Amanezca bien informado con La W este 1° de junio

La confirmación de la visita de la CIDH a Colombia y el nuevo episodio de las conversaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional son algunas de las noticias de este martes 1° de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

CIDH confirma visita a Colombia luego de recibir aprobación del gobierno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó oficialmente que adelantará su visita de trabajo al país entre el 8 y el 10 de junio, lo anterior con el fin de verificar la situación en materia de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones.

En su pronunciamiento indicaron que "la CIDH se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios".

La Comisión expresó que particularmente "buscará escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones; así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto".

Comité del Paro retomará conversaciones con el Gobierno

El Comité Nacional del Paro confirmó que este martes estará disponible para retomar las conversaciones con el Gobierno Nacional con el fin de lograr algún avance en las negociaciones que vienen sosteniendo desde hace un par de semanas tras el inicio del paro nacional.

Ante el escenario, desde la Central Unitaria de Trabajadores se pidió al Gobierno que se privilegie el diálogo y la negociación sobre la represión, de esta manera el presidente de la central obrera, Francisco Maltes, dijo “por tal motivo debe firmar el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social acordado el 24 de abril; segundo, que se derogue el decreto 575 que es un estado de conmoción por la puerta de atrás, que es poner en vilo el Gobierno legítimamente elegido de alcaldes y gobernadores a cambio de la fuerza pública, así mismo se debe dar inicio sin mayor dilación al pliego de emergencia que presentamos hace un año”.

Finalmente, el sindicato pidió al Gobierno que se cree una renta básica para todos los colombianos.

Cámara da vía libre a votación de moción de censura contra Mindefensa

Fuentes de la Cámara de Representantes le confirmaron a La W que se tomó la decisión de realizar la votación de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, en la sesión plenaria del 1 de junio.

Esta decisión se da a pesar del llamado que hicieron algunos congresistas a no votar la iniciativa, teniendo en cuenta que el Senado ya llevó a cabo una moción de censura por los mismos hechos.

El representante de la Alianza Verde, Wilmer Leal, le hizo un llamado a los representantes a la Cámara a apoyar la moción y a retirar a Molano del cargo.

"Fortalecer la institucionalidad también pasa por manos del Congreso y en esta oportunidad de una responsabilidad que le confiere la Constitución y la ley", aseguró.

Se espera que los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, de la U y los partidos cristianos apoyen a Molano, por lo que la moción no tendría los votos necesarios.

Fiscal le pide al ministro de Defensa información sobre excesos de la Policía

El fiscal general Francisco Barbosa le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, remitir información detallada sobre las investigaciones que adelanta la Justicia Penal Militar por excesos de la fuerza pública y miembros de la Policía durante las jornadas de protesta por el paro.

El fiscal pidió remisión inmediata de los casos que se relacionen con homicidios, lesiones personales y delitos sexuales.

Igualmente, las acciones que se hayan adelantado en relación con la posible participación de particulares armados en las acciones de la Policía en el Barrio Ciudad Jardín de Cali.

Adelantan más de 170 investigaciones contra uniformados desde inicio de protestas

La Inspección General de la Policía indicó que la institución adelanta 170 investigaciones disciplinarias por posibles fallas cometidas por uniformados durante el paro nacional que se adelanta desde el 28 de abril.

82 de estas investigaciones se han iniciado por posible abuso de autoridad, 11 están relacionadas con homicidios, 32 tienen que ver con agresiones físicas, 18 con lesiones personales, dos con denuncias de acoso sexual y 25 por otras conductas.

“En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la Inspección General de la Policía Nacional ha venido adelantando las acciones necesarias en aras de mantener la disciplina por parte del personal que integra la institución, con el propósito de garantizar los derechos de los ciudadanos”, explicó este lunes el mayor general Jorge Luis Ramírez, inspector general de la Policía.

Hasta el momento, la Procuraduría General de la Nación tiene a cargo 54 indagaciones preliminares y hay 34 casos a cargo de la Justicia Penal Militar.

El alto oficial indicó además que en el territorio nacional la institución cuenta con 10 inspecciones delegadas, 56 oficinas de control, 97 oficinas de Atención al Ciudadano, así como los otros canales dispuestos para la atención de los ciudadanos y todas las oficinas de atención al ciudadano que son 98 a nivel nacional.

