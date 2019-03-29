Podemos decir que el 52% de la contaminación es por la parte automotor y 48% por las industrias: subsecretario de Ambiente Óscar López. Foto: Colprensa

¿A qué se debe la constante contaminación ambiental en Bogotá?

El subsecretario de Ambiente Óscar López explicó las razones por las que la capital del país ha venido sufriendo de alertas por la calidad del aire.

“La alerta amarilla se debe por 8.100 puntos calientes que se presentan por incendios que hay en Bogotá” explicó.

También habló sobre las fábricas y dijo que “teníamos 252 empresas que contaminaban y de esas solo quedan 80 y el resto han tenido un ascenso tecnológico y ahora funcionan con gas natural”.

Finalmente puntualizó que “podemos decir que el 52% de la contaminación es por la parte automotor y 48% por las industrias”.

