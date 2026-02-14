Amanezca bien informado con La W este 10 de junio. Foto: Getty Images / ANTHONY PRUITT( Thot )

La respuesta del Gobierno a Human Rights Watch y el récord de muertes diarias por COVID-19 son algunas de las noticias de este jueves 10 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

El presidente Duque debe garantizar el debido proceso: Gobierno a HRW

Durante una reunión con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta y otros funcionarios del Gobierno, el director de Human Rights Watch José Miguel Vivanco reveló su informe sobre abusos por parte de algunos uniformados durante las protestas.

En el documento denunció 20 asesinatos, golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias, por lo que se mostró confiado en que el informe sirva para frenar estos hechos, hacer justicia y ayudar a impulsar una reforma seria de la Policía Nacional.

A propósito, la consejera presidencial para los Derechos Humanos Nancy Patricia Gutiérrez dijo que hay que esperar los resultados de las investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, para judicializar a quienes hayan cometido delitos en el marco de las manifestaciones.

Además, dijo que se deben respetar las competencias de las autoridades penales y disciplinarias, y el derecho a ser juzgado de manera imparcial.

“El presidente de la República tiene que respetar a las instituciones de investigación, además tiene que garantizar el debido proceso para quienes puedan estar señalados de vulneración de derechos humanos. El propio doctor Vivanco reconoció que en Colombia no hay sistematicidad en cuanto a vulneración de derechos humanos”, aseguró.

También destacó que las reformas a la Policía Nacional, anunciadas por el presidente Duque, buscan avanzar en el fortalecimiento de la política nacional de derechos humanos y elevar los estándares en la prestación del servicio al ciudadano.

Finalmente, el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, señaló que Vivanco “debe estar a la altura y no hacer propaganda”, poniendo en duda el respeto del Gobierno a la dignidad humana.

Comité de Paro reveló peticiones que hizo a la CIDH tras reunión de este miércoles

El Comité Nacional del Paro confirmó que este miércoles pudo reunirse y ser escuchado por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola. En su pronunciamiento los convocantes del paro nacional expusieron las diferentes peticiones que hicieron a la CIDH.

De esta manera, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que hace parte del Comité, informó que le solicitó en primer lugar, que la Comisión solicite al Gobierno colombiano que realice la adopción del preacuerdo de garantías para lo protesta pacífica al cual se llegó entre las partes el pasado 24 de mayo.

En segundo lugar, el Comité pidió a la CIDH que intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que según los sindicatos y organizaciones sociales ha estado presente en el territorio nacional desde el pasado 28 de abril, fecha en que inició el paro nacional.

En tercer lugar, se pidió que el Gobierno Nacional cumpla con las sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social en Colombia, en particular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia cuyo ponente es el magistrado Armando Tolosa.

Dentro de las peticiones, el Comité pidió a la CIDH que en Colombia se cree una comisión de investigadores independientes, para que investiguen los hechos de violencia contra quienes protestan pacíficamente en el marco del paro nacional.

El Comité Nacional de Paro informó que así mismo solicitó que se reglamente los puntos del Acuerdo de Paz que tienen que ver con la participación de los ciudadanos en diferentes aspectos de la vida nacional.

Finalmente, el líder sindical Maltés informó que este jueves en horas de la mañana habrá un pronunciamiento conjunto del Comité para explicar cuáles serán los pasos a seguir en la protesta y manifestaciones.

Comisión de Paz del Senado entregó informe a CIDH de posibles violaciones de DDHH

Los copresidentes de la Comisión de Paz del Senado de la República le entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un documento sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones del Paro Nacional.

El senador Roy Barreras le hizo un llamado a la Comisión a "revisar, con la objetividad de siempre, lo que ha sucedido en Colombia que se puede resumir en una frase: al reclamo social legítimo se le respondió con represión brutal que ha causado muerte y violencia", aseguró.

La Comisión también le hizo un llamado a la CIDH escalar, si lo considera pertinente, lo sucedido en el país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH se reunió con voceros de distintos partidos políticos para conocer la situación de Derechos Humanos en el país.

Colombia alcanza récord de muertes diarias por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.635.835 casos de COVID-19, con 24.233 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 93.473, con 550 personas que perdieron la vida en las últimas horas. De las muertes reportadas este miércoles, 512 corresponden a días anteriores.

Los recuperados ya son 3.385.586. Se procesaron 109.372 pruebas (PCR: 58.443 y Antígenos: 50.929). De las pruebas realizadas, el 22% dio positivo para el virus.