En firme la resolución para uso de armas menos letales dentro de la Policía

A través de una resolución, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, dio a conocer los parámetros que se deberán utilizar en el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por parte del personal de la institución.

Indica el documento que los uniformados antes de utilizar estas armas menos letales deben agotar todas las vías del diálogo a través de los mecanismos de “comunicación y disuasión disponibles”.

Reiteran que las armas, municiones, elementos y dispositivos utilizados deberán ser sólo los proporcionados por la institución y que hagan parte de la dotación correspondiente.

Aclara el documento que el uniformado deberá advertir a los infractores cuando se va a utilizar este tipo de armas, a menos que la advertencia ponga en riesgo la integridad de Policía. Así mismo, al ser utilizado deberá realizarse un material fílmico que permita dar claridad a la intervención de la institución.

Según la resolución, en caso de ser finalmente utilizada el arma, el uniformado tendrá que presentar ante la Policía un informe precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a accionarla en medio de los hechos.

En el caso que se presenten lesiones físicas que deban tener algún tipo de atención, los uniformados deberán prestar los primeros auxilios e informar a un familiar de lo sucedido.

En el documento, la institución también indica que tendrá que haber un proceso de formación, capacitación y entrenamiento que permitirán potenciar los conocimientos y capacidades necesarias para el óptimo desempeño del uniformado.

Colombia registra 23.177 nuevos casos y 492 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.406.456 casos de COVID-19, con 23.177 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 88.774, con 492 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 3.169.573. Se procesaron 51.113 pruebas (PCR: 37.317 y Antígenos: 13.796).

Este lunes hubo un pequeño descenso en las muertes registradas, Bogotá registró 143 fallecidos, Antioquia 59, Valle del Cauca 51 y Santander 42.

En las últimas horas se aplicaron 164.506 vacunas, para un total de 9.825.772 dosis contra el COVID-19.

Discotecas y sitios de baile no abrirán donde ocupación de UCI sea superior al 85%

El Gobierno Nacional decretó un aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable desde las 00:00 a.m. del 1 de junio hasta las 00:00 a.m. del 1 de septiembre.

Los alcaldes de los municipios y distritos con una ocupación de las UCI superior al 85% podrán restringir algunas actividades, áreas y zonas para contener la pandemia, con un previo concepto del Ministerio de Salud y con la autorización del Ministerio del Interior.

“Donde haya una ocupación inferior al 85% en esos municipios queda activada la vida social y económica. En los municipios donde haya una ocupación superior al 85%, las discotecas, los lugares del baile, así como las aglomeraciones públicas, todavía no están autorizadas”, explicó el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Para el caso de Bogotá, no se podrán habilitar dichos espacios de baile pero sí se permitirán otras actividades económicas, como los restaurantes y los bares, con todos los protocolos de bioseguridad.

El ministro informó que este martes el Ministerio de Salud expedirá los protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades que estarán habilitadas.

Finalmente, dijo que no se pueden restringir amplios sectores de la sociedad mientras miles de ciudadanos salen a marchar y a propiciar aglomeraciones “que ponen en riesgo la vida de todos los colombianos”.

El decreto también contempla el cierre de los pasos, terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela con las siguientes excepciones:

Emergencia humanitaria. El transporte de carga y mercancía. Caso fortuito o fuerza mayor. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

Gobierno aplaza calendario tributario y lanza alivios financieros para empresas

El presidente Iván Duque anunció que las micro y pequeñas empresas ya no tendrán que pagar el impuesto de renta en los meses de junio y noviembre, ya que se aplazará el cronograma tributario para que esta obligación se pague entre el 9 y el 23 de noviembre de este año.

El mandatario señaló que esta alternativa les permitirá tener un alivio en el flujo de caja.

También anunció que el programa ‘Unidos por Colombia’, del Fondo Nacional de Garantías, ya no vencerá este semestre, sino que se extenderá hasta finales del año al igual que las líneas de crédito de Bancóldex, dirigidas al sector turismo y empresarial, por $700.000 millones.

En otro punto, reveló que la línea ReactivaTECH, que fue lanzada con Innpulsa para llegar a 100.000 emprendedores de sectores de valor agregado tecnológico, tendrá un financiamiento de largo plazo y mejores tasas.

Adicionalmente, informó que se tienen cerca de $15 billones para el financiamiento de micro, pequeños, medianos y grandes productores del campo para proteger el empleo y financiar, a largo plazo, con garantías de hasta del 80% por parte del Fondo Nacional de Garantías.

