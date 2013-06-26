Al general León lo citaron fuera de contexto: Santos

A través de su Twitter, el presidente Santos dijo que al general “lo citaron fuera de contexto”.



“Al general León lo citaron fuera de contexto. Le he pedido que persevere e intensifique todo el accionar de la policía en contra del crimen”, escribió el jefe de Estado.



Según Riaño, lo que hizo fue lanzar un llamado de atención a los hombres y mujeres de la institución para continuar cumpliendo con la de la seguridad y agregó que no es que esté mal, sino que se deben seguir fortaleciendo los indicadores de trabajo.



Expresó que al decir que “por eso es que la gente extraña al expresidente Uribe" lo hacía para pedir que se cumplan resultados contundentes como el de la captura de los 4 responsables de la muerte del agente de la DEA, James Terry Watson, y no en otro sentido.



Autor: Johana Fuentes