Bogotá lidera la lista de muertes diarias con 139 decesos, seguido por Antioquia con 69, Santander con 55 y Cundinamarca con 50.

En la tarde de este miércoles, el país recibió un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. En total llegaron 538.200 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

Con el lote recibido, el país suma 17.765.414 dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales, 8.500.004 dosis son de Sinovac, 7.199.010 dosis de Pfizer y 2.066.400 dosis de AstraZeneca.

Llegaron a Colombia 538.200 dosis de la vacuna de Pfizer

En la tarde de este miércoles, el país recibió un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. En total llegaron 538.200 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

Según indicó Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, la llegada de estas vacunas corresponde al primer envío de esta semana de Pfizer. Este jueves el país recibirá un nuevo lote con un número similar de dosis.

Con el lote recibido, el país suma 17.765.414 dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales, 8.500.004 dosis son de Sinovac, 7.199.010 dosis de Pfizer y 2.066.400 dosis de AstraZeneca.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, ya se han aplicado 11.977.805 vacunas, de las cuales 3.535.101 corresponden a segundas dosis.

Duque ordena a funcionarios de la rama ejecutiva retornar a la presencialidad

A través de una directiva, el presidente Iván Duque les ordenó a los servidores públicos de la rama ejecutiva, del orden nacional, regresar a sus labores presenciales conforme a las disposiciones de cada distrito o municipio.

En la comunicación, el mandatario argumentó que los funcionarios del Estado deben liderar y apoyar, de forma responsable y diligente, las medidas que se adopten para superar las afectaciones que ha dejado la pandemia.

“En todo caso, todos los servidores públicos que hayan completado el esquema de vacunación deben regresar al servicio presencial”, dice la normativa.

También pidió habilitar los parqueaderos para bicicletas con el fin de que los trabajadores puedan transportarse en este medio hacia sus oficinas.

Finalmente, invitó a las demás ramas del poder público, a los organismos de control y a las entidades autónomas, a adoptar esta directriz “para seguir garantizando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las funciones públicas”.

Gobierno retiró solicitud de nulidad de fallo que revivió curules de paz

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, anunció que por instrucción del presidente Iván Duque se retiró la solicitud de nulidad de la decisión de la Corte Constitucional en la que revivió las curules para las víctimas.

“Este Gobierno, tal como lo ha señalado el presidente, respeta la institucionalidad y en este punto específico siempre hemos dicho que acataríamos lo que señalara esa última instancia judicial”, dijo.

El anuncio lo hizo luego de que el exministro y veedor distrital, Guillermo Rivera, lo cuestionara por la decisión de solicitar la nulidad, pese a que en los micrófonos de La W había dicho que el Gobierno acataría el fallo de la Corte.

“El consejero Emilio Archila dijo en W Radio Colombia, el 22 de mayo, que el Gobierno acataría la decisión de la Corte Constitucional, ahora la controvierten. Y se molestan cuando se les dice que están haciendo trizas el acuerdo de paz”, señaló antes del retiro de la solicitud.

“Paz con Legalidad no está sesgada”: Duque posesionó al alto comisionado

Este miércoles, el presidente Iván Duque posesionó a Juan Camilo Restrepo Gómez como alto comisionado para la paz.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado resaltó la importancia de insistir en una verdadera reparación de las víctimas, en sanciones ejemplares para los máximos responsables de delitos en el marco del conflicto, en la liberación de los secuestrados y en el cese de actos criminales.

“Sería aberrante que en una sociedad democrática viéramos a quienes han cometido los peores crímenes de la sociedad recibir sanciones que sean sencillamente un saludo pueril a la bandera”, dijo.

También advirtió que, en muchos momentos de la historia, “la paz ha terminado siendo manoseada, ultrajada, sometida o adecuada por intereses de carácter político, electoral o electorero”, por lo que resaltó que su política de Paz con Legalidad “no está ideologizada ni sesgada”.

Y a propósito de las protestas, Duque le recordó al nuevo comisionado que una de sus funciones será rechazar cualquier afectación de los derechos colectivos, en referencia a los bloqueos.

“Lo que buscan algunos es empezar a instituir esa práctica para hacerla pulular de aquí en adelante y hacer, además de ello, un mecanismo continuo e ilegítimo de presión al Estado. Y quien bloquea y busca por esa vía de hecho atraer la atención del Estado lo está sometiendo, y a la sociedad, a un proceso de extorsión”, señaló.