“En los próximos dos días estaremos firmando también el decreto de alivios financieros para los pequeños productores del campo. Estamos hablando de alivios que pueden llegar a condonaciones del 80% o el 90% para los pequeños productores, tanto en Finagro como en el Banco Agrario, y sobre todo para aliviarles la capacidad de muchas personas que han sido afectadas”, agregó.

Fiscalía cita a ‘hacker’ Sepúlveda por supuestas ‘chuzadas’ al proceso de paz

El “hacker” Andrés Sepúlveda deberá entregar su declaración en medio de la investigación por supuestamente haber chuzado el proceso de paz.

En una comunicación enviada al abogado Jaime Granados, el fiscal Séptimo Delegado ante la Corte Suprema, Miguel Eduardo Martínez, señala:

“Dando alcance y respuesta a sus peticiones realizadas el 23 de abril de 2021 y 20 de mayo de 2021, a través de las cuales, en calidad de defensor del exsenador Álvaro Uribe Vélez, insiste en la recepción de declaración al señor Andrés Fernando Sepúlveda, se permite comunicarle que, estudiada la misma, en orden a las diligencias que siguen en esta Fiscalía, se practicará declaración jurada”.

La fecha de la diligencia será el próximo 28 de junio a partir de las 9 de la mañana.

El llamado al hacker se da por petición de la defensa del expresidente Uribe.

Vuelve y cae: el dólar no levanta su precio para el inicio de semana

El dólar en modalidad next day abrió con un precio promedio de $3.702,04, lo que representó una caída de $13,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.715,28.

Durante los primeros minutos de la mañana se negoció un monto de US$4 millones a través de nueve transacciones. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-Fx fue $3.702,80.

El dólar en Colombia hoy opera en modalidad next day debido la celebración en día festivo del memorial day en Estados Unidos.

El billete verde inició la semana a la baja y se dirige a su segundo mes consecutivo en pérdida frente al euro y la libra, ya que los inversores moderaban sus temores al avance de la inflación en Estados Unidos y aguardaban el resultado de las cifras de empleo que se divulgarán al final de la semana.

Campesinos tienen disponible $15 billones en créditos para financiar sus proyectos

El Gobierno anunció un nuevo paquete de alivios encaminado a apoyar a las empresas del país, así como proveer beneficios al sector agropecuario, en el cual, según el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, se tienen disponibles 15 billones de pesos en crédito para financiar proyectos productivos de los campesinos.

El ministro Zea dijo “este año tenemos presupuestado otorgar 24 billones de pesos en crédito de fomento agropecuario, de los cuales ya se han demandado 9 billones en los primeros cuatro meses. Eso quiere decir que, aún están disponibles 15 billones de pesos para financiar todo tipo de proyectos productivos.

Se informó también que, por medio de las Líneas Especiales de Crédito, se destinaron 151.000 millones de pesos para este 2021, lo que permitirá apalancar 1,5 billones de pesos con tasa subsidiada, allí el titular de la cartera agrícola, añadió “los créditos con las LEC van a estar dirigidos especialmente para pequeños y medianos productores”.

La cartera agrícola recordó que entre las LEC que están disponibles para que los productores puedan acceder, dependiendo las condiciones, son: ‘A Toda Máquina’; ‘Agricultura por Contrato’; ‘Inclusión Financiera’; ‘Compra de Tierras de Uso Agropecuario’; ‘Reactivación Económica’; entre otras.

De acuerdo con las cifras, entre enero y mayo 21, por medio de estas LEC, se ha generado financiamiento a los productores por un valor de 378.237 millones de pesos. La Línea de Sectores Estratégicos es la que más ha otorgado crédito con 203.483 millones de pesos a 9.740 productores.

El ministro Zea añadió que también estará disponible “la Ley de Alivios Financieros, la cual tiene la posibilidad de beneficiar a 250.000 productores que tienen deudas con Banco Agrario y Finagro, a través de condonaciones del 100% de intereses corrientes y de mora, y quitas de capital de hasta el 95% para pequeños productores”.

Con estos recursos se espera impulsar los productores del agro en sus diferentes proyectos productivos.

