaria separada del servicio, el Consejo de Estado desestimó que esta irregularidad hubiera tenido ocurrencia. Sobre las supuestas falencias probatorias que, según el demandante, no podían conducir a la certeza sobre la existencia de un daño antijurídico, la condena y su pago efectivo, la sala sostuvo que la revisión no es el escenario para discutir esas discrepancias.

Entre otros argumentos que explican la negativa de la alta corte a acceder a las pretensiones de la demanda, se señala que el oficio a través del cual se le informó a la exfuncionaria que fue desvinculada que tenía derecho a una indemnización no prueba, por sí solo, que esta haya sido renuente a ser resarcida.

Corte ratifica la medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria

Con ponencia de la magistrada, Blanca Barreto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien está en un proceso penal por supuestas irregularidades en una contratación para obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz cuando lideró el departamento la primera vez entre 2004 y 2007.

“Esta Sala no encuentra procedente la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, al no existir prueba sobreviviente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Aníbal Gaviria”.

La Fiscalía acusó a Gaviria por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presunta irregularidad en el contrato de infraestructura 2005-CO-20-3351 para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz tramo La Cruzada-Caucasia, sector nuevo Oriente-Escarralao celebrado el 22 diciembre de 2005 entre la Gobernación y el Consorcio Troncal de la Paz.

Gaviria delegó para ello a la Secretaría de Infraestructura. El contrato fue pactado inicialmente en $41.663.432.778, con dos adiciones de $3.995.000.000 y $16.334.778.700, más la ampliación del plazo en 22 meses. Y se pagaron tres anticipos.

Corte falla a favor de mujer con VIH que fue despedida sin justa causa

La Corte Constitucional falló una tutela en favor de una mujer de 49 años que en 2016 empezó a trabajar en una empresa como operaria de producción y en octubre de 2019 fue despedida, luego de haber sido hospitalizada por tuberculosis.

La mujer, que tenía VIH, es madre de tres hijos mayores de edad. La empresa dijo que el despido no tenía que ver con los ocho días en los que estuvo hospitalizada pues ella volvió a trabajar normalmente sin incapacidades posteriores.

También dijo que la mujer había advertido a su empleador sobre la tuberculosis, por lo que se le autorizaba a salir regularmente para las citas médicas y los exámenes de control.

"La Sala no puede avalar el argumento de la empresa según el cual, como la señora solo estuvo hospitalizada por ocho días sin restricciones laborales posteriores, no se configuraría la estabilidad laboral reforzada, pues es evidente que recibía tratamiento médico y que periódicamente debía ausentarse para sus exámenes de control, al menos por una de las enfermedades conocidas por su empleador”, dijo la Corte.

La Corte dijo que, si bien la mujer solo informó que tenía VIH en su examen de salida, ese solo hecho debió implicar que la empresa la dejara en el cargo y diera por terminado su proceso de terminación de contrato.

“Como la accionante trabajó por más de tres años de manera ininterrumpida, la sorpresiva decisión de no renovar el contrato sin justa causa permite inferir que dicha decisión se debió al conocimiento del diagnóstico de al menos una de sus enfermedades”, dijo la Corte.

Consejo Gremial expuso ante la CIDH las consecuencias económicas de los bloqueos

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las 29 asociaciones que conforman el Consejo Gremial expresaron que los cerca de 3.000 bloqueos que se han presentado en el país han atentado contra la vida, la salud y el derecho a la alimentación y a la movilización de las personas.

Manifestaron que por cuenta de ellos ya se han destruido 800.000 empleos y se cuentan pérdidas para la economía por $11 billones.

“Los bloqueos implican que la recuperación será mucho más compleja para todos los efectos de poder contribuir como queremos a ser parte de la solución desde el sector empresarial. Esperamos que la CIDH se incorpore a atender esta situación y la reconozca dentro del informe que presente al Estado colombiano”, destacó Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial.

Además, los 29 gremios acordaron la creación de un Comité de Reactivación cuyo objetivo es liderar acciones que permitan al país superar la actual coyuntura, así como iniciativas de mediano plazo de carácter estructural que contribuyan al crecimiento sostenido del país y al bienestar social.

