Acdac dice a Germán Efromovich que siguen prestos a negociar

A través de una carta, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, invitó a volver a los diálogos durante este 10 y 11 de octubre al mayor accionista de la compañía Avianca, Germán Efromovich, en busca de encontrar una solución a la huelga que ya completa más de 20 días y que ha impactado las operaciones de la aerolínea.

Dentro de la misiva, la Acdac le confirma a Avianca que los pilotos se mantienen firmes en la mesa de negociaciones para debatir los puntos que conforman su pliego de peticiones, esperando de paso que el Ministerio del Trabajo siga acompañando los diálogos.

Ante la invitación, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles confirma que Germán Efromovich no ha dado respuesta ni tampoco llegó al lugar donde fue citado por parte de los pilotos. Sin embargo, expresan que esperarán hasta este miércoles si logran concretar el encuentro.