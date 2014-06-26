​Confirman elección de primeros delegados de las víctimas para el proceso de paz
El Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Sánchez, avaló elección de primeros 15 nombres que posiblemente viajen a mesa de negociación de la Habana para abordar el punto de las víctimas.
El listado fue elegido por la
Mesa Nacional de Víctimas
y fue entregado esta tarde al
Alto Comisionado Para la Paz, Sergio Jaramillo.
Cabe recordar que el 4 de Octubre de 2013 en Girardot, producto de 865 mesas municipales y 32 departamentales, hubo un primer avance con la selección de 55 líderes, quienes durante los últimos meses y hasta la fecha han sido los encargados de concretar los planes, proyectos y programas para la participación de las víctimas en el marco de la ley 1448.
Por otra parte, en un comunicado, la Defensoría rechazó las amenazas contra 3 mujeres integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas en el Atlántico, 8 en Medellín, al igual que el atentado que sufrió el pasado lunes un hijo de la coordinadora municipal de víctimas Anaidalyt Delgado.