Ganancias de las 1.000 empresas más grandes del país cayeron 34% durante el 2020

Según el más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades acerca de las 1.000 empresas más grandes del país y su situación, información adquirida de la información financiera que las mismas presentan ante el ente de control y vigilancia, se expuso que durante el 2020 los ingresos operacionales de las compañías más importantes del país cayeron en 57 billones de pesos, es decir que tuvieron una reducción de 7,6% al compararse con el mismo periodo anterior.

El informe expuso de esta manera, que las empresas que pertenecen a los sectores de minería – hidrocarburos, manufactura y construcción, durante el año pasado fueron las más impactadas en sus finanzas.

Todo esto teniendo en cuenta la llegada de la pandemia del COVID–19 a finales de marzo del 2020 y las diferentes medidas que se tuvieron que adoptar en materia restrictiva para evitar la rápida propagación del coronavirus.

También se explicó desde la SuperSociedades que, durante el año pasado, las 1.000 empresas más grandes de Colombia registraron ingresos por 697 billones de pesos, cifra inferior a la que se registró en 2019 cuando fueron 754 billones de pesos.

En cuanto al rubro de ganancias, que es de los más importantes para las compañías, el informe expuso que en 2020 se registró una caída de 34,1%, teniendo en cuenta que para 2019 las ganancias fueron de 69 billones de pesos, mientras que para el año pasado estas apenas alcanzaron los 45 billones. De esta misma forma, se destacó que las empresas que reportaron pérdidas en 2020 fueron 202, cifra mayor a la del 2019 cuando lo hicieron 172 compañías.

Uno de los puntos positivos en el informe entregado por parte de la SuperSociedades, se encontró por los lados de los activos, ya que al revisar estos aumentaron 2,5% durante el año pasado, terminando en la cifra de 1.239 billones, cifra mayor a la del 2019 cuando se ubicaron en 1.111 billones.

Por regiones, la Costa Atlántica, Bogotá con el resto de Cundinamarca y la Costa Pacífica, fueron las zonas del país más impactadas en 2020.

El precio del dólar se eleva y regresa sobre los $3.600

El dólar abrió con un precio promedio de $3.603,44, lo que representó un alza de $15,03 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.588,41.

Durante los primeros minutos del día se negociaron US$18 millones a través de 42 transacciones. El precio de apertura de la moneda registrado en la plataforma Set-Fx fue de $3.601,90.

El billete verde está al alza después de que el dato de la inflación de Estados Unidos superara las expectativas de los analistas. El índice de precios al consumidor subió 0,6% frente al mes anterior, tras un aumento de 0,8% en abril, el mayor desde 2009.

Los hidrocarburos siguen su reactivación con lanzamiento de la Ronda Colombia 2021

Este jueves, la Agencia Nacional de Hidrocarburos hizo el lanzamiento de la Ronda Colombia 2021, en la cual se pondrán a disposición de los inversionistas 32 nuevas áreas, de las cuales, 28 son ofrecidas por la ANH y 4 fueron postuladas por las compañías interesadas en participar en el proceso para continuar con la reactivación del sector de hidrocarburos que se inició en 2019.

Ante el escenario, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo “10 de las áreas que está ofreciendo la ANH tienen una gran prospectividad a gas y 18 a petróleo, por lo que la firma de nuevos contratos, que se sumarán a los 35 firmados en los últimos 2 años, contribuirán al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia. Además, se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones”.

Seguido a esto se informó que, del total de los bloques que son ofertados por la Agencia, cinco están en costa afuera y 23 en áreas continentales, ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales en el Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos; y cinco fronteras en Urabá, Sinú - San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore; es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Otra novedad que tendrá la Ronda Colombia 2021 es la oferta de ocho áreas para contratos TEA, lo que significa que se asignarán para que se evalúe su potencial hidrocarburífero e identifiquen prospectos para celebrar un eventual contrato de E&P (exploración y producción) en el futuro. Las áreas restantes se ofrecerán como contratos que están listas para la exploración y producción de hidrocarburos.