Otra de las funciones que le encomendó tiene que ver con el plan social del Cauca y las inversiones para impulsar el desarrollo de las regiones.

Fiscalía investiga a alcaldes por omisiones durante el paro

La Fiscalía General de la Nación vinculará a las autoridades distritales y municipales por la omisión en sus funciones.

El ente acusador indaga en la presunta responsabilidad que tendrían alcaldes de las diferentes ciudades y las zonas más afectadas con los desmanes y casos de prevaricato.

Para el fiscal Francisco Barbosa, los alcaldes deben proteger el derecho a la protesta y garantizar la seguridad de los ciudadanos que no participan de las manifestaciones.

Desde el 28 de abril, se delegó más de 35 equipos conformados por grupos de fiscales, policía judicial del CTI y la Policía Nacional, y personal de Medicina Legal, expertos en cada una de las líneas abordadas para garantizar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia.

Comerciantes en Cali advirtieron que demandarán al municipio tras falta de protección y acción a la hora de garantizar su derecho al trabajo.

Avanzan cerca de 180 investigaciones contra uniformados desde el inicio del paro

El ministro de la Defensa, Diego Molano, durante la presentación del informe "Garantías a la Manifestación Pacífica y Control de Acciones Violentas. Periodo 28 de abril a 4 de junio del 2021”, confirmó que avanzan cerca de 180 investigaciones a uniformados de la Policía por actuaciones que no corresponden a sus funciones en medio del paro nacional.

Estas investigaciones avanzan de acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa en las dependencias correspondientes para que se confirme o no responsabilidades de cada uniformado inmerso en cualquier hecho en contravía a las normas de la institución.

El informe da cuenta que se han abierto más de mil procesos judiciales contra civiles que cometieron actos vandálicos o protagonizaron hechos de alteración de orden.

“Se han identificado actos irregulares de algunos de los funcionarios públicos, de las cuales 180 investigaciones están siendo desarrolladas por la Inspección de la Policía Nacional. Las actuaciones tienen que ver con abuso policial, homicidio, acoso o abuso sexual y también otros tipos de fallas disciplinarias. Esas actuaciones tienen que seguir su curso y dar garantías del debido proceso para que haya justicia”, manifestó el ministro Diego Molano.

El Ministerio indicó que, durante el paro nacional, desde el 28 de abril hasta el 4 de junio, se han realizado 12.478 actividades de protesta social en 862 municipios de los 32 departamentos, de las cuales se han llevado a cabo 6.328 concentraciones, 2.300 marchas, 3.190 bloqueos, 632 movilizaciones y 28 asambleas. Del total de 12.478 actividades realizadas a la fecha, tan solo en 1.415 ocasiones, correspondientes al 11% del total, se han presentado disturbios y acciones violentas que afectan la convivencia y el normal desarrollo de la manifestación pública, hechos que habilitan la intervención del Esmad.

Aclaran que ni los policías que acompañan las manifestaciones pacíficas en Colombia ni los integrantes del Esmad utilizan armas de fuego. También es importante tener en cuenta que el Esmad no actúa frente a manifestaciones en ningún caso, actúa exclusivamente cuando hay disturbios, delitos y violencia; eventos que no son manifestaciones públicas y pacíficas, ni ejercicio del derecho a la protesta, ni de la libre expresión.

Piden a la CIDH que investigaciones a la Policía vayan a justicia ordinaria

Un total de doce plataformas de derechos humanos se reunieron con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, en donde denunciaron que de acuerdo con cifras de informes elaborados por plataformas como Temblores ONG, se han presentado 29 casos de violencia de género durante las manifestaciones.

En el encuentro además solicitaron que en sus observaciones al estado, la CIDH incorpore apartes donde señale los abusos de la policía basados en género y también que ofrezca apoyo técnico al Estado colombiano para que las investigaciones por esos asuntos se adelanten de manera seria y transparente.

Adicionalmente le pidieron a la Comisión que exhorte al Estado para que las indagaciones por presuntos abusos de la Policía contra manifestantes de estos grupos protegidos sean adelantadas por la Procuraduría y no por la Inspección de la institución.

En el caso de delitos, requirieron que la competente sea la justicia ordinaria y no la Justicia Penal Militar. "Que adopte las decisiones necesarias, entre ellas judiciales, que aseguren el respeto del debido proceso, el principio de juez natural e imparcial (...) estos hechos involucran móviles discriminatorios que de ninguna manera hacen parte de las funciones de los miembros de la Fuerza Pública", señalan en su informe.

