El listado fue elegido por la

Mesa Nacional de Víctimas

y fue entregado esta tarde al

Alto Comisionado Para la Paz, Sergio Jaramillo.

Cabe recordar que el 4 de Octubre de 2013 en Girardot, producto de 865 mesas municipales y 32 departamentales, hubo un primer avance con la selección de 55 líderes, quienes durante los últimos meses y hasta la fecha han sido los encargados de concretar los planes, proyectos y programas para la participación de las víctimas en el marco de la ley 1448.

Por otra parte, en un comunicado, la Defensoría rechazó las amenazas contra 3 mujeres integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas en el Atlántico, 8 en Medellín, al igual que el atentado que sufrió el pasado lunes un hijo de la coordinadora municipal de víctimas Anaidalyt Delgado.