En la Ronda Colombia 2021 se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. La cartera minero – energética, agregó que esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso.

Admiten acción popular contra el DANE por haber "borrado" a población afro

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular interpuesta por el Colectivo de Abogados Justicia Racial en contra del Censo de Población y Vivienda del Dane, en la que señalan que por errores en la formulación de las preguntas u obviación de las mismas se dejó de reconocer como miembros de la comunidad afrodescendiente a 1.329.523 personas.

Lo anterior al pasar de 4.311.757 (2005) a 2.982.234 (2018) afrodescendientes reconocidos

"Lo que el Dane cometió contra el pueblo afrodescendiente en Colombia es una enorme injusticia que es un fenómeno histórico de invisibilización sistemática y absoluta en nuestra población, entonces estamos contentos de que el Tribunal Administrativo haya admitido nuestra acción popular" señaló Alí Bantú, director del colectivo judicial.

De acuerdo con Bantú, esos errores que fueron (según ellos) aceptados por el Dane, ponen en riesgo la participación de las comunidades negras y afrodescendientes en la formulación de políticas públicas, así como la asignación de recursos para su desarrollo.

"Esta información estadística es estratégica para el diseño de políticas públicas, proyectos y programas, especialmente para la asignación de recursos mediante el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías en los siguientes 10 años " indicaron.

Según el colectivo de abogados, esas denuncias pueden configurar una malversación de recursos públicos, porque al presentarse errores de ese tamaño en el censo, los más de 18.000 millones de pesos invertidos allí no terminarían siendo un gasto sustentable en información confiable.

Indígenas Misak también se retiraron de la vía Panamericana en Cauca

Desde el territorio de La María, Piendamó, sobre la vía Panamericana, las comunidades indígenas Misak confirmaron que también despejan el corredor internacional, demostrando su voluntad de avanzar en los diálogos.

“Queremos demostrar nuestra voluntad política como Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, Aiso, al Gobierno Nacional, para que escuche nuestros puntos del pacto político nacional”, dijo uno de los voceros.

El dirigente aseguró que desbloquearán durante algunos días, mientras evidencian los avances por parte de las autoridades, de lo contrario retomarán las acciones de hecho en ese sector.

Otro de los líderes expresó que los desbloqueos buscan que el Gobierno termine el discurso de que no dialoga y negocia por los cierres viales, “no tendrá excusa alguna”.

Entre los puntos exigidos por esta comunidad, se encuentran el cambio del modelo político y económico del país; el “desmantelamiento” de estructuras y prácticas paramilitares; reestructuración de la Fuerza Pública y garantías para la reclamación de los derechos

Asimismo, solicitaron la implementación del acuerdo de paz; reformas estructurales en el sistema de salud, educación, justicia, vivienda digna, infraestructura vial, sistemas electorales y rediseño institucional, “no más privatizaciones”.

Finalmente, los Misak pidieron reivindicación de la memoria histórica, reparación de la deuda histórica y la reconstrucción social, económica, política y ambiental.

En el sector de El Cairo, Cajibío, un grupo de campesinos realizó cierres intermitentes que afectaron el flujo de vehículos, que apenas empieza a restablecerse luego de más de 40 días de bloqueos. Entre tanto, usuarios de la carretera internacional denunciaron que hay sectores en los que delincuentes suplantan a las comunidades para hacer detener los vehículos y proceder a despojarlos de sus pertenencias.

La Policía Nacional niega participación en el atentado a Lucas Villa

En las últimas horas se conoció una denuncia hecha por Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, la cual indicaba que, presuntamente, el asesinato de Lucas Villa habría sido el resultado de una operación ilegal conjunta entre el grupo delincuencial organizado Cordillera y algunos agentes de la Policía Nacional.

Debido a este señalamiento, el general Fernando Murillo, encargado de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, desmintió la denuncia asegurando que no hay miembros de la Sijín involucrados en este hecho de sangre.

