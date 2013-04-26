Alcalde de Valledupar espera completo suministro de agua para final de 2013
El alcalde de la capital del Cesar, Freddy Socarrás, explicó en La W que a final de año esperan solventar los problemas en acueducto, que tiene sin suministro a algunos habitantes.
En diálogo con www.wradio.com.co, el alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, explicó que esperan a final de año tener resueltos los problemas de presión en el acueducto de la ciudad, que tiene sin suministro de agua a algunos sectores del norte y el centro de la ciudad, en plena realización del Festival de la Leyenda Vallenata.
Según el alcalde, se “hipotecó” a la ciudad con bonos a 19 años por un valor de 36.000 millones de pesos, con una tasa de UVR + 11 puntos, el interés más alto del mercado, préstamo que estaría destinado a resolver estas dificultades, sin embrago, no se solventaron estas dificultades.
Socarrás resaltó que en su administración se intervinieron las empresas públicas, suspendiendo 200 contratos de prestación de servicios, que equivale a un ahorro de 1.500 millones de pesos.
“He llegado a ponerle orden a la casa”, afirmó el mandatario local, quien resaltó que se están llevando a cabo obras de infraestructura entre el sector público y privado por un valor de 1.2 billones de pesos, inversiones que fortalecerán el potencial a nivel nacional e internacional de la capital del Cesar.
Por otro lado, anunció que Valledupar será la séptima ciudad de Latinoamérica en contar con la tecnología 4G LTE de internet, en asociación con UNE y la colaboración de la Alcaldía de Medellín, un hecho que según Socarrás ayudará a estrechar la brecha digital, de pobreza y mejorar la seguridad.
Según el alcalde, se “hipotecó” a la ciudad con bonos a 19 años por un valor de 36.000 millones de pesos, con una tasa de UVR + 11 puntos, el interés más alto del mercado, préstamo que estaría destinado a resolver estas dificultades, sin embrago, no se solventaron estas dificultades.
Socarrás resaltó que en su administración se intervinieron las empresas públicas, suspendiendo 200 contratos de prestación de servicios, que equivale a un ahorro de 1.500 millones de pesos.
“He llegado a ponerle orden a la casa”, afirmó el mandatario local, quien resaltó que se están llevando a cabo obras de infraestructura entre el sector público y privado por un valor de 1.2 billones de pesos, inversiones que fortalecerán el potencial a nivel nacional e internacional de la capital del Cesar.
Por otro lado, anunció que Valledupar será la séptima ciudad de Latinoamérica en contar con la tecnología 4G LTE de internet, en asociación con UNE y la colaboración de la Alcaldía de Medellín, un hecho que según Socarrás ayudará a estrechar la brecha digital, de pobreza y mejorar la seguridad.