Asimismo, le pidieron a la CIDH que entre sus recomendaciones a Colombia incluya que se fortalezca la formación del personal de la Fuerza Pública en relación con los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ así como el no uso de su identidad y orientación sexual para agredirles.

"Este tipo de violencias no son aisladas y se han usado siempre de forma estratégica para destruir identidades individuales y colectivas de las mujeres y personas LGBTIQ. Además, a lo largo de los años se han mantenido en silencio y son invisibilizadas, lo que genera estigma, miedo y falta de acceso a la justicia", manifestaron.

Piden al presidente del Senado agendar último debate de 'Ley Comida Chatarra'

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo envió una carta al presidente del senado Arturo Char pidiéndole que incluya cuanto antes en el orden del día la última discusión del proyecto de ley de etiquetado de alimentos ultraprocesados conocido como "ley comida chatarra", debido a que está en riesgo por cuenta de (según ellos) la interferencia de la industria para buscar su archivo.

Para la plataforma de derechos humanos, un tema de salud pública como ese debe ser priorizado.

"Lo que estamos solicitándole al congreso es que estamos muy preocupados, porque en el debate de este proyecto de ley hemos visto prácticas de interferencia de la industria y nos preocupa que no se dé el último debate para que este proyecto pase a ser una ley, que protege los derechos de los colombianos", manifestó Yessika Hoyos.

En la misiva ponen de presente que, según investigaciones citadas por ellos, las empresas han financiado las campañas de varios congresistas lo cual explica su falta de apoyo a medidas que persiguen a su juicio la salud pública.

"Esperamos que la mesa directiva del Senado priorice la salud pública de millones de colombianas y colombianos, por encima del lucro privado de unos pocos", concluyen en su carta, conocida por La W.

El precio del dólar sigue debilitándose en el mercado

El dólar abrió con un precio promedio de negociación de $3.576,36, lo que representa una caída de $20,82, frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.597,18.

Durante los primeros minutos del día se negociaron US$750.000 a través de dos transacciones. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-Fx fue $3.580.

A nivel internacional, el dólar opera en el extremo inferior de sus recientes ganancias antes de la publicación de cifras de la inflación de Estados Unidos y una reunión del Banco Central Europeo, que se espera entregue señales sobre la recuperación global y la opinión de los organismos emisores sobre cómo reducirán los estímulos. Ambos eventos se darán este jueves.

Deuda externa llegó a US$153.628 millones en marzo

El Banco de la República informó que la deuda externa llegó a US$153.628 millones en marzo pasado. Un monto que representa un incremento de 9,3% si se compara con la registrada a marzo de 2020, cuando llegó a US$140.543 millones.

Como porcentaje del PIB, la deuda se ubicó en 50,8%, por debajo del 51,7% registrado a marzo del año pasado.

Del total, la deuda pública del país sumó US$89.398 millones, mientras que la privada llegó a US$64.230 millones.

Vale recordar que la estadística de deuda externa que muestra el Emisor incluye el financiamiento obtenido bajo las modalidades de préstamos bancarios, créditos comerciales (de proveedores), títulos de deuda (bonos) y arrendamiento financiero, y no incluye los pasivos por concepto de inversiones de portafolio en Colombia.

Exportaciones de café cayeron 52% en mayo

Según informó la Federación Nacional de Cafeteros, como consecuencia de los bloqueos en mayo, las exportaciones de café de Colombia cayeron 52%, a 427.000 sacos de 60 kg, desde los 894.000 sacos exportados en el mismo mes de 2020.

Pese al resultado, la FNC manifestó que en lo corrido del año las exportaciones crecieron 7%, a más de 4,9 millones de sacos, frente a los 4,6 millones de sacos exportados en los primeros cinco meses de 2020. En los últimos 12 meses las exportaciones de café se mantuvieron prácticamente sin cambio frente al mismo periodo anterior, y en lo corrido del año cafetero crecieron 2%, a casi 8,6 millones de sacos, con respecto a los casi 8,4 millones de sacos un año antes.

El informe expuso que, en cuanto a la producción registrada mensual, la cual se calcula en función de la demanda, en esta ocasión, tomando en cuenta que no correspondería a la producción real por las alteraciones sustanciales en las variables, la cifra no se publicó.

La FNC también confirmó que, en las recientes semanas al no poder cumplir con entregas de café, perdió un par de clientes internacionales.