"Es preocupante para institución cómo un ciudadano está acusando directamente a la Policía Nacional de haber hecho parte de un hecho criminal delictivo como es la pérdida humana de Lucas y las lesiones a otros dos jóvenes, por eso mismo es que yo estoy como director de la Dijín diciéndole al país que hasta el momento en la investigación no hay ningún compromiso de funcionarios de la fuerza pública en ese hecho", indicó el general Murillo.

Además, el general Murillo aseguró que están prestos a recibir todas las denuncias que ayuden a dar con el paradero de quienes dispararon el pasado 5 de mayo en el viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira.

Al preguntársele sobre algunas inconsistencias que se habrían registrado en torno a este caso, como el no funcionamiento de las cámaras de seguridad, la falta de iluminación en el sector del tiroteo y la ausencia de uniformados en el CAI más cercano al lugar de los hechos, el director indicó que esos temas los están indagando y que serían responsabilidad de las Alcaldías de Pereira y Dosquebradas.

"Con nuestra Fiscalía General de la Nación estamos en detalle mirando cada situación que se presentó con anterioridad en el lugar de los hechos, esto tiene que ver con cámaras, luces, servicio de la Policía, y dentro de la investigación se está indagando cada uno de los elementos que se tiene que establecer realmente qué pasó. Lo de las cámaras está claro que no era un problema de ese día y llevaban varios años sin servir y ya la responsabilidad de si debían servir o no pues estamos mirando las instancias, no solo a nivel de Policía, sino que depende de temas administrativos a nivel municipal", aseguró el general Murillo.

Por último, reiteró que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la Nación y que la Policía Nacional está ayudando en todo lo necesario para que el caso no quede en la impunidad. Además, hizo hincapié en que la hipótesis que se maneja actualmente es que la banda criminal Cordillera sería la responsable de este crimen.

Ofrecen recompensa de $80 millones para esclarecer muerte de niña de nueve años en Cali

Las autoridades en Cali investigan las causas que rodean la muerte de una menor de 9 años, cuyo cuerpo fue hallado en medio de matorrales en el sector Brisas de Comuneros, oriente de la ciudad.

A través de Twitter el alcalde Jorge Iván Ospina repudió el hecho, el cual calificó como un acto cobarde y miserable. Además, ofreció una recompensa de hasta $80 millones por información que permita esclarecer lo que, al parecer, se trató de un crimen.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte de la niña, versiones preliminares señalan que presenta señales de tortura y asfixia.

El presidente Iván Duque anunció que Pacífico 1 estará listo en mayo de 2022

Durante la entrega de un tramo del proyecto Pacífico 1 en el suroeste de Antioquia, el presidente Iván Duque aseguró que la totalidad de las obras que componen este corredor vial estarán listas en mayo de 2022.

Este jueves, el jefe de Estado puso en funcionamiento 5,2 kilómetros de doble calzada de la Unidad funcional de Bolombolo, el túnel de Sinifaná, cinco puentes y un intercambio.

El porcentaje de avance del proyecto es del 69% y se han generado por lo menos 2.900 empleos a personas de la región.

Duque anunció que este año estarán listas las vías del Nus, así como las obras de Mar 1 y Mar 2, además se comprometió a que antes de que termine su gobierno, entregará la vía que comunica a Medellín con Quibdó.

Amenazan a la jueza que ordenó suspender el sistema Venom en Popayán

Los jueces del Distrito Judicial de Popayán se sumaron a las voces de rechazo por las amenazas de las que ha sido víctima la jueza Yenny Ximena Cuetia Fernández, por suspender el uso del sistema Venom del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.

Se trata de la Jueza Décima Administrativa, quien determinó frenar temporalmente la utilización de dicho elemento, “en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, frente al uso de armas no letales por parte de miembros de la Policía Nacional” en las protestas.

“(…) Las decisiones que se dictan no están revestidas de ningún tinte político o alguna clase de interés, sino que están enmarcadas en las garantías de los derechos de las personas que acuden a la Administración de Justicia como el mecanismo institucional idóneo para resolver los conflictos que se presentan en toda sociedad”, señalaron los jueces en un comunicado.