Asopartes expuso preocupación por la situación que afronta el sector por bloqueos

La Asociación del Sector Automotriz y sus Partes, Asopartes, expuso su preocupación frente a los bloqueos que se vienen registrando en diferentes partes del país, por los impactos que estos están generando en el sector, asegurando que tras iniciar una reactivación satisfactoria en meses anteriores, ahora enfrenta una nueva crisis derivada del paro nacional.

Explicó Asopartes que los bloqueos de los principales puertos del país, en el caribe y pacífico de Colombia, generan una gran afectación a la economía del sector ya que no permiten que se reciban los insumos necesarios para realizar fabricaciones y ensamblajes; lo cual ha provocado medidas adversas como los cierres y el cese de actividades.

Ante el escenario, el presidente ejecutivo nacional de Asopartes, Carlos Andrés Pineda, expresó su intranquilidad manifestando que “desde la asociación del sector automotriz y sus partes ratificamos la preocupación manifestada desde la semana anterior y hoy la profunda tristeza, ante las nuevas noticias de la necesidad de cesar temporalmente las operaciones de las ensambladoras de automóviles en Colombia, situación que no dista de la que viven las ensambladoras de motocicletas, por la falta física de insumos que no han podido ser trasladados desde los puertos de nuestro país, especialmente del puerto de Buenaventura”.

Asopartes, añadió que de no solucionarse pronto la actual situación, el país en general se verá afectado por la pérdida de cientos de empleos, que son generados por los más de 51.726 asociados al sector, y que actualmente están siendo obligados a cerrar sus centros de operación y detener sus actividades, prescindiendo de una cantidad considerable de colaboradores y enfrentándose a millonarias pérdidas.

La Asociación cerró su pronunciamiento, informando que por no haber podido desarrollar la actividad comercial por los bloqueos de las vías y por los paros, el sector ya ha perdido más de un billón de pesos.

Avianca anunció que unirá de forma directa a Cali con Orlando desde julio

Avianca informó que desde este 15 de julio, los viajeros contarán con tres vuelos directos semanales en la ruta Cali-Orlando-Cali, en línea con el objetivo de ofrecer cada vez más operaciones directas desde las regiones, evitando el paso por Bogotá a quienes no requieren hacerlo.

Según explicó la aerolínea, la operación se realizará en aviones de la familia Airbus 320, lo que permitirá que los viajeros tengan una oferta de más de 3.000 sillas mensuales en la ruta.

Ante el escenario, Ana María Copete, directora de Ventas Colombia, dijo “el inicio de esta operación refleja nuestra apuesta por fortalecer la red con vuelos sin escalas, así como un producto adaptado a lo que prefieren nuestros clientes. Seguiremos ampliando nuestra operación y haciendo cada vez más fácil la forma de volar. Por eso, los clientes que salen de Cali pueden acceder a descuentos y pruebas gratis de COVID-19 en nuestro laboratorio aliado Synlab”.

La ruta tendrá frecuencias los martes, jueves y sábados y los tiquetes ya se encuentran disponibles para la venta.

Juez suspendió el sistema público de transporte propuesto por Claudia López

Un juez de Bogotá suspendió provisionalmente el artículo del Plan de Desarrollo de la Alcaldía por medio del cual se autorizaba la creación de un operador público de transporte para la ciudad.

La decisión se dio luego de que el juez revisara la solicitud de medida cautelar interpuesta por un ciudadano que argumentó que la Alcaldía no presentó ningún estudio técnico que justificara la creación de esta entidad.

Para el funcionario judicial, esto representa una acción "por fuera de los estándares de transparencia, publicidad, eficacia y economía".

El demandante argumenta además que esta no fue una propuesta de campaña de la alcaldesa, por lo que sus electores no conocieron ni votaron por esta iniciativa.

La propuesta de la alcaldesa Claudia López de crear un nuevo operador de transporte público tiene como objetivo es poder adquirir nuevos buses de forma directa y la posibilidad de sumarse a los demás operadores privados en la prestación del servicio que hoy gestiona la empresa Transmilenio.

Se trataría, según explicó el Distrito, de una entidad simplificada, descentralizada y adscrita a la Secretaría de Movilidad cuyo único accionista sería Transmilenio, y la cual contaría con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y presupuestal y una junta directiva presidida por la alcaldesa.