Denuncian presunta participación de la Policía en atentado a Lucas Villa

W Radio conoció este miércoles una denuncia que señala que Lucas Villa habría sido asesinado en una operación ilegal conjunta entre el grupo delincuencial Cordillera, el cual tiene injerencia en el Eje Cafetero, y algunos agentes de la Policía Nacional.

Es importante resaltar que hasta la fecha no hay ningún adelanto oficial en el proceso investigativo sobre este ataque sicarial que se registró el pasado miércoles 5 de mayo en el Viaducto César Gaviria Trujillo de Pereira. Lo último que se conoció, según la Fiscalía, es que, al parecer, el atentado habría sido ordenado por Cordillera, la estructura dedicada al tráfico de drogas en esa región del país.

Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, indicó que esa noche en el lugar de los hechos hubo varias anormalidades que hacen que el caso se vea sospechoso.

"En el escenario había una moto con dos sicarios, pero también había otra camioneta, no la Duster que aparece entregándole algunos aliementos a los manifestantes de la primera línea. Hay una camioneta anexa de placas ZRK453, a eso agréguele que las cámaras de esa zona que tienen en Dosquebradas son cámaras que dependen de la misma fuente de la Policía Nacional y no estaban funcionando, las luces estaban apagadas y es una situación bastante sospechosa", explicó Zapata.

Además, Zapata aseguró que hay un testigo clave de la Sijín que está pidiendo asilo político para él y su familia para revelar los nombres de quienes habrían participado en el atentado.

"Cuando empezó el proceso de investigación asignaron unos fiscales especializados justo en ese tema de investigaciones, pero el resultado no va para ninguna parte, primero, porque hay una fuente de la misma Policía Nacional, agente de la Sijín, que es lo único que tienen y está dispuesto a decir cómo se cometió el crimen en una alianza entre microtráfico y agentes del mismo Estado para cometer ese crimen que ya estaba perfilado en el caso de Lucas. Ese mismo agente ha dicho que está dispuesto a decir la verdad siempre y cuando le garanticen asilo político o refugio en el exterior y le paguen la recompensa que se está dando de 100 millones de pesos. Es lo único que tiene la Fsicalía en este momento, no hay otra fuente", señaló Zapata.

Mientras tanto, este jueves 10 de junio se conmemora un mes desde el fallecimiento de Lucas Villa, cuando su corazón dejó de latir horas más tarde de que se le diagnosticó muerte cerebral.

Hallan muertos a dos ciudadanos reportados como desaparecidos en Cauca

Las autoridades infirmaron que fueron hallados sin vida los ciudadanos Shirley Osnas Orozco y José David Díaz Hormiga, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado miércoles 2 de junio de 2021 en el norte del Cauca.

Según los reportes preliminares, en las últimas horas los cuerpos fueron encontrados en el sector de El Pedregal, jurisdicción del municipio de Caloto.

Organismos judiciales investigan versiones que advierten que la pareja habría sido secuestrada.

Las víctimas residían en el Resguardo Indígena de Tacueyó, municipio de Toribío, y de acuerdo con fuentes oficiales de dicha población, los cadáveres serían entregados a organismos defensores de derechos humanos.

El doble homicidio es materia de investigación.

Avianca adoptó ajustes en su operación por problemas de orden público

Frente a la situación de orden público que se registró este miércoles en diferentes ciudades del país, como por ejemplo en la calle 26 vía al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde por bloqueos y manifestaciones la movilidad se vio afectada, Avianca informó que activó exoneración para los pasajeros que se vean afectados en su llegada a las diferentes terminales aéreas de Colombia.

De esta manera, dejando claro desde la misma aerolínea que no canceló ningún vuelo durante este 9 de junio, para quien lo necesite podrá gestionar su reserva:

Cambiando su vuelo afectado: es decir si un usuario tiene un viaje programado con fecha de vuelo 9 de junio, con origen y destino Colombia o saliendo de Bogotá hacia un destino internacional, podrá cambiar la fecha para viajar hasta 8 días después del vuelo inicial, sin costo adicional, sujeto a disponibilidad.

Aplazar su viaje: en caso de no tener clara la nueva fecha, los usuarios que lo requieran pueden dejar la reserva abierta.

Finalmente, Avianca recomendó que todos los viajeros revisen periódicamente el estado de sus vuelos y estén atentos a los canales oficiales de la aerolínea, para encontrar información en caso de que se presenten cambios en su operación.