Asimismo, recordaron que, frente a inconformidades con las determinaciones, no son los actos violentos la forma de controvertir, sino que se debe acudir a los medios ordinarios consagrados por la ley. “No se puede abrir paso para que la resolución de los conflictos sea a través de las vías de hecho sino de las de derecho”.

Los jueces pidieron a las autoridades y a personas particulares que se respeten sus decisiones en el marco de su autonomía e independencia judicial. Asimismo, solicitaron que se brinde protección a la jueza Cuetia Fernández y su familia, y que se investigue el origen de las amenazas.

Desarticulan banda ‘Los Call Center’, dedicados a estafar por vía telefónica

La Policía y la Fiscalía confirmaron que se logró la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada los ‘Call Center’, dedicados a estafar a las personas a través de llamadas telefónicas.

Esta organización se dedicaba a la venta ficticia de productos bancarios por medio de llamadas telefónicas, siendo su modus operandi suplantar a funcionarios de entidades del sector financiero, con el fin de hacer que las personas adquirieran portafolios de servicios que nunca habían solicitado, y así ofrecer supuestas exoneraciones de cuotas de manejo en lo que se refiere a tarjetas de crédito, y de esta manera fraudulenta, adueñarse de la información personal de sus víctimas para posteriormente estafarlas.

Esta Banda tenía además un fuerte nexo con empleados de varias entidades bancarias, quienes les vendían las bases de datos con información confidencial de clientes, donde incluían números de contacto, tipo de producto financiero que tenían y cupo de dinero que soportaban, e inclusive las fechas de vencimiento de las tarjetas y los códigos de seguridad, para así hacer creer a las personas cuando las llamaban, que realmente eran funcionarios del banco que contaban con toda su información personal.

Durante dos años se pudo comprobar que fueron afectadas 16 entidades bancarias nacionales y cuatro internacionales, con un fraude por más de 5 mil millones de pesos; de igual manera se identificaron más de 6.900 denuncias por este tipo de estafa, miles de compras no consentidas y más de 3.500 víctimas reconocidas.

Sin James ni Falcao: Los 28 elegidos por Reinaldo Rueda para la Copa América

La Selección Colombia, a través de sus redes sociales, confirmó la lista de los 28 jugadores que representarán a la Tricolor en la Copa América 021 que se realizará en Brasil.

En la lista de convocados por Reinaldo Rueda resaltan las bajas de James Rodríguez y Radamel Falcao García, quienes tampoco fueron concentrados para la jornada de Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Argentina.

Asimismo, resaltan los nombres de jugadores como Yimmy Chará y Juan Ferney Otero, las caras nuevas en la convocatoria.

Jugadores de la Selección Colombia se vacunaron contra el COVID-19 en Barranquilla

Antes de partir a Brasil a afrontar el compromiso de la Copa América, los jugadores de la Selección Colombia recibieron en Barranquilla la vacuna contra el COVID 19.

El alcalde Jaime Pumarejo Heins acompañó a los jugadores a recibir el biológico en el hotel de concentración, momentos que aprovechó para conversar con jugadores y cuerpo técnico acerca de la importancia de que la sociedad en pleno atienda el llamado a vacunarse.

“Con la Conmebol y la Federación se gestionaron las vacunas y a través de la Secretaría Distrital de Salud se les están aplicando, pero más allá de eso les vinimos a pedir que mandaran el mensaje de la vacunación a sus seres queridos y a través de sus redes, destacando la importancia de vacunarse, que no solo salva la vida de ellos, sino la vida de las personas en su entorno y nos ayuda a reabrir la economía y generar empleo”, explicó el alcalde.

Funcionarios del Distrito les explicaron a los miembros de la delegación tricolor los beneficios de la vacuna y la importancia de avanzar con el Plan General de Vacunación en el país.

“Ellos llevan el aliento de todo un país para la Copa América. Esperamos que esto nos una, nos haga sanar y conversar y escucharlos para construir un mejor país”, agregó Pumarejo.