Organizaciones anuncian “desbloqueos paulatinos” de las vías en Cauca

Las diferentes organizaciones que participan en el paro nacional en el Cauca anunciaron que, como muestra de su voluntad de diálogo, habilitarán las vías de manera paulatina, mientras esperan respuestas del Gobierno Nacional.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, dijo que luego de dos reuniones entre algunas organizaciones, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía, se confirmó que a partir de este martes 1 de junio iniciaría el desbloqueo de las carreteras en la región.

El mandatario señaló que hay compromisos relacionados con una política pública para el sector rural, junto al Gobierno Nacional, que beneficiará a las comunidades en los municipios.

“Ellos se comprometieron a desbloquear paulatinamente y a partir de mañana las vías que están taponadas en el departamento del Cauca”.

Entre tanto, el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete, aseguró que darán máximo dos días de plazo para que el Gobierno Nacional se pronuncie, de lo contrario retomarán las acciones de hecho, con más fuerza.

Por otra parte, comunidades de la zona centro del departamento confirmaron que van a “desescalar” de manera gradual las acciones y los campesinos del sur, anunciaron un corredor humanitario durante cinco días, desde el martes 1 hasta el sábado 5 de junio.

Aunque los anuncios tienen diferencias en sus formas, las autoridades aseguraron que confían que se logre habilitar el paso por la vía Panamericana y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos de manera permanente.

Las comunidades ratificaron que permanecerán a un lado de las vías, y que, si no hay respuestas contundentes del Gobierno, retomarán sus actividades.

Policía asegura que no ha sido notificada de investigación de Procuraduría en caso de avioneta de Miguel Jaramillo

La Policía Antinarcóticos se refirió a los hechos en los que el pasado 23 de mayo una avioneta fue sorprendida con 446 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 102 millones de pesos en efectivo luego de salir de aeropuerto de Guaymaral hasta la terminal aérea El Embrujo de la isla de Providencia.

Aclara la institución que el aeropuerto de Guaymaral es un complejo administrado por la Aeronáutica Civil, el cual está constituido por hangares privados y de empresas de instrucción, y en el que también funciona la Compañía Antinarcóticos de Aviación de la Policía Nacional, lo que según la Policía no implica que el aeropuerto en sí mismo sea una base de la Institución.

Aclaran en el comunicado que la aeronave BEECHCRAFT C-90, de matrícula N722KR, partió desde el hangar de una empresa privada, ubicado en el Aeropuerto Flaminio Suárez Camacho de ‘Guaymaral’.

Confirman además que la Policía Nacional no ha sido notificada formalmente de la apertura de una indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación por los hechos registrados durante las últimas semanas.

Finalmente indican que la Dirección de Antinarcóticos está presta para los requerimientos realizados por las autoridades judiciales y disciplinarias.

Procuraduría archivó investigación del caso Coliseo ‘Happy’ Lora de Montería

La W conoció un documento de 20 páginas de la Procuraduría General de la Nación en el que se establecen los motivos que conllevaron al archivo de la investigación en contra de los exalcaldes de Montería, Marcos Daniel Pineda y Carlos Eduardo Correa, este último actual ministro de Ambiente. Dicha investigación se habría dado por presuntas irregularidades en la remodelación del emblemático Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de Montería.

De acuerdo con el ente de control, el plazo de la mencionada investigación disciplinaria se encontraría vencido y no estaría demostrada la existencia de sobrecosto alguno atribuible a los exmandatarios.

“Al analizar el caso concreto, esta autoridad observa que en el trámite procesal no obran los medios de análisis necesarios para dilucidar la existencia plena y contundente de sobrecostos. Además, de adolecer de los elementos exigidos para colegir la presencia de un mayor valor injustificado. Debe recordarse que se debe tratar no de cualquier daño, sino de uno cierto, presente, cuantificado y probado”, se señala en el documento firmado por la procuradora Margarita Cabello.

Por otra parte, se precisa que “para la formulación de un pliego de cargos se requiere que la falta esté objetivamente demostrada y que exista prueba que pueda comprometer la responsabilidad del disciplinado. Es decir, se debe tener total y absoluta certeza respecto de la existencia del hecho constitutivo de falta disciplinaria. Si la situación fáctica da lugar a las probabilidades, la ocurrencia del supuesto no es cierta ni clara, volviéndose ilusoria la objetividad de aquel”, se indica en el documento.

“Entonces, es evidente la incertidumbre fáctica del sobrecosto, por la ausencia de elementos de demostración”, agrega el ente de control